Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифра ГК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 116, упоминаний - 193
Цифра ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богачев Игорь 172 15
|Растопшин Павел 26 6
|Владимиров Дмитрий 9 5
|Бондаренко Александр 32 4
|Зорин Александр 49 4
|Вексельберг Виктор 97 4
|Мацук Игорь 3 3
|Ковнир Евгений 71 3
|Годунов Николай 5 3
|Путин Владимир 1826 2
|Лукина Светлана 6 2
|Молодцов Александр 9 2
|Папшев Андрей 4 2
|Карбасов Дмитрий 6 2
|Кузин Вадим 34 2
|Бардинцев Игорь 9 2
|Колесов Александр 19 2
|Никитин Игорь 7 2
|Белоусов Олег 4 2
|Корнеев Алексей 7 2
|Сушко Андрей 6 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Львова Галина 4 2
|Гулевич Руслан 6 2
|Морозов Александр 16 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Галицкий Александр 82 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Гойло Алексей 3 1
|Алифанов Кирилл 56 1
|Кузнецов Станислав 64 1
|Бочаров Олег 27 1
|Бунина Елена 27 1
|Макаров Алексей 49 1
|Бровко Василий 47 1
|Костин Андрей 45 1
|Калинин Александр 95 1
|Мальков Антон 26 1
|Чибис Андрей 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru