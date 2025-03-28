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Индексная книга (каталог) CNews*
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Инфобизнес


28.03.2025 «Точка» представила сервис для создания интернет-магазинов с продажей товаров и услуг 1
26.07.2024 Трансляция преступления в интернете станет отягчающим обстоятельством 1
12.01.2022 До 400 тыс. руб. в месяц готовы платить Middle DevOps Engineer на удаленке 1
13.12.2018 Арестован экс-редактор российского PC Week 1
02.11.2017 Закрыт журнал Intelligent Enterprise, выходивший в России 18 лет 1
18.07.2013 Журнал CIO закрылся 1
26.07.2012 Стартап SeeMedia.ru получил 1,5 млн руб. инвестиций от фонда Xmas Ventures 1
26.08.2010 CNews - 10 лет: история успеха и поздравления читателей 2
10.12.2009 Журнал «Компьютерра» закрыт 2
15.11.2005 Еще один ИТ-журнал в России выпал из обоймы 1
21.05.2003 Сетевые издания съели хлеб «Инфобизнеса» 4
05.04.2002 Рынок телекоммуникаций: 3G стучится в нашу дверь... Откроем? 1
21.03.2002 Компания "Бифит" представила новое решение для интернет-банкинга - iBank 2 1
07.02.2002 Герман Греф направил приветствие участникам конференции "Инфобизнес-2002" 2
07.02.2002 Kонференция ИТ-рынка пройдет 14-15 февраля в отеле "Москоу Кантри Клаб", Нахабино 3
08.11.2001 HP меняет старые принтеры на новые 1
28.08.2001 Сетевые преступления легко сходят с рук 1
28.05.2001 "Интерфакс" открещивается от регистрации "доменов" 1
16.03.2000 "Инфобизнес 2000" Часть 2: И другие 1
15.03.2000 "Инфобизнес 2000". Часть 1: Программные комплексы для банков 2
08.06.1999 Завершена конференция "Русский День-МКФ"99" и подведены итоги ежегодного опроса Top Profi'99 1
02.06.1999 8-11 июня пройдет конференция "Промышленные информационные технологии. Объектный подход" 1
14.05.1999 В начале июня в Москве состоится конференция "Промышленные информационные технологии. Объектный подход" 1
12.05.1999 Пользователи Интернета проявляют большой интерес к системе оптического распознавания CuneiForm. 1

Публикаций - 24, упоминаний - 33

Инфобизнес и организации, системы, технологии, персоны:

IBM Rational Software 170 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12963 2
МегаФон 9086 2
СП.АРМ 47 2
Питерская группа связистов 435 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 2
InterSystems - ИнтерСистемз 134 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 2
ПрограмБанк 95 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 2
IBM - International Business Machines Corp 9458 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
ФОРС - Центр разработки 641 1
HP Inc. 5702 1
Крок - Croc 1780 1
Siemens AG - Siemens Group 2597 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8811 1
Diasoft - Диасофт 905 1
ZTE Corporation 751 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Cisco Systems 5136 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
SAP SE 5306 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
Oracle Corporation 6735 1
Qualcomm Technologies 1839 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Арсеналъ 43 1
ИКС 326 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 1
Бифит - Bifit 84 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 1
ASoft - АСофт 10 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 270 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2436 1
Альфа-Групп 714 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Hyundai Motor Company 391 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Совкомбанк Совесть 274 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Имидж.ру 12 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 1
Сибирский агрохолдинг 2 1
Юнитайл - Unitile 5 1
Белый Ветер 356 1
Евросеть Техмаркет 80 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11844 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3382 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4852 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 426 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 680 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 789 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2942 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2782 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
ЛДПР 106 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
Единая Россия - Политическая партия 296 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67566 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51685 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9272 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28092 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4956 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24733 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2242 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16261 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31278 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5298 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12197 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7244 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8242 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28268 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 857 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7935 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11254 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9426 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10668 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1665 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4816 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12895 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5936 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4203 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12302 2
Оповещение и уведомление - Notification 4743 2
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 76 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3992 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2531 1
DevOps - Development и Operations 910 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20008 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11563 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2736 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4836 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24463 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4146 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 266 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13918 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4560 1
Oracle Java - язык программирования 3110 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Apple iOS 7894 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Linux OS 10109 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 53 1
Apple iPad 3874 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Microsoft Windows 15801 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3262 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1652 1
Opera Browser - Браузер 1023 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 87 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 51 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 118 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
InterSystems Cache 134 1
Pervasive SQL 6 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 1
Cognitive CuneiForm 23 1
Apple Interface Builder 1 1
Бифит - iBank 54 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 119 1
Nokia 8310 9 1
Lenovo Motorola Timeport Personal Interactive Communicator 38 1
CSBI БАНКИР/ПРО АБС 14 1
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 86 1
FreePik 1070 1
Siemens M - Siemens ME - серия мобильных телефонов 22 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1095 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 1
МТС 3G-сеть 119 1
Мендрелюк Дмитрий 13 4
Греф Герман 426 2
Рейман Леонид 1051 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 339 1
Николаев Вячеслав 102 1
Борисов Юрий 120 1
Прокофьева Ева 9 1
Фазылзянов Фарит 30 1
Овчинникова Юлия 10 1
Шагурина Нина 1 1
Аитов Тимур 197 1
Хромов Юрий 8 1
Рожецкин Леонид 48 1
Платонов Леонид 5 1
Маевский Леонид 57 1
Кирюшин Геннадий 90 1
Кукушкина Татьяна 1 1
Назипов Дмитрий 85 1
Прянишников Николай 296 1
Церенов Церен 47 1
Яшин Валерий 79 1
Сенаторов Михаил 42 1
Нечай Олег 1 1
Текебаев Омурбек 10 1
Мардер Наум 116 1
Коломенский Константин 1 1
Новицкая Людмила 5 1
Маевский Игорь 36 1
Букин Максим 3 1
Ахметов Камилл 4 1
Мартынов Владислав 113 1
Казак Максим 162 1
Жириновский Владимир 27 1
Баулин Александр 7 1
Вильянов Сергей 15 1
Фильченков Сергей 6 1
Касьянов Михаил 54 1
Подузов Сергей 7 1
Степкин Дмитрий 1 1
Ионов Алексей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 146691 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52362 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14189 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17618 2
Канада 4906 2
Финляндия - Финляндская Республика 3619 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1286 1
Германия - Федеративная Республика 12742 1
Япония 13332 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17257 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7589 1
Америка - Американский регион 2167 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Швеция - Королевство 3634 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 722 1
Европа 21855 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2978 1
Азия - Азиатский регион 5579 1
Латвия - Латвийская Республика 819 1
Южная Корея - Республика 6690 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3118 1
Америка Латинская 1823 1
Норвегия - Королевство 1805 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3345 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1589 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 297 1
Румыния 731 1
Европа Восточная 3106 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 484 1
Франция - Французская Республика 7881 1
Латвия - Юрмала 13 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 52 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5840 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48636 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51832 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16519 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1649 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6999 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5752 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29604 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1523 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4908 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1222 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11052 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2221 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5242 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1767 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 169 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6026 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7121 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2157 1
Аудит - аудиторский услуги 2736 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5485 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7707 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5597 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 629 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6790 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3527 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5085 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1188 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 331 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4725 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 419 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3573 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5870 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 518 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 285 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1609 1
Компьютерра 42 9
CRN 47 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 2
PC Magazine - PCMag 90 2
Планета Интернет 4 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1918 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1009 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
Независимая газета 12 1
Мобильные системы 117 1
СК Пресс 17 1
Intelligent Enterprise 27 1
Компьютерра - Компьюлента 9 1
Госрасходы - портал 69 1
Federal Register 7 1
ComputerWorld 144 1
Computer Bild 8 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 987 1
Известия ИД 641 1
РИА Новости 932 1
Финансовая газета 24 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3254 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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