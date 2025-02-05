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Интеррос Точка Банк Точка маркетплейсы



05.02.2025 «Точка» запустила сервис для роста продаж на Wildberries 1
25.10.2024 «Точка» купила сервис генеративной графики для e-commerce 24AI 1
03.10.2024 «Точка» запустила автоматический учет продаж на Wildberries и Ozon 1
05.08.2024 «Точка Маркетплейсы» поможет продавцам подобрать популярные ключевые слова для товаров 1
08.07.2024 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» завершили скаутинг и отобрали проекты для дальнейших инвестиций 1
01.02.2024 «Точка Маркетплейсы» напишет за продавцов продающий текст для товаров 1
16.11.2023 «Точка маркетплейсы» ответит на отзывы с Wildberries 1
31.10.2023 Продавцы смогут узнать, какую скидку предлагает Wildberries на их товар в разных регионах 1
24.10.2023 Клиенты сервиса «Точка маркетплейсы» смогут управлять заказами на «Мегамаркете» из единого окна 1
27.09.2023 Сервис «Точка маркетплейсы» поможет селлерам продавать свои товары «Вконтакте» 1
17.08.2023 Сервис для продавцов «Точка маркетплейсы» автоматически создаст продающее изображение товара 1
31.07.2023 «Точка» автоматизировала налоговую отчетность для трех ведущих российских маркетплейсов 1
20.12.2022 Банк «Точка» запустил новую бизнес-линию для управления продажами на маркетплейсах 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Интеррос и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2008 3
24TTL - 24ТТЛ 1 1
Yandex - Яндекс 7374 1
REES46 Technologies - Реес46 Технолоджис 2 1
Rukki - Рукки 2 1
Интеррос - Точка Банк - DigitalKassa - ЦИБ 1 1
LG Electronics 3616 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3929 1
МойСклад - Логнекс 109 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 161 2
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
ФРИИ Акселератор 50 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2253 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13526 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2485 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1960 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12056 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3872 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11012 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3021 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5283 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10540 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5901 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6795 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта 147 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11981 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5325 1
Яндекс.Маркет 940 3
YAML - Ain't Markup Language 23 1
Интеррос - Точка Банк - 24AI 1 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1793 1
Microsoft Office 3739 1
Канивец Константин 7 7
Максимов Василий 3 1
Шкуратов Антон 3 1
Евлютина Евгения 3 1
Демидова Анастасия 5 1
Шишкин Юрий 1 1
Климов Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 4
Казахстан - Республика 5541 1
Узбекистан - Республика 1730 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1267 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 64 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5984 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 1
Скаутинг 6 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4889 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 265 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10968 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5986 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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