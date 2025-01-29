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Индексная книга (каталог) CNews*
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29.01.2025 МТС Live представили новую ИИ-технологию по мотивам мюзикла «Последняя сказка»

МТС Live совместно с соцсетью Looky представили новую ИИ-технологию к мюзиклу «Последняя сказка». Ее функционал помогает сгенерировать ИИ-контент через сервис рекомендаций МТС Live в Telegram-боте, где каждый пользователь может примерить на себя образы известных героев восточных сказок — Шахерезады и султана Сулеймана. Об этом CNews сообщили представители МТС

18.10.2024 МТС Live и «Т-Банк» заключили стратегическое партнерство в сфере онлайн-покупки билетов

а» в Городе доступно на 30% больше мероприятий более чем в 400 городах России. Об этом CNews сообщили представители МТС. В рамках партнерства клиенты «Т-Банка» смогут купить билеты на эсклюзивные шоу МТС Live, например, на ледовое шоу «Спящая красавица» (0+), концерты Xolidayboy (16+), Anna Asti (12+), Дианы Арбениной (12+) и другие мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екат
04.09.2024 Рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных подберет персональные варианты досуга от компаний «МТС Медиа»

Компания МТС Live (входит в холдинг «МТС Медиа») анонсировала рекомендательную платформу на основе больших данных и ИИ, которая предложит пользователю индивидуальные варианты развлечений. Об этом CNews

18.07.2024 Концертный зал «Юпитер» стал частью федеральной сети площадок «МТС Live Холл»

МТС сообщила о том, что концертный зал «Юпитер» в Нижнем Новгороде переходит в управление «МТС Live». Современная площадка на 1450 зрителей станет частью федеральной сети «МТС Live Холл». На новой площадке «МТС Live» обеспечит проведение концертов популярных артистов и

19.04.2024 В театре «Приют комедианта» запустили сервис бронирования столиков в буфете

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о подключении сервиса «МТС Live» бронирования столика в кафе театра «Приют комедианта». «Приют комедианта» стал перв
15.03.2024 Гости Театра Камала смогут забронировать столик в буфете на платформе МТС Live

Театра Камала. Забронировать столик и сделать предзаказ можно будет при покупке билета на платформе МТС Live, а в день спектакля стол будет сервирован к выбранному времени. Об этом CNews сообщи
28.02.2024 В Театре-Театре заработал сервис онлайн-бронирования столиков в буфете

альном буфете Пермского академического Театра-Театра. Сразу после покупки билетов в театр в сервисе МТС Live теперь можно забронировать столик в буфет и оформить предзаказ из меню. Об этом CNew
18.10.2022 МТС построила сеть для одной из крупнейших концертных площадок в Москве

овременной инфраструктуры связи для самой крупной концертной площадки России нестадионного формата «МТС Live холл» в Москве. Новая мощная сеть позволит гостям и организаторам концертов свободно
23.09.2022 МТС Live запустила первую в России федеральную сеть концертных площадок

ивным комплексом «М-1 Арена» в Санкт-Петербурге. Концертные площадки станут частью федеральной сети МТС Live и получат названия «MTC Live холл» в Москве и «MTC Live арена» в Санкт-Петербурге. О
11.04.2022 Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello

ов еды и напитков Bartello. Объем инвестиций составит 72 млн руб. Решение уже доступно для клиентов МТС Live в Москве и Екатеринбурге и будет запущено в других городах. Об этом CNews сообщили п

Публикаций - 75, упоминаний - 82

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Huawei 3973 3
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3998 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 122 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 408 2
Lenovo Group 2297 2
Telegram Group 2069 2
Sony 6556 1
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Ростелеком 9800 1
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ТГАТ им. Г.Камала - Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала 5 3
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МГУ - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 6 2
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 9 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1195 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 2
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ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 287 1
Warner 534 1
Zivert 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 9 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 1
Газпром ПАО 1349 1
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова ГАУК 2 1
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Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 22 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 54 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
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Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
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