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«Точка» представила сервис для создания интернет-магазинов с продажей товаров и услуг

«Точка» представила готовое бесплатное решение для онлайн-продаж товаров и услуг — «Точка Стор». Сервис объединяет интернет-магазин, эквайринг и доставку в одном инструменте. В отличие от классических конструкторов сайтов, он не требует интеграции с банками и транспортными компаниями. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Предприниматели смогут создать интернет-магазин самостоятельно за пять минут. Он сразу готов к работе, затраты на веб-дизайнеров и программистов не требуются. Достаточно описать товар или услугу, добавить фотографии и указать цену. Фото обрабатываются автоматически — ИИ делает фон светло-серым и выравнивает формат, чтобы карточки товара выглядели привлекательно даже при съемке на телефон. Товары можно загрузить через Excel-файл или импортировать с маркетплейсов.

Витрина доступна в двух форматах: как полнофункциональный сайт в браузере и как Telegram-магазин. Во втором случае покупатель может добавлять товары в корзину, оплачивать и оформлять доставку прямо в мессенджере.

Прием платежей встроен в систему. «Точка Стор» принимает оплату через карты, СБП или в рассрочку, самостоятельно формирует чеки и отправляет их покупателю. Доставка заказов осуществляется через логистического партнера с более чем восемью тыс. пунктов выдачи по всей России.

Сервис ориентирован на селлеров маркетплейсов, предпринимателей, специалистов сферы услуг, блогеров, инфобизнеса и небольших брендов, ведущих бизнес в соцсетях.

За три месяца тестирования предприниматели создали более тысячи интернет-магазинов, а GMV (общий объем продаж) превысил 10 млн руб.

«Мы хорошо понимаем, с чем сталкиваются предприниматели: с одной стороны — маркетплейсы с высокими комиссиями, с другой — интернет-магазины, которые сложно настроить и дорого поддерживать. Поэтому, мы создали решение, где есть всё для старта продаж “здесь и сейчас” и автоматизировали рутину. Это особенно важно, когда у тебя небольшой ассортимент и нет технической команды. По сути, это готовый формат, который позволяет бизнесу запуститься быстро, не терять контроль над клиентами и самим управлять выручкой. Предприниматель получает полноценный инструмент продвижения — сайт, с помощью которого можно привлекать новых клиентов и выстраивать прямую коммуникацию с аудиторией», — сказал лидер сегмента «Торговая розница» в «Точке» Николай Нафтулин.

«Точка Стор» полностью соответствует требованиям 54-ФЗ. Простая модель подключения делает сервис доступным для любого бизнеса, который хочет быстро начать продажи и расширить аудиторию.

Сервис уже сравнивают с планируемыми решениями крупных игроков.

По мнению лидера «Точка Маркетплейсы» Константина Канивца, рынку не хватало простых и интуитивно-понятных инструментов: «Скорее всего, интернет-магазины будут использоваться как платформа для размещения брендов. Ассортимент на маркетплейсах и собственных витринах, как правило, различается — продавцу выгоднее продавать с собственной площадки, однако нужно обеспечить сопоставимый уровень сервиса по сроку доставки и удобства возвратов. Развитие интернет-магазина — это инвестиция. При этом вы получаете возможность самостоятельно коммуницировать с аудиторией, без посредника в лице маркетплейса. Не все селлеры готовы к большим инвестициям, но с «Точка Стор» процесс становится быстрее и проще. Сервис позволяет загрузить товары автоматически из маркетплейса, быстро подключить оплату и начать получать заказы».

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