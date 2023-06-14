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Huawei P30 Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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14.06.2023 Infinix объявила о начале продаж смартфона Note 30 Pro

Международная технологическая компания Infinix объявляет об официальном запуске высокопроизводительного смартфона Note 30 Pro в России. Устройство дополняет уже вышедшие Note 30 и Note 30i, и может похвастать Универсальной Быстрой Зарядкой на 68 Вт, поддержкой беспроводной зарядки до 15 Вт, а также 256 ГБ посто
31.05.2023 Infinix сообщает об официальном старте продаж смартфонов Note 30 и Note 30i

Компания Infinix объявила о выпуске линейки смартфонов Note 30, которая включает в себя модели Note 30i, Note 30 и Note 30 Pro. Это устройства, предназначенные для работы с большими и ресурсоемкими задачами. Одной из ключевых особенностей серии стала универсальная быстрая зарядка – все версии Note 30 поддерживаю
08.12.2020 Huawei представила график обновлений интерфейса устройств до EMUI 11 в России

ки EMUI 11. Она затронет 14 флагманских продуктов Huawei, среди которых смартфоны серий Huawei P40, Huawei P30, Huawei Mate 20 и планшет Huawei MatePad Pro. Впервые представленная на мобильных

21.07.2020 Honor представляет смартфон Honor 30 Pro+ в изумрудно-зеленом цвете с эксклюзивным предложением при покупке

Бренд Honor объявляет о старте продаж флагманского смартфона Honor 30 Pro+ в изумрудно-зеленом цвете. Смартфон оснащен 5G-процессором Kirin 990 с интегрированным на программно-аппаратном уровне голосовым ассистентом «Алиса» от компании «Яндекс», основной камер
11.06.2020 Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями

ок можно установить карту памяти Nano Memory (NM) – конечно, если вы найдете такую в продаже. Стереоразъема нет, но в комплекте идет переходник с USB-C на стандартную 3,5 мм гарнитуру. В целом, Honor 30 Pro+ получился красивым, но слишком скользким. К счастью, это нивелируется комплектным силиконовым чехлом. Единственное замечание к конструкции: на наш взгляд, отверстие микрофона и гнездо д
29.05.2020 Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены

Бренд Honor на состоявшейся онлайн-презентации представил флагманскую серию смартфонов Honor 30, в которую вошли модели Honor 30 Pro+, Honor 30 и Honor 30S. Бренд также расширил линейку умных устройств в рамках концепции «1+8+N», представив ноутбук третьего поколения Honor MagicBook 15, наушники Honor Magic Earbuds в

03.02.2020 Huawei объявила начало продаж смартфонов Mate 30 Pro в России. Цена

Huawei объявила об открытии продаж флагманских смартфонов Huawei Mate 30 Pro в фирменных магазинах бренда и магазинах-партнерах компании. Ранее данную модель можно было приобрести только по лимитированному предзаказу в официальном интернет-магазине, предварительн
31.01.2020 Huawei представила наушники Freebuds 3 и смартфон P30 Pro в новых цветах. Цены. Фото

митированные версии беспроводных наушников Huawei Freebuds 3 насыщенного красного цвета и смартфона Huawei P30 Pro в дымчатом лавандовом оттенке. При производстве новой версии наушников использ
17.01.2020 Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России

ближайшее время. В первую очередь, обновленный интерфейс EMUI 10 появится на флагманских смартфонах Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate20 и Huawei Mate20 Pro. Другие модели бренда по
26.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие смартфоны

топовой начинкой, то посмотрите в сторону незаслуженно задвинутого в угол на фоне «старшего брата» Huawei P30. Это один из лучших флагманов уходящего года, который стремительно дешевеет — сейч
25.11.2019 Huawei привезла в Россию топовый смартфон с искалеченным Android для фанатов

Смартфон не для всех Компания Huawei выпустила в России флагманский Android-смартфон Mate 30 Pro без сервисов Google. В России этот аппарат будет продаваться строго ограниченным тиражом именно на фоне отсутствия в нем Google Play, Gmail, YouTube и других сервисов, без которых удобст
07.10.2019 Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Эргономика Самое большое опасение, связанное с "новым" дизайном передней панели Huawei Mate 30 Pro, - возможность появления непреднамеренных нажатий. Все из-за того, что производитель загнул края дисплея так, что они наполовину покрыли боковые грани. Но, во-первых, ничего нового в это
24.09.2019 Флагманы Huawei, лишенные сервисов Google, можно оснастить ими неофициально. Видео

Mate 30 с сервисами Google Появился быстрый способ установки на смартфон Huawei Mate 30 Pro сервисов Google, неотъемлемой части Android, которых в этом аппарате по умолчанию нет. Huawei Mate 30 Pro и его младшая версия Mate 30 стали первыми в мире смартфонами топового ур
20.09.2019 Huawei выпустила первые смартфоны без сервисов Google. Характеристики, цены

Новинки Huawei Компания Huawei провела крупномасштабную презентацию, в рамках которой анонсировала свои первые флагманские смартфоны без сервисов Google. Модели Mate 30 и 30 Pro выйдут на международном рынке, а их премьера, как и ожидалось, прошла в Мюнхене (Германия). Вместе с Mate 30 и 30 Pro был представлен и третий смартфон, из категории VIP, поскольк
18.09.2019 Ассиметричный ответ Huawei: Европа останется без сверхмощных смартфонов компании

Смартфоны без Google-сервисов Компания Huawei решила не выпускать новейшие флагманские смартфоны Mate 30 Lite, Mate 30 и Mate 30 Pro в Европе. Об этом сообщил голландский ресурс LetsGoDigital со ссылкой на своего информатора внутри компании. По данным ресурса, решение пока касается только Центральной Европы. Примечате
21.05.2019 Обзор смартфона Huawei P30 Pro: фотографируй как профессионал

Дизайн Huawei P30 Pro Размеры модели составляют 158 × 73,4 мм. Толщина — 8,41 мм. Вес смартфона — 19
14.05.2019 Обзор смартфона Huawei P30: снимает не хуже P30 Pro

тому одним из «конкурентов» новинки мы выбрали все еще актуального предшественника, Huawei P20 Pro. Huawei P30 Samsung Galaxy S10 Huawei P20 Pro  Операционная система  Android 9.1.0 + EMUI 9.1

03.04.2019 Фото-флагманы Huawei приходят в Россию

С 13 апреля флагманские смартфоны HUAWEI P30 и HUAWEI P30 Pro можно будет купить в России, а с 3 апреля аппараты доступн
03.04.2019 В России начали продавать суперфлагманские смартфоны Huawei. Цены ниже европейских

все три модели линейки, и в продажу они поступят одновременно. В Европе младшая комплектация модели Huawei P30 со 128-гигабайтным накопителем оценивается в 750 евро (54,7 тыс. руб. по курсу ЦБ

18.12.2018 Рассекречен дизайн нового флагмана Huawei P30 Pro с 5 фотокамерами. Фото

Новый китайский флагман В Сети опубликованы качественные 3D-рендеры нового флагманского смартфона Huawei P30 Pro, анонс которого ожидается весной 2019 г. Вместе с ним на рендерах представлена
28.05.2010 Samsung выпустила ноутбуки для бизнес-пользователей

Компания Samsung анонсировала новые мобильные компьютеры для корпоративных пользователей. Она представила ноутбуки серий P80 Premium и P30 Essential, а также нетбук NB30 Pro. Ноутбуки P80 Premium и P30 Essential доступны как в 14-дюймовом, так и 15-дюймовом исполнении. Ключевое отличие между этими сериями заключается в

29.06.2004 Samsung P30 – ноутбук со связями

насыщенными. Разумеется, работать с офисными документами или выполнять административную работу более чем реально, но вот если вы планируете регулярно смотреть фильмы или редактировать фотографии, то P30 – это не ваш выбор. Подобную матрицу мы видели и в Samsung X10 plus, но в том случае подобного рода недостатки можно было «списать» на увеличенное энергосбережение или инженерные особенност

Публикаций - 178, упоминаний - 241

Huawei P30 и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4676 65
Samsung Electronics 11064 41
Google LLC 12688 33
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 33
Apple Inc 13154 32
Xiaomi - Сяоми 2231 27
BBK OPPO Electronics 484 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Qualcomm Technologies 1974 12
Intel Corporation 12811 11
BBK OnePlus 298 10
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 10
Ростелеком 10948 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Microsoft Corporation 25775 8
Leica Camera 282 7
ZTE Corporation 800 7
Huawei Mobile Services 75 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
Sony 6739 6
МегаФон 10742 5
Lenovo Group 2446 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Крок - Croc 1964 4
Telegram Group 2940 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 4
Samsung - Harman - JBL 242 3
LG Electronics 3735 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Oracle Corporation 7074 3
Toshiba Corporation 2980 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Visa International 1993 5
TÜV Rheinland Group 181 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
Связной ГК 1401 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
UPS 216 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Этажи 0 2
Porsche Design GmbH 23 2
Emery Capital 5 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Superjob - Суперджоб 858 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
JCB International 146 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 1
Airbnb 101 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
ID Finance - IDF Eurasia 11 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 2
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
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ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
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Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 12
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Google Android 9 - Android Pie 217 10
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Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 9
Huawei nova - Серия смартфона 115 8
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 8
Honor 20 - серия смартфонов 27 8
Microsoft Windows 16882 8
Samsung Galaxy Note 702 8
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Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 7
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 7
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