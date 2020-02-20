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Криста НПО
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 162 дела, на cумму 54 409 098 ₽*
СОБЫТИЯ
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|20.02.2020
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При поддержке НПО «Криста» в Краснодарском крае разработана новая версия портала государственных и муниципальных закупок
В Краснодарском крае при поддержке НПО «Криста» введена в эксплуатацию новая версия портала региональной информационной системы
|10.10.2019
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НПО «Криста» представляет информационно-аналитическую BI-платформу «Криста BI»
На Youtube-канале НПО «Криста» представлено новое видео, посвященное российской информационно-аналитической BI-
|26.08.2019
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НПО «Криста» представляет инновационную платформу для государственного управления «Цифровой регион»
и межведомственные решения, объединяющие в рамках единой web-платформы идентичные бизнес-процессы. НПО «Криста» разработало инновационную платформу для государственного управления «Цифровой ре
|17.06.2019
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НПО «Криста» представляет интеграционную платформу «Продвижение». Видео
На YouTube-канале НПО «Криста» вышло новое видео, посвященное интеграционной платформе «Продвижение» - программ
|10.06.2019
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НПО «Криста» проведет 14 июня в Москве семинар-совещание по обмену опытом централизации бухгалтерского учета в регионах России
вещание «Региональный опыт централизации бухгалтерского учета». Организатором мероприятия выступает НПО «Криста». В семинаре-совещании примут участие представители Министерства финансов РФ, а т
|22.03.2019
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НПО «Криста» проводит семинар-совещание по автоматизации бухгалтерского учета
ации бюджетной отчетности, централизации бухгалтерского учета». Организатором мероприятия выступает НПО «Криста». В семинаре-совещании принимают участие представители Министерства финансов РФ,
|08.12.2016
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НПО «Криста» представило программный комплекс «Реестр источников доходов»
Научно-производственное объединение «Криста» представило новый программный комплекс — «Реестр источников доходов». Как рассказали CNews в «Кристе», ПК «Реестр источников доходов» — решение для автоматизации процессов формирования
|16.09.2015
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НПО «Криста» рассказало о возможностях централизованной бухгалтерии
нновационного подхода к ведению бухгалтерии говорят те, кто уже работает на программном обеспечении НПО «Криста» — рядовые бухгалтеры, руководители финансовых учреждений, главы муниципалитетов.
|22.06.2015
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НПО «Криста» подготовило видеопрезентацию «Региональной контрактной системы»
оров в сфере закупок, финансовых, контролирующих и уполномоченных органов. Об этом CNews сообщили в НПО «Криста». Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозр
|11.06.2015
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НПО «Криста» представит «Региональную контрактную систему» на Всероссийском форуме заказчиков и поставщиков
орый пройдет 15-16 июня 2015 г. в «Центре международной торговли» (г. Москва). Как сообщили CNews в НПО «Криста», принять участие в работе форума приглашаются все специалисты в сфере государств
|21.05.2015
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НПО «Криста» разработало мобильный инструмент контроля цен на лекарства
ринга лежат ежемесячно обновляемые открытые данные, полученные из Росздравнадзора, сообщили CNews в НПО «Криста». Как отметили в компании, в начале мая Дмитрий Медведев подписал постановление о
|29.10.2013
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НПО Криста разработало решение для мониторинга и анализа госпрограмм
рованного с помощью программного комплекса «Мониторинг государственных (муниципальных) программ» от НПО Криста Программный комплекс также включает приложение «iМониторинг» для планшетного компь
|13.09.2013
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НПО «Криста» предлагает регионам и муниципалитетам создать портал «Бюджет для граждан»
джетной системы РФ и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме. Как рассказали CNews в НПО «Криста», портал «Бюджет для граждан» отличает простой к восприятию, интуитивно понятный
|25.01.2013
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НПО «Криста» обновило решение для мониторинга и анализа государственного и муниципального заказа «iМониторинг»
идам закупаемой продукции в виде облака тэгов (для более удобного поиска закупок), сообщили CNews в НПО «Криста». Данные обновляются ежедневно, источником данных является официальный сайт РФ дл
|07.11.2012
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НПО «Криста» примет участие в ежегодном CNews Forum 2012
На выставочной экспозиции CNews Forum 2012 НПО «Криста» представит новую версию информационной системы мониторинга и анализа iМониторинг
|06.09.2012
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НПО Криста примет участие в банковском форуме "Банки России - ХХI век"
5-8 сентября НПО Криста примет участие в Х Международном банковском форуме "Банки России - ХХI век", котор
|18.05.2012
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НПО Криста обсудит итоги создания и перспективы развития систем управления финансами в рамках Регионального Электронного бюджета
С 31 мая по 02 июня 2012 г. НПО Криста проведет семинар-совещание «Итоги создания региональных систем управления финансам
|21.02.2012
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«НПО Криста» предлагает госучреждениям пакет услуг для реализации требований приказа Минфина №86н
в интернете bus.gov.ru. Стандартный и расширенный пакеты методической и информационной поддержки от НПО «Криста» призваны помочь субъектам РФ и муниципальным образованиям в организации процессо
|06.02.2012
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НПО «Криста» выпустило «Сборник материалов “Горячей линии консультаций”» по №83-ФЗ
просы органов власти, государственных и муниципальных учреждений, граждан и организаций, отметили в НПО «Криста». В сборник материалов вошли наиболее актуальные и часто задаваемые вопросы и отв
|01.02.2012
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НПО «Криста» продемонстрирует АИС «Госзаказ»
жегодном Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ-2012», который пройдет с 15 по 17 февраля 2012 г. «НПО Криста» представит на выставочной экспозиции форума автоматизированную информационную сис
|14.10.2011
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НПО Криста представит приложение для управления госфинансами на форуме в Санкт-Петербурге
«НПО Криста» примет участие в X Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах
|27.07.2011
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В АИС «Государственный заказ» НПО «Криста» реализована интеграция с Общероссийским официальным сайтом
Научно-производственное объединение «Криста» разработало программный модуль «Интеграция с Общероссийским официальным сайтом» для АИС «Государственный заказ» версии 2011.06.04. Решение обеспечивает возможность двустороннего информа
|20.09.2010
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НПО Криста примет участие во II Международном молодежном инновационном форуме Interra 2010
т в рамках Форума Interra 2010 23-25 сентября 2010 г. в Новосибирске. На стенде № 9 ТВЦ «Манхеттен» НПО Криста представит первое в Российской Федерации приложение для планшетного компьютера App
|19.04.2010
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Первое приложение под iPad для финансистов России от НПО Криста
информационный ресурс по анализу субъектов РФ для персональных компьютеров ifinmon.ru, развернутый НПО «Криста» в мае 2009 г. Приложение «iМониторинг» является частью программных комплексов пр
Криста НПО и организации, системы, технологии, персоны:
|GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 2
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
|Ассоциация менеджеров 109 1
|ГосИнформСистемы 165 1
|Медведев Дмитрий 1666 4
|Paulk Mark - Полк Марк 7 4
|Кувшинников Олег 14 2
|Кирюшин Сергей 93 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Трухан Александр 8 2
|Висящев Андрей 64 2
|Сытин Дмитрий 60 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Широких Алексей 72 2
|Ландо Сергей 2 2
|Путин Владимир 3482 2
|Иванов Олег 160 1
|Лысенко Эдуард 319 1
|Глазков Александр 152 1
|Абызов Михаил 69 1
|Раков Ярослав 51 1
|Албычев Александр 168 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Шайхутдинов Роман 116 1
|Селютин Александр 60 1
|Волков Алексей 57 1
|Федечкин Эдуард 58 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Миланович Андрей 1 1
|Тюркин Михаил 45 1
|Гегамов Николай 18 1
|Смирнов Владимир 39 1
|Григоренко Дмитрий 267 1
|Назипов Дмитрий 86 1
|Евсеенков Олег 5 1
|Зубкова Наталья 17 1
|Сивцев Илья 176 1
|Евсейкина Ирина 1 1
|Черных Елена 3 1
|Шубина Таисия 1 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Штернлиб Теймур 28 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 493 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 1
|ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
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