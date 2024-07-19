МТС разогнала интернет в месте притяжения туристов в Нижнекамске

МТС провела работы по укреплению сети в природном комплексе с родниковыми водопадами «Святой ключ», которое является местом притяжения туристов и паломников, посещающих Нижнекамск. Оператор установил здесь новое оборудование и провел оптимизацию работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поселок Красный Ключ называют водными воротами Нижнекамска. Он получил свое название от родника, вода которого считается святой уже много веков. Сейчас природно-ландшафтный парк «Святой Ключ» является излюбленным местом нижнекамцев и гостей города. МТС обеспечила усиленным покрытием и модернизировала сети LTE на территории комплекса и на набережной Камы, включая причал, который особенно загружен летом, когда сюда на теплоходах пребывают туристы и паломники.

«Татарстан неизменно присутствует на первых строчках всевозможных рейтингов внутреннего туризма. Мы, как цифровая экосистема, вносим свой вклад: на платформе МТС Travel представлены свыше 2000 объектов, которые можно забронировать в Татарстане, МТС Live создает бесплатные аудиогиды по популярным достопримечательностям и маршрутам, которые определяет наша Big Data, и, конечно, МТС укрепляет связь в местах притяжения туристов, где нагрузка на сети особенно высокая в летний сезон. Так, в прошлом году мы модернизировали оборудование около аэропортов в Казани и Нижнекамске, а также рядом с автовокзалом в столице республики, в этом году было улучшено покрытие на трассах М-7 и М-12. Как для местных жителей, так и для туристов важно даже во время отпуска оставаться на связи и пользоваться привычными сервисами на смартфоне или планшете. И я надеюсь, что теперь поездки татарстанцев и гостей республики к «Красному ключу» станут еще комфортнее», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Родник «Святой ключ» в Нижнекамске - это каскад водопадов на склоне горы в окружении деревьев. На нижней площадке природного комплекса находится небольшое озеро, наполняющееся за счет родников. В 2023 г. комплекс реконструировали и благоустроили всю территорию, сделав прогулки здесь еще комфортнее. Старые ручьи прочистили, а вновь найденные родники собрали в единое русло и направили по всему водопаду Святого ключа. Источник не замерзает зимой, создавая необычайно красивые ледяные пейзажи. Рядом расположены музей Ахсана Фатхутдинова, усадьба известных купцов Стахеевых, экопарк и пляж «Кама».