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Каскад КПЗ АО Краснодарский приборный завод

Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод


29.02.2016 Axelot автоматизировала склад КРЦ «ЭФКО-Каскад» в Белгородской области

Компания Axelot автоматизировала склад координирующего распределительного центра (КРЦ) «ЭФКО-Каскад» в Белгородской области. Внедрение программных продуктов «1С:WMS» и «Axelot: ESB Сервисная шина данных» на складе компании позволило оптимизировать складские технологические процессы и и
01.10.2009 Система «Каскад-Поиск» оснащена веб-интерфейсом

Российский системный интегратор «Техносерв» представил веб-интерфейс биометрической идентификационно-поисковой системы «Каскад-Поиск». «Каскад-Поиск» — автоматизированная идентификационно-поисковая система оперативно-справочного и экспертного направления, позволяющая идентифицировать личность по изображен
13.03.2009 Иван Гаврилецкий возглавил «Каскад-ТВ»

Компания «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» объявила о назначении Ивана Гаврилецкого на должность генерального директора компании «Каскад-ТВ» – оператора услуг платного телевидения в Саратовской области (входит в Группу «Стрим-ТВ», принадлежащую «Комстар-ОТС»). Назначение было утверждено решением Совета директоров «Каск
18.02.2008 КПИ ФСБ России заказывает АРМ для ПАК МСПВ «Каскад»

езопасности Российской Федерации (КПИ ФСБ России)проводит открытый аукцион на поставку автоматизированных рабочих мест (АРМ) подсистемы автоматизированного контроля машиносчитываемых паспортов и виз «Каскад» (ПАК МСПВ «Каскад»). Максимальная цена контракта - 3500 тыс. руб., величина понижения начальной цены контракта 175 тыс. руб. Дата проведения аукциона - 7 марта 2008 г. Требуется

27.06.2003 ЗАО "Каскад-Мебель" автоматизировало документооборот

Акционерами одного из старейших мебельных предприятий Москвы ЗАО «Каскад-Мебель» было принято решение о частичном перепрофилировании деятельности. Решение о выводе мощностей по производству корпусной мебели, расположенных в центральной части Москвы, в Подмоск

Публикаций - 121, упоминаний - 124

Каскад КПЗ АО и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 7
8219 7
Цифра ГК 2427 4
IBM - International Business Machines Corp 9442 4
Microsoft Corporation 24632 4
Ростелеком 9706 4
SAP SE 5279 3
Cisco Systems 5114 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
СибКом Цифра 5 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1883 3
Yandex - Яндекс 7351 2
АФК Система ПАО 1797 2
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HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 2
Авантаж 66 2
Siemens AG - Siemens Group 2590 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 2
Крок - Croc 1777 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 2
Apple Inc 12106 2
Philips 2053 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 34 2
ДОК 828 2
МТС Каскад-ТВ 7 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 2
Electrolux AB - Telefunken 7 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1397 2
Telegram Group 1990 2
Amazon Inc - Amazon.com 2999 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2040 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1043 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 8
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 3
ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад 11 3
Альфа-Банк 1770 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 805 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 46 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 357 2
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КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
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