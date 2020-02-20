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Криста НПО

Криста НПО

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 162 дела, на cумму 54 409 098 ₽*

Судебные дела (162) на сумму 54 409 098 ₽*
в качестве истца (154) на сумму 54 319 140 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 21 350 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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20.02.2020 При поддержке НПО «Криста» в Краснодарском крае разработана новая версия портала государственных и муниципальных закупок

В Краснодарском крае при поддержке НПО «Криста» введена в эксплуатацию новая версия портала региональной информационной системы

10.10.2019 НПО «Криста» представляет информационно-аналитическую BI-платформу «Криста BI»

На Youtube-канале НПО «Криста» представлено новое видео, посвященное российской информационно-аналитической BI-
26.08.2019 НПО «Криста» представляет инновационную платформу для государственного управления «Цифровой регион»

и межведомственные решения, объединяющие в рамках единой web-платформы идентичные бизнес-процессы. НПО «Криста» разработало инновационную платформу для государственного управления «Цифровой ре
17.06.2019 НПО «Криста» представляет интеграционную платформу «Продвижение». Видео

На YouTube-канале НПО «Криста» вышло новое видео, посвященное интеграционной платформе «Продвижение» - программ
10.06.2019 НПО «Криста» проведет 14 июня в Москве семинар-совещание по обмену опытом централизации бухгалтерского учета в регионах России

вещание «Региональный опыт централизации бухгалтерского учета». Организатором мероприятия выступает НПО «Криста». В семинаре-совещании примут участие представители Министерства финансов РФ, а т
22.03.2019 НПО «Криста» проводит семинар-совещание по автоматизации бухгалтерского учета

ации бюджетной отчетности, централизации бухгалтерского учета». Организатором мероприятия выступает НПО «Криста». В семинаре-совещании принимают участие представители Министерства финансов РФ,

08.12.2016 НПО «Криста» представило программный комплекс «Реестр источников доходов»

Научно-производственное объединение «Криста» представило новый программный комплекс — «Реестр источников доходов». Как рассказали CNews в «Кристе», ПК «Реестр источников доходов» — решение для автоматизации процессов формирования

16.09.2015 НПО «Криста» рассказало о возможностях централизованной бухгалтерии

нновационного подхода к ведению бухгалтерии говорят те, кто уже работает на программном обеспечении НПО «Криста» — рядовые бухгалтеры, руководители финансовых учреждений, главы муниципалитетов.
22.06.2015 НПО «Криста» подготовило видеопрезентацию «Региональной контрактной системы»

оров в сфере закупок, финансовых, контролирующих и уполномоченных органов. Об этом CNews сообщили в НПО «Криста». Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозр
11.06.2015 НПО «Криста» представит «Региональную контрактную систему» на Всероссийском форуме заказчиков и поставщиков

орый пройдет 15-16 июня 2015 г. в «Центре международной торговли» (г. Москва). Как сообщили CNews в НПО «Криста», принять участие в работе форума приглашаются все специалисты в сфере государств
21.05.2015 НПО «Криста» разработало мобильный инструмент контроля цен на лекарства

ринга лежат ежемесячно обновляемые открытые данные, полученные из Росздравнадзора, сообщили CNews в НПО «Криста». Как отметили в компании, в начале мая Дмитрий Медведев подписал постановление о
29.10.2013 НПО Криста разработало решение для мониторинга и анализа госпрограмм

рованного с помощью программного комплекса «Мониторинг государственных (муниципальных) программ» от НПО Криста Программный комплекс также включает приложение «iМониторинг» для планшетного компь
13.09.2013 НПО «Криста» предлагает регионам и муниципалитетам создать портал «Бюджет для граждан»

джетной системы РФ и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме. Как рассказали CNews в НПО «Криста», портал «Бюджет для граждан» отличает простой к восприятию, интуитивно понятный

25.01.2013 НПО «Криста» обновило решение для мониторинга и анализа государственного и муниципального заказа «iМониторинг»

идам закупаемой продукции в виде облака тэгов (для более удобного поиска закупок), сообщили CNews в НПО «Криста». Данные обновляются ежедневно, источником данных является официальный сайт РФ дл
07.11.2012 НПО «Криста» примет участие в ежегодном CNews Forum 2012

На выставочной экспозиции CNews Forum 2012 НПО «Криста» представит новую версию информационной системы мониторинга и анализа iМониторинг
06.09.2012 НПО Криста примет участие в банковском форуме "Банки России - ХХI век"

5-8 сентября НПО Криста примет участие в Х Международном банковском форуме "Банки России - ХХI век", котор
18.05.2012 НПО Криста обсудит итоги создания и перспективы развития систем управления финансами в рамках Регионального Электронного бюджета

С 31 мая по 02 июня 2012 г. НПО Криста проведет семинар-совещание «Итоги создания региональных систем управления финансам
21.02.2012 «НПО Криста» предлагает госучреждениям пакет услуг для реализации требований приказа Минфина №86н

в интернете bus.gov.ru. Стандартный и расширенный пакеты методической и информационной поддержки от НПО «Криста» призваны помочь субъектам РФ и муниципальным образованиям в организации процессо
06.02.2012 НПО «Криста» выпустило «Сборник материалов “Горячей линии консультаций”» по №83-ФЗ

просы органов власти, государственных и муниципальных учреждений, граждан и организаций, отметили в НПО «Криста». В сборник материалов вошли наиболее актуальные и часто задаваемые вопросы и отв
01.02.2012 НПО «Криста» продемонстрирует АИС «Госзаказ»

жегодном Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ-2012», который пройдет с 15 по 17 февраля 2012 г. «НПО Криста» представит на выставочной экспозиции форума автоматизированную информационную сис
14.10.2011 НПО Криста представит приложение для управления госфинансами на форуме в Санкт-Петербурге

«НПО Криста» примет участие в X Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах

27.07.2011 В АИС «Государственный заказ» НПО «Криста» реализована интеграция с Общероссийским официальным сайтом

Научно-производственное объединение «Криста» разработало программный модуль «Интеграция с Общероссийским официальным сайтом» для АИС «Государственный заказ» версии 2011.06.04. Решение обеспечивает возможность двустороннего информа
20.09.2010 НПО Криста примет участие во II Международном молодежном инновационном форуме Interra 2010

т в рамках Форума Interra 2010 23-25 сентября 2010 г. в Новосибирске. На стенде № 9 ТВЦ «Манхеттен» НПО Криста представит первое в Российской Федерации приложение для планшетного компьютера App
19.04.2010 Первое приложение под iPad для финансистов России от НПО Криста

информационный ресурс по анализу субъектов РФ для персональных компьютеров ifinmon.ru, развернутый НПО «Криста» в мае 2009 г. Приложение «iМониторинг» является частью программных комплексов пр

Публикаций - 70, упоминаний - 167

Криста НПО и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Intel Corporation 12886 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 4
HP EDS - Electronic Data Systems 239 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9586 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 4
ОТР ГК - ОТР 2000 231 4
Lenovo Motorola 3575 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 173 4
Микротест 284 4
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 648 4
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 36 4
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 4
IBM Global Services 130 4
Siemens AG - Siemens Group 2675 4
Accenture plc 725 4
9741 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 3
Oracle Corporation 7113 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3221 2
БАРС Груп 582 2
Diasoft - Диасофт 1185 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий - ЦФТ-Банковские системы 544 2
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 2
Ланит - Онланта - Onlanta 137 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
Сапран - Сапран Софт - Сапран Консалтинг 69 2
Терн ГК - Tern Group 82 2
Открытые технологии 731 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 2
IBA Group - ИБА Групп 57 2
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 30 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
ПрограмБанк 99 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 619 2
Ростелеком 11067 2
Microsoft Corporation 25891 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9123 8
Boeing 1032 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
Citi - Citibank 158 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 4
United Airlines - авиакомпания 95 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 4
Allstate Insurance 8 4
Почта России ПАО 2401 3
Лента - Утконос 180 2
Абсолют Банк 251 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 71 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1561 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 390 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
ПСБ - Промсвязьбанк 978 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 644 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Транснефть 338 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 374 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 143 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 1
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 1
Rendez-Vous - Рандеву 26 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 24
Федеральное казначейство России 1962 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5794 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 5
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 3
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 88 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1621 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 107 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 81 2
Центр бухгалтерского учета - Государственное учреждение Ярославской области 2 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 193 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3736 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2384 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1009 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1551 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 365 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 181 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 414 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 369 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 114 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 169 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Ассоциация менеджеров 109 1
ГосИнформСистемы 165 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36927 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55057 23
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 359 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13161 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14150 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26535 8
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1190 8
Стандартизация - Standardization 2365 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13351 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14222 7
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2036 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6640 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18440 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4400 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27102 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5758 6
Бухгалтерия - Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 19 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34063 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13173 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3711 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12409 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13189 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27223 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28643 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3895 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2755 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9463 4
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24868 4
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 67 4
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 733 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8817 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9748 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2809 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3606 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13679 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2852 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2565 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26644 3
Электронный документ - Electronic document 1599 3
Apple iPad 4028 13
Apple - App Store 3154 13
Криста НПО АС Смета 10 10
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3743 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7724 6
Криста НПО iMonitoring 8 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6424 4
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 4
Linux OS 11688 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3594 3
Huawei P20 - Серия смартфонов 136 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2576 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 2
Google Android 15390 2
Apple iOS 8665 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1034 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 280 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 750 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 634 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1392 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1729 1
Apple iPhone 6 4860 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 179 1
Qlik Qlikview 122 1
Diasoft FA# АБС 68 1
МИАЦ ЕС БУ ГБУЗ - Единая система бухгалтерского учета 2 1
САЗД - Система автоматизации законотворческого документооборота 3 1
Diasoft Flextera 57 1
BSS e-Government Gate 26 1
Apple iTunes Store 1119 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 225 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк Дата-центр - Сбербанк МегаЦОД 116 1
IBM SPSS Statistics 55 1
IBM FileNet 140 1
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Медведев Дмитрий 1666 4
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Кувшинников Олег 14 2
Кирюшин Сергей 93 2
Пегасов Сергей 55 2
Трухан Александр 8 2
Висящев Андрей 64 2
Сытин Дмитрий 60 2
Адмиральский Сергей 39 2
Широких Алексей 72 2
Ландо Сергей 2 2
Путин Владимир 3482 2
Иванов Олег 160 1
Лысенко Эдуард 319 1
Глазков Александр 152 1
Абызов Михаил 69 1
Раков Ярослав 51 1
Албычев Александр 168 1
Ермолаев Артем 379 1
Шайхутдинов Роман 116 1
Селютин Александр 60 1
Волков Алексей 57 1
Федечкин Эдуард 58 1
Казарцев Алексей 27 1
Миланович Андрей 1 1
Тюркин Михаил 45 1
Гегамов Николай 18 1
Смирнов Владимир 39 1
Григоренко Дмитрий 267 1
Назипов Дмитрий 86 1
Евсеенков Олег 5 1
Зубкова Наталья 17 1
Сивцев Илья 176 1
Евсейкина Ирина 1 1
Черных Елена 3 1
Шубина Таисия 1 1
Юсупов Ренат 125 1
Штернлиб Теймур 28 1
Чучелов Андрей 44 1
Гаттаров Руслан 144 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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