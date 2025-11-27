Получите все материалы CNews по ключевому слову
Huawei FreeBuds беспроводные наушники
|27.11.2025
|
Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением
ь (наушники/с кейсом) 10 ч/ 50 ч Защита IP54 (только наушники) Цена 4499 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC — наушники обтекаемой формы с небольшими аккуратными ножками. Наушни
|31.10.2025
|
Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление
Bluetooth-сканирование можно инициировать нажатием на еле заметную круглую кнопку справа. Наушники HUAWEI FreeBuds 7i получили класс защиты IP54. Это значит, что они имеют ограниченную защиту
|01.10.2025
|
В МТС стартовали продажи серии Huawei Watch GT 6 и Huawei Watch D2 и наушников Huawei FreeBuds 7i
номностью до 21 дня и системой анализа эмоционального состояния. Также начинаются продажи наушников Huawei FreeBuds 7i, которые оснащены системой динамического активного шумоподавления 4.0, и у
|17.06.2025
|
Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением
Экстерьер HUAWEI FreeBuds 6 — это классические наушники-вкладыши, то есть не затычки и не вакуумные вну
|15.05.2025
|
В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смарт-часов Huawei Watch 5, Watch FIT 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6
о предзаказе на смарт-часы Huawei Watch 5, Watch FIT 4 и Watch FIT 4 Pro и старте продаж наушников Huawei FreeBuds 6. Об этом CNews сообщили представители М.Видео-Эльдорадо. О Huawei Watch 5 H
|15.05.2025
|
МТС открыла предзаказ на смарт-часы Huawei Watch 5, серии Watch Fit 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6
и Watch Fit 4 с новыми функциями для мониторинга активности. Также в МТС стартуют продажи наушников Huawei FreeBuds 6. Оформить предзаказ можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили п
|04.04.2025
|
Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM
звонки можно отвечать просто кивком головы, а отклонять вызовы - покачиванием из стороны в сторону. HUAWEI Freebuds Pro 4 С внешними устройствами наушники связываются по Bluetooth, а гаджетами
|31.01.2025
|
В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи планшета Huawei MatePad 11,5
г. (включительно) покупатели Huawei MatePad 11,5 получат в подарок стилус M-Pen Lite и TWS-наушники Huawei FreeBuds SE 2 либо TWS-наушники Huawei FreeBuds 5i. Об это CNews сообщили предс
|31.01.2025
|
Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий
и голосового помощника. При этом некоторые жесты можно варьировать для правого и левого наушника. HUAWEI FreeBuds Pro 4 позволяют владельцу принять или сбросить вызов, не прикасаясь к наушник
|23.01.2025
|
В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфона Huawei Mate X6 и наушников FreeBuds Pro 4
кт поставки всех версий смартфона входит защитный чехол с вращающейся подставкой. М.Видео-Эльдорадо Huawei FreeBuds Pro 4 Huawei FreeBuds Pro 4 — это первые наушники с поддержкой техноло
|10.01.2025
|
МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate X6 и наушники FreeBuds Pro 4
заказа покупатели получат Huawei Watch GT 5 в подарок, а также 6 месяцев гарантии на замену экрана. Huawei FreeBuds Pro 4 доступны в черном, белом и зеленом цветах. Цена наушников в период пред
|09.08.2024
|
Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе
,0 мм Автономность (наушники/с кейсом) 8 ч/ 35 ч Защита IP54 Цена 9999 рублей Дизайн и эргономика В HUAWEI FreeBuds 6i нас встречает уже знакомый по предыдущим моделям дизайн. Овальный кейс с п
|18.06.2024
|
Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж наушников Huawei FreeBuds 6i
ой коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает старте продаж наушников Huawei FreeBuds 6i, отличающихся интеллектуальным активным шумоподавлением 3.0 и длительным в
|15.05.2024
|
МТС открыла нижегородцам предзаказ на Huawei Pura 70
мартфонов Huawei Pura 70 за день до официального старта предзаказов в России. Нижегородцы и клиенты из других регионов, оформившие предзаказ до 22 мая 2024 г., получат в подарок беспроводные наушники Huawei Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи от МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Продажи смартфонов и умных часов стартуют 23 мая 2024 г. Серия Huawei Pura 70 представлена в МТС в
|14.05.2024
|
МТС первой в России открыла предзаказ на серию Huawei Pura 70
рте эксклюзивного предзаказа на линейку смартфонов Huawei Pura 70 за день до официального старта предзаказов в России. Клиенты, оформившие предзаказ до 22 мая, получат в подарок беспроводные наушники Huawei Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи от МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Накануне старта предзакза МТС презентовала в своем флагманском магазине в Москве главную новинку л
|22.02.2024
|
Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM
ность без ANC наушников/ с кейсом Защита от воды Средняя цена JBL Tune Flex Есть 8/32 ч IPX4 ₽ 8500 Huawei Freebuds 5 Есть 5/25 IP54 ₽ 9000 Anker Soundcore Liberty 4 Есть 9/28 IPX4 ₽ 9900 Redmi
|06.08.2021
|
В России стартовали продажи наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления
Huawei объявила о начале продаж в России беспроводных Bluetooth-наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления. Устройства сочетают комфорт открыто
|05.11.2020
|
Huawei представляет полноразмерные наушники FreeBuds Studio в России
Huawei Consumer Business Group представляет в России первые беспроводные полноразмерные наушники Huawei FreeBuds Studio. Новинка оснащена технологией интеллектуального динамического шумопода
|12.10.2020
|
Huawei представила в России наушники Freebuds Pro с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Цена. Фото
Huawei Consumer Business Group объявила о выходе на российский рынок наушников Huawei Freebuds Pro. Первые полностью беспроводные наушники с интеллектуальной динамической с
|06.07.2020
|
Huawei представила беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i в новом цвете. Цена
Huawei объявила о старте продаж в России наушников Huawei Freebuds 3i в черном цвете. Устройство оснащено двумя микрофонами с внешней стороны и
|02.06.2020
|
Huawei представила новые беспроводные наушники Freebuds 3i в России. Цена. Фото
Huawei объявила о запуске в России Huawei Freebuds 3i – беспроводных наушников с интеллектуальной системой шумоподавления и функ
|31.01.2020
|
Huawei представила наушники Freebuds 3 и смартфон P30 Pro в новых цветах. Цены. Фото
Huawei представила российским покупателям лимитированные версии беспроводных наушников Huawei Freebuds 3 насыщенного красного цвета и смартфона Huawei P30 Pro в дымчатом лавандовом
|01.04.2019
|
Наушники Huawei FreeBuds Lite уже в России
В России начинаются продажи наушников-гарнитуры Huawei FreeBuds Lite. Это беспроводные наушники, которые соединяются с источником звука по пр
