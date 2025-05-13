Разделы

Торговля RetailTech BNPL Buy now, pay later Сервисы рассрочки Покупай сейчас, плати позже система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени Отсрочка платежа Installment plan

Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


13.05.2025 В России появится ERP в рассрочку для крупного бизнеса

ют текущие ИТ-бюджеты. Мы готовы взять на себя первоначальные затраты на разработку системы и таким образом помочь заказчикам быстрее решать ключевые задачи автоматизации. В определенном смысле такая рассрочка со стороны ИТ-компании – это новый финансовый инструмент для крупного бизнеса. Считаем, что подобные партнерства заказчиков и ИТ-подрядчиков должны стать новым бенчмарком уровня довер
17.04.2025 Продавцы на Wildberries получат возможность софинансировать рассрочку для покупателей

erries и Russ) внедрит новый инструмент для продавцов на Wildberries — возможность софинансирования рассрочки. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. Софинансирование рассрочки

06.02.2025 Yclients и «Подели» запустили оплату услуг по частям

Yclients вместе с BNPL–сервисом «Подели» запустили способ оплаты, который позволяет разбивать стоимость услуг н
28.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» и «ОТП Банк» запустили новогоднюю рассрочку на 24 месяца на всю технику и электронику без первого взноса и переплат

ой и бытовой техникой, в рамках собственной кредитной платформы «Директ Кредит» и развития программ рассрочки совместно с «ОТП Банком» объявляют о запуске эксклюзивного предложения – новогодней
26.12.2024 Angara Security: фрод по бонусным программам

ое соглашение» раздел «Ответственность сторон», в котором следует прописать штрафы или неустойки за рассрочки, чтобы защититься от чрезмерной эксплуатации системы пользователями и злоумышленник
13.12.2024 AliExpress и «ОТП Банк» запустили сервис покупок в рассрочку

набор инструментов для планирования расходов и увеличения покупательской способности. Новый сервис рассрочки открывает широкие возможности для приобретения товаров на AliExpress, особенно в пе
28.11.2024 Экономика на паузе: как BNPL меняет поведение покупателей в условиях кризиса

Ожидается рост персонализации, при котором технологии ИИ позволят предлагать индивидуальные условия рассрочки, адаптированные под каждого клиента. Также близится интеграция с цифровым рублем, к
20.11.2024 «Авито» и «Т-Банк» расширяют партнерство в финтех-сервисах: у пользователей платформы появится возможность покупок в кредит и рассрочку

востребованы для покупок в кредит гаджеты. А теперь мы постепенно добавляем и долгожданную функцию рассрочки», — сказала Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам «Авито». «Партнерство

02.11.2024 «Ромир»: более 70% компаний МСП отметили рост продаж при использовании дополнительных способов оплаты

ием оплаты по частям составила от 20 до 35% объема всех продаж. У более знакомой бизнесу банковской рассрочки процент покупок может доходить до 50% и более – об этом сообщили 19% МСП. «Для изуч
18.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» и «ОТП Банк» запускают рассрочку на 24 месяца на популярную технику без первого взноса и переплат

ой и бытовой техникой, в рамках собственной кредитной платформы «Директ Кредит» и развития программ рассрочки совместно с «ОТП Банком» объявляют о запуске эксклюзивного предложения — рассроч
16.10.2024 IntellectMoney запустил «Оплату частями»

ожность разбивать покупку на шесть недель. Сервис Paylate обеспечивает безопасное оформление товара в рассрочку, а продавец получает всю сумму за покупку на следующий день. Для покупателя серви
10.10.2024 «МегаФон»: смартфоны стали чаще оплачивать по частям

Россияне все чаще оплачивают товары при помощи сервисов BNPL, или по частям. Популярна покупка смартфонов по такой схеме – на них в 2024 г. пришлось

07.08.2024 44% российских интернет-магазинов используют BNPL-сервисы

исов «платежей по частям» в России. Согласно полученным данным, 44% интернет-магазинов уже внедрили BNPL-сервисы для оплаты покупок, тогда как оставшиеся 56% пока не применяют этот метод. Самым
22.07.2024 BNPL-сервис «Долями» стал доступен на смарт-терминалах АТОЛ

всё больше крупных компаний: магазинов, маркетплейсов — интегрируют его в свои решения. Для бизнеса BNPL-сервис — возможность привлечь и удержать больше покупателей и увеличить средний чек за с
03.06.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запустила программу скидок при покупке техники в рассрочку

купить технику без первого взноса и с дополнительной скидкой. Для этого ритейлер указывает честную стоимость в ценниках товаров с учетом десятипроцентной скидки, которая доступна клиентам, оформившим рассрочку на 24, 25 и 30 месяцев. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Клиенты «М.Видео» во всех городах присутствия сети смогут купить товар в рассрочку до 30 месяц
30.05.2024 Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера»

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с «Тинькофф Кредит Брокер» запустил возможность приобрести товары в салонах в рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке занимает до двух минут, а договор полностью подписывается онлайн с помощью SMS-
02.04.2024 На кассах Set Retail теперь можно расплатиться «Долями»

В конце 2023 г. разработчик кассовых решений CSI и BNPL-сервис «Долями», провели совместную интеграцию для касс на Set Retail 10. С помощью нее

28.03.2024 «ОТП Банк» запускает свой сервис покупок в рассрочку

», ее основной задачей станет развитие новых способов оплаты на рынке электронной коммерции. Собственный продукт в сфере электронной коммерции планируется запустить уже во II квартале 2024 г. «Сервис BNPL в первую очередь будет ориентирован на развитие сегмента торговли в онлайн магазинах. Однако в планах банка есть выход и в офлайн магазины. Накопленный опыт работы в POS кредитовании и шир
27.11.2023 Покупатели из Казахстана смогут приобретать товары на Ozon в рассрочку

ых случаях от 18 лет). Для получения услуги на этапе оформления заказа нужно выбрать способ оплаты «Рассрочка» и указать свой ИИН. Вся процедура занимает несколько минут и проходит онлайн. Заяв
27.03.2023 Модульбанк добавил к интернет-эквайрингу возможность оформить рассрочку платежа

одульбанка. Теперь покупатель может в несколько кликов оформить заем с льготным периодом погашения (рассрочку платежа), а продавец – сразу получить деньги за товар на расчетный счет. Когда поку
08.02.2023 «МТС банк» расширяет возможности сотрудничества для партнеров по POS-кредитованию

покупки товаров и услуг» потенциальные партнеры могут оставить заявку и продавать товары и услуги в рассрочку или кредит от «МТС банка». Воспользоваться сервисом могут как онлайн-, так и офлайн
22.12.2022 Пользователи сервиса «Долями» теперь смогут оплачивать покупки частями прямо на кассе магазина

к росту продаж с помощью BNPL сервиса как минимум в два раза в 2023 г.». *** «Долями» — российский BNPL-сервис, запущенный «Тинькофф» в апреле 2021 г. Сервис позволяет разделить стоимость поку
23.11.2022 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники подделывают сервисы для оплаты покупок частями

ц, мимикрирующих под глобальные сервисы Buy Now, Pay Later (дословно «Купи сейчас, заплати позже»). BNPL ― это система оплаты покупки равными частями в течение короткого периода времени без дог
22.09.2022 В кассовой системе Set Retail стала доступна оплата покупок через приложение «Кошелек»: с помощью BNPL-сервиса «Долями» и СБП

фик покупателей в собственные магазины. Платформа дает доступ к разным способам оплаты: через СБП и BNPL-сервис «Долями». Компания CSI («Кристалл сервис интеграция») — разработчик кассового реш
09.08.2022 «Сбер» увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

о, чтобы получить заёмные средства, на этапе оформления заказа предпринимателю нужно выбрать оплату в рассрочку и авторизоваться в магазине по «Сбербизнес ID». Затем необходимо направить заявку
27.07.2022 «Сбермаркет» начал продавать товары в рассрочку b2b-клиентам

айн-сервис «Сбермаркет» начал продавать корпоративным клиентам продукты и другие товары для офиса в рассрочку. Услуга называется «Рассрочка для бизнеса», её можно оформить на сайте «Сбермаркета
10.06.2022 «М.видео-Эльдорадо» вдвое расширила ассортимент программ рассрочки

Группа «М.видео-Эльдорадо» вдвое увеличила ассортимент техники, доступной к покупке по программам рассрочки, и расширила период действия кредитов без переплат до 18 месяцев. Специальные услов
25.04.2022 «М.Видео-Эльдорадо» возвращает рассрочку и снижает цены

ре электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, возвращает программы рассрочки для покупки техники в кредит без переплат, в том числе, на бренд Apple. При этом ст
08.02.2022 «Сбер» и b2b-маркетплейс «на_полке» запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку»

руб. в год и расчётным счётом в Сбербанке. Лимит рассрочки ― 3 млн руб., льготный период ― 30 дней. Рассрочка «Сбера» даёт предприятиям малого бизнеса большую финансовую гибкость, возможность у
21.01.2022 Россияне стали чаще приобретать смартфоны в рассрочку в 2021 году

ос на смартфоны в 2021 г. По итогам года продажи данной категории в «Ситилинке» выросли на 10% в количестве реализованных единиц по отношению к 2020 г. 30% всех устройств приобретались покупателями в рассрочку. Также компания отмечает рост спроса на модели премиального сегмента. Тройка лидеров среди брендов у ритейлера по продажам в штуках осталась неизменной – Xiaomi, Samsung, Apple. На че
16.12.2021 Softline предложила малому и среднему бизнесу ПО, «железо» и услуги в рассрочку на новых условиях

в Microsoft, Apple, «Лаборатория Касперского», Adobe, HP и многих других стало доступным и удобным. В рассрочку можно оформить любые товары на площадке store.softline.ru — лицензии на ПО, Hardw
15.12.2021 Softline Ecommerce запустил собственный сервис покупки ПО в рассрочку для физических лиц

сервис Softline Ecommerce разработал и запустил собственный сервис покупки программного обеспечения в рассрочку для физических лиц. Теперь в онлайн-режиме клиенты смогут выбрать подходящий им с
09.12.2021 Рассрочка позволит не откладывать дорогие покупки на «Яндекс.маркете»

ит или воспользоваться «Сплитом» — сервисом для оплаты по частям заказов стоимостью до 60 тыс. руб. Рассрочка тоже позволяет рассчитаться частями, но за более дорогие покупки — например, за эле
30.08.2021 «Яндекс» начал продавать в рассрочку спорттовары и бытовую технику

финансовых сервисов “Яндекса” Антон Забанных. — Люди тратят свои деньги, а не деньги банка, поэтому им не нужно заполнять анкеты и заявки, ждать чьего-то одобрения». «Яндекс» будет продавать товары в рассрочку Оплата по частям удобна для покупателей и принесет выгоду продавцам, заявляют в «Яндексе». По из мнению, «Сплит» дает магазину возможность увеличить средний чек заказа, а также привле
09.08.2021 Axoft усиливает сервисный портфель финансовым инструментом рассрочки

ебован нашими партнерами», – отмечает Алексей Какунин, директор по продажам компании Axoft в России. В рамках программы Axoft предоставляет своим партнерам возможность оплаты ПО, оборудования и услуг в рассрочку под конкретные крупные проекты в компаниях-заказчиках. Действие программы распространяется на решения всех вендоров из портфеля Axoft.
29.07.2021 Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования

естве в рамках POS-кредитования. Теперь владельцы дебетовой карты «Сбера» смогут приобретать товары в рассрочку на сумму от 3 тыс. руб. в интернет-магазине «Связной». Чтобы воспользоваться услу
20.07.2021 В России появилось приложение для продаж в рассрочку

дин-два продавца. Они установят приложение на свой смартфон, авторизуются и будут оформлять покупки в рассрочку. Мы подсчитали, что внедрение кредитования повышает средний чек примерно на 20%,

09.06.2021 ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay

аксима Попова, сотрудничество с одним из крупнейших банков России — важный шаг в развитии сервиса. «Рассрочка — востребованный продукт среди нашей аудитории. Благодаря партнерству с ВТБ мы смож
07.06.2021 Wildberries запустил новый финтех-сервис для покупателей

есосы и многое другое. В будущем онлайн-ритейлер предложит покупателям еще больше различных товаров в рассрочку. Партнерами нового финтех-сервиса Wildberries стали брокерская компания Direct Cr
20.05.2021 Сервис «Всегда.да» запустил лимит на покупки в рассрочку

«Всегда.да» запустила лимит на покупку в рассрочку – это сумма, которую можно потратить на любые товары и услуги в магазинах-партнер

