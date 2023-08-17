Сервис для продавцов «Точка маркетплейсы» автоматически создаст продающее изображение товара

Сервис «Точка маркетплейсы», который помогает управлять сразу несколькими онлайн-площадками из единого окна, добавил новый инструмент, увеличивающий продажи. Теперь продавцы смогут заказать в сервисе изображение товара, которое привлечет внимание потенциальных покупателей. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Саму карточку генерирует искусственный интеллект, но профессиональный дизайнер проверяет получившееся изображение на соответствие ТЗ, которое составил сам продавец. На один товар сервис создает три изображения, из которых продавец сможет выбрать наиболее подходящее.

«Хорошая картинка увеличивает переходы в карточку товара в среднем на 50%. Такая инфографика помогает покупателю понять, насколько ему подходит товар и показать все его преимущества. Например, покупатель ищет на маркетплейсе сумку. Хорошая инфографика начнет работать уже из каталога поисковой выдачи: покупатель увидит красиво оформленную карточку, которая выделяется на фоне конкурентов. Уже из каталога он сможет прочитать уникальные преимущества товара, что несомненно повысит конверсию перехода в карточку», — сказал гендиректор «Точка маркетплейсы» Константин Канивец.

Готовые слайды для товара продавец сможет получить в течение двух дней. Стоимость за три карточки — 600 руб.

Сервис «Точка маркетплейсы» вышел на рынок в конце 2022 г. Начинающим продавцам он помогает выйти на маркетплейсы и получить первые заказы. Для более опытных продавцов сервис предлагает инструменты, помогающие анализировать конкурентов, остатки товара на складе, а также отследить динамику популярности разных категорий товаров.