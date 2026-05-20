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Цифра ГК

Цифра ГК

Группа компаний «Цифра» - разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. Компания работает на российском рынке технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта и партнёром в области цифровой трансформации на международном уровне.

«Цифра» обладает опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных решений для различных задач горнодобывающей, нефтегазовой, химической отраслей промышленности, а также для роботизированного промышленного транспорта. Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и AI-решений для тяжелой промышленности.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 17 дел, на cумму 998 450 138 ₽*

Судебные дела (17) на сумму 998 450 138 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 593 805 296 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 404 644 842 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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20.05.2026 Platforma расширила экосистему партнерств

Компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписала соглашения о сотрудничестве с Фондом «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), АО «Агропромцифра» и ГК «Цифра». Компании нацелены на сотрудничество в сфере развития рынка данных, отраслевых стандартов и механизмов кросс-отраслевого обмена между участниками. Об этом CNews сообщили представител
24.03.2026 ГК «Цифра» создала сквозной цифровой контур управления на крупном ГОКе в Армении

т стал для предприятия первым опытом создания интегрированного цифрового контура управления полным циклом производства — от карьера до отгрузки готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра». Решение было построено на базе продуктов «Цифра. Карьер», платформы ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES». В рамках созданного решения «Цифра. Карьер» отвечает за управление горнотранспо
03.02.2026 ГК «Цифра» вывела на рынок систему контроля загрузки дорожных самосвалов: решение прошло успешные испытания

сийской системы контроля загрузки дорожных самосвалов (СКЗ-ДС). Результаты тестов подтвердили точность работы технологии и открыли путь к промышленному внедрению. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра». Суммарная экономия для предприятия с парком до 100 машин составит от 20 до 55 млн руб. в год. Срок окупаемости решения — до шести месяцев. СКЗ-ДС — это цифровое решение, предназначе
19.11.2025 ГК «Цифра» и «Евраз» завершили внедрение проекта «Геометаллургия» для управления качеством руды

ьтате реализации проекта увеличился объем производства концентрата, повысилось его качество, снизились потери железа с хвостами мокрой и сухой магнитной сепарации. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Цифра». «Евраз КГОК» стал площадкой для комплексной реализации цифровых технологий — от планирования и диспетчеризации до сквозного контроля качества. Благодаря «Геометаллургии» нам удалось
22.10.2025 «Цифра. Техмониторинг»: новое решение от ГК «Цифра» ускоряет принятие решений и снижает ИТ-затраты

сийская разработка создана для быстрого старта цифровизации и замены зарубежных решений управления производственными данными. Внедрение занимает несколько недель. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра». «Цифра. Техмониторинг» позволяет в режиме реального времени собирать, анализировать и управлять данными о состоянии оборудования и ходе технологических процессов на уровне всего пре
27.08.2025 Платформа ZIIoT и «Конструктор MES» получили сертификаты совместимости c «Ред ОС»

ом компании «Ред Софт». Теперь цифровая платформа для управления производством ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» (бывш. ZIAK) доступна для работы на базе «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра». ZIIoT – отечественная цифровая платформа управления производством от ГК «Цифра», включающая весь необходимый набор компонентов для создания и внедрения цифровых сервисов и пр
04.06.2025 ГК «ВестЛинк» в партнерстве с ГК «Цифра» представила «Цифрового управленца» для промышленности на базе ИИ

овационное решение на базе технологий ИИ — экосистему «Цифровой управленец». Она использует мощные математические и большие языковые модели для анализа данных из различных источников. В партнерстве с ГК «Цифра» мы разрабатываем и внедряем инструменты, которые открывают новые горизонты для оптимизации производственной деятельности. Особенно важно, что возможности GigaChat на платформе ZIIoT

29.10.2024 DCLogic предложит рынку решение для интеллектуального мониторинга приложений и инфраструктуры «Цифра 2.0»
16.09.2024 Платформа «Каскад Цифра» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro
13.09.2024 Подтверждена совместимость СУБД Tantor и цифровой платформы «Каскад Цифра»
08.08.2024 В ГК «Цифра» назначен новый гендиректор после того, как прошлый получил срок

Назначение в ГК «Цифра» Генеральным директором российской ИТ-компании ГК «Цифра» с девятого августа 2024 г. назначен Михаил Аронсон. Он сменил Сергея Емельченкова, чьи полномочия были прекращены вось
08.08.2024 ГК «Цифра» возглавил Михаил Аронсон

Генеральным директором ГК «Цифра» назначен Михаил Аронсон. Об этом CNews сообщил представитель группы. До этого он занимал должность коммерческого директора «Цифры». Он сменил на этом посту Сергея Емельченкова, чьи п
05.08.2024 В ГК «Цифра» будет новый гендиректор. Нынешнего посадили на три с половиной года

Тюрьма для гендиректора Генеральный директор российской ИТ-компании ГК «Цифра» Сергей Емельченков приговорен к заключению в колонии общего режима по статье о пре
12.07.2024 Российский энергетический гигант закупает российские Linux и PostgreSQL
11.07.2024 «МТС Линк» стал лауреатом премии «Приоритет: Цифра — 2024»
09.07.2024 «Цифра брокер» и «Цифра банк» внедрили систему управления сервисными процессами на базе Naumen Service Desk Pro
08.07.2024 ГК «ВестЛинк» и ГК «Цифра» вместе займутся разработкой инновационных цифровых решений для промышленности

инновационных цифровых решений для промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Подписи под документом поставили президент ГК «ВестЛинк» Константин Козерог и генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков. Соглашение предполагает тесную совместную работу над созданием кроссплатформенных решений для компаний-операторов критической информационной инфраструктуры (КИИ)

25.06.2024 «ВестЛинк» и «Цифра» представили цифровые инструменты по управлению эффективностью ВиВ

ГК «ВестЛинк» совместно с ГК «Цифра» представили комплекс цифровых решений по управлению эффективностью водоснабжения и водоотведения. Разработка позволяет на 25% повысить эффективность работы персонала, на 5% сократить
30.05.2024 «МТС Exolve» обеспечил горячую линию для «Цифра банк»
24.05.2024 «Группа Астра» и ГК «Цифра» стали стратегическими партнерами

«Группа Астра» и ГК «Цифра», российский разработчик платформы для управления производством ZIIoT (Zyfra Industrial IoT Platform) и других высокотехнологичных ИТ-решений для промышленных предприятий, заключили с
22.05.2024 «Россети» и ГК «Цифра» объединяют компетенции для цифровой трансформации ТЭК и ЖКХ

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети» Константин Кравченко и генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков в присутствии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и заместителя министра энергетики РФ Эдуарда Шереметцева подписали мемо
18.04.2024 IXcellerate создала резервную площадку для «Цифра банк»
15.04.2024 ГК «Цифра» выбрала «СёрчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальной информации
21.03.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM и «Каскад Цифра»
30.11.2023 Компания Softline помогла «Цифра банк» обеспечить сохранность данных
15.09.2023 ГК «Цифра» подписала соглашение с КузГТУ

арственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева подписали соглашение об установлении и развитии партнерских отношений. Стороны объединят образовательный, научный и инновационный потенциал. От ГК «Цифра» договор подписал член совета директоров компании Дмитрий Владимиров, от КузГТУ – ректор Алексей Яковлев. Предполагается, что ведущие специалисты ГК «Цифра» будут участвовать в
05.09.2023 Виталий Аникин возглавил совет директоров ГК «Цифра»

Совет директоров ГК «Цифра» на внеочередном заседании принял единогласное решение об избрании Виталия Аникина председателем совета директоров компании. Виталий Аникин окончил экономический факультет Кузбасского
08.08.2023 IBS и ГК «Цифра» создадут решение для управления производственной безопасностью

олкновений) и компании IBS — выдачу, возврат и контроль наличия СИЗ, контроль полноты состава и наличия исполнителей на участке, алкотестирование на объекте — и интегрировать их в подсистемы ИАСУ ПБ. ГК «Цифра» и IBS уже разработали «дорожную карту» реализации процессов управления производственной безопасностью. В соответствии с ней по промышленной безопасности и охране труда в первую очере
14.07.2023 Решение ВТБ для ускорения финансовой отчетности стало победителем Национальной премии «Приоритет: Цифра 2023»
20.04.2023 ОДК увеличила загрузку станков на 40% благодаря «Диспетчеру» ГК «Цифра»

Москве. Это позволило на 40% повысить загрузку оборудования и сократило время простоя техники. До конца года опыт эксплуатации комплекса «Диспетчер» будет внедрен на всех предприятиях ОДК. Созданная ГК «Цифра» система мониторинга позволяет оценить текущую загрузку оборудования, проанализировать причины простоя за любой период времени – от суток до нескольких месяцев. Все эти данные помогаю
03.04.2023 ГК «Цифра» внедрила автоматическую диспетчеризацию на руднике «Алроса» в Удачном

Компания «Вист групп», российский разработчик ИТ-решений для горной промышленности (входит в ГК «Цифра»), завершила цифровой проект на якутском подземном руднике «Удачный» алмазодобывающей компании АК «Алроса» (ПАО). На руднике была внедрена автоматизированная система диспетчеризации п
21.03.2023 «Сибур диджитал» и ГК «Цифра» объединились для создания цифрового решения для R&D-лабораторий

-процессами для исследовательских центров «Сибура». Решение будет построено на российском программном обеспечении в партнерстве с компанией «Цифровая индустриальная платформа» (совместное предприятие ГК «Цифра» и «Газпром нефти»), занимающейся разработкой ПО для нефтегазовой отрасли. Стороны рассчитывают, что их сотрудничество в перспективе приведет не только к акселерации и улучшению проце
20.02.2023 Экс-топ-менеджер ГК «Цифра» запускает интеграционный бизнес в поддержку импортозамещения на базе компании «Ультиматек»

ером. Об этом CNews сообщили представители «Ультиматек». Павел Растопшин был управляющим директором ГК «Цифра», но в 2022 г. объявил о желании покинуть этот пост с целью запуска собственного де
17.02.2023 «Цифра банк» разместил ИТ-сервисы в облаке Softline
15.02.2023 IBS и ГК «Цифра» заключили соглашение о партнерстве для реализации проектов по импортозамещению в ИТ
14.02.2023 Комплекс ИТ-продуктов «Диспетчер» ГК «Цифра» получил сертификат ФСТЭК

6 уровню доверия. Сертификат действителен до января 2028 г. «Диспетчер» стал единственной российской системой, получившей сертификацию ФСТЭК в категории систем мониторинга оборудования, утверждают в ГК «Цифра». «В рамках работы по получению сертификации ФСТЭК мы постоянно работали над повышением безопасности нашего продукта: были закрыты потенциальные уязвимости и проведено полное шифрован
26.01.2023 В России создается ИТ-система управления технологическими процессами в автопроме

Горьковский автозавод, российский производитель коммерческих автомобилей, начал реализацию ИТ-проекта с использованием программного решения по контролю промышленного производства «Диспетчер» от ГК «Цифра». Технология ориентирована на повышение эффективности процессов за счет внедрения цифрового контроля производства и аналитики на всех его этапах. Система позволит существенно сократит
15.12.2022 ГК «Цифра» представила систему для контроля загрузки и топлива карьерных самосвалов с возможностью интеграции ИИ

«Вист групп» (входит в ГК «Цифра») объявила о запуске модернизированной версии системы контроля загрузки и топлива (СКЗиТ) для карьерных самосвалов. Она включает в себя методы оперативного контроля технического состо
21.10.2022 В ГК «Цифра» назначен операционный директор

коммерциализации ИТ-продуктов, обладает глубокой экспертизой в профильных для нас отраслях промышленности. Его компетенции в полной мере отвечают бизнес-задачам группы», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.
17.10.2022 «Цифра» выходит на новый для себя промышленный рынок с ПО на замену софта SAP, General Electric, Aveva

Публикаций - 162, упоминаний - 301

Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 49 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
УльтимаТек - UltimaTec. 53 10
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 11 8
SAP SE 5601 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
УльтимаТек - Datana - Датана 31 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Ред Софт - Red Soft 1236 7
УльтимаТек - Экспанта - DataBriz - Датабриз 23 6
Цифра ГК - Цифра Роботикс 7 6
Крок - Croc 1964 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Вестлинк - Westlink 28 4
МегаФон 10742 4
Oracle Corporation 7074 4
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 3
Т1 Сервионика - Servionica 278 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 3
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 3
Stoneridge-Orlaco 3 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Softline - Софтлайн 3743 3
9594 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Honeywell 309 3
Код Безопасности 812 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 2
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 2
Biocad - Биокад 95 2
GS Group - S Labs - Цифра ООО 30 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 2
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 14
Газпром нефть 725 13
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 10
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 9
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 6
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 6
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 5
Алроса АК - МНГОК - Мирнинско-Нюрбинский горно-обогатительный комбинат - Мирнинский ГОК - Мирнинский горно-обогатительный комбинат 8 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 3
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 3
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 7 3
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 3
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 3
Русагро Группа Компаний 379 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
ФосАгро 176 2
Komatsu - Комацу 20 2
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 14 2
Ренова актив 3 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 2
РусВинил 4 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 9
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Фонд Росконгресс 24 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ЛДПР 116 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
Russian Open Source Foundation 8 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 107
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 73
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 63
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 59
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 36
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 32
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 29
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 26
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 23
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 20
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 20
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
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БелАЗ 7513R - Карьерные роботизированные самосвалы - беспилотный самосвал 4 4
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual - Linkage Цифровой управленец 19 4
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
FreePik 1841 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 10 2
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 2
Top Systems - T-Flex PLM 33 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 2
Prizm 5 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Huawei nova - Серия смартфона 115 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 145 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
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Рустамов Рустам 548 3
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Колесов Александр 63 2
Бардинцев Игорь 11 2
Бондаренко Александр 39 2
Кравченко Константин 101 2
Антонов Александр 77 2
Смоленский Александр 12 2
Папшев Андрей 4 2
Головкин Константин 6 2
Карбасов Дмитрий 7 2
Белоусов Олег 5 2
Гулевич Руслан 32 2
Львова Галина 4 2
Черникова Алевтина 51 2
Клебанов Алексей 3 2
Кузин Вадим 38 2
Новоженов Денис 5 2
Корнеев Алексей 9 2
Мартиросов Давид 123 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 126
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 6
Белиз 72 4
Казахстан - Республика 6048 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 192 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Индия - Bharat 5869 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 2
Китай - Шанхай 833 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 2
Перу - Республика 293 2
Индийский океан - Персидский залив 234 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 46 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Армения - Республика 2449 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 1
Чили - Республика 494 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 65 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 1
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Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 14
Металлообработка - металлообрабатывающее оборудование 62 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 11
Энергетика - Energy - Energetically 5855 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 11
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 9
Экономический эффект 1342 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 7
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 7
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
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Ведомости 1466 5
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D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
NYT - The New York Times 1100 1
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КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 6 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
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Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 5 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 1
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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