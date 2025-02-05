Интеррос Точка Банк Точка маркетплейсы
Интеррос и организации, системы, технологии, персоны:
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 8
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 4
|Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 161 2
|Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|Яндекс.Маркет 940 3
|YAML - Ain't Markup Language 23 1
|Интеррос - Точка Банк - 24AI 1 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1793 1
|Microsoft Office 3739 1
|Канивец Константин 7 7
|Максимов Василий 3 1
|Шкуратов Антон 3 1
|Евлютина Евгения 3 1
|Демидова Анастасия 5 1
|Шишкин Юрий 1 1
|Климов Виталий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144787 4
|Казахстан - Республика 5541 1
|Узбекистан - Республика 1730 1
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1267 1
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