Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 110449
ИКТ 8956
Организации 7007
Ведомства 1348
Ассоциации 718
Технологии 3052
Системы 19286
Персоны 43592
География 1741
Статьи 1310
Пресса 931
ИАА 594
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1758
Мероприятия 817

Аэрофлот Российские авиалинии Aeroflot авиакомпания

Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания


09.11.2022 Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов
01.11.2022 «Аэрофлот» перешел на отечественную систему бронирования «Леонардо»
27.10.2022 «Аэрофлот» мигрирует на российское ПО. В ближайшие дни купить билет будет невозможно
24.10.2022 Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб
17.06.2022 «Аэрофлот» и «Сбер» договорились о сотрудничестве в сфере технологий
11.03.2022 Задержан знаменитый хакер, 12 лет назад атаковавший «Аэрофлот». Изъяты техника и деньги
10.02.2022 «Аэрофлот» завершил пилотный этап интеграции с АИС «Налог-3»
01.02.2022 «Аэрофлот» в 2021 году обеспечил доступ к высокоскоростному интернету на 34 самолётах
22.12.2021 В Huawei AppGallery появилось приложение «Аэрофлот»
23.09.2021 «Аэрофлот» запустил сервис мультимодальных перевозок Trip&Fly
15.09.2021 RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании
30.08.2021 Мониторинг ПИР: как «Аэрофлот» цифровизировал программу инновационного развития
21.05.2021 В «Аэрофлоте» тотальный сбой ИТ-систем. Задержаны рейсы, не продаются билеты
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM
29.12.2020 «Аэрофлот» с помощью Integro Technologies внедрил систему Control Tower для мониторинга показателей в кризисных ситуациях
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С»
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео
02.11.2020 IBM по заказу Аэрофлота разработала цифровой портал для пилотов
20.10.2020 Власти США обвинили россиян в контрабанде iPhone на $50 млн
07.09.2020 Ramax group автоматизировала мониторинг реализации программы инновационного развития для «Аэрофлота»
03.08.2020 «МДТ «Цифра» разработала проект концепции перехода «Аэрофлота» на отечественное ПО
02.06.2020 «Рамакс интернейшнл» реализовал схему прямой дистрибуции авиауслуг «Аэрофлота» по стандарту NDC
18.02.2020 «Аэрофлот» оптимизировал полноту использования грузопочтовой квоты на пассажирских рейсах с помощью Cargo Air
11.02.2020 «Аэрофлот» внедрил инструмент для проведения маркетинговых кампаний
29.07.2019 «Иннодата» внедрила систему сквозного анализа онлайн-продаж в «Аэрофлоте»
13.02.2019 «Аэрофлот» заморозит ИТ-проекты из-за дорогого керосина и дешевого рубля
25.01.2019 «Аэрофлот» купил сотни «крутящихся» Android-смартфонов, интегрированных с SAP
06.12.2018 «Аэрофлот» добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Samsung Pay
16.11.2018 «Аэрофлот» добавил интерактивные карты двенадцати аэропортов мира в свое мобильное приложение
22.10.2018 Integro Technologies внедрила систему управления внешними сервисами в «Аэрофлоте»
18.10.2018 «Аэрофлот» внедрил цифровую систему для налогового мониторинга с помощью SAP
15.10.2018 «Аэрофлот» внедрил производственную аналитическую платформу Sabre Intelligence Exchange
23.07.2018 «Аэрофлот» внедрил российскую СУБД Tarantool
23.07.2018 «Аэрофлот» внедрил СУБД Tarantool для работы с большими данными
29.06.2018 «Аэрофлот» покупает SAP на 800 миллионов
13.02.2018 «Аэрофлот» внедрил систему поддержки летной годности, техобслуживания и ремонта
08.02.2018 «Аэрофлот» использует аналитику Big Data для работы с обращениями клиентов
06.02.2018 «Аэрофлот» внедрил «первую и единственную» систему на больших данных
02.02.2018 Аэрофлот внедрил распознавание карт и документов в мобильные приложения

Публикаций - 707, упоминаний - 1097

Аэрофлот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9443 87
SAP SE 4881 79
Microsoft Corporation 23502 71
7006 67
1С-ИжТиСи 6322 64
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10076 63
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 170 63
Oracle Corporation 6307 63
IBM - International Business Machines Corp 9194 58
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 57
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6944 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8048 51
Sabre Corporation 155 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4158 43
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 40
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 445 35
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 178 35
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 31
Такском - Taxcom 208 31
Schneider Electric 515 31
Крок - Croc 1708 30
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 267 29
Ramax - Рамакс 94 29
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 310 28
VK - Mail.ru Group 3201 28
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 97 27
Ситилабс 29 27
Центр2М - Center2М 51 27
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Норникель Технические сервисы 31 26
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 352 26
Schneider Electric Secure Power 50 26
Rimini Street 43 26
Yandex - Яндекс 5677 25
ABB Group - Asea Brown Boveri 308 24
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 23
SAP CIS - САП СНГ 831 21
HP Inc. 5520 21
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 315 21
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 121 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2784 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5819 130
РЖД - Российские железные дороги 1621 127
Альфа-Банк 1598 90
Почта России ПАО 1991 82
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2385 79
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 338 67
Assist - Ассист 202 58
X5 Group 816 55
Газпром ПАО 1153 53
ГПБ - Газпромбанк 941 53
Ингосстрах СПАО 333 46
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 45
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1185 42
ПГК - Первая грузовая компания 139 41
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 324 39
ВТБ - ВТБ24 660 38
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 40 36
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 845 36
ПСБ - Промсвязьбанк 734 36
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 36
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 34
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 357 33
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 29
Роснефть НК - нефтяная компания 474 29
Интер РАО ЕЭС ПАО 302 28
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 345 28
Сургутнефтегаз - СНГ 223 27
Газпром нефть 498 27
OKS Group 36 26
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 122 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6195 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1828 25
Трансаэро - авиакомпания 58 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 24
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 57 23
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 305 22
ТМК - Трубная металлургическая компания 103 22
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 887 22
Совкомбанк ПАО 201 22
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 180 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17967 130
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9113 96
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10385 75
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 74
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2697 59
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 58
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3695 44
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 44
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2399 42
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1394 42
Правительство Москвы 1991 40
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 36
Федеральное казначейство России 1548 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2387 33
Президент Российской Федерации 3717 32
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 29
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 29
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 28
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 35 26
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 25
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 25
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 272 23
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 522 23
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 683 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 17
Управление делами президента Российской Федерации 102 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1038 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 16
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1655 14
Судебная власть - Judicial power 2096 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 37 13
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 12
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 12
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 11
Администрация Президента РФ 977 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2510 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 16
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 8
Гильдия Управляющих Документацией 72 6
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 6
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 3
Ассоциация менеджеров 97 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 2
Демократическая политическая партия США 116 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 19 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
WiMAX Forum 68 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
4CIO 18 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53296 302
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79220 200
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38991 189
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25984 166
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11834 118
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19842 108
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17217 108
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11372 108
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25668 94
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5103 88
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13000 86
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25057 81
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9921 78
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5193 74
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9505 74
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10844 65
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2420 64
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10158 60
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17327 60
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9115 59
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17519 58
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4386 58
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25028 56
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7877 56
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3410 52
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8157 51
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4122 50
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22195 49
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8136 47
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13580 47
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3668 46
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10046 45
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2890 45
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5451 44
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3752 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21369 43
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7976 43
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21961 43
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11647 42
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2347 38
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6527 64
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 521 41
Google Android 12556 38
Microsoft Windows 2000 12679 36
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 881 32
1С:ERP Управление предприятием 319 31
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 53 27
Apple iOS 6806 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2904 25
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 123 23
Microsoft Windows 14449 22
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 808 22
Аэрофлот Бонус 25 19
Age of Kings 3446 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2510 17
Apple iPhone - серия смартфонов 6625 16
Новые облачные технологии - МойОфис 484 16
Linux OS 8251 16
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 15
Apple iPhone 6 6175 14
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 80 13
Apple iPad 3739 12
Crutop 11 11
Rx-Promotion 12 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 10
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 121 10
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 72 10
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 341 10
NVision Барьер 546 10
Apple macOS 1715 10
Microsoft SQL Server 1474 9
Intel x86 - архитектура процессора 1601 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4110 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1972 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 860 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 700 7
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 164 7
VK - Mail.Ru myTarget 139 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 753 7
Богданов Кирилл 112 100
Врублевский Павел 93 59
Чаркин Евгений 240 49
Урьяс Вадим 83 43
Шадаев Максут 629 42
Клепиков Алексей 93 39
Абакумов Евгений 137 38
Дьяченко Валерий 80 38
Ямщиков Владимир 36 36
Халматов Максим 49 35
Нестеров Алексей 85 34
Сыкулев Андрей 69 34
Прохорова Алла 50 32
Сотин Денис 144 32
Кирюшин Сергей 67 31
Натрусов Артем 192 30
Путин Владимир 2731 30
Козырев Алексей 288 29
Ермолаев Артем 361 29
Семенихин Игорь 41 28
Пермяков Максим 28 28
Егоров Владимир 65 28
Артимович Игорь 28 28
Емелин Александр 30 27
Трофимова Людмила 35 27
Сороченков Алексей 27 27
Каюмов Шамиль 38 27
Карпов Иван 50 27
Артимович Дмитрий 34 27
Смык Виталий 31 27
Соловьев Алексей 68 27
Степченков Максим 46 27
Портной Михаил 27 27
Евраев Михаил 241 27
Москальков Дмитрий 27 27
Мискевич Евгений 33 27
Генкина Екатерина 28 26
Васильев Владислав 43 26
Рубин Адар 32 26
Слышкин Василий 78 26
Россия - РФ - Российская федерация 122915 587
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39360 266
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50184 110
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14983 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13153 89
Европа 21312 69
Европа Восточная 2997 63
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17143 62
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6309 57
Германия - Федеративная Республика 12013 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15083 42
Украина 7270 37
Россия - Сибирь 2010 20
Азия - Азиатский регион 4659 19
Беларусь - Белоруссия 4259 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12816 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3319 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2493 16
Казахстан - Республика 4845 16
Земля - планета Солнечной системы 9705 16
Япония 12880 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2020 14
Финляндия - Финляндская Республика 3471 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1287 14
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 420 14
Африка - Африканский регион 3268 13
Испания - Королевство 3601 13
Франция - Французская Республика 7084 13
Индия - Республика 5069 13
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 445 13
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 112 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2368 12
Россия - СФО - Новосибирск 3706 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1286 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2379 12
Россия - ЮФО - Республика Крым 774 12
Россия - ПФО - Мордовия Республика 545 12
Италия - Итальянская Республика 4223 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1156 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41997 263
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41693 224
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4637 137
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15070 130
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4936 120
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20017 95
Общественный транспорт - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2191 84
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10687 81
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие 488 76
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал 1339 68
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3134 59
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6791 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23997 57
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14092 55
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3890 54
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4928 54
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2463 52
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3780 51
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4128 49
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10288 49
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1904 45
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3307 45
Юриспруденция - Jurisprudence 6231 39
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4555 38
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4263 36
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4004 35
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5009 32
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4948 31
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5299 31
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2983 29
Кредитование - Сrediting 5116 28
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5202 27
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3808 27
Страхование - Страховое дело - Insurance 5170 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9192 26
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 69 26
Энергетика - Energy - Energetically 4206 26
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа 1672 24
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6037 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9924 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11003 45
TAdviser - Центр выбора технологий 297 12
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 666 11
91Mobiles 1697 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 794 9
Thomson Reuters - Рейтер 5773 8
РИА Новости 804 8
Открытые системы ИД 173 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1227 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
FT - Financial Times 1165 4
Ведомости 547 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 571 3
Flight International 64 3
PCweek 30 3
Лаборатория Артимовича 8 3
The Register 1402 3
Forbes - Форбс 630 3
Прайм - Агентство экономической информации 857 3
Компьютерра 41 2
9to5Mac 149 2
CNews TV 747 2
Из рук в руки - irr.ru 62 2
ComputerWorld 146 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 161 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 2
9to5Google 85 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
N+1 - Издание 137 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 2
The Washington Post 308 2
Аэромар - Skyshop 2 2
Россия 24 - телеканал 102 2
Roem.ru - Роем.ру 47 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Будущее России. Национальные проекты 19 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
Инфобизнес 22 1
РБК Daily 91 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7461 81
500 Startups 14340 43
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2127 27
IDC - International Data Corporation 4849 18
Gartner - Гартнер 3475 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 262 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 4
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 27 3
BCG - Boston Consulting Group 99 3
CNews Инновация года - награда 70 3
Forrester Research 812 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 2
Медиалогия 50 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 12 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Gartner - AMR Research 48 1
Vanson Bourne 48 1
Mount Onyx 1 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Datamonitor 83 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 1
CNews Рынок ИТ-услуг 113 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 46 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
Pen Test Partners 6 1
Frost & Sullivan 200 1
Fortune Global 500 283 1
Juniper Research 502 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 208 9
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 122 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 7
РАН - Российская академия наук 1801 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 171 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 289 5
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 44 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 76 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 655 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 292 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 166 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 484 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 201 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 3
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 16 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 250 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 69 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 90 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 2
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 135 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 33 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 24 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 7 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 67 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 12 1
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 3 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 87 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
CNews AWARDS - награда 408 63
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 60
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11645 47
CNews Баттл 49 26
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1727 22
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2068 7
CNews APPWards 36 7
МАКС - Международный авиационно-космический салон 203 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 81 4
IBM Innovation Conference 5 3
ERP-Forum 3 3
День молодёжи - 27 июня 691 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 218 3
CNews Мисс ИТ России 12 3
Авиационный IT форум 7 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 3
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 3 2
SAP Forum 31 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 2
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
Электрические сети - международный форум 95 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 92 1
Подмосковные Вечера 7 1
Best Office Awards 3 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
Биотехмед 7 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 1
HighLoad++ Awards 1 1
Хрустальный атом 3 1
Галактика Business Day 1 1
TAdviser SummIT 4 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217794, в очереди разбора - 882439.
Создано именных указателей - 110449.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
Показать еще