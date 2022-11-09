Индексная книга CNews*
Аэрофлот Российские авиалинии Aeroflot авиакомпания
Публикаций - 707, упоминаний - 1097
Аэрофлот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богданов Кирилл 112 100
|Врублевский Павел 93 59
|Чаркин Евгений 240 49
|Урьяс Вадим 83 43
|Шадаев Максут 629 42
|Клепиков Алексей 93 39
|Абакумов Евгений 137 38
|Дьяченко Валерий 80 38
|Ямщиков Владимир 36 36
|Халматов Максим 49 35
|Нестеров Алексей 85 34
|Сыкулев Андрей 69 34
|Прохорова Алла 50 32
|Сотин Денис 144 32
|Кирюшин Сергей 67 31
|Натрусов Артем 192 30
|Путин Владимир 2731 30
|Козырев Алексей 288 29
|Ермолаев Артем 361 29
|Семенихин Игорь 41 28
|Пермяков Максим 28 28
|Егоров Владимир 65 28
|Артимович Игорь 28 28
|Емелин Александр 30 27
|Трофимова Людмила 35 27
|Сороченков Алексей 27 27
|Каюмов Шамиль 38 27
|Карпов Иван 50 27
|Артимович Дмитрий 34 27
|Смык Виталий 31 27
|Соловьев Алексей 68 27
|Степченков Максим 46 27
|Портной Михаил 27 27
|Евраев Михаил 241 27
|Москальков Дмитрий 27 27
|Мискевич Евгений 33 27
|Генкина Екатерина 28 26
|Васильев Владислав 43 26
|Рубин Адар 32 26
|Слышкин Василий 78 26
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217794, в очереди разбора - 882439.
Создано именных указателей - 110449.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217794, в очереди разбора - 882439.
Создано именных указателей - 110449.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.