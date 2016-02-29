Каскад КПЗ АО Краснодарский приборный завод
|29.02.2016
|
Axelot автоматизировала склад КРЦ «ЭФКО-Каскад» в Белгородской области
Компания Axelot автоматизировала склад координирующего распределительного центра (КРЦ) «ЭФКО-Каскад» в Белгородской области. Внедрение программных продуктов «1С:WMS» и «Axelot: ESB Сервисная шина данных» на складе компании позволило оптимизировать складские технологические процессы и и
|01.10.2009
|
Система «Каскад-Поиск» оснащена веб-интерфейсом
Российский системный интегратор «Техносерв» представил веб-интерфейс биометрической идентификационно-поисковой системы «Каскад-Поиск». «Каскад-Поиск» — автоматизированная идентификационно-поисковая система оперативно-справочного и экспертного направления, позволяющая идентифицировать личность по изображен
|13.03.2009
|
Иван Гаврилецкий возглавил «Каскад-ТВ»
Компания «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» объявила о назначении Ивана Гаврилецкого на должность генерального директора компании «Каскад-ТВ» – оператора услуг платного телевидения в Саратовской области (входит в Группу «Стрим-ТВ», принадлежащую «Комстар-ОТС»). Назначение было утверждено решением Совета директоров «Каск
|18.02.2008
|
КПИ ФСБ России заказывает АРМ для ПАК МСПВ «Каскад»
езопасности Российской Федерации (КПИ ФСБ России)проводит открытый аукцион на поставку автоматизированных рабочих мест (АРМ) подсистемы автоматизированного контроля машиносчитываемых паспортов и виз «Каскад» (ПАК МСПВ «Каскад»). Максимальная цена контракта - 3500 тыс. руб., величина понижения начальной цены контракта 175 тыс. руб. Дата проведения аукциона - 7 марта 2008 г. Требуется
|27.06.2003
|
ЗАО "Каскад-Мебель" автоматизировало документооборот
Акционерами одного из старейших мебельных предприятий Москвы ЗАО «Каскад-Мебель» было принято решение о частичном перепрофилировании деятельности. Решение о выводе мощностей по производству корпусной мебели, расположенных в центральной части Москвы, в Подмоск
Каскад КПЗ АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Корнеев Сергей 84 3
|Евтушенко Олег 143 2
|Басаев Шамиль 7 2
|Вдовенков Виктор 2 2
|Наумов Максим 98 2
|Шойгу Сергей 89 2
|Моторко Андрей 71 2
|Фрадков Михаил 160 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Capasso Federico - Капассо Федерико 12 2
|Миллер Сергей 43 2
|Walther Stephan - Уолфер Стефан 2 2
|Лайчук Александр 2 2
|Дыгало Игорь 9 2
|Bigelow Robert - Биглоу Роберт 5 2
|Cho Alfred - Хо Альфред 5 2
|Дмитриев Кирилл 108 1
|Богуславский Леонид 37 1
|Кондратьев Андрей 7 1
|Науман Сергей 1 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Кульбаев Руслан 1 1
|Хрулев Андрей 14 1
|Волков Владимир 56 1
|Андреева Екатерина 48 1
|Козлов Игорь 47 1
|Вараксина Ольга 9 1
|Федоров Алексей 116 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|Бараблин Михаил 5 1
|Петров Алексей 34 1
|Бабко Надежда 2 1
|Лебедев Владимир 66 1
|Ковалев Игорь 31 1
|Старков Игорь 3 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Закрепин Евгений 60 1
|Гаврилецкий Иван 6 1
|Зубакин Василий 6 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 2
|Juniper Research 522 1
|Google Threat Analysis Group 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.