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Правительство Республики Крым Совет Министров Республики Крым Государственный совет Республики Крым органы государственной власти

Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти


13.01.2025 Российские базовые станции массово включили в реестр радиоэлектроники в обход балльной системы. По баллам они не проходят 1
22.11.2024 Россиян все-таки допустят до 5G. Операторам могут дать льготные кредиты на строительство сетей нового поколения, но лишь в 16 городах 1
09.10.2024 «Элар» перевела в электронный вид массив документов для Государственного архива Республики Крым 1
06.08.2024 В России по-крупному вложатся в выпуск базовых станций, чтобы не зависеть от Запада и Китая. Размер инвестиций – минимум 10 млрд рублей 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
23.05.2024 Коллапс российских сотовый сетей отменяется? Крупный оператор массово отказывается от базовых станций Nokia и переходит на российские 1
11.03.2024 Мошенников в России развелось так много, что антифрод-системы не справляются. Операторов связи заставят напрямую сотрудничать с банками 1
18.01.2024 Власти выделят по 1 млрд на каждый центр по производству беспилотников 1
07.12.2023 Операторам связи придумали новую кару за пропуск мошеннических вызовов. Власти могут лишить их лицензии 1
23.11.2023 России срочно потребовались ремонтники базовых станций Huawei. Сейчас их некому чинить 1
21.11.2023 На Китай надежды нет. В России появится свое производство смартфонов 1
12.09.2023 Цифровые решения «Ростеха» помогут повысить безопасность и комфорт в Крыму 1
21.08.2023 «Дочка» Роскомнадзора не смогла купить «железо» для контроля связи. На тендеры никто не пришел 1
03.07.2023 «Дочка» «Ростеха» заставила госзаказчика заплатить 187 миллионов за ИТ-проект в Крыму 1
20.12.2021 Российский полицейский лишился должности за майнинг криптовалюты на рабочем месте 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
18.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
12.08.2020 Автоматизация регионального перечня услуг и работ. Практика Республики Крым 1
06.03.2020 «Система-112» в Крыму переведена на Astra Linux 2
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
19.12.2019 В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей 1
25.10.2019 Сотрудник Российского ядерного центра отправился в тюрьму за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 1
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей 1
21.08.2019 ЭЛАР завершил создание архивной информационной системы Государственного архива Республики Крым 1
29.03.2019 Astra Linux внедрена в систему образования Республики Крым 1
18.03.2019 В Республике Крым создается «Цифровой регион» 3
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 1
25.12.2018 Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард 1
18.12.2018 Крымских абонентов лишают сотовой связи из-за долгов перед Huawei и ZTE? Расследование 1
07.11.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г. 3
17.09.2018 Майнинг под прикрытием: на что идут люди ради криптовалюты 1
22.08.2018 Главный ЦОД чиновников Крыма покупает китайское «железо» на 100 миллионов 2
25.06.2018 В Крыму дважды не нашли строителей для главного ЦОДа чиновников 2
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
09.02.2018 ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 1
07.02.2018 Герман Греф заявил о подпольных майнерах в Сбербанке 1
23.01.2018 Развитие сети МФЦ в Крыму забуксовало более чем на полгода 1

Публикаций - 66, упоминаний - 81

Правительство Республики Крым и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 8
Укртелеком 241 8
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 8
Ростелеком 9700 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 7
МегаФон 8804 6
Киевстар - Kyivstar 539 6
Yandex - Яндекс 7339 6
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 6
Huawei 3933 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 5
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 4
К Телеком - Исеть Телеком 87 4
Миранда-Медиа 59 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 4
VK - Mail.ru Group 3455 4
Крымтехнологии ГУП 6 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 4
Diasoft - Диасофт 870 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Google LLC 11775 3
К-Телеком - Win Mobile 44 3
Интертелеком - Intertelecom 36 3
A-Systems - А-Системс - Адванс системс 4 3
СИНХ - Таттелеком 203 3
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 3
Астелит 134 3
Тримоб 32 3
Брикс ИТ 3 3
Lifecell - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia 29 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 2
ZTE Corporation 747 2
Криста НПО 68 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 2
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 2
Россети Ленэнерго 1700 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 2
Институт Электронного Государства НИИ - Institute for Electronic Government - eGovExpert 3 2
Почта России ПАО 2112 2
NanduQ - Qiwi 996 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Транснефть 299 1
Starbucks 88 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
Транснефть Диаскан 1 1
Транснефть Балтика 3 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Aviva 10 1
Связной ГК 1369 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Евросеть 1404 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Pandao 24 1
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 5 1
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 1
Дюльбер - Санаторий 3 1
Мисхор - клинический санаторий 3 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
eBay Inc 1619 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 12
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 5
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 8
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 7
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