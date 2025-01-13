Правительство Республики Крым Совет Министров Республики Крым Государственный совет Республики Крым органы государственной власти
Правительство Республики Крым и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1136 6
|Полонский Дмитрий 15 6
|Аксенов Сергей 26 5
|Медведев Дмитрий 1654 5
|Ахметов Ринат 55 4
|Греф Герман 419 3
|Гребенщиков Дмитрий 36 3
|Окунь Дмитрий 17 3
|Мылицын Роман 110 2
|Зарицкий Владимир 8 2
|Печенин Алексей 18 2
|Крюков Дмитрий 26 2
|Карпов Дмитрий 11 2
|Кузьминов Илья 11 2
|Григорян Гагик 8 2
|Химич Роман 44 2
|Шатравко Александр 3 2
|Патешман Александр 2 2
|Кривошеев Евгений 12 2
|Анасенко Ирина 10 2
|Булов Владимир 2 2
|Хохлов Михаил 7 2
|Галушко Дмитрий 19 2
|Солонин Сергей 104 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Меркухин Алексей 1 1
|Рыбкин Андрей 2 1
|Шатохин Андрей 1 1
|Рушайло Владимир 4 1
|Байков Денис 1 1
|Dovey Max - Довей Макс 1 1
|Dinkin Noah - Динкин Ноа 1 1
|Аксенев Сергей 1 1
|Таврин Иван 117 1
|Чернышов Петр 13 1
|Токарев Сергей 9 1
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 37 1
|Шигин Александр 3 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Попов Алексей 336 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Fortune Global 500 286 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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