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Астрономия Гравитация притяжение, всемирное тяготение gravity gravitas


Гравитация тел Солнечной системы.


16.03.2022 Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами
26.02.2021 Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках
29.11.2017 «Гравитация данных» меняет бизнес-процессы
03.10.2017 Нобелевская премия за гравитационные волны. Значение открытия
18.12.2016 Первый довод в пользу новой теории гравитации без темной материи
10.11.2016 Голландский ученый объяснил природу гравитации без участия темной материи
03.10.2013 Физики нашли способ отыскать гравитоны
08.07.2013 Темной материи нет? Свидетельство Андромеды
11.12.2012 Доказано: рост растений не зависит от гравитации
24.10.2012 Атомные телескопы НАСА увидят гравитационные волны
29.08.2012 Гравитационные волны удалось увидеть
17.08.2011 Переворот: физика черных дыр отменяет гравитацию
14.09.2010 Новый эксперимент позволит обнаружить гравитацию на микроуровне
27.11.2009 Чистая гравитация: следы Прометея
11.06.2008 Ученые измерят действие гравитации на антивещество
02.06.2008 Гравитационные аномалии на Луне: первые данные
22.05.2006 Ученые смоделировали развитие Вселенной до Большого Взрыва
20.01.2003 Вокруг измерения скорости гравитации разгорается скандал
09.09.2002 Пришло время измерить "скорость гравитации"
09.09.2002 Астрономы измеряют скорость гравитации
19.08.2002 Наметился прогресс в исследованиях антигравитации

Публикаций - 824, упоминаний - 1002

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 14
IBM - International Business Machines Corp 9167 12
Элемент ГК - Elementec 25 10
Amazon Inc - Amazon.com 2777 8
Apple Inc 11103 7
Yandex - Яндекс 5551 6
HP - Hewlett-Packard 3597 6
Samsung Electronics 9667 5
Nvidia Corp 3203 5
Крок - Croc 1683 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 4
LG Electronics 3530 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 58 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 2
Dell Technologies - Dell Computer 1918 2
Softline - Софтлайн 2032 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 2
Red Hat 1224 2
1С-Битрикс - Bitrix 497 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 358 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 2
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 1
HP Labs 57 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 1
Huawei 3459 1
Telegram Group 999 1
Exaurus - Экзаурус 2 1
Самолёт ГК 1649 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 3
Лента - Сеть розничной торговли 1665 3
Альфа-Банк 1579 2
LEGO 219 1
Мосводоканал МГУП 65 1
Почта России ПАО 1973 1
Газпром ПАО 1144 1
Мегаполис ТК 199 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 4
Администрация Президента РФ 976 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 3
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 24
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 22
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 7
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3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 6
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 6
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