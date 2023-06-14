Infinix объявила о начале продаж смартфона Note 30 Pro Международная технологическая компания Infinix объявляет об официальном запуске высокопроизводительного смартфона Note 30 Pro в России. Устройство дополняет уже вышедшие Note 30 и Note 30i, и может похвастать Универсальной Быстрой Зарядкой на 68 Вт, поддержкой беспроводной зарядки до 15 Вт, а также 256 ГБ посто

Infinix сообщает об официальном старте продаж смартфонов Note 30 и Note 30i Компания Infinix объявила о выпуске линейки смартфонов Note 30, которая включает в себя модели Note 30i, Note 30 и Note 30 Pro. Это устройства, предназначенные для работы с большими и ресурсоемкими задачами. Одной из ключевых особенностей серии стала универсальная быстрая зарядка – все версии Note 30 поддерживаю

Huawei представила график обновлений интерфейса устройств до EMUI 11 в России ки EMUI 11. Она затронет 14 флагманских продуктов Huawei, среди которых смартфоны серий Huawei P40, Huawei P30, Huawei Mate 20 и планшет Huawei MatePad Pro. Впервые представленная на мобильных

Honor представляет смартфон Honor 30 Pro+ в изумрудно-зеленом цвете с эксклюзивным предложением при покупке Бренд Honor объявляет о старте продаж флагманского смартфона Honor 30 Pro+ в изумрудно-зеленом цвете. Смартфон оснащен 5G-процессором Kirin 990 с интегрированным на программно-аппаратном уровне голосовым ассистентом «Алиса» от компании «Яндекс», основной камер

Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями ок можно установить карту памяти Nano Memory (NM) – конечно, если вы найдете такую в продаже. Стереоразъема нет, но в комплекте идет переходник с USB-C на стандартную 3,5 мм гарнитуру. В целом, Honor 30 Pro+ получился красивым, но слишком скользким. К счастью, это нивелируется комплектным силиконовым чехлом. Единственное замечание к конструкции: на наш взгляд, отверстие микрофона и гнездо д

Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены Бренд Honor на состоявшейся онлайн-презентации представил флагманскую серию смартфонов Honor 30, в которую вошли модели Honor 30 Pro+, Honor 30 и Honor 30S. Бренд также расширил линейку умных устройств в рамках концепции «1+8+N», представив ноутбук третьего поколения Honor MagicBook 15, наушники Honor Magic Earbuds в

Huawei объявила начало продаж смартфонов Mate 30 Pro в России. Цена Huawei объявила об открытии продаж флагманских смартфонов Huawei Mate 30 Pro в фирменных магазинах бренда и магазинах-партнерах компании. Ранее данную модель можно было приобрести только по лимитированному предзаказу в официальном интернет-магазине, предварительн

Huawei представила наушники Freebuds 3 и смартфон P30 Pro в новых цветах. Цены. Фото митированные версии беспроводных наушников Huawei Freebuds 3 насыщенного красного цвета и смартфона Huawei P30 Pro в дымчатом лавандовом оттенке. При производстве новой версии наушников использ

Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России ближайшее время. В первую очередь, обновленный интерфейс EMUI 10 появится на флагманских смартфонах Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate20 и Huawei Mate20 Pro. Другие модели бренда по

Идеи новогодних подарков: лучшие смартфоны топовой начинкой, то посмотрите в сторону незаслуженно задвинутого в угол на фоне «старшего брата» Huawei P30. Это один из лучших флагманов уходящего года, который стремительно дешевеет — сейч

Huawei привезла в Россию топовый смартфон с искалеченным Android для фанатов Смартфон не для всех Компания Huawei выпустила в России флагманский Android-смартфон Mate 30 Pro без сервисов Google. В России этот аппарат будет продаваться строго ограниченным тиражом именно на фоне отсутствия в нем Google Play, Gmail, YouTube и других сервисов, без которых удобст

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google Эргономика Самое большое опасение, связанное с "новым" дизайном передней панели Huawei Mate 30 Pro, - возможность появления непреднамеренных нажатий. Все из-за того, что производитель загнул края дисплея так, что они наполовину покрыли боковые грани. Но, во-первых, ничего нового в это

Флагманы Huawei, лишенные сервисов Google, можно оснастить ими неофициально. Видео Mate 30 с сервисами Google Появился быстрый способ установки на смартфон Huawei Mate 30 Pro сервисов Google, неотъемлемой части Android, которых в этом аппарате по умолчанию нет. Huawei Mate 30 Pro и его младшая версия Mate 30 стали первыми в мире смартфонами топового ур

Huawei выпустила первые смартфоны без сервисов Google. Характеристики, цены Новинки Huawei Компания Huawei провела крупномасштабную презентацию, в рамках которой анонсировала свои первые флагманские смартфоны без сервисов Google. Модели Mate 30 и 30 Pro выйдут на международном рынке, а их премьера, как и ожидалось, прошла в Мюнхене (Германия). Вместе с Mate 30 и 30 Pro был представлен и третий смартфон, из категории VIP, поскольк

Ассиметричный ответ Huawei: Европа останется без сверхмощных смартфонов компании Смартфоны без Google-сервисов Компания Huawei решила не выпускать новейшие флагманские смартфоны Mate 30 Lite, Mate 30 и Mate 30 Pro в Европе. Об этом сообщил голландский ресурс LetsGoDigital со ссылкой на своего информатора внутри компании. По данным ресурса, решение пока касается только Центральной Европы. Примечате

Обзор смартфона Huawei P30 Pro: фотографируй как профессионал Дизайн Huawei P30 Pro Размеры модели составляют 158 × 73,4 мм. Толщина — 8,41 мм. Вес смартфона — 19

Обзор смартфона Huawei P30: снимает не хуже P30 Pro тому одним из «конкурентов» новинки мы выбрали все еще актуального предшественника, Huawei P20 Pro. Huawei P30 Samsung Galaxy S10 Huawei P20 Pro Операционная система Android 9.1.0 + EMUI 9.1

Фото-флагманы Huawei приходят в Россию С 13 апреля флагманские смартфоны HUAWEI P30 и HUAWEI P30 Pro можно будет купить в России, а с 3 апреля аппараты доступн

В России начали продавать суперфлагманские смартфоны Huawei. Цены ниже европейских все три модели линейки, и в продажу они поступят одновременно. В Европе младшая комплектация модели Huawei P30 со 128-гигабайтным накопителем оценивается в 750 евро (54,7 тыс. руб. по курсу ЦБ

Рассекречен дизайн нового флагмана Huawei P30 Pro с 5 фотокамерами. Фото Новый китайский флагман В Сети опубликованы качественные 3D-рендеры нового флагманского смартфона Huawei P30 Pro, анонс которого ожидается весной 2019 г. Вместе с ним на рендерах представлена

Samsung выпустила ноутбуки для бизнес-пользователей Компания Samsung анонсировала новые мобильные компьютеры для корпоративных пользователей. Она представила ноутбуки серий P80 Premium и P30 Essential, а также нетбук NB30 Pro. Ноутбуки P80 Premium и P30 Essential доступны как в 14-дюймовом, так и 15-дюймовом исполнении. Ключевое отличие между этими сериями заключается в