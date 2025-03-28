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Канивец Константин



28.03.2025 «Точка» представила сервис для создания интернет-магазинов с продажей товаров и услуг 1
05.08.2024 «Точка Маркетплейсы» поможет продавцам подобрать популярные ключевые слова для товаров 1
01.02.2024 «Точка Маркетплейсы» напишет за продавцов продающий текст для товаров 1
16.11.2023 «Точка маркетплейсы» ответит на отзывы с Wildberries 1
31.10.2023 Продавцы смогут узнать, какую скидку предлагает Wildberries на их товар в разных регионах 1
24.10.2023 Клиенты сервиса «Точка маркетплейсы» смогут управлять заказами на «Мегамаркете» из единого окна 1
27.09.2023 Сервис «Точка маркетплейсы» поможет селлерам продавать свои товары «Вконтакте» 1
17.08.2023 Сервис для продавцов «Точка маркетплейсы» автоматически создаст продающее изображение товара 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Канивец Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2135 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 732 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 165 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14433 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2389 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2047 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2582 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12249 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24588 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1552 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24802 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2940 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 460 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7323 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9331 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5131 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 152 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4022 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5947 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10723 1
Интеррос - Точка Банк - Точка маркетплейсы 15 8
Microsoft Office Excel 1214 1
Интеррос - Точка Банк - Точка Стор 2 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 697 1
Яндекс.Маркет 992 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1822 1
Нафтулин Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147534 2
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 65 6
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 110 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13922 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24558 1
Инфобизнес 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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