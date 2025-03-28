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Канивец Константин
Канивец Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2135 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 732 4
|Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 165 2
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
|Интеррос - Точка Банк - Точка маркетплейсы 15 8
|Microsoft Office Excel 1214 1
|Интеррос - Точка Банк - Точка Стор 2 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 697 1
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