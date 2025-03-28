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Инфобизнес
Инфобизнес и организации, системы, технологии, персоны:
|Мендрелюк Дмитрий 13 4
|Греф Герман 426 2
|Рейман Леонид 1051 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 339 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Борисов Юрий 120 1
|Прокофьева Ева 9 1
|Фазылзянов Фарит 30 1
|Овчинникова Юлия 10 1
|Шагурина Нина 1 1
|Аитов Тимур 197 1
|Хромов Юрий 8 1
|Рожецкин Леонид 48 1
|Платонов Леонид 5 1
|Маевский Леонид 57 1
|Кирюшин Геннадий 90 1
|Кукушкина Татьяна 1 1
|Назипов Дмитрий 85 1
|Прянишников Николай 296 1
|Церенов Церен 47 1
|Яшин Валерий 79 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Нечай Олег 1 1
|Текебаев Омурбек 10 1
|Мардер Наум 116 1
|Коломенский Константин 1 1
|Новицкая Людмила 5 1
|Маевский Игорь 36 1
|Букин Максим 3 1
|Ахметов Камилл 4 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Казак Максим 162 1
|Жириновский Владимир 27 1
|Баулин Александр 7 1
|Вильянов Сергей 15 1
|Фильченков Сергей 6 1
|Касьянов Михаил 54 1
|Подузов Сергей 7 1
|Степкин Дмитрий 1 1
|Ионов Алексей 12 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3254 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
|Медиалогия 31 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1097 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 863 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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