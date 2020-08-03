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«МДТ «Цифра» разработала проект концепции перехода «Аэрофлота» на отечественное ПО

ПО Софт ИТ в госсекторе

Консалтинговая компания «МДТ «Цифра» приняла участие в модернизации программ перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения компаниями группы «Аэрофлот» и разработала проект концепции перехода для каждой компании группы «Аэрофлот».

Специалисты «МДТ «Цифра» провели аудит существующих информационных ландшафтов каждой компании группы «Аэрофлот» и используемого ПО (более 1 тыс. номенклатурных единиц), и предложили методики и соответствующий математический инструмент для обоснования концепции и программ перехода компаний группы «Аэрофлот» на отечественное ПО, а также портфеля проектов для обеспечения показателей такого перехода.

В результате выполнения работы был предложен ряд оптимизационных мер, повышающих эффективность процесса импортозамещения ПО с учетом специфики международного бизнеса компаний группы «Аэрофлот», индустриальных стандартов и отраслевых норм, регламентирующих их деятельность. Параметры поставленных задач соответствовали установленным требованиям регулятора и директиве Правительства России.

В процессе выполнения работ специалистами МДТ «Цифра» были решены задачи, характерные для реализации подобных масштабных проектов, выявлены препятствия и барьеры, предложены мероприятия по их устранению. Анализ показал, что в ИТ-ландшафте отсутствуют полностью отечественные стеки технологий, а бизнес-потребности группы «Аэрофлот» требуют наличия в прикладном ПО нестандартного набора функциональных модулей.

Для выполнения работ в сжатые сроки МДТ «Цифра» задействовала выделенную команду отраслевых экспертов, обладающих необходимыми экспертизами в предметной области.

В процессе работы специалисты МДТ «Цифра» использовали уникальный набор собственных методик для решения поставленных группой «Аэрофлот» задач.

В результате многофакторного анализа был определен реестр программных продуктов и информационных систем, подлежащих замещению, а также перечень продуктов, замещение которых на текущем этапе невозможно, а также дорожную карту и экономические показатели импортозамещения. Также консультанты проанализировали состояние Единого реестра российского ПО и выявили программные продукты, целесообразные для использования в конкретных информационных ландшафтах.

«Главный результат для нас – это сформированная концепция перехода всех компаний Группы на отечественное ПО, и готовый портфель проектов для выполнения показателей этого перехода, – сказал Кирилл Богданов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, "Аэрофлот". – Мы нацелены на выполнение поставленных задач на базе существующей ИТ-инфраструктуры, и сделали существенный шаг на пути к исполнению требований регулятора о переходе на использовании отечественного ПО.»

«Вне зависимости от этапа перехода на преимущественное использование отечественного ПО, на котором находится та или иная компания, необходим многофакторный аудит ИТ-ландшафта и нахождение взвешенных показателей эффективностей, актуализация состояния и управление проектами перехода, – сказал Дмитрий Смирнов, генеральный директор "МДТ "Цифра". – Для целей импортозамещения важно организовать устранение барьеров для совместной работы иностранного и отечественного ПО, в том числе формированием тестовых сред. В качестве дальнейших шагов повышения эффективности программы перехода можно обозначить регистрацию заказного и собственного ПО в ЕРРПО и его патентование, а также разработку рекомендаций по совершенствованию системы учета ПО за счет создания цифровой среды компании».

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