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Криста НПО


17.05.2021 Информационно-аналитическая система «Процессный офис»: управление изменениями в деятельности органов государственной власти 2
04.12.2020 Проект по внедрению стандарта централизованной бухгалтерии госорганов ЯНАО победил в конкурсе GPM RUSSIA AWARDS 2020 1
09.11.2020 В битве за право создать ГИС подрядчик сбил цену в 11 раз и не стал подписывать контракт 2
04.09.2020 Проект по формированию и внедрению стандарта деятельности централизованной бухгалтерии органов госвласти ЯНАО получил международное признание 1
12.08.2020 Автоматизация регионального перечня услуг и работ. Практика Республики Крым 2
09.07.2020 Министерство финансов Магаданской области автоматизирует бюджетный учет в 111 государственных учреждениях региона 4
27.05.2020 В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти 2
21.05.2020 Единая система бухучета и отчетности в Вологодской области переведена на ОС Astra Linux 4
20.05.2020 В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти 2
20.02.2020 При поддержке НПО «Криста» в Краснодарском крае разработана новая версия портала государственных и муниципальных закупок 1
10.02.2020 В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности 2
13.01.2020 Муниципальные учреждения Вологодской области перешли на централизованный бюджетный учет 2
10.10.2019 НПО «Криста» представляет информационно-аналитическую BI-платформу «Криста BI» 1
12.09.2019 Объем российского рынка автоматизации госзакупок достиг 15 млрд рублей 1
26.08.2019 НПО «Криста» представляет инновационную платформу для государственного управления «Цифровой регион» 2
17.06.2019 НПО «Криста» представляет интеграционную платформу «Продвижение». Видео 2
10.06.2019 НПО «Криста» проведет 14 июня в Москве семинар-совещание по обмену опытом централизации бухгалтерского учета в регионах России 4
20.05.2019 В органах власти и казенных учреждениях Омской области завершена централизация бюджетного учета 2
16.04.2019 Итоги развития Единой системы бухгалтерского учета Минздрава Пензенской области в 2018-2019 годах 4
12.04.2019 В госсекторе Новосибирской области автоматизируют бюджетный учет 1
29.03.2019 В Вологодской области завершена централизация учета в госсекторе 1
22.03.2019 НПО «Криста» проводит семинар-совещание по автоматизации бухгалтерского учета 1
18.03.2019 В Республике Крым создается «Цифровой регион» 7
05.03.2019 Минфин Краснодарского края автоматизировал сбор бюджетной отчетности. Видео 1
06.12.2018 ИТ-сервис Казначейства сэкономит треть расходов на бухгалтерию в госорганах 1
18.04.2018 Автоматизация бухучета в регионах сокращает расходы бюджета 4
08.12.2016 НПО «Криста» представило программный комплекс «Реестр источников доходов» 1
16.09.2015 НПО «Криста» рассказало о возможностях централизованной бухгалтерии 3
10.07.2015 Медведев увеличил срок создания ГИС «Электронный бюджет» с 5 до 10 лет 2
22.06.2015 НПО «Криста» подготовило видеопрезентацию «Региональной контрактной системы» 3
11.06.2015 НПО «Криста» представит «Региональную контрактную систему» на Всероссийском форуме заказчиков и поставщиков 4
21.05.2015 НПО «Криста» разработало мобильный инструмент контроля цен на лекарства 3
30.03.2015 iMonitoring позволит контролировать госзакупки с помощью планшета 2
11.03.2015 Открытое правительство подвело итоги конкурса проектов «Бюджета для граждан» 1
29.01.2015 В Пензенской области создается единая система бухгалтерского учета в сфере здравоохранения 1
29.10.2013 НПО Криста разработало решение для мониторинга и анализа госпрограмм 3
13.09.2013 НПО «Криста» предлагает регионам и муниципалитетам создать портал «Бюджет для граждан» 2
02.08.2013 В «М2М телематике» приступил к обязанностям новый технический директор 1
25.01.2013 НПО «Криста» обновило решение для мониторинга и анализа государственного и муниципального заказа «iМониторинг» 3
18.01.2013 Новое направление в «iМониторинг» для «Банка России»: анализ развития территориальной банковской сети 2

Публикаций - 59, упоминаний - 130

Криста НПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1159 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
ОТР 135 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
3761 2
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 9 2
Алтимета - Ultimeta 12 1
Гранит-Центр НПП 9 1
CompuTel - Компьютел 24 1
ЕТС+ 1 1
FogSoft - ФогСофт 42 1
Saprun - Сапран групп 38 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Онланта 75 1
М2М телематика 165 1
Кейсистемс - Keysystems 29 1
Pentaho 51 1
Tableau Software 42 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Барс груп 402 1
Информзащита 423 1
Yandex - Яндекс 4101 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Intel Corporation 4192 1
Microsoft Corporation 11127 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
SAP SE 3216 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1574 1
Газпром ПАО 524 1
Россети ПАО 168 1
РусГидро ПАО 129 1
Транснефть 159 1
Интер РАО ПАО 159 1
ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н.Бурденко - Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко 2 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 6
Правительство Вологодской области - Департамент финансов Вологодской области 3 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 3
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 2
Центр бухгалтерского учета - Государственное учреждение Ярославской области 2 2
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Правительство Вологодской области 18 2
Правительство Республики Карелия - Министерство финансов Республики Карелия 1 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство Краснодарского края - Министерство финансов Краснодарского края 1 1
Совет Министров Республики Крым - Государственный комитет конкурентной политики Республики Крым 1 1
Администрация Новосибирской области - Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 1 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 17 1
Правительство Ярославской области - Департамент финансов Ярославской области 1 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 19 1
ЦБО МИАЦ - МИАЦ РАМН 1 1
БУ ВО ЦИТ - Центр информационных технологий Вологодской области 4 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство Самарской области 48 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Правительство Московской области 48 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Правительство РФ 2207 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 2
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 3
Тонкий клиент - Thin client 107 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 25 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 584 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Криста НПО АС Смета 10 10
Криста НПО iMonitoring 7 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Linux OS 4267 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Linux - Debian GNU 273 1
ЕИСБУ ГИС - Централизованная система ведения бухгалтерского учета Московской области 1 1
БУ ВО ЦИТ ЦОД Вологодской области - Центр обработки данных Правительства Вологодской области 1 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
Типовая учетная политика 1 1
IBM Cognos BI 143 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Федеральное казначейство России ЦОД 1 1
Google Android 10751 1
Правительство Московской области ЦОД 1 1
САЗД - Система автоматизации законотворческого документооборота 3 1
ЕС БУ - Единая система бухгалтерского учета ГБУЗ МИАЦ 1 1
Qlikview 97 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Power BI 113 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Медведев Дмитрий 1434 3
Кувшинников Олег 12 2
Путин Владимир 1828 1
Абызов Михаил 64 1
Бойко Елена 151 1
Албычев Александр 74 1
Миланович Андрей 1 1
Зубкова Наталья 12 1
Сивцев Илья 13 1
Евсейкина Ирина 1 1
Черных Елена 2 1
Шубина Таисия 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Россия - Вологодская область 317 5
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 4
Россия - Новосибирская область 817 3
Россия - Пензенская область 347 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 2
Россия - Омская область 384 2
Россия - Краснодарский край 915 2
Россия - Иркутская область 547 2
Россия - Вологда 193 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - Вологодская область - Череповец 116 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - Симферополь 116 1
Россия - Кубань 55 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Смоленск 238 1
Россия - Самарская область 564 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Европа 3774 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Цифровой регион - Федеральный проект 35 2
Экономический эффект 20 2
Региональный электронный бюджет 3 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 2
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
TAdviser SummIT 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765800, в очереди разбора - 669486.
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