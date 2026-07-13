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Аэрофлот Российские авиалинии Aeroflot авиакомпания
«Аэрофлот — российские авиалинии» — российская государственно-частная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий, входившего в состав советского «Аэрофлота» и осуществляющая полёты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях, а также завладевшая правами на одноимённую торговую марку. В состав одноимённой Группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». «Аэрофлот» — одна из старейших действующих авиакомпаний в мире. Она была основана в 1923 году и на протяжении долгого времени являлась крупнейшей авиакомпанией в Советском Союзе, а также в мире по количеству пассажиров. В 1970-е и 1980-е годы «Аэрофлот» перевозил свыше 100 миллионов пассажиров в год, обслуживая не только внутренние, но и международные рейсы.
- В 2023 году Аэрофлот перевёз 25,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 47,3 млн. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
"Противодействие санкциям и импортозамещение на пути к суверенитету в авиатранспортной отрасли" Андрей Полозов-Яблонский, Советник генерального директора – руководитель инновационного направления, Аэрофлот, данные 2024 года
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СОБЫТИЯ
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|13.07.2026
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«Аэрофлот» запустил сервис покупки авиабилетов и бронирования рейсов в Max
«Аэрофлот» запустил в нацмессенджере Max чат-бот, который упрощает покупку и бронирование авиабилетов, а также информирует пассажиров о важных событиях. Сервис можно найти через поиск по названи
|06.07.2026
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«Аэрофлот» модернизировал систему управления обратной связью пассажиров на базе российской платформы FeedBackTalk
С начала июля 2026 г. «Аэрофлот» завершил проект модернизации системы управления обратной связью пассажиров в рамках
|10.06.2026
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В аэропорту Владивосток на стойках регистрации установлены мобильные кассы «Аэрофлота»
В международном аэропорту Владивосток на стойках регистрации действует система по продаже персональных опций группы ПАО «Аэрофлот». Об этом CNews сообщили представители аэропорта Владивосток. Пассажирам доступны к оформлению и оплате: оформление сверхнормативного и негабаритного багажа; повышение класса обсл
|09.06.2026
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«Аэрофлот» расширяет географию рейсов, доступных по биометрии
акомпании, вылетающие из Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота». Ранее «Аэрофлот» сообщал, что первым в России запустил прохождение предполётных процедур по биометри
|08.06.2026
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«Аэрофлот» установит новые платёжные терминалы «Сбера» с искусственным интеллектом
«Сбер» и «Аэрофлот» договорились о сотрудничестве. «Аэрофлот» станет первой компанией, которая в
|05.06.2026
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«Аэрофлот» и Т2 будут развивать связь и цифровые сервисы на борту
«Аэрофлот» и российский оператор мобильной связи Т2 договорились о сотрудничестве в части оцен
|04.06.2026
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«Аэрофлот» и VK договорились о стратегическом сотрудничестве
«Аэрофлот» и VK договорились о стратегическом сотрудничестве. Соответствующий меморандум подпи
|01.06.2026
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«Аэрофлот» запустил биометрическую идентификацию пассажиров в Шереметьево и Пулково при прохождении предполётных процедур
Пассажиры «Аэрофлота» первыми в России прошли предполётные процедуры с помощью биометрии. Запуск и презентация новейших биометрических технологических решений, оборудования и сервисов состоялись сегодня у
|26.05.2026
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«Т-Банк» и «Аэрофлот» запустили онлайн-оплату авиабилетов в рассрочку
«Т-Банк» и «Аэрофлот» объявили о запуске оплаты частями при покупке авиабилетов на сайте и в приложении а
|19.05.2026
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«Аэрофлот» представил умного голосового помощника для пассажиров
«Аэрофлот» представил умного голосового помощника для пассажиров. Цифрового ассистента разрабо
|19.05.2026
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«Аэрофлот» представил VR-тренажеры для начальной подготовки пилотов
«Аэрофлот» представил VR-тренажеры для начальной подготовки летных экипажей. Современные трена
|06.02.2026
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«Аэрофлот» запустил мобильные кассы на стойках регистрации в 13 аэропортах России
«Аэрофлот» объявил о запуске мобильных касс в 13 аэропортах России. Теперь пассажиры могут опл
|26.01.2026
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У российских авиакомпаний глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа
Сбой в ИТ-системе Авиакомпания «Аэрофлот» временно ограничила ключевые услуги для пассажиров из-за глобального сбоя в системе
|25.12.2025
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В «Аэрофлоте» после дерзкой хакерской атаки полетели головы. Уволен главный ИТ-шник
«Аэрофлот» без ИТ-директора «Аэрофлот» уволил замгендиректора по ИТ и ИБ Антона Мацкеви
|22.12.2025
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«Аэрофлот» протестировал сервис посадки на самолет по биометрии
«Аэрофлот» совместно с аэропортом Пулково и Центром биометрических технологий в декабре 2025 г
|16.12.2025
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«Аэрофлот» запустил бесплатный онлайн-сервис по оформлению справок для пассажиров
«Аэрофлот» запустил бесплатный онлайн-сервис по оформлению справок для пассажиров. Путешественники могут заказать документы на сайте авиакомпании в разделе «Сервисы и услуги/Оформление справок».
|10.12.2025
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«Аэрофлот» и Шереметьево запустили 10 новых киосков саморегистрации на внутренних рейсах
«Аэрофлот» и аэропорт Шереметьево запустили 10 новых киосков саморегистрации в терминале B. Те
|25.11.2025
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«Аэрофлот» запустил продажу дополнительных услуг через чат-бота
«Аэрофлот» запустил продажу дополнительных услуг через чат-бота. Теперь пассажиры авиакомпании
|20.11.2025
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«Аэрофлот» и «Сбер» создадут умный онлайн-сервис на основе генеративного ИИ для планирования путешествий
«Аэрофлот» и «Сбер» объявили о стратегическом партнёрстве в сфере развития технологий искусств
|05.11.2025
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Чат-бот Vocamate AI в Аэрофлоте — 1 год успешной работы
лояльности и получить информацию по ней из личного кабинета, изменить бронирование и зарегистрироваться на рейс, подать обращение в компанию и т.д. Также помощник обслуживает клиентов новой программы Аэрофлота «Аэрофлот Шаттл», которая обеспечивает быстрое и гибкое сообщение для пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом. С помощью бота можно быстро и удобно переоформить билет на рейс, не
|03.09.2025
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Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов
кевич рассказал в ходе демодня ИЦК транспортной отрасли. Заказчиком всех четырех проектов является «Аэрофлот». Общая сумма их реализации - 10,75 млрд руб. Все проекты реализуются за собственные
|28.07.2025
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В «Аэрофлоте» остановлены полеты. Хакеры заявили об уничтожении ИТ-инфраструктуры авиакомпании
лларов. Ущерб — стратегический», — об этом в Telegram-канале Silent Crow опубликовали сами хакеры. «Аэрофлот» Хакеры взяли на себя ответственность за взлом систем «Аэрофлота», они на протяжении
|20.06.2025
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«Аэрофлот» запустил обновлённую версию сайта
«Аэрофлот» запустил обновлённую версию официального сайта, адаптированную под современные сцен
|19.06.2025
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«Аэрофлот», МТС и «Сбер» заключили технологическое партнёрство
«Аэрофлот», МТС и «Сбер» заключили трёхстороннее технологическое партнёрство, предполагающее р
|19.06.2025
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ПАО «Аэрофлот» и Bi.Zone объединят усилия для укрепления транспортной инфраструктуры России
ПАО «Аэрофлот» заключил соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности с компанией Bi.Zon
|18.06.2025
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Миграция в облако: «Аэрофлот», «Авито» и «Ренессанс Страхование» поделились опытом
уководитель подразделения развития систем электронной коммерции «АФЛТ-Системс» (ИТ-компания группы «Аэрофлот»). Его выступление было посвящено балансу между преимуществами и рисками облачных пл
|04.06.2025
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«Бастион» и Аэрофлот будут сотрудничать в сфере кибербезопасности
Компания по информационной безопасности «Бастион» и авиакомпания «Аэрофлот» подписали соглашение о сотрудничестве в части проведения совместных мероприятий по
|02.06.2025
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«Аэрофлот» запустил веб-приложение PWA
«Аэрофлот» запустил веб-приложение PWA. Прогрессивное веб-приложение (PWA) — современная техно
|16.05.2025
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Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» смогут авторизоваться в личном кабинете со «Сбер ID»
«Аэрофлот» запустил новый способ авторизации в личном кабинете программы лояльности «Аэрофл
|09.04.2025
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«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей
Импортозамещение «Аэрофлот» первым в отрасли внедрил импортозамещенные планшеты для кабинных экипажей, пишет РИ
|07.04.2025
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«Аэрофлот» — первый работодатель России, который реализовал электронный прием на работу
«Аэрофлот» внедрил цифровой кадровый документооборот (КЭДО). Система позволяет осуществлять ос
|10.03.2025
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«Аэрофлот» внедрил оплату дополнительных услуг на стойках регистрации и гейтах в аэропорту Красноярска
одаж. Терминалы поддерживают оплату банковской картой или по биометрии. В базовом аэропорту группы «Аэрофлот» Шереметьево мобильные кассы работают с октября 2024 г. и пользуются спросом у пасса
|07.03.2025
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«Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом
«Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустил стойки самостоятельной регистрации пасс
|03.02.2025
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Глава «Аэрофлота»: ИИ будет внедрен в большую часть нашего программного обеспечения
Внедрение «Аэрофлот» планирует интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в большую часть своего програм
|16.01.2025
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Прокуратура проверяет «Аэрофлот»: Пилоты жалуются на импортозамещенное ПО
Bag, на которое авиакомпания перешла после ухода из России зарубежных поставщиков Lido и Jeppesen. «Аэрофлот Пилоты аэрофлота массово жалуются на работу навигационного софта и планшетов На сайт
|16.12.2024
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«Аэрофлот» изготовился купить крупнейший российский контакт-центр. Сейчас им владеют французы
Переговоры «Аэрофлота» и Teleperfomance «Аэрофлот» ведет переговоры о покупке российского подразделения французской компании Teleperfo
|13.12.2024
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«Аэрофлот» присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта
«Аэрофлот» станет новым участником Альянса в сфере искусственного интеллекта после окончания о
|20.11.2024
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«Аэрофлот» подписал меморандум о сотрудничестве с технологической группой компаний «ИКС Холдинг»
«Аэрофлот» подписал меморандум о сотрудничестве с технологической группой компаний «ИКС Холдин
|29.10.2024
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«Аэрофлот» ввел в эксплуатацию отечественное ПО «Электронный портфель пилота»
«Аэрофлот» одним из первых ввел в опытную эксплуатацию отечественное программное обеспечение «
|23.10.2024
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«Аэрофлот» запускает чат-бота для обслуживания клиентов
«Аэрофлот» запустил на сайте пилотную версию чат-бота для обслуживания клиентов. Начать диалог
Аэрофлот и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Кирилл 112 101
|Врублевский Павел 105 65
|Чаркин Евгений 317 65
|Шадаев Максут 1210 63
|Урьяс Вадим 98 58
|Клепиков Алексей 121 54
|Дьяченко Валерий 96 53
|Абакумов Евгений 227 53
|Ямщиков Владимир 51 51
|Халматов Максим 64 50
|Нестеров Алексей 175 49
|Сыкулев Андрей 85 49
|Прохорова Алла 66 47
|Сотин Денис 216 47
|Натрусов Артем 313 44
|Семенихин Игорь 56 43
|Москальков Дмитрий 43 43
|Трофимова Людмила 50 42
|Каюмов Шамиль 53 42
|Карпов Иван 79 42
|Степченков Максим 65 42
|Соловьев Алексей 97 42
|Мискевич Евгений 50 42
|Смык Виталий 46 42
|Емелин Александр 45 42
|Портной Михаил 42 42
|Сороченков Алексей 42 42
|Слышкин Василий 129 41
|Васильев Владислав 59 41
|Генкина Екатерина 43 41
|Лебедев Антон 53 41
|Рубин Адар 47 41
|Горчаков Денис 48 41
|Юсупов Шамиль 41 41
|Козырев Алексей 328 35
|Ермолаев Артем 379 35
|Путин Владимир 3454 34
|Евраев Михаил 266 33
|Артимович Дмитрий 45 33
|Кирюшин Сергей 91 32
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