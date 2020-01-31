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Huawei представила наушники Freebuds 3 и смартфон P30 Pro в новых цветах. Цены. Фото

Техника

Huawei представила российским покупателям лимитированные версии беспроводных наушников Huawei Freebuds 3 насыщенного красного цвета и смартфона Huawei P30 Pro в дымчатом лавандовом оттенке.

При производстве новой версии наушников использовались два слоя краски и защитное УФ-покрытие. Благодаря гладкой глянцевой поверхности и продуманному эргономичному дизайну наушники не только выглядят эффектно, но и приятны на ощупь.

Технология активного шумоподавления обеспечивает чистый качественный звук даже в шумных местах и в любую погоду. Мощная батарея позволяет наушникам работать без подзарядки в режиме разговора до трех часов.

Дополнительный аккумулятор, встроенный в лаконичный чехол, продлевает время автономной работы еще на 20 часов, а беспроводная зарядка позволяет пополнять аккумулятор на шесть часов работы всего за 30 минут.

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Лимитированная версия беспроводных наушников Huawei Freebuds 3

Флагманский смартфон Huawei P 30 Pro станет доступен в дымчатом лавандовом цвете. Устройство подходит для создания высококачественной мобильной фотографии благодаря инновационной системе основной камеры Leica, включающей в себя сверхчувствительный объектив 40 МП для ярких снимков и объектив 8 МП с суперзумом для макросъемки. Кроме того, Huawei P30 Pro порадует покупателей емким аккумулятором и быстрой зарядкой Huawei Super Charge, позволяющей зарядить смартфон на 70% всего за полчаса.

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Смартфон Huawei P30 Pro в дымчатом лавандовом оттенке

Новинки появятся в продаже 7 февраля. Беспроводные наушники Huawei Freebuds 3 в красном цвете, цена которых составляет 10990 руб., будут доступны в фирменных магазинах и интернет-магазине Huawei, а также в «М.Видео» и «Эльдорадо».

Смартфон Huawei P30 Pro в дымчатом лавандовом оттенке можно будет приобрести в фирменном интернет-магазине Huawei, а также в онлайн-магазинах партнеров по рекомендованной розничной цене 59990 руб.

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