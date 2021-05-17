Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Криста НПО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 59, упоминаний - 130
Криста НПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ланит ГК 1159 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
|ОТР 135 2
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
|1С 3761 2
|РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 9 2
|Алтимета - Ultimeta 12 1
|Гранит-Центр НПП 9 1
|CompuTel - Компьютел 24 1
|ЕТС+ 1 1
|FogSoft - ФогСофт 42 1
|Saprun - Сапран групп 38 1
|БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
|Онланта 75 1
|М2М телематика 165 1
|Кейсистемс - Keysystems 29 1
|Pentaho 51 1
|Tableau Software 42 1
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
|Ланит - Норбит - Norbit 203 1
|Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
|Барс груп 402 1
|Информзащита 423 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
|Intel Corporation 4192 1
|Microsoft Corporation 11127 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|SAP SE 3216 1
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Кувшинников Олег 12 2
|Путин Владимир 1828 1
|Абызов Михаил 64 1
|Бойко Елена 151 1
|Албычев Александр 74 1
|Миланович Андрей 1 1
|Зубкова Наталья 12 1
|Сивцев Илья 13 1
|Евсейкина Ирина 1 1
|Черных Елена 2 1
|Шубина Таисия 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765800, в очереди разбора - 669486.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765800, в очереди разбора - 669486.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru