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Астрономия Гравитация притяжение, всемирное тяготение gravity gravitas

Гравитация тел Солнечной системы.

СОБЫТИЯ


14.05.2025 Возможность для ИT-компаний: партнерство с премией «Гравитация» и выход на вузы

ИT-компании приглашаются стать партнерами премии «Гравитация» — ключевого события для продвижения цифровых решений в университетской среде, кот
04.02.2025 Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

лет. Подробный анализ данных DESI за первый год также предоставляет важнейшую информацию о том, как гравитация формирует Вселенную.Изучая, как галактики группируются с течением времени, исследо
28.11.2024 «Битрикс24» представил новые инструменты для бизнеса в обновлении «Гравитация»

Команда «Битрикс24» представила обновление «Гравитация». В его рамках система пополнилась новыми инструментами для бизнеса (в их числе «Коллабы», «Онлайн-запись» и «Доски»), а также получила обновления функций совместной работы, задач, C
19.07.2024 МТС разогнала интернет в месте притяжения туристов в Нижнекамске

МТС провела работы по укреплению сети в природном комплексе с родниковыми водопадами «Святой ключ», которое является местом притяжения туристов и паломников, посещающих Нижнекамск. Оператор установил здесь новое оборудование и провел оптимизацию работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного и
19.11.2022 Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

кажения линзы — увеличение. Оно и позволяет ученым наблюдать слишком далекие и тусклые объекты, которые обычными способами не рассмотреть из-за слишком большого удаления от Земли — можно сказать, что гравитационные линзы схожи по принципу действия с увеличительными стеклами. Именно благодаря гравитационному линзированию астрономы обнаруживают самые далекие галактики, с которыми когда-либо с
16.03.2022 Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами

ких датчиков в том, что свободно падающие атомы способны обнаружить тонкие вариации гравитационного притяжения Земли, которые отражают разницу в плотности материала, расположенного под датчиком
26.02.2021 Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

ы частиц, исследователи предположили, что на темную материю воздействует одна лишь сила — квантовая гравитация. Таким образом, авторы работы впервые  в научном мире использовали знания о кванто
29.11.2017 «Гравитация данных» меняет бизнес-процессы

хом и собрала много участников. Насколько точной вам кажется прозвучавшая на мероприятии аллегория «гравитация данных»? Правда ли, что данные могут «притягивать» нужные сервисы и приложения? Жа
03.10.2017 Нобелевская премия за гравитационные волны. Значение открытия

Существование гравитационных волн описал в своей общей теории относительности Альберт Эйнштейн. Гравитационные волны распространяются со скоростью света по всей Вселенной, образуясь во время разгона массы, например в ходе вращения черных дыр. По мнению Эйнштейна, обнаружить гравитацион
18.12.2016 Первый довод в пользу новой теории гравитации без темной материи

что новая теория хорошо согласуется с полученными данными наблюдений.  Эффект гравитационной линзы Гравитация галактик искривляет пространство таким образом, что свет, идущий через это простра
10.11.2016 Голландский ученый объяснил природу гравитации без участия темной материи

еты и межзвездный газ. Поэтому физики предположили, что на небесные тела должны влиять еще какие-то гравитационные силы, отсюда родилась теория о существовании темной материи. Темная материя, к
03.10.2013 Физики нашли способ отыскать гравитоны

она. Таким образом можно будет не только обнаружить и изучить гравитоны, но и связать с гравитонами гравитационные волны, вызванные инфляцией (стремительным расширением) ранней Вселенной. Совре
08.07.2013 Темной материи нет? Свидетельство Андромеды

йцмана. Эта модифицированная теория гравитации, названная сокращенно MOND, описывает, каким образом гравитация ведет себя при больших масштабах. Согласно теории MOND, ведет она себя иначе, чем

11.12.2012 Доказано: рост растений не зависит от гравитации

ако теперь на Международной космической станции вырастили несколько экземпляров растений в условиях нулевой гравитации и доказали, что это не так. Согласно исследованию, результаты которого опу
24.10.2012 Атомные телескопы НАСА увидят гравитационные волны

ся прежде всего для обнаружения гравитационных волн - ряби пространства-времени, которая вызвана различными событиями, включая Большой взрыв. Согласно общей теории относительности Альберта Эйнштейна, гравитационные волны возникают, когда массивные небесные тела двигаются и нарушают ткань пространства-времени. Однако к тому времени, как эти волны достигают Земли, они настолько слабы, что обн
29.08.2012 Гравитационные волны удалось увидеть

В последнем номере журнала The Astrophysical Journal Letters сообщается о том, что астрономам впервые удалось зафиксировать гравитационные волны, а, точнее, их последствия. Как бы там ни было, похоже, доказано существование этих волн, предсказанных еще Эйнштейном в его Общей теории относительности, и уже сам по себе
17.08.2011 Переворот: физика черных дыр отменяет гравитацию

дтвердится, то последствия этого открытия могут стать революцией в мировоззрении – станет ясно, что гравитация не является фундаментальной силой природы. Согласно традиционным представлениям, п
14.09.2010 Новый эксперимент позволит обнаружить гравитацию на микроуровне

кольких нанометров. Из четырех фундаментальных сил, которые регулируют взаимодействия во Вселенной, гравитация самая известная и при этом наименее изученная физиками. Влияние гравитации хорошо

27.11.2009 Чистая гравитация: следы Прометея

пустя немногим более недели после момента, когда кольца планеты повернулись "ребром" к Солнцу. Уникальные условия освещения колец позволили получить уникальный снимок. На изображении хорошо различимы гравитационные "следы" возмущений кольца F Сатурна гравитационным полем спутника Прометей. Сам спутник имеет вытянутую форму и ориентирован "на Сатурн". По мере движения по орбите Прометей и ко
11.06.2008 Ученые измерят действие гравитации на антивещество

AEGIS (Antimatter Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy, "Эксперимент с антивеществом: гравитация, интерферометрия, спектроскопия). Его суть состоит в измерении отклонения от гориз
02.06.2008 Гравитационные аномалии на Луне: первые данные

ы имеют различный характер. Для обращенного к Земле полушария характерны зоны с аномально высокой («гравитационные»), для противоположного – с аномально низкой («антигравитационные») силой тяже
23.05.2008 БЭК может использоваться для проверки закона всемирного тяготения

ия малых сил с помощью «пузырька», состоящего из Бозе-Эйнштейновского конденсата (БЭК). По мнению ученых, этот метод может применяться для проведения новых экспериментов по проверке закона всемирного тяготения, а также для измерения сил, действующих на отдельные атомы. Двое американских ученых, Сатян Бонгале (Satyan Bhongale) из университета Райса и Эдди Тиммерманс (Eddy Timmermans) из наци
06.03.2008 Закон всемирного тяготения проверили заново

Американские ученые провели новый эксперимент по проверке ньютоновского закона всемирного тяготения, который не выявил отклонений от обратно квадратичной зависимости на расстояниях до 10 мкм. Ранее справедливость закона всемирного тяготения была экспериментально подтверждена

18.01.2007 "Темная энергия" стала еще загадочнее

асстояние между которыми уменьшалось до 55 мкм. Ученые обнаружили, что на этих масштабах расстояний сила притяжения между пластинками подчиняется закону Ньютона с погрешностью 5%, сообщает Phys
22.05.2006 Ученые смоделировали развитие Вселенной до Большого Взрыва

ли разработать модель, которая описывает сжимающуюся Вселенную до Большого Взрыва. По мере того как гравитационные силы стягивали эту Вселенную, она стремилась к точке, в которой благодаря кван
22.05.2006 Ученые смоделировали развитие Вселенной до Большого Взрыва

ли разработать модель, которая описывает сжимающуюся Вселенную до Большого Взрыва. По мере того как гравитационные силы стягивали эту Вселенную, она стремилась к точке, в которой благодаря кван
20.01.2003 Вокруг измерения скорости гравитации разгорается скандал

нная задержка сигналов квазара, вызванная изменением траектории лучей в гравитационном поле планеты-гиганта. 7 января этого года, после обработки полученных результатов, ученые объявили, что скорость гравитации равна (в пределах погрешности) скорости света. Однако Клиффорд Вилл (Clifford Will), эксперт в вопросах экспериментальной проверки теории относительности из университета Вашингтона в
20.01.2003 Вокруг измерения скорости гравитации разгорается скандал

нная задержка сигналов квазара, вызванная изменением траектории лучей в гравитационном поле планеты-гиганта. 7 января этого года, после обработки полученных результатов, ученые объявили, что скорость гравитации равна (в пределах погрешности) скорости света. Однако Клиффорд Вилл (Clifford Will), эксперт в вопросах экспериментальной проверки теории относительности из университета Вашингтона в
09.09.2002 Пришло время измерить "скорость гравитации"

распространяется не мгновенно, а с конечной скоростью, искаженное гравитационным полем изображение точечного радиоисточника слегка исказится по сравнению с моделью, в которой скорость распространения гравитации принимается бесконечной. Исследование проводится с помощью радиотелескопа VLBA (система телескопов со сверхдлинной базой, Very Long Baseline Array), состоящего из десяти радиотелеско
09.09.2002 Пришло время измерить "скорость гравитации"

распространяется не мгновенно, а с конечной скоростью, искаженное гравитационным полем изображение точечного радиоисточника слегка исказится по сравнению с моделью, в которой скорость распространения гравитации принимается бесконечной. Исследование проводится с помощью радиотелескопа VLBA (система телескопов со сверхдлинной базой, Very Long Baseline Array), состоящего из десяти радиотелеско
09.09.2002 Астрономы измеряют скорость гравитации

тыс. км/с). По косвенным признакам предположение Эйнштейна верно, однако пока оно не было доказано. Гравитация Юпитера должна повлиять на свет от квазара, вызвав незначительный сдвиг лучей. Аст
09.09.2002 Астрономы измеряют скорость гравитации

тыс. км/с). По косвенным признакам предположение Эйнштейна верно, однако пока оно не было доказано. Гравитация Юпитера должна повлиять на свет от квазара, вызвав незначительный сдвиг лучей. Аст
19.08.2002 Наметился прогресс в исследованиях антигравитации

ти к открытию антигравитации в будущем: Космический зонд Sputnik 5, призванный исследовать странные гравитационные аномалии, обнаруженные автоматическими станциями "Пионер 10" и "Пионер 11". Эк
19.08.2002 Наметился прогресс в исследованиях антигравитации

ти к открытию антигравитации в будущем: Космический зонд Sputnik 5, призванный исследовать странные гравитационные аномалии, обнаруженные автоматическими станциями "Пионер 10" и "Пионер 11". Эк
22.07.2002 Ученые составляют карту космических магистралей

е мы называем межпланетными магистралями". В различных регионах солнечной системы разнонаправленные гравитационные силы фактически ослабляют друг друга, оставляя коридор, через который космичес
22.07.2002 Ученые составляют карту космических магистралей

е мы называем межпланетными магистралями". В различных регионах солнечной системы разнонаправленные гравитационные силы фактически ослабляют друг друга, оставляя коридор, через который космичес

Публикаций - 1290, упоминаний - 1501

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Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 75
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 75
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 73
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 71
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 69
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 65
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 65
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 64
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 63
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 62
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 62
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 57
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 56
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 55
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 53
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 51
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 51
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 50
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 49
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 48
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 48
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 43
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 43
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 42
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 41
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 48
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 35
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 33
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 20
МТС Big Data 324 20
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 20
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 18
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 17
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 17
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 17
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 16
Microsoft Windows 2000 8678 16
Google Android 15243 14
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 14
Apple iPhone 6 4861 13
Linux OS 11533 12
Microsoft Windows 16882 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 11
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 11
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 10
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 10
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 10
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 9
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 8
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 8
Apple iOS 8583 7
Microsoft Office 4170 7
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 7
ESA - LISA - Laser Interferometer Space Antenna - NGO - New Gravitational-wave Observatory 11 7
NRAO - VLBA - Very Long Baseline Array - Антенная решётка со сверхдлинными базами 20 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Apple macOS 2419 6
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 73
Сысоева Евгения 129 10
Цыганов Вячеслав 79 8
Матвиенко Роман 33 7
Соловенчук Александр 156 7
Собянин Сергей 538 6
Anderson John - Андерсон Джон 14 6
Холодов Андрей 55 6
Лосев Станислав 45 5
Путин Владимир 3454 5
Греф Герман 485 5
Шакиров Марат 61 5
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 5
Левкевич Михаил 59 5
Сахарова Наталья 99 5
Milgrom Mordehai - Милгром Мордехай 5 4
Hendrik Casimir - Хендрик Казимир 7 4
Каппушев Расул 20 4
Bertolami Orfeu - Бертолами Орфе 4 4
Newton Isaac - Ньютон Исаак 15 4
Кабанов Марат 91 4
Farhquar Robert - Фаркуар Роберт 4 4
Tajmar Martin - Таймар Мартен 4 4
Angel Roger - Анжел Роджер 8 4
Городилин Константин 4 4
Garvin Jim - Гарвин Джим 7 4
Bruggen Marcus - Брюгген Маркус 4 4
Angel Roger - Энджел Роджер 6 4
Дырмовский Дмитрий 149 4
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
Кочкин Александр 34 4
Соловьев Александр 120 4
Бекиров Руслан 69 3
Пфлаумер Евгений 37 3
Башкевич Андрей 46 3
Тимонин Сергей 48 3
Галажинский Эдуард 17 3
Фахрутдинов Тимур 15 3
Прахов Михаил 38 3
Самойленко Игорь 68 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 489
Земля - планета Солнечной системы 10865 389
Солнечная система - Solar system 2569 242
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 221
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 204
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 175
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 121
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 117
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 114
Европа 24962 89
Юпитер - планета Солнечной системы 557 88
США - Калифорния 4828 71
Беларусь - Белоруссия 6289 68
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 48
Армения - Республика 2449 47
Германия - Федеративная Республика 13220 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 45
Япония 13807 43
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 43
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 42
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 38
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 37
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 36
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 36
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 34
Нептун - планета Солнечной системы 203 34
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 33
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 33
Франция - Французская Республика 8176 32
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 32
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 29
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 29
Россия - СФО - Новосибирск 4875 28
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 28
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 26
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 25
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 25
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 338
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 290
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 236
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 188
Физика - Physics - область естествознания 2940 151
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 121
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 109
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 99
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 83
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 80
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 76
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 75
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 73
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 67
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 64
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 61
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 58
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 55
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 54
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 52
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 48
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 45
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 43
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 43
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 43
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 43
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 41
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 39
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 39
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 37
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 37
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 36
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 36
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 35
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 35
Энергетика - Energy - Energetically 5855 35
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 34
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 32
New Scientist 1448 42
Nature 832 33
Future - Space.com 200 25
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 22
CNews RND - R&D.CNews 2274 21
Physical Review Letters 164 20
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 20
Phys.org 972 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 13
PhysicsWeb 184 13
SpaceDaily - Space Daily 187 12
ScienceDaily 399 11
AP - Associated Press 2007 6
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Space Daily 528 5
Universe Today 34 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
ComputerWorld 144 4
Открытые системы ИД 176 4
PhysicsWorld 90 4
PCweek 30 4
CNews Инноваторы 39 3
Astrophysics and Space Science 4 2
SpaceNews 73 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
The Register - The Register Hardware 1783 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
USA Today 153 2
Washington Profile 142 2
EurekAlert 291 2
LiveScience 154 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
MSNBC - телеканал 89 2
Independent 111 2
IGN 54 2
CNews Энергоэффективное освещение 28 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
IDC - International Data Corporation 4975 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 5
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Gartner - Гартнер 3658 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
IBM Research 111 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Torrey Pines Research 2 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Cinebench 29 1
Vanson Bourne 49 1
Dimensional Research 16 1
CNews Мишень 186 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 30
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 26
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 24
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 23
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 18
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 17
РАН - Российская академия наук 2122 13
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 13
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 13
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 9
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 8
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 8
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 8
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 8
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 8
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 7
ТГУ - Томский государственный университет 233 7
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 6
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 6
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 6
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 5
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 5
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 5
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 5
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 5
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 5
LIGO Scientific Collaboration - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 11 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 13
День молодёжи - 27 июня 1087 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
Oracle OpenWorld 65 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
МТС - Телеком Идея 51 4
Oracle TechForum 25 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 4
Старт Хаб 21 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
VK Fest 20 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
РАНХиГС - Гравитация - международная университетская премия в области искусственного интеллекта и больших данных 2 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
CeBIT 614 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
IT&Security Forum 10 2
Байкальская миля 2 1
Путешествие в Рождество - фестиваль 8 1
Сбер - Sber500 12 1
Google Lunar X Prize - GLXP 16 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
IT Elements 13 1
Берега вкуса - международный гастрофестиваль 2 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Capture the Flag - CTF 56 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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