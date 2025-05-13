Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan

В России появится ERP в рассрочку для крупного бизнеса ют текущие ИТ-бюджеты. Мы готовы взять на себя первоначальные затраты на разработку системы и таким образом помочь заказчикам быстрее решать ключевые задачи автоматизации. В определенном смысле такая рассрочка со стороны ИТ-компании – это новый финансовый инструмент для крупного бизнеса. Считаем, что подобные партнерства заказчиков и ИТ-подрядчиков должны стать новым бенчмарком уровня довер

Продавцы на Wildberries получат возможность софинансировать рассрочку для покупателей erries и Russ) внедрит новый инструмент для продавцов на Wildberries — возможность софинансирования рассрочки. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. Софинансирование рассрочки

Yclients и «Подели» запустили оплату услуг по частям Yclients вместе с BNPL–сервисом «Подели» запустили способ оплаты, который позволяет разбивать стоимость услуг н

«М.Видео-Эльдорадо» и «ОТП Банк» запустили новогоднюю рассрочку на 24 месяца на всю технику и электронику без первого взноса и переплат ой и бытовой техникой, в рамках собственной кредитной платформы «Директ Кредит» и развития программ рассрочки совместно с «ОТП Банком» объявляют о запуске эксклюзивного предложения – новогодней

Angara Security: фрод по бонусным программам ое соглашение» раздел «Ответственность сторон», в котором следует прописать штрафы или неустойки за рассрочки, чтобы защититься от чрезмерной эксплуатации системы пользователями и злоумышленник

AliExpress и «ОТП Банк» запустили сервис покупок в рассрочку набор инструментов для планирования расходов и увеличения покупательской способности. Новый сервис рассрочки открывает широкие возможности для приобретения товаров на AliExpress, особенно в пе

Экономика на паузе: как BNPL меняет поведение покупателей в условиях кризиса Ожидается рост персонализации, при котором технологии ИИ позволят предлагать индивидуальные условия рассрочки, адаптированные под каждого клиента. Также близится интеграция с цифровым рублем, к

«Авито» и «Т-Банк» расширяют партнерство в финтех-сервисах: у пользователей платформы появится возможность покупок в кредит и рассрочку востребованы для покупок в кредит гаджеты. А теперь мы постепенно добавляем и долгожданную функцию рассрочки», — сказала Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам «Авито». «Партнерство

«Ромир»: более 70% компаний МСП отметили рост продаж при использовании дополнительных способов оплаты ием оплаты по частям составила от 20 до 35% объема всех продаж. У более знакомой бизнесу банковской рассрочки процент покупок может доходить до 50% и более – об этом сообщили 19% МСП. «Для изуч

«М.Видео-Эльдорадо» и «ОТП Банк» запускают рассрочку на 24 месяца на популярную технику без первого взноса и переплат ой и бытовой техникой, в рамках собственной кредитной платформы «Директ Кредит» и развития программ рассрочки совместно с «ОТП Банком» объявляют о запуске эксклюзивного предложения — рассроч

IntellectMoney запустил «Оплату частями» ожность разбивать покупку на шесть недель. Сервис Paylate обеспечивает безопасное оформление товара в рассрочку, а продавец получает всю сумму за покупку на следующий день. Для покупателя серви

«МегаФон»: смартфоны стали чаще оплачивать по частям Россияне все чаще оплачивают товары при помощи сервисов BNPL, или по частям. Популярна покупка смартфонов по такой схеме – на них в 2024 г. пришлось

44% российских интернет-магазинов используют BNPL-сервисы исов «платежей по частям» в России. Согласно полученным данным, 44% интернет-магазинов уже внедрили BNPL-сервисы для оплаты покупок, тогда как оставшиеся 56% пока не применяют этот метод. Самым

BNPL-сервис «Долями» стал доступен на смарт-терминалах АТОЛ всё больше крупных компаний: магазинов, маркетплейсов — интегрируют его в свои решения. Для бизнеса BNPL-сервис — возможность привлечь и удержать больше покупателей и увеличить средний чек за с

«М.Видео-Эльдорадо» запустила программу скидок при покупке техники в рассрочку купить технику без первого взноса и с дополнительной скидкой. Для этого ритейлер указывает честную стоимость в ценниках товаров с учетом десятипроцентной скидки, которая доступна клиентам, оформившим рассрочку на 24, 25 и 30 месяцев. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Клиенты «М.Видео» во всех городах присутствия сети смогут купить товар в рассрочку до 30 месяц

Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера» Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с «Тинькофф Кредит Брокер» запустил возможность приобрести товары в салонах в рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке занимает до двух минут, а договор полностью подписывается онлайн с помощью SMS-

На кассах Set Retail теперь можно расплатиться «Долями» В конце 2023 г. разработчик кассовых решений CSI и BNPL-сервис «Долями», провели совместную интеграцию для касс на Set Retail 10. С помощью нее

«ОТП Банк» запускает свой сервис покупок в рассрочку », ее основной задачей станет развитие новых способов оплаты на рынке электронной коммерции. Собственный продукт в сфере электронной коммерции планируется запустить уже во II квартале 2024 г. «Сервис BNPL в первую очередь будет ориентирован на развитие сегмента торговли в онлайн магазинах. Однако в планах банка есть выход и в офлайн магазины. Накопленный опыт работы в POS кредитовании и шир

Покупатели из Казахстана смогут приобретать товары на Ozon в рассрочку ых случаях от 18 лет). Для получения услуги на этапе оформления заказа нужно выбрать способ оплаты «Рассрочка» и указать свой ИИН. Вся процедура занимает несколько минут и проходит онлайн. Заяв

Модульбанк добавил к интернет-эквайрингу возможность оформить рассрочку платежа одульбанка. Теперь покупатель может в несколько кликов оформить заем с льготным периодом погашения (рассрочку платежа), а продавец – сразу получить деньги за товар на расчетный счет. Когда поку

«МТС банк» расширяет возможности сотрудничества для партнеров по POS-кредитованию покупки товаров и услуг» потенциальные партнеры могут оставить заявку и продавать товары и услуги в рассрочку или кредит от «МТС банка». Воспользоваться сервисом могут как онлайн-, так и офлайн

Пользователи сервиса «Долями» теперь смогут оплачивать покупки частями прямо на кассе магазина к росту продаж с помощью BNPL сервиса как минимум в два раза в 2023 г.». *** «Долями» — российский BNPL-сервис, запущенный «Тинькофф» в апреле 2021 г. Сервис позволяет разделить стоимость поку

«Лаборатория Касперского»: злоумышленники подделывают сервисы для оплаты покупок частями ц, мимикрирующих под глобальные сервисы Buy Now, Pay Later (дословно «Купи сейчас, заплати позже»). BNPL ― это система оплаты покупки равными частями в течение короткого периода времени без дог

В кассовой системе Set Retail стала доступна оплата покупок через приложение «Кошелек»: с помощью BNPL-сервиса «Долями» и СБП фик покупателей в собственные магазины. Платформа дает доступ к разным способам оплаты: через СБП и BNPL-сервис «Долями». Компания CSI («Кристалл сервис интеграция») — разработчик кассового реш

«Сбер» увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей о, чтобы получить заёмные средства, на этапе оформления заказа предпринимателю нужно выбрать оплату в рассрочку и авторизоваться в магазине по «Сбербизнес ID». Затем необходимо направить заявку

«Сбермаркет» начал продавать товары в рассрочку b2b-клиентам айн-сервис «Сбермаркет» начал продавать корпоративным клиентам продукты и другие товары для офиса в рассрочку. Услуга называется «Рассрочка для бизнеса», её можно оформить на сайте «Сбермаркета

«М.видео-Эльдорадо» вдвое расширила ассортимент программ рассрочки Группа «М.видео-Эльдорадо» вдвое увеличила ассортимент техники, доступной к покупке по программам рассрочки, и расширила период действия кредитов без переплат до 18 месяцев. Специальные услов

«М.Видео-Эльдорадо» возвращает рассрочку и снижает цены ре электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, возвращает программы рассрочки для покупки техники в кредит без переплат, в том числе, на бренд Apple. При этом ст

«Сбер» и b2b-маркетплейс «на_полке» запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку» руб. в год и расчётным счётом в Сбербанке. Лимит рассрочки ― 3 млн руб., льготный период ― 30 дней. Рассрочка «Сбера» даёт предприятиям малого бизнеса большую финансовую гибкость, возможность у

Россияне стали чаще приобретать смартфоны в рассрочку в 2021 году ос на смартфоны в 2021 г. По итогам года продажи данной категории в «Ситилинке» выросли на 10% в количестве реализованных единиц по отношению к 2020 г. 30% всех устройств приобретались покупателями в рассрочку. Также компания отмечает рост спроса на модели премиального сегмента. Тройка лидеров среди брендов у ритейлера по продажам в штуках осталась неизменной – Xiaomi, Samsung, Apple. На че

Softline предложила малому и среднему бизнесу ПО, «железо» и услуги в рассрочку на новых условиях в Microsoft, Apple, «Лаборатория Касперского», Adobe, HP и многих других стало доступным и удобным. В рассрочку можно оформить любые товары на площадке store.softline.ru — лицензии на ПО, Hardw

Softline Ecommerce запустил собственный сервис покупки ПО в рассрочку для физических лиц сервис Softline Ecommerce разработал и запустил собственный сервис покупки программного обеспечения в рассрочку для физических лиц. Теперь в онлайн-режиме клиенты смогут выбрать подходящий им с

Рассрочка позволит не откладывать дорогие покупки на «Яндекс.маркете» ит или воспользоваться «Сплитом» — сервисом для оплаты по частям заказов стоимостью до 60 тыс. руб. Рассрочка тоже позволяет рассчитаться частями, но за более дорогие покупки — например, за эле

«Яндекс» начал продавать в рассрочку спорттовары и бытовую технику финансовых сервисов “Яндекса” Антон Забанных. — Люди тратят свои деньги, а не деньги банка, поэтому им не нужно заполнять анкеты и заявки, ждать чьего-то одобрения». «Яндекс» будет продавать товары в рассрочку Оплата по частям удобна для покупателей и принесет выгоду продавцам, заявляют в «Яндексе». По из мнению, «Сплит» дает магазину возможность увеличить средний чек заказа, а также привле

Axoft усиливает сервисный портфель финансовым инструментом рассрочки ебован нашими партнерами», – отмечает Алексей Какунин, директор по продажам компании Axoft в России. В рамках программы Axoft предоставляет своим партнерам возможность оплаты ПО, оборудования и услуг в рассрочку под конкретные крупные проекты в компаниях-заказчиках. Действие программы распространяется на решения всех вендоров из портфеля Axoft.

Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования естве в рамках POS-кредитования. Теперь владельцы дебетовой карты «Сбера» смогут приобретать товары в рассрочку на сумму от 3 тыс. руб. в интернет-магазине «Связной». Чтобы воспользоваться услу

В России появилось приложение для продаж в рассрочку дин-два продавца. Они установят приложение на свой смартфон, авторизуются и будут оформлять покупки в рассрочку. Мы подсчитали, что внедрение кредитования повышает средний чек примерно на 20%,

ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay аксима Попова, сотрудничество с одним из крупнейших банков России — важный шаг в развитии сервиса. «Рассрочка — востребованный продукт среди нашей аудитории. Благодаря партнерству с ВТБ мы смож

Wildberries запустил новый финтех-сервис для покупателей есосы и многое другое. В будущем онлайн-ритейлер предложит покупателям еще больше различных товаров в рассрочку. Партнерами нового финтех-сервиса Wildberries стали брокерская компания Direct Cr