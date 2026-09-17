Apple всех обманула. Оптимизированная iOS 27 ломает iPhone в пару касаний

Apple выпустила прошивку iOS 27, которая оказалась довольно глючной. Она в состоянии почти полностью «окирпичить» iPhone без видимой на то причины – просто потому, что пользователь касается экрана. Интерфейс системы начинает сильно сбоить, телефоном становится невозможно пользоваться, и патча пока нет. Спасает лишь перезагрузка, после которой сбой может повториться в любой момент. Меж тем, Apple позиционирует iOS 27 как очень оптимизированную и работающую намного быстрее предшествующих ревизий.

Скопировать Windows

Прошивка iOS 27, стабильную сборку которой Apple выпустила в сентябре 2026 г.. оказалась не такой уж и стабильной. Как пишет профильный портал 9to5Mac, система запросто может полностью сломаться в ответ на самые простые действия пользователя.

Apple позиционирует iOS 27 как значительно оптимизированную и ускоренную по сравнению с iOS 26.

Чтобы вывести iPhone под управлением iOS 27 из строя, достаточно лишь несколько раз коснуться дисплея в определенной последовательности. Сбой возникает, если попытаться быстро переключиться между центром уведомлений и пунктом управления.

В частности, если попытаться вызвать оба эти меню одновременно свайпами по экрану, то интерфейс iOS 27 незамедлительно ломается. Сразу же перестает работать переключение между рабочими столами (это страницы главного экрана с иконками приложений).

© rclassenlayouts / Фотобанк Фотодженика Утверждения Apple об оптимизации iOS 27, как оказалось, на веру принимать не стоит

Столкнувшиеся с проблемой пользователи также отмечают, что сторонние приложения начинают плохо реагировать на касания – они срабатывают через раз. Плюс к этому некоторые пользователи столкнулись со своего рода фантомным экраном блокировки – его содержимое отображается всегда, даже если телефон разблокирован, что мешает пользоваться устройством.

Apple разрабатывает iOS на протяжении как минимум 20 лет. Премьера ее самой первой версии состоялась в январе 2007 г. одновременно с дебютом самого первого iPhone. На тот момент прошивка носила название iPhoneOS.

Семь бед – один Reset

Как и в случае с настольной ОС Windows, десятилетиями славящейся своей нестабильностью, починить сломавшуюся оболочку iOS 27 можно самым банальным способом – простой перезагрузкой. Сбрасывать iPhone до заводских настроек не требуется – достаточно перезагрузить его, но только принудительно. Для этого нужно кратковременно нажать кнопку увеличения громкости, затем так же быстро кликнуть по кнопке уменьшения громкости, а после нажать и удерживать кнопку включения, пока на экране не появится логотип Apple.

Это действие решает проблему в моменте – интерфейс системы тут же начинает работать корректно. Однако перезагрузка в данном случае борется лишь со следствием, но не с причиной – если снова попытаться вызвать центры управления и уведомлений одновременно, то сбой повторится, и так будет происходить раз за разом.

Причина кроется в самой iOS 27, и устранить ее под силу лишь самой компании Apple. Однако к моменту выхода материала необходимого для этого патча не существовало.

Согласно сообщениям владельцев iPhone в интернете, описанная проблема возникает на всех версиях iOS 27, вышедших к середине сентября 2026 г. Иными словами, с ней столкнутся и те, кто обновился до стабильной iOS 27.0, и те, кто пользуется бета-версиями – в тестовой сборке iOS 27.2 баг тоже присутствует.

Что же делать

К моменту выхода материала единственным действенным методом защиты от глюка интерфейса iOS 27 был полный отказ от установки этой системы на свое устройство. На iOS 26 такая проблема отсутствует – одновременный вызов двух штатных меню интерфейса не ломает оболочку системы и не понуждает к перезагрузке iPhone.

Напомним, премьера iOS 27 состоялась летом 2026 г. в рамках конференции WWDC 2026. Система три месяца была в состоянии беты и лишь в середине сентября доросла до первой стабильной сборки. Большинство iPhone, успевших поступить в продажу до релиза iOS 27, будут работать на более старых версиях этой платформы.

Гарантированной защитой от всех багов iOS 27, найденных и пока скрывающихся, получили все владельцы смартфонов iPhone XS и старее. Система устанавливается исключительно на iPhone 11 и более новые, а также на iPhone SE минимум второго поколения – оригинальный iPhone SE образца марта 2016 г. новой системой тоже не поддерживается.