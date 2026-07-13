Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания

«Аэрофлот — российские авиалинии» — российская государственно-частная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий, входившего в состав советского «Аэрофлота» и осуществляющая полёты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях, а также завладевшая правами на одноимённую торговую марку. В состав одноимённой Группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». «Аэрофлот» — одна из старейших действующих авиакомпаний в мире. Она была основана в 1923 году и на протяжении долгого времени являлась крупнейшей авиакомпанией в Советском Союзе, а также в мире по количеству пассажиров. В 1970-е и 1980-е годы «Аэрофлот» перевозил свыше 100 миллионов пассажиров в год, обслуживая не только внутренние, но и международные рейсы.

В 2023 году Аэрофлот перевёз 25,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 47,3 млн. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.

"Противодействие санкциям и импортозамещение на пути к суверенитету в авиатранспортной отрасли" Андрей Полозов-Яблонский, Советник генерального директора – руководитель инновационного направления, Аэрофлот, данные 2024 года