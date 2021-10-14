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Цифра ГК


14.10.2021 БФТ и «Аванпост» заключили партнерское соглашение 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 1
11.08.2021 GS Labs получила сертификаты соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 1
15.07.2021 «Цифровые аборигены» к 2025 г. займут 75% рабочих мест. Что надо предпринять? 4
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 3
10.06.2021 Как цифровизация повышает эффективность в горнорудной промышленности: опыт ВГК 1
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
23.03.2021 Ростех рассчитал стоимость развития технологий распределенных реестров и интернета вещей до 2024 года 1
16.03.2021 Мобильную бухгалтерию ВТБ установили 70 тысяч предпринимателей 1
05.02.2021 «ВИСТ Групп» подала иск на компанию бывшего топ-менеджера за кражу исходного кода 1
28.01.2021 МТС разработает решения на базе IoT-платформы компании «Цифра» 2
25.01.2021 GS Labs запустила систему условного доступа DRECRYPT 1
12.01.2021 GS Labs получила патент на способ криптографической защиты информации 1
21.12.2020 «Сател» и «Цифра» создадут отечественное решение для организации виртуальных рабочих мест 2
16.12.2020 На «цифровой прокачке» выбрано 15 отечественных решений для внедрения в предприятия промышленности Пермского края 1
16.12.2020 Accenture оценила влияние пандемии на российские финансовые организации 1
07.12.2020 Писатель Александр Цыпкин — в интервью CNews: Цифровая зависимость сильнее алкогольной 2
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 1
13.11.2020 Более 50 тысяч предпринимателей установили мобильную бухгалтерию ВТБ 3
10.11.2020 Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать 1
29.10.2020 Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Вебинар AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» 2
28.10.2020 Курская область и «Цифровая экономика» подписали соглашение о внедрении «цифры» в регионе 1
19.10.2020 CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком» 1
12.10.2020 Объем крупнейших открытых госзаказов в области ИКТ вырос в два с лишним раза. Почти половина госсредств досталась «Ростелекому» 1
29.09.2020 ВТБ вошел в тройку самых цифровых банков России 1
14.09.2020 В России с начала 2020 года установлены пять ЦПМ HP Indigo 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
03.08.2020 «МДТ «Цифра» разработала проект концепции перехода «Аэрофлота» на отечественное ПО 1
28.07.2020 Искусственный интеллект обнаружит аномалии в работе металлообрабатывающего станка 1
28.05.2020 Как за пару недель перевести целый университет из офлайна в онлайн 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
13.05.2020 ВТБ расширяет функциональность мобильного приложения «Цифра» 1
26.03.2020 ВТБ выпустил бесплатную мобильную бухгалтерию для ИП со счетами в любом банке 9
26.03.2020 ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей 2
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 1
30.01.2020 Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука 1
29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет 1

Публикаций - 116, упоминаний - 193

Цифра ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Вист Групп - Vist Group 32 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 12
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Крок 1220 8
Yandex - Яндекс 4101 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 7
SAP SE 3215 7
3748 6
SAP CIS - САП СНГ 754 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 5
Google LLC 7154 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
Microsoft Corporation 11095 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Cisco Systems 2040 3
Accenture - Аксенчер 532 3
Theta Data Solutions 3 3
IBM 3544 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Oracle Corporation 3350 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 227 2
Галактика - Корпорация 248 2
Микрон - Micron 365 2
Cinimex - Синимекс 160 2
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 2
СКБ Контур 416 2
Siemens AG - Сименс Россия 656 2
Veritas Technologies 74 2
Ланит ГК 1157 2
Сибинтек 24 2
Вист Групп - Vist Robotics 6 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 311 2
iTeco - Ай-Теко 717 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 265 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Trimble 25 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 10
Газпром нефть 382 7
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 6
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Химпром 5 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 3
Норникель - Норильский никель 178 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 2
Почта России ПАО 1574 2
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 2
Ренова актив 2 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 2
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 2 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
РусВинил 3 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 5 2
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Сухой - Авиационный холдинг 64 2
X5 Group 599 2
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 2
ОКИЛ-САТО 3 1
Арт Лейбл 1 1
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова 1 1
УЗТМ Картрэкс УК 1 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Фотоэксперт 1 1
Силовые машины 32 1
Оптифлекс 1 1
Этиколь 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Администрация Курской области 13 2
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
СПб ИАЦ ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 4 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Правительство Пермского края 15 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство Москвы 653 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Правительство РФ 2205 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 12
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Субтехнологии 8 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
MDC - Machine Data Collection - Системы мониторинга промышленного оборудования 1 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 5 3
Google Android 10751 3
БелАЗ-7513R - Карьерные роботизированные самосвалы - беспилотный самосвал 3 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 2
Apple iOS 5742 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Вист Групп Epiroc Pit Viper 2 2
SAP Leonardo IoT 5 2
Java - Язык программирования 1177 2
ByteDance TikTok 95 2
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 16 1
Яндекс.Толока 12 1
Google Picasa Web Albums 119 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 6 1
Казахтелеком ЦОД 1 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 70 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 1
Цифра ГК - ZIF - Zyfra Industrial Framework - ПО для обработки индустриальных данных реального времени 1 1
Вист Групп VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 1
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 1
Datastack Artefact 4 1
Tionix AccentOS 2 1
Цифра ГК - Zyfra PdA 1 1
КамАЗ-5490 - Kamaz Neo - седельный тягач 1 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
Авикомп сервисез Ontosminer - лингвистический процессор 3 1
ВТБ Онлайн 137 1
ВТБ Бизнес Lite 2 1
Apple iPhone 3 383 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Microsoft Teams 214 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Богачев Игорь 172 15
Растопшин Павел 26 6
Владимиров Дмитрий 9 5
Бондаренко Александр 32 4
Зорин Александр 49 4
Вексельберг Виктор 97 4
Мацук Игорь 3 3
Ковнир Евгений 71 3
Годунов Николай 5 3
Путин Владимир 1826 2
Лукина Светлана 6 2
Молодцов Александр 9 2
Папшев Андрей 4 2
Карбасов Дмитрий 6 2
Кузин Вадим 34 2
Бардинцев Игорь 9 2
Колесов Александр 19 2
Никитин Игорь 7 2
Белоусов Олег 4 2
Корнеев Алексей 7 2
Сушко Андрей 6 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Львова Галина 4 2
Гулевич Руслан 6 2
Морозов Александр 16 1
Евтушенко Олег 125 1
Галицкий Александр 82 1
Клепиков Алексей 77 1
Песков Дмитрий 65 1
Гойло Алексей 3 1
Алифанов Кирилл 56 1
Кузнецов Станислав 64 1
Бочаров Олег 27 1
Бунина Елена 27 1
Макаров Алексей 49 1
Бровко Василий 47 1
Костин Андрей 45 1
Калинин Александр 95 1
Мальков Антон 26 1
Чибис Андрей 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 7
Европа 3759 6
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Индия - Республика 2173 4
Беларусь - Белоруссия 2090 4
Казахстан - Республика 2632 4
Украина 3372 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Белиз 38 3
Россия - Курская область 338 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - Курганская область 261 2
Марокко - Королевство 75 2
Россия - Республика Хакасия 249 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 2
Россия - Смоленск 235 2
Россия - Республика Хакасия - Черногорск 11 2
Япония 2788 2
Ближний Восток 1473 2
Африка 1489 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
Земля - планета Солнечной системы 864 2
Перу - Республика 96 1
Россия - Мурманская область 292 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Чили - Республика 121 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
Made in China - Сделано в Китае 4 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ящик Пандоры 31 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Великая Отечественная война - Блокада Ленинграда 3 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1990 5
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 2
CNews Tenders 11 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
Gartner 2192 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
CNews Fast рейтинг 30 1
IoT Analytics 3 1
Vanson Bourne 34 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 4
Цифровая прокачка региона 22 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Клик-интенсив 3 1
Цифровая среда онлайн 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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