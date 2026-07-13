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Аэрофлот Российские авиалинии Aeroflot авиакомпания

Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания

«Аэрофлот российские авиалинии» — российская государственно-частная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий, входившего в состав советского «Аэрофлота» и осуществляющая полёты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях, а также завладевшая правами на одноимённую торговую марку.  В состав одноимённой Группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа».  «Аэрофлот» — одна из старейших действующих авиакомпаний в мире. Она была основана в 1923 году и на протяжении долгого времени являлась крупнейшей авиакомпанией в Советском Союзе, а также в мире по количеству пассажиров. В 1970-е и 1980-е годы «Аэрофлот» перевозил свыше 100 миллионов пассажиров в год, обслуживая не только внутренние, но и международные рейсы.

  • В 2023 году Аэрофлот перевёз 25,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 47,3 млн. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.

 

 

"Противодействие санкциям и импортозамещение на пути к суверенитету в авиатранспортной отрасли" Андрей Полозов-Яблонский, Советник генерального директора – руководитель инновационного направления, Аэрофлот, данные 2024 года

 

Плакат "Обнимая небо крепкими руками" (предположительно начало 1980-х) Плакат "Обнимая небо крепкими руками" (предположительно начало 1980-х)
Плакат "На воздушных трассах" (Архипова А.И., 1970-е) Плакат "На воздушных трассах" (Архипова А.И., 1970-е)
«На крыльях Аэрофлота — по родной стране» Ретро-постер советской авиакомпании «Аэрофлот». На нем изображен силуэт самолета на фоне символических изображений различных достопримечательностей СССР, представляющих разные города и регионы страны. Плакат Аэрофлота "На крыльях по родной стране" (1970-е) «На крыльях Аэрофлота — по родной стране» Ретро-постер советской авиакомпании «Аэрофлот». На нем изображен силуэт самолета на фоне символических изображений различных достопримечательностей СССР, представляющих разные города и регионы страны. Плакат Аэрофлота "На крыльях по родной стране" (1970-е)
Плакат Аэрофлота "Выигранное время" (1965, автор А. Лабунский) Плакат Аэрофлота "Выигранное время" (1965, автор А. Лабунский)
Рапопорт Эльза "Юный пилот" (1973) Рапопорт Эльза "Юный пилот" (1973)
Плакат Аэрофлота, 1962 г. Плакат Аэрофлота, 1962 г.
Плакат Аэрофлота "Сутки поездом - час самолётом" (1963-64) Плакат Аэрофлота "Сутки поездом - час самолётом" (1963-64)
Летайте самолётами! (С. Сахаров) 1961 год Летайте самолётами! (С. Сахаров) 1961 год
Довольно редкий плакат Аэрофлота с самолётом Ан-10 (1965) Довольно редкий плакат Аэрофлота с самолётом Ан-10 (1965)
Открытка с Ту-114. Серия Аэрофлота (1962) Открытка с Ту-114. Серия Аэрофлота (1962)
Виктор Бундин "Аэропорт" (1986) Виктор Бундин "Аэропорт" (1986)
Сергей Сахаров "Аэрофлот СССР. Тариф значительно снижен" (1937) Сергей Сахаров "Аэрофлот СССР. Тариф значительно снижен" (1937)
Анатолий Иовлев "Аэропорт" (1976) Анатолий Иовлев "Аэропорт" (1976)
Плакат Аэрофлота "Ту-154" (1977) Плакат Аэрофлота "Ту-154" (1977)
Плакат Аэрофлота "Ту-104" (начало 1960-х) Плакат Аэрофлота "Ту-104" (начало 1960-х)
Плакат Аэрофлота "Ил-62" (1979) Плакат Аэрофлота "Ил-62" (1979)
Реклама рейсов Аэрофлота на новом самолёте Ту-104 в "Огоньке", 1957 Реклама рейсов Аэрофлота на новом самолёте Ту-104 в "Огоньке", 1957
Плакат Аэрофлота (1981), Ил-86 только-только выходит на массовые линии СССР Плакат Аэрофлота (1981), Ил-86 только-только выходит на массовые линии СССР
Это Бакшаев Виталий "Студенты" (1978) Это Бакшаев Виталий "Студенты" (1978)
Летайте Аэрофлотом! Плакат посвящен развитию гражданской авиации в СССР во второй половине XX в., в частности, деятельности авиакомпании "Аэрофлот", расцвет которой приходится на 1970-1980-е гг. В это время компания перевозила ежегодно 100 млн пассажиров, вводила в эксплуатацию новые модели самолетов, такие как сверхзвуковой Ту-144, а также первый советский аэробус Ил-86. И. Пчелко, 1983г. Летайте Аэрофлотом! Плакат посвящен развитию гражданской авиации в СССР во второй половине XX в., в частности, деятельности авиакомпании "Аэрофлот", расцвет которой приходится на 1970-1980-е гг. В это время компания перевозила ежегодно 100 млн пассажиров, вводила в эксплуатацию новые модели самолетов, такие как сверхзвуковой Ту-144, а также первый советский аэробус Ил-86. И. Пчелко, 1983г.
Новогодний плакат Аэрофлота с Ту-114 (1961) Новогодний плакат Аэрофлота с Ту-114 (1961)
Аэрофлот, 1980-е Аэрофлот, 1980-е
Аэрофлот, 1956 Худ.: Каневский Аминадав Моисеевич Аэрофлот, 1956 Худ.: Каневский Аминадав Моисеевич
Буклет самолёта Ту-144 (1976) Буклет самолёта Ту-144 (1976)
Плакат 1961 года с Ту-114 Плакат 1961 года с Ту-114
Плакат 1961 года с Ту-114 Плакат 1961 года с Ту-114
Грамота пассажиру Аэрофлота, перелетевшему экватор на рейсовом самолёте. Предположительно 1970-е Грамота пассажиру Аэрофлота, перелетевшему экватор на рейсовом самолёте. Предположительно 1970-е
«Аэрофлот» Советский рекламный плакат - туризм. Каждан Е., 1973 год. «Аэрофлот» Советский рекламный плакат - туризм. Каждан Е., 1973 год.
1988 год, СССР. Аэрофлот. Путешествуйте самолётами. Винтажный туристический плакат Аэрофлота с великолепным изображением улыбающегося мужчины, пробегающего под самолетом с сумкой через плечо и багажной биркой «Турист» на переднем плане. Художники А. Семченко и С. Набутовский. 1988 год, СССР. Аэрофлот. Путешествуйте самолётами. Винтажный туристический плакат Аэрофлота с великолепным изображением улыбающегося мужчины, пробегающего под самолетом с сумкой через плечо и багажной биркой «Турист» на переднем плане. Художники А. Семченко и С. Набутовский.
Аэрофлот, билетная книжка пассажира международных линий (1979) Аэрофлот, билетная книжка пассажира международных линий (1979)
Плакат для календаря Аэрофлота, 1980 г. Плакат для календаря Аэрофлота, 1980 г.
Плакат а/к Аэрофлот "Европа-Азия" (1960-е) Плакат а/к Аэрофлот "Европа-Азия" (1960-е)
Плакат Аэрофлота, рейс Москва - Стокгольм (1940) Плакат Аэрофлота, рейс Москва - Стокгольм (1940)
Заглавный плакат "страновой" серии Аэрофлота, автор - Виктор Асерьянц (1965) Заглавный плакат "страновой" серии Аэрофлота, автор - Виктор Асерьянц (1965)
Красивые рекламные плакаты советских авиалиний Аэрофлот начала 60-ых. Аэрофлот - одна из старейших авиакомпаний в мире, начавшая свою историю с 1923 года. В советское время Аэрофлот был крупнейшей национальной авиакомпанией в мире и в 60-е годы позиционировался, как авиакомпания с хабом между Европой и Азией — этой идее посвящена замечательная серия рекламных плакатов международных линий Аэрофлота Via Moscow. Soviet airlines с упоминанием Токио, Дели, Джакарты, Лондона, Пекина и других городов авторства советского графика Виктора Асерьянца. Красивые рекламные плакаты советских авиалиний Аэрофлот начала 60-ых. Аэрофлот - одна из старейших авиакомпаний в мире, начавшая свою историю с 1923 года. В советское время Аэрофлот был крупнейшей национальной авиакомпанией в мире и в 60-е годы позиционировался, как авиакомпания с хабом между Европой и Азией — этой идее посвящена замечательная серия рекламных плакатов международных линий Аэрофлота Via Moscow. Soviet airlines с упоминанием Токио, Дели, Джакарты, Лондона, Пекина и других городов авторства советского графика Виктора Асерьянца.
Рекламный плакат 1968 года - лизинговые рейсы Москва - Токио на Ту-114, которые брала в аренду Japan Airlines (до 1970 г., пока к ней не поступили первые B-747). Как видим, прямой рейс на советском гиганте стоил $538. Очень и очень солидная сумма для того времени! Рекламный плакат 1968 года - лизинговые рейсы Москва - Токио на Ту-114, которые брала в аренду Japan Airlines (до 1970 г., пока к ней не поступили первые B-747). Как видим, прямой рейс на советском гиганте стоил $538. Очень и очень солидная сумма для того времени!
1960-е годы, СССР Летайте Аэрофлотом. 1960-е годы, СССР Летайте Аэрофлотом.
реклама Аэрофлота (1980) реклама Аэрофлота (1980)
Винтажный плакат компании "Аэрофлот", 1980 - е годы Винтажный плакат компании "Аэрофлот", 1980 - е годы
Аэрофлот: плакат "олимпийской" серии (1979) Аэрофлот: плакат "олимпийской" серии (1979)
Плакат Аэрофлота на немецком языке (1940) Плакат Аэрофлота на немецком языке (1940)
Плакат Аэрофлота "Москва - Пекин" (1958) Плакат Аэрофлота "Москва - Пекин" (1958)
Плакат Аэрофлота (1970-е) Плакат Аэрофлота (1970-е)
Плакат международных линий Аэрофлота (1977) Плакат международных линий Аэрофлота (1977)
Плакат Аэрофлота, 1970-е Плакат Аэрофлота, 1970-е
Аэрофлот: в Ленинград на Ту-134! (Плакат 1968 года) Аэрофлот: в Ленинград на Ту-134! (Плакат 1968 года)
Tom Morgan "Takeoff" (1967) Tom Morgan "Takeoff" (1967)
Владимир Колосков "Ил-86" (1985) Владимир Колосков "Ил-86" (1985)
"Вечерний рейс" 1983 Автор:Ермаков Владимир Иванович "Вечерний рейс" 1983 Автор:Ермаков Владимир Иванович
Александр Суворов "Аэрофлот сегодня" (1983) Александр Суворов "Аэрофлот сегодня" (1983)
Виктор Прошкин "Портрет стюардессы" (1972) Виктор Прошкин "Портрет стюардессы" (1972)
Владимир Самохин "Портрет героини комсомолки бортпроводницы Аэрофлота Надежды Курченко" (1971) Владимир Самохин "Портрет героини комсомолки бортпроводницы Аэрофлота Надежды Курченко" (1971)
Алексей Гапоненко "Стюардесса" (1972) Алексей Гапоненко "Стюардесса" (1972)
Пчелко И.И. "Летчик" (1976) Пчелко И.И. "Летчик" (1976)
Алексей Гапоненко "Пилоты Аэрофлота" (1960) Алексей Гапоненко "Пилоты Аэрофлота" (1960)
Плакат Аэрофлота "Труженикам неба - слава!" (предположительно 1982-83 гг.) Плакат Аэрофлота "Труженикам неба - слава!" (предположительно 1982-83 гг.)
Плакат "Аэрофлот", обложка №11 журнала "Гражданская авиация" (1962) Плакат "Аэрофлот", обложка №11 журнала "Гражданская авиация" (1962)
Плакат "Обнимая небо крепкими руками" (предположительно начало 1980-х)

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Публикаций - 914, упоминаний - 1656

Аэрофлот и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 116
SAP SE 5601 97
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Microsoft Corporation 25774 85
Ростелеком 10948 81
Oracle Corporation 7074 72
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МегаФон 10742 66
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 64
IBM - International Business Machines Corp 9699 61
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 54
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 52
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 52
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 50
Такском - Taxcom 256 48
Schneider Electric 614 46
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 46
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 44
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 42
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SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 28
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 25
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 24
SAP CIS - САП СНГ 868 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 23
РЖД - Российские железные дороги 2096 171
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 165
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 102
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 98
Альфа-Банк 1979 94
Почта России ПАО 2370 92
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 76
ГПБ - Газпромбанк 1273 70
Assist - Ассист 218 63
Ингосстрах СПАО 478 61
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 60
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 59
Газпром ПАО 1493 58
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 56
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 53
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 52
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 51
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 51
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 49
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 45
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 44
OKS Group 51 41
ПСБ - Промсвязьбанк 963 40
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 39
ВТБ - ВТБ24 671 39
Сургутнефтегаз - СНГ 288 37
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 34
Роснефть НК - нефтяная компания 562 33
Газпром нефть 725 33
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 31
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 29
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 28
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 28
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 27
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 27
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 26
Трансаэро - авиакомпания 59 25
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 142
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 101
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 77
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 71
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 53
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 52
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 50
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 50
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 48
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 47
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 44
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 43
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 42
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 41
Федеральное казначейство России 1949 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 38
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 35
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 33
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 32
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 31
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 29
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 28
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 28
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 27
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 17
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 17
Судебная власть - Judicial power 2500 16
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 20
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 6
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Ассоциация менеджеров 107 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Демократическая политическая партия США 122 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 2
Российский клуб финансовых директоров 32 2
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 356
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 210
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 208
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 185
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 175
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 148
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 131
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 123
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 113
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 111
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 99
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 85
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 83
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 83
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 82
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 82
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 76
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 76
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 74
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 73
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 72
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 71
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 71
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 70
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 65
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 63
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 63
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 61
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 60
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 58
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 57
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 57
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 56
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 55
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 55
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 54
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 54
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 49
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 48
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 46
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 76
Google Android 15243 52
1С:ERP Управление предприятием 841 50
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 43
Apple iOS 8583 35
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 32
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 28
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 27
Microsoft Windows 16882 27
Аэрофлот Бонус 30 24
Linux OS 11533 22
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 21
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 20
Новые облачные технологии - МойОфис 958 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 17
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 16
Apple iPad 4011 16
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 13
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 12
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 11
Rx-Promotion 12 11
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 11
Crutop 11 11
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 10
Apple macOS 2419 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
FreePik 1841 9
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 8
Apple iPhone 6 4861 8
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 8
Купибилет - Kupibilet 34 8
Богданов Кирилл 112 101
Врублевский Павел 105 65
Чаркин Евгений 317 65
Шадаев Максут 1210 63
Урьяс Вадим 98 58
Клепиков Алексей 121 54
Дьяченко Валерий 96 53
Абакумов Евгений 227 53
Ямщиков Владимир 51 51
Халматов Максим 64 50
Нестеров Алексей 175 49
Сыкулев Андрей 85 49
Прохорова Алла 66 47
Сотин Денис 216 47
Натрусов Артем 313 44
Семенихин Игорь 56 43
Москальков Дмитрий 43 43
Трофимова Людмила 50 42
Каюмов Шамиль 53 42
Карпов Иван 79 42
Степченков Максим 65 42
Соловьев Алексей 97 42
Мискевич Евгений 50 42
Смык Виталий 46 42
Емелин Александр 45 42
Портной Михаил 42 42
Сороченков Алексей 42 42
Слышкин Василий 129 41
Васильев Владислав 59 41
Генкина Екатерина 43 41
Лебедев Антон 53 41
Рубин Адар 47 41
Горчаков Денис 48 41
Юсупов Шамиль 41 41
Козырев Алексей 328 35
Ермолаев Артем 379 35
Путин Владимир 3454 34
Евраев Михаил 266 33
Артимович Дмитрий 45 33
Кирюшин Сергей 91 32
Россия - РФ - Российская федерация 166163 754
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 312
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 131
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 126
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 99
Европа Восточная 3138 80
Европа 24962 79
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 62
Германия - Федеративная Республика 13220 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 47
Украина 7928 45
Беларусь - Белоруссия 6289 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 25
Франция - Французская Республика 8176 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 21
Казахстан - Республика 6047 20
Азия - Азиатский регион 5920 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 18
Испания - Королевство 3839 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 17
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 16
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 16
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
Индия - Bharat 5869 15
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 15
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 14
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 14
Япония 13807 14
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 14
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Россия - СФО - Новосибирск 4875 13
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 13
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 13
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 13
Африка - Африканский регион 3640 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 324
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 319
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 177
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 171
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 170
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 146
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 130
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 115
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
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