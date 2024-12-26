Angara Security: фрод по бонусным программам
Злоумышленники часто используют личные кабинеты клиентов маркетплейсов в мошеннических целях. Компании проводят легитимные акции, предоставляют дополнительные привилегии постоянным пользователям: они могут оформить рассрочку на товары, получить повышенный кэшбек и др. Такими легальными возможностями пользуются и злоумышленники. Например, для хранения и вывода денег без привязки банковских карт, а также для оформления товаров в рассрочку на аккаунты других пользователей. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.
Как злоумышленники получают доступ к легитимным аккаунтам
Первый «вспомогательный» ресурс - утечки данных. Злоумышленники могут воспользоваться почтой/телефоном и собранными паролями для входа в аккаунт. Если учетные данные совпадут, а аккаунт не будет защищен вторым фактором, злоумышленник получит доступ к ресурсу.
Также пользователи сами продают свои аккаунты за 3-10 тыс. руб. Но это чревато тем, что злоумышленники могут взять рассрочку на товары и не выплатить ее. Кроме того, через чужие аккаунты мошенники выводят деньги, заработанные обманным путем.
Помимо прямого использования аккаунтов, злоумышленники их продают. Цена зависит от привилегий клиента маркетплейса, в среднем стоимость аккаунта доходит до 5 тыс. руб. Для покупки/продажи данных используют социальные сети, веб-ресурсы, но чаще других – Telegram-каналы и боты, что связано с длительной процедурой их блокировки.
В 2023 г. экспертами Angara Security было зарегистрировано 1,2% каналов с мошенническими схемами заработка от общего числа даркнет каналов, в 2024 г. эта цифра увеличилась до 3%.
Telegram блокирует такие каналы с некоторой периодичностью, но злоумышленники создают новые, создают зеркала ботов.
Рекомендации компаниям
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Для обеспечения максимальной прозрачности бонусных программ не поможет введение физических бонусных карточек или чеков, однако можно предусмотреть ограничения на списание бонусов/баллов или лимит на количество покупок в день. В некоторых случаях стоит добавить в «Пользовательское соглашение» раздел «Ответственность сторон», в котором следует прописать штрафы или неустойки за рассрочки, чтобы защититься от чрезмерной эксплуатации системы пользователями и злоумышленниками.
Также можно периодически анализировать поведение покупателей, чтобы понять, в действительности ли это канал живого человека или его зарегистрировали недавно для абьюза системы. Как правило, злоумышленники совершают простые действия для имитации пользовательского поведения, например, пишут комментарии, задают вопросы к товарам. Более времязатратные действия они совершают за редким исключением, потому что у них есть большое количество аккаунтов, которые необходимо также «оживить».
Можно анализировать и другие параметры пользователей. Если после введения очередной бонусной программы будет зафиксирована аномальная ночная активность или резкая смена геолокации клиента, то велика вероятность, что аккаунт перехватили мошенники.