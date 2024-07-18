«Аэрофлот» добавил новые аудиогиды и плейлисты в стриминговый сервис «Звук»
«Аэрофлот» добавил новые аудиогиды и плейлисты на своей официальной странице в сервисе «Звук». Слушатели интернет-сервиса смогут воспользоваться аудиогидами по Калининграду и Казани, а также прослушать специальную подборку музыки для прогулок по этим городам.
В новых аудиогидах любители путешествий услышат знакомые голоса. В записи проекта приняли участие российские звёзды, которые родились или выросли в Калининграде или Казани.
Плейлисты «Калининград» и «Казань» будут дополнением к аудиогидам и создадут настроение для пеших маршрутов по этим городам или для воспоминаний о путешествии по ним. В подборках используются наиболее популярные композиции среди аудитории в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, в списки традиционно включают музыку, которую любят слушать жители этих городов.
«Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования
Проект аудиогидов для «Звука» по самым популярным туристическим направлениям России «Аэрофлот» запустил в ноябре 2022 г. Помимо Казани и Калининграда, туристы могут узнать о достопримечательностях Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Красноярска и Сочи. Все эти города традиционно являются туристическими точками притяжения и, одновременно, наиболее популярными направлениями среди пассажиров «Аэрофлота».
При подготовке аудиогидов «Аэрофлота» проводится большая редакторская и исследовательская работа, в которой принимают участие местные жители. Их отзывы и рекомендации формируют уникальный контент и помогают путешественникам не упустить самое важное и взглянуть на города изнутри, глазами горожан.