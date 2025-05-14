Возможность для ИT-компаний: партнерство с премией «Гравитация» и выход на вузы ИT-компании приглашаются стать партнерами премии «Гравитация» — ключевого события для продвижения цифровых решений в университетской среде, кот

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной лет. Подробный анализ данных DESI за первый год также предоставляет важнейшую информацию о том, как гравитация формирует Вселенную.Изучая, как галактики группируются с течением времени, исследо

«Битрикс24» представил новые инструменты для бизнеса в обновлении «Гравитация» Команда «Битрикс24» представила обновление «Гравитация». В его рамках система пополнилась новыми инструментами для бизнеса (в их числе «Коллабы», «Онлайн-запись» и «Доски»), а также получила обновления функций совместной работы, задач, C

МТС разогнала интернет в месте притяжения туристов в Нижнекамске МТС провела работы по укреплению сети в природном комплексе с родниковыми водопадами «Святой ключ», которое является местом притяжения туристов и паломников, посещающих Нижнекамск. Оператор установил здесь новое оборудование и провел оптимизацию работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного и

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную кажения линзы — увеличение. Оно и позволяет ученым наблюдать слишком далекие и тусклые объекты, которые обычными способами не рассмотреть из-за слишком большого удаления от Земли — можно сказать, что гравитационные линзы схожи по принципу действия с увеличительными стеклами. Именно благодаря гравитационному линзированию астрономы обнаруживают самые далекие галактики, с которыми когда-либо с

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами ких датчиков в том, что свободно падающие атомы способны обнаружить тонкие вариации гравитационного притяжения Земли, которые отражают разницу в плотности материала, расположенного под датчиком

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках ы частиц, исследователи предположили, что на темную материю воздействует одна лишь сила — квантовая гравитация. Таким образом, авторы работы впервые в научном мире использовали знания о кванто

«Гравитация данных» меняет бизнес-процессы хом и собрала много участников. Насколько точной вам кажется прозвучавшая на мероприятии аллегория «гравитация данных»? Правда ли, что данные могут «притягивать» нужные сервисы и приложения? Жа

Нобелевская премия за гравитационные волны. Значение открытия Существование гравитационных волн описал в своей общей теории относительности Альберт Эйнштейн. Гравитационные волны распространяются со скоростью света по всей Вселенной, образуясь во время разгона массы, например в ходе вращения черных дыр. По мнению Эйнштейна, обнаружить гравитацион

Первый довод в пользу новой теории гравитации без темной материи что новая теория хорошо согласуется с полученными данными наблюдений. Эффект гравитационной линзы Гравитация галактик искривляет пространство таким образом, что свет, идущий через это простра

Голландский ученый объяснил природу гравитации без участия темной материи еты и межзвездный газ. Поэтому физики предположили, что на небесные тела должны влиять еще какие-то гравитационные силы, отсюда родилась теория о существовании темной материи. Темная материя, к

Физики нашли способ отыскать гравитоны она. Таким образом можно будет не только обнаружить и изучить гравитоны, но и связать с гравитонами гравитационные волны, вызванные инфляцией (стремительным расширением) ранней Вселенной. Совре

Темной материи нет? Свидетельство Андромеды йцмана. Эта модифицированная теория гравитации, названная сокращенно MOND, описывает, каким образом гравитация ведет себя при больших масштабах. Согласно теории MOND, ведет она себя иначе, чем

Доказано: рост растений не зависит от гравитации ако теперь на Международной космической станции вырастили несколько экземпляров растений в условиях нулевой гравитации и доказали, что это не так. Согласно исследованию, результаты которого опу

Атомные телескопы НАСА увидят гравитационные волны ся прежде всего для обнаружения гравитационных волн - ряби пространства-времени, которая вызвана различными событиями, включая Большой взрыв. Согласно общей теории относительности Альберта Эйнштейна, гравитационные волны возникают, когда массивные небесные тела двигаются и нарушают ткань пространства-времени. Однако к тому времени, как эти волны достигают Земли, они настолько слабы, что обн

Гравитационные волны удалось увидеть В последнем номере журнала The Astrophysical Journal Letters сообщается о том, что астрономам впервые удалось зафиксировать гравитационные волны, а, точнее, их последствия. Как бы там ни было, похоже, доказано существование этих волн, предсказанных еще Эйнштейном в его Общей теории относительности, и уже сам по себе

Переворот: физика черных дыр отменяет гравитацию дтвердится, то последствия этого открытия могут стать революцией в мировоззрении – станет ясно, что гравитация не является фундаментальной силой природы. Согласно традиционным представлениям, п

Новый эксперимент позволит обнаружить гравитацию на микроуровне кольких нанометров. Из четырех фундаментальных сил, которые регулируют взаимодействия во Вселенной, гравитация самая известная и при этом наименее изученная физиками. Влияние гравитации хорошо

Чистая гравитация: следы Прометея пустя немногим более недели после момента, когда кольца планеты повернулись "ребром" к Солнцу. Уникальные условия освещения колец позволили получить уникальный снимок. На изображении хорошо различимы гравитационные "следы" возмущений кольца F Сатурна гравитационным полем спутника Прометей. Сам спутник имеет вытянутую форму и ориентирован "на Сатурн". По мере движения по орбите Прометей и ко

Ученые измерят действие гравитации на антивещество AEGIS (Antimatter Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy, "Эксперимент с антивеществом: гравитация, интерферометрия, спектроскопия). Его суть состоит в измерении отклонения от гориз

Гравитационные аномалии на Луне: первые данные ы имеют различный характер. Для обращенного к Земле полушария характерны зоны с аномально высокой («гравитационные»), для противоположного – с аномально низкой («антигравитационные») силой тяже

БЭК может использоваться для проверки закона всемирного тяготения ия малых сил с помощью «пузырька», состоящего из Бозе-Эйнштейновского конденсата (БЭК). По мнению ученых, этот метод может применяться для проведения новых экспериментов по проверке закона всемирного тяготения, а также для измерения сил, действующих на отдельные атомы. Двое американских ученых, Сатян Бонгале (Satyan Bhongale) из университета Райса и Эдди Тиммерманс (Eddy Timmermans) из наци

Закон всемирного тяготения проверили заново Американские ученые провели новый эксперимент по проверке ньютоновского закона всемирного тяготения, который не выявил отклонений от обратно квадратичной зависимости на расстояниях до 10 мкм. Ранее справедливость закона всемирного тяготения была экспериментально подтверждена

"Темная энергия" стала еще загадочнее асстояние между которыми уменьшалось до 55 мкм. Ученые обнаружили, что на этих масштабах расстояний сила притяжения между пластинками подчиняется закону Ньютона с погрешностью 5%, сообщает Phys

Ученые смоделировали развитие Вселенной до Большого Взрыва ли разработать модель, которая описывает сжимающуюся Вселенную до Большого Взрыва. По мере того как гравитационные силы стягивали эту Вселенную, она стремилась к точке, в которой благодаря кван

Ученые смоделировали развитие Вселенной до Большого Взрыва ли разработать модель, которая описывает сжимающуюся Вселенную до Большого Взрыва. По мере того как гравитационные силы стягивали эту Вселенную, она стремилась к точке, в которой благодаря кван

Вокруг измерения скорости гравитации разгорается скандал нная задержка сигналов квазара, вызванная изменением траектории лучей в гравитационном поле планеты-гиганта. 7 января этого года, после обработки полученных результатов, ученые объявили, что скорость гравитации равна (в пределах погрешности) скорости света. Однако Клиффорд Вилл (Clifford Will), эксперт в вопросах экспериментальной проверки теории относительности из университета Вашингтона в

Вокруг измерения скорости гравитации разгорается скандал нная задержка сигналов квазара, вызванная изменением траектории лучей в гравитационном поле планеты-гиганта. 7 января этого года, после обработки полученных результатов, ученые объявили, что скорость гравитации равна (в пределах погрешности) скорости света. Однако Клиффорд Вилл (Clifford Will), эксперт в вопросах экспериментальной проверки теории относительности из университета Вашингтона в

Пришло время измерить "скорость гравитации" распространяется не мгновенно, а с конечной скоростью, искаженное гравитационным полем изображение точечного радиоисточника слегка исказится по сравнению с моделью, в которой скорость распространения гравитации принимается бесконечной. Исследование проводится с помощью радиотелескопа VLBA (система телескопов со сверхдлинной базой, Very Long Baseline Array), состоящего из десяти радиотелеско

Пришло время измерить "скорость гравитации" распространяется не мгновенно, а с конечной скоростью, искаженное гравитационным полем изображение точечного радиоисточника слегка исказится по сравнению с моделью, в которой скорость распространения гравитации принимается бесконечной. Исследование проводится с помощью радиотелескопа VLBA (система телескопов со сверхдлинной базой, Very Long Baseline Array), состоящего из десяти радиотелеско

Астрономы измеряют скорость гравитации тыс. км/с). По косвенным признакам предположение Эйнштейна верно, однако пока оно не было доказано. Гравитация Юпитера должна повлиять на свет от квазара, вызвав незначительный сдвиг лучей. Аст

Астрономы измеряют скорость гравитации тыс. км/с). По косвенным признакам предположение Эйнштейна верно, однако пока оно не было доказано. Гравитация Юпитера должна повлиять на свет от квазара, вызвав незначительный сдвиг лучей. Аст

Наметился прогресс в исследованиях антигравитации ти к открытию антигравитации в будущем: Космический зонд Sputnik 5, призванный исследовать странные гравитационные аномалии, обнаруженные автоматическими станциями "Пионер 10" и "Пионер 11". Эк

Наметился прогресс в исследованиях антигравитации ти к открытию антигравитации в будущем: Космический зонд Sputnik 5, призванный исследовать странные гравитационные аномалии, обнаруженные автоматическими станциями "Пионер 10" и "Пионер 11". Эк

Ученые составляют карту космических магистралей е мы называем межпланетными магистралями". В различных регионах солнечной системы разнонаправленные гравитационные силы фактически ослабляют друг друга, оставляя коридор, через который космичес