«СибКом Цифра» — команда разработчиков универсальной цифровой платформы КАСКАД, предназначенной для промышленной автоматизации технологических процессов и управления производством. «СибКом Цифра» занимается разработкой программного обеспечения для российского рынка с 2016 г. Будучи аккредитованной российской ИТ-компанией, «СибКом Цифра» поставляет  отечественное ПО, не зависящее от западных санкций

УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Система Guardant обеспечивает гибкое лицензирование промышленной платформы «Каскад» 2
16.09.2024 Платформа «Каскад Цифра» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
13.09.2024 Подтверждена совместимость СУБД Tantor и цифровой платформы «Каскад Цифра» 1
21.03.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM и «Каскад Цифра» 2
22.08.2018 Главный ЦОД чиновников Крыма покупает китайское «железо» на 100 миллионов 1
25.06.2018 В Крыму дважды не нашли строителей для главного ЦОДа чиновников 1

