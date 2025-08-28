Получите все материалы CNews по ключевому слову
«СибКом Цифра» — команда разработчиков универсальной цифровой платформы КАСКАД, предназначенной для промышленной автоматизации технологических процессов и управления производством. «СибКом Цифра» занимается разработкой программного обеспечения для российского рынка с 2016 г. Будучи аккредитованной российской ИТ-компанией, «СибКом Цифра» поставляет отечественное ПО, не зависящее от западных санкций.
|ГосИнформСистемы 140 1
|Кондрашкин Андрей 1 1
|Яценко Вадим 78 1
|Антонов Илья 2 1
|Ерофеев Максим 17 1
|Никифоров Николай 1136 1
