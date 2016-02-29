Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод

Компания Axelot автоматизировала склад координирующего распределительного центра (КРЦ) «ЭФКО- Каскад » в Белгородской области. Внедрение программных продуктов «1С:WMS» и «Axelot: ESB Сервисная шина данных» на складе компании позволило оптимизировать складские технологические процессы и и

Компания «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» объявила о назначении Ивана Гаврилецкого на должность генерального директора компании « Каскад -ТВ» – оператора услуг платного телевидения в Саратовской области (входит в Группу «Стрим-ТВ», принадлежащую «Комстар-ОТС»). Назначение было утверждено решением Совета директоров « Каск

езопасности Российской Федерации (КПИ ФСБ России)проводит открытый аукцион на поставку автоматизированных рабочих мест (АРМ) подсистемы автоматизированного контроля машиносчитываемых паспортов и виз « Каскад » (ПАК МСПВ « Каскад »). Максимальная цена контракта - 3500 тыс. руб., величина понижения начальной цены контракта 175 тыс. руб. Дата проведения аукциона - 7 марта 2008 г. Требуется