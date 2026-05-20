Platforma расширила экосистему партнерств Компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписала соглашения о сотрудничестве с Фондом «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), АО «Агропромцифра» и ГК «Цифра». Компании нацелены на сотрудничество в сфере развития рынка данных, отраслевых стандартов и механизмов кросс-отраслевого обмена между участниками. Об этом CNews сообщили представител

ГК «Цифра» создала сквозной цифровой контур управления на крупном ГОКе в Армении т стал для предприятия первым опытом создания интегрированного цифрового контура управления полным циклом производства — от карьера до отгрузки готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра». Решение было построено на базе продуктов «Цифра. Карьер», платформы ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES». В рамках созданного решения «Цифра. Карьер» отвечает за управление горнотранспо

ГК «Цифра» вывела на рынок систему контроля загрузки дорожных самосвалов: решение прошло успешные испытания сийской системы контроля загрузки дорожных самосвалов (СКЗ-ДС). Результаты тестов подтвердили точность работы технологии и открыли путь к промышленному внедрению. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра». Суммарная экономия для предприятия с парком до 100 машин составит от 20 до 55 млн руб. в год. Срок окупаемости решения — до шести месяцев. СКЗ-ДС — это цифровое решение, предназначе

ГК «Цифра» и «Евраз» завершили внедрение проекта «Геометаллургия» для управления качеством руды ьтате реализации проекта увеличился объем производства концентрата, повысилось его качество, снизились потери железа с хвостами мокрой и сухой магнитной сепарации. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Цифра». «Евраз КГОК» стал площадкой для комплексной реализации цифровых технологий — от планирования и диспетчеризации до сквозного контроля качества. Благодаря «Геометаллургии» нам удалось

«Цифра. Техмониторинг»: новое решение от ГК «Цифра» ускоряет принятие решений и снижает ИТ-затраты сийская разработка создана для быстрого старта цифровизации и замены зарубежных решений управления производственными данными. Внедрение занимает несколько недель. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра». «Цифра. Техмониторинг» позволяет в режиме реального времени собирать, анализировать и управлять данными о состоянии оборудования и ходе технологических процессов на уровне всего пре

Платформа ZIIoT и «Конструктор MES» получили сертификаты совместимости c «Ред ОС» ом компании «Ред Софт». Теперь цифровая платформа для управления производством ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» (бывш. ZIAK) доступна для работы на базе «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра». ZIIoT – отечественная цифровая платформа управления производством от ГК «Цифра», включающая весь необходимый набор компонентов для создания и внедрения цифровых сервисов и пр

ГК «ВестЛинк» в партнерстве с ГК «Цифра» представила «Цифрового управленца» для промышленности на базе ИИ овационное решение на базе технологий ИИ — экосистему «Цифровой управленец». Она использует мощные математические и большие языковые модели для анализа данных из различных источников. В партнерстве с ГК «Цифра» мы разрабатываем и внедряем инструменты, которые открывают новые горизонты для оптимизации производственной деятельности. Особенно важно, что возможности GigaChat на платформе ZIIoT

В ГК «Цифра» назначен новый гендиректор после того, как прошлый получил срок Назначение в ГК «Цифра» Генеральным директором российской ИТ-компании ГК «Цифра» с девятого августа 2024 г. назначен Михаил Аронсон. Он сменил Сергея Емельченкова, чьи полномочия были прекращены вось

ГК «Цифра» возглавил Михаил Аронсон Генеральным директором ГК «Цифра» назначен Михаил Аронсон. Об этом CNews сообщил представитель группы. До этого он занимал должность коммерческого директора «Цифры». Он сменил на этом посту Сергея Емельченкова, чьи п

В ГК «Цифра» будет новый гендиректор. Нынешнего посадили на три с половиной года Тюрьма для гендиректора Генеральный директор российской ИТ-компании ГК «Цифра» Сергей Емельченков приговорен к заключению в колонии общего режима по статье о пре

ГК «ВестЛинк» и ГК «Цифра» вместе займутся разработкой инновационных цифровых решений для промышленности инновационных цифровых решений для промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Подписи под документом поставили президент ГК «ВестЛинк» Константин Козерог и генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков. Соглашение предполагает тесную совместную работу над созданием кроссплатформенных решений для компаний-операторов критической информационной инфраструктуры (КИИ)

«ВестЛинк» и «Цифра» представили цифровые инструменты по управлению эффективностью ВиВ ГК «ВестЛинк» совместно с ГК «Цифра» представили комплекс цифровых решений по управлению эффективностью водоснабжения и водоотведения. Разработка позволяет на 25% повысить эффективность работы персонала, на 5% сократить

«Группа Астра» и ГК «Цифра» стали стратегическими партнерами «Группа Астра» и ГК «Цифра», российский разработчик платформы для управления производством ZIIoT (Zyfra Industrial IoT Platform) и других высокотехнологичных ИТ-решений для промышленных предприятий, заключили с

«Россети» и ГК «Цифра» объединяют компетенции для цифровой трансформации ТЭК и ЖКХ Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети» Константин Кравченко и генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков в присутствии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и заместителя министра энергетики РФ Эдуарда Шереметцева подписали мемо

ГК «Цифра» подписала соглашение с КузГТУ арственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева подписали соглашение об установлении и развитии партнерских отношений. Стороны объединят образовательный, научный и инновационный потенциал. От ГК «Цифра» договор подписал член совета директоров компании Дмитрий Владимиров, от КузГТУ – ректор Алексей Яковлев. Предполагается, что ведущие специалисты ГК «Цифра» будут участвовать в

Виталий Аникин возглавил совет директоров ГК «Цифра» Совет директоров ГК «Цифра» на внеочередном заседании принял единогласное решение об избрании Виталия Аникина председателем совета директоров компании. Виталий Аникин окончил экономический факультет Кузбасского

IBS и ГК «Цифра» создадут решение для управления производственной безопасностью олкновений) и компании IBS — выдачу, возврат и контроль наличия СИЗ, контроль полноты состава и наличия исполнителей на участке, алкотестирование на объекте — и интегрировать их в подсистемы ИАСУ ПБ. ГК «Цифра» и IBS уже разработали «дорожную карту» реализации процессов управления производственной безопасностью. В соответствии с ней по промышленной безопасности и охране труда в первую очере

ОДК увеличила загрузку станков на 40% благодаря «Диспетчеру» ГК «Цифра» Москве. Это позволило на 40% повысить загрузку оборудования и сократило время простоя техники. До конца года опыт эксплуатации комплекса «Диспетчер» будет внедрен на всех предприятиях ОДК. Созданная ГК «Цифра» система мониторинга позволяет оценить текущую загрузку оборудования, проанализировать причины простоя за любой период времени – от суток до нескольких месяцев. Все эти данные помогаю

ГК «Цифра» внедрила автоматическую диспетчеризацию на руднике «Алроса» в Удачном Компания «Вист групп», российский разработчик ИТ-решений для горной промышленности (входит в ГК «Цифра»), завершила цифровой проект на якутском подземном руднике «Удачный» алмазодобывающей компании АК «Алроса» (ПАО). На руднике была внедрена автоматизированная система диспетчеризации п

«Сибур диджитал» и ГК «Цифра» объединились для создания цифрового решения для R&D-лабораторий -процессами для исследовательских центров «Сибура». Решение будет построено на российском программном обеспечении в партнерстве с компанией «Цифровая индустриальная платформа» (совместное предприятие ГК «Цифра» и «Газпром нефти»), занимающейся разработкой ПО для нефтегазовой отрасли. Стороны рассчитывают, что их сотрудничество в перспективе приведет не только к акселерации и улучшению проце

Экс-топ-менеджер ГК «Цифра» запускает интеграционный бизнес в поддержку импортозамещения на базе компании «Ультиматек» ером. Об этом CNews сообщили представители «Ультиматек». Павел Растопшин был управляющим директором ГК «Цифра», но в 2022 г. объявил о желании покинуть этот пост с целью запуска собственного де

Комплекс ИТ-продуктов «Диспетчер» ГК «Цифра» получил сертификат ФСТЭК 6 уровню доверия. Сертификат действителен до января 2028 г. «Диспетчер» стал единственной российской системой, получившей сертификацию ФСТЭК в категории систем мониторинга оборудования, утверждают в ГК «Цифра». «В рамках работы по получению сертификации ФСТЭК мы постоянно работали над повышением безопасности нашего продукта: были закрыты потенциальные уязвимости и проведено полное шифрован

В России создается ИТ-система управления технологическими процессами в автопроме Горьковский автозавод, российский производитель коммерческих автомобилей, начал реализацию ИТ-проекта с использованием программного решения по контролю промышленного производства «Диспетчер» от ГК «Цифра». Технология ориентирована на повышение эффективности процессов за счет внедрения цифрового контроля производства и аналитики на всех его этапах. Система позволит существенно сократит

ГК «Цифра» представила систему для контроля загрузки и топлива карьерных самосвалов с возможностью интеграции ИИ «Вист групп» (входит в ГК «Цифра») объявила о запуске модернизированной версии системы контроля загрузки и топлива (СКЗиТ) для карьерных самосвалов. Она включает в себя методы оперативного контроля технического состо