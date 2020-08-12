Автоматизация регионального перечня услуг и работ. Практика Республики Крым

С 2019 г. экспорт регионального перечня услуг и работ Республики Крым в ГИИС «Электронный бюджет» для дальнейшей публикации на Едином портале бюджетной системы России (ЕБПС РФ) осуществляется с помощью программного комплекса «Перечни услуг и работ». Это web-подсистема финансового учета Министерства финансов Республики Крым. Она функционирует на единой платформе с системами планирования и исполнения бюджета Крыма, использует единые с ними справочники.

Внедрение ПК «Перечни услуг и работ» проводилось в 2019 г. сотрудниками подразделения НПО «Криста» в Симферополе. На первом этапе осуществлялись обработка первичной информации региона и наполнение ею базы данных комплекса. Затем сформированный и утверждённый региональный перечень экспортировался в ГИИС «Электронный бюджет».

Представители ГРБС совместно со специалистами НПО «Криста» в офлайн-режиме провели следующую работу: выполнили корректировку справочников путем изменения, слияния и даже удаления записей; составили новые реестровые записи, сохранив первоначальный смысл и соблюдя требования отражения информации в электронном бюджете; импортировали из электронного бюджета справочники ОКВЭД и ОКПД; заполнили справочники «Характеристика содержания», «Характеристика условия», «Категория потребителей».

Автоматизация регионального перечня услуг и работ. Практика Республики Крым

В результате публикации регионального перечня услуг и работ на ЕБПС РФ их поставщики получили возможность самостоятельно найти необходимую корректную запись для реализации государственного (муниципального) задания.

Не обошлось и без сложностей: произошла путаница в реестровом номере записи, т. к. в ГИИС «Электронный бюджет» нумерация субъекта отличается от той, что отражена в учете налоговой инспекции, Поэтому в блок «Региональный перечень» была добавлена колонка (графа) «Реестровый номер, сгенерированый в ГИИС «Электронный бюджет», что обеспечило клиентам возможность в дальнейшем избежать путаницы.

Внедрение ПК «Перечни услуг и работ» в Республике Крым является одной из лучших практик обеспечения финансовых органов Российской Федерации инструментом автоматизированной поддержки формирования и ведения региональных перечней услуг и работ.