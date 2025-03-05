Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170152
ИКТ 13252
Организации 10392
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3399
Системы 25208
Персоны 72830
География 2760
Статьи 1510
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2582
Мероприятия 843

Смирнов Даниил


05.03.2025 ИИ-ассистент «Точки» научился объяснять требования налоговой 1
03.10.2024 «Точка» запустила автоматический учет продаж на Wildberries и Ozon 1
16.09.2024 Онлайн-бухгалтерия «Точки» стала доступна для всех предпринимателей 1
12.04.2024 «Точка» подключила обмен данных с ЕНС 1
30.11.2023 CloudPayments вывела на рынок новый продукт для онлайн-образования 1
18.02.2019 Сервис личных помощников Want запустил мобильное приложение для Android 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Смирнов Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Telegram Group 2042 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 677 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1369 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7120 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 170 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1232 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10600 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1989 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1781 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5449 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2532 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5097 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8524 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11159 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2094 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2304 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3926 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3862 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4775 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11251 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24634 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9239 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 722 1
Яндекс.Маркет 961 1
Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 23 1
Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1131 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Google Android 14089 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 674 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 42 1
Кузьменков Кирилл 1 1
Смолина Инга 1 1
Автушко Екатерина 1 1
Юрченко Юлия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6011 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1906 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6010 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 172 1
Налогообложение - Единый налоговый счет, ЕНС - Единый налоговый платеж, ЕНП 3 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6449 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5566 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11022 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 282 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5051 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 1
Английский язык 6672 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5885 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще