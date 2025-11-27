Разделы

Huawei FreeBuds беспроводные наушники

Huawei FreeBuds - беспроводные наушники

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


27.11.2025 Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

ь (наушники/с кейсом) 10 ч/ 50 ч Защита IP54 (только наушники) Цена 4499 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC — наушники обтекаемой формы с небольшими аккуратными ножками. Наушни
31.10.2025 Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Bluetooth-сканирование можно инициировать нажатием на еле заметную круглую кнопку справа.  Наушники HUAWEI FreeBuds 7i получили класс защиты IP54. Это значит, что они имеют ограниченную защиту

01.10.2025 В МТС стартовали продажи серии Huawei Watch GT 6 и Huawei Watch D2 и наушников Huawei FreeBuds 7i

номностью до 21 дня и системой анализа эмоционального состояния. Также начинаются продажи наушников Huawei FreeBuds 7i, которые оснащены системой динамического активного шумоподавления 4.0, и у
17.06.2025 Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Экстерьер HUAWEI FreeBuds 6 — это классические наушники-вкладыши, то есть не затычки и не вакуумные вну
15.05.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смарт-часов Huawei Watch 5, Watch FIT 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6

о предзаказе на смарт-часы Huawei Watch 5, Watch FIT 4 и Watch FIT 4 Pro и старте продаж наушников Huawei FreeBuds 6. Об этом CNews сообщили представители М.Видео-Эльдорадо. О Huawei Watch 5 H
15.05.2025 МТС открыла предзаказ на смарт-часы Huawei Watch 5, серии Watch Fit 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6

и Watch Fit 4 с новыми функциями для мониторинга активности. Также в МТС стартуют продажи наушников Huawei FreeBuds 6. Оформить предзаказ можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили п
04.04.2025 Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

звонки можно отвечать просто кивком головы, а отклонять вызовы - покачиванием из стороны в сторону. HUAWEI Freebuds Pro 4 С внешними устройствами наушники связываются по Bluetooth, а гаджетами

31.01.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи планшета Huawei MatePad 11,5

г. (включительно) покупатели Huawei MatePad 11,5 получат в подарок стилус M-Pen Lite и TWS-наушники Huawei FreeBuds SE 2 либо TWS-наушники Huawei FreeBuds 5i. Об это CNews сообщили предс
31.01.2025 Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

и голосового помощника. При этом некоторые жесты можно варьировать для правого и левого наушника.  HUAWEI FreeBuds Pro 4 позволяют владельцу принять или сбросить вызов, не прикасаясь к наушник
23.01.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфона Huawei Mate X6 и наушников FreeBuds Pro 4

кт поставки всех версий смартфона входит защитный чехол с вращающейся подставкой. М.Видео-Эльдорадо Huawei FreeBuds Pro 4 Huawei FreeBuds Pro 4 — это первые наушники с поддержкой техноло
10.01.2025 МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate X6 и наушники FreeBuds Pro 4

заказа покупатели получат Huawei Watch GT 5 в подарок, а также 6 месяцев гарантии на замену экрана. Huawei FreeBuds Pro 4 доступны в черном, белом и зеленом цветах. Цена наушников в период пред
09.08.2024 Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

,0 мм Автономность (наушники/с кейсом) 8 ч/ 35 ч Защита IP54 Цена 9999 рублей Дизайн и эргономика В HUAWEI FreeBuds 6i нас встречает уже знакомый по предыдущим моделям дизайн. Овальный кейс с п
18.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж наушников Huawei FreeBuds 6i

ой коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает старте продаж наушников Huawei FreeBuds 6i, отличающихся интеллектуальным активным шумоподавлением 3.0 и длительным в
15.05.2024 МТС открыла нижегородцам предзаказ на Huawei Pura 70

мартфонов Huawei Pura 70 за день до официального старта предзаказов в России. Нижегородцы и клиенты из других регионов, оформившие предзаказ до 22 мая 2024 г., получат в подарок беспроводные наушники Huawei Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи от МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Продажи смартфонов и умных часов стартуют 23 мая 2024 г. Серия Huawei Pura 70 представлена в МТС в
14.05.2024 МТС первой в России открыла предзаказ на серию Huawei Pura 70

рте эксклюзивного предзаказа на линейку смартфонов Huawei Pura 70 за день до официального старта предзаказов в России. Клиенты, оформившие предзаказ до 22 мая, получат в подарок беспроводные наушники Huawei Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи от МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Накануне старта предзакза МТС презентовала в своем флагманском магазине в Москве главную новинку л
22.02.2024 Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM

ность без ANC наушников/ с кейсом Защита от воды Средняя цена JBL Tune Flex Есть 8/32 ч IPX4 ₽ 8500 Huawei Freebuds 5 Есть 5/25 IP54 ₽ 9000 Anker Soundcore Liberty 4 Есть 9/28 IPX4 ₽ 9900 Redmi
06.08.2021 В России стартовали продажи наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления

Huawei объявила о начале продаж в России беспроводных Bluetooth-наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления. Устройства сочетают комфорт открыто
05.11.2020 Huawei представляет полноразмерные наушники FreeBuds Studio в России

Huawei Consumer Business Group представляет в России первые беспроводные полноразмерные наушники Huawei FreeBuds Studio. Новинка оснащена технологией интеллектуального динамического шумопода
12.10.2020 Huawei представила в России наушники Freebuds Pro с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Цена. Фото

Huawei Consumer Business Group объявила о выходе на российский рынок наушников Huawei Freebuds Pro. Первые полностью беспроводные наушники с интеллектуальной динамической с
06.07.2020 Huawei представила беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i в новом цвете. Цена

Huawei объявила о старте продаж в России наушников Huawei Freebuds 3i в черном цвете. Устройство оснащено двумя микрофонами с внешней стороны и

02.06.2020 Huawei представила новые беспроводные наушники Freebuds 3i в России. Цена. Фото

Huawei объявила о запуске в России Huawei Freebuds 3i – беспроводных наушников с интеллектуальной системой шумоподавления и функ
31.01.2020 Huawei представила наушники Freebuds 3 и смартфон P30 Pro в новых цветах. Цены. Фото

Huawei представила российским покупателям лимитированные версии беспроводных наушников Huawei Freebuds 3 насыщенного красного цвета и смартфона Huawei P30 Pro в дымчатом лавандовом
01.04.2019 Наушники Huawei FreeBuds Lite уже в России

В России начинаются продажи наушников-гарнитуры Huawei FreeBuds Lite. Это беспроводные наушники, которые соединяются с источником звука по пр

Huawei FreeBuds и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4270 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14481 13
Apple Inc 12709 13
Samsung Electronics 10684 10
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 9
Xiaomi 2016 9
Google LLC 12316 7
Sony 6639 7
Samsung - Harman - JBL 234 6
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 71 6
Leica Camera 267 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 833 5
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 4
Jabra 78 2
Huawei Mobile Services 73 2
BBK OnePlus 263 2
Yandex - Яндекс 8552 2
Qualcomm Technologies 1915 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9226 2
AKG 65 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 288 1
TÜV 66 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 79 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 189 1
Devialet 8 1
Сенсорные Системы 73 1
Huawei Audio Lab 1 1
Ugreen 31 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3145 1
LG Electronics 3682 1
BBK OPPO Electronics 434 1
ZTE Corporation 776 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
Razer Inc 80 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 510 1
HTC Corporation 1506 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2729 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8273 3
TÜV Rheinland Group 164 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1391 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Метрополис ТРК 59 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Muse Group 30 1
Геометрия НПО 151 1
Резонанс НПП 388 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 407 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1362 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5300 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
Наушники - Headphones 4304 48
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 47
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 36
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1688 36
Микрофон - Microphone 2705 31
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10239 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 28
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2364 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 27
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1604 26
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7696 26
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1286 24
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1133 24
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 22
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 22
Эквалайзер - Equalize - темброблок 500 19
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 19
AAC - Advanced Audio Coding 464 18
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 131 17
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 269 16
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 16
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1088 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 15
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 14
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 12
USB Type-C - USB-C - USB 3 2191 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 11
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2388 11
Наушники - Амбушюры - Embouchure 125 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10354 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 10
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1329 10
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 233 9
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 9
Google Android 14772 18
Huawei Watch - Умные часы 124 18
Huawei Watch Fit 47 17
Apple iOS 8300 15
Apple AirPods - Наушники 159 13
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 13
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 76 12
Huawei Mate - серия смартфонов 408 12
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 421 12
Samsung Galaxy Buds - Наушники 56 11
Honor SuperCharge 161 11
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds - Honor Choice Headphones 57 10
Huawei AI Life 19 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 10
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 96 10
Huawei AppGallery 325 10
Huawei Seamless AI Life 21 9
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 9
Anker Soundcore 19 8
Xiaomi Redmi Buds 15 8
BBK Realme Buds Air 15 7
Huawei FreeClip 9 6
Sony WF - серия беспроводных наушников 14 5
Huawei Pura - серия смартфонов 26 5
Huawei TruSense 11 5
Huawei M-Pencil MatePad 42 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 4
Huawei Sound - умная колонка 14 4
Xiaomi Mi TWS Earbuds 7 4
BBK Realme Link 12 4
Samsung Galaxy Wearable 8 4
Honor AI Space 9 4
Huawei X-True 8 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 278 4
Samsung Galaxy 997 4
Apple Siri - Голосовой помощник 421 4
Huawei MatePad - серия планшетов 85 4
Samsung - Harman - JBL Tune - серия наушников 13 3
Huawei X-TAP 3 3
Huawei MatePad PaperMatte 34 3
Помозов Алексей 71 9
Губанов Андрей 110 1
Garrix Martin - Гаррикс Мартин 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 620 1
Иксанова Екатерина 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 3
Южная Корея - Республика 6873 3
Беларусь - Белоруссия 6064 3
Европа 24665 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4311 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 159 1
Мировой океан - World Ocean 522 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 109 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 166 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3244 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3300 1
Германия - Федеративная Республика 12952 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1829 1
Франция - Французская Республика 7990 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3408 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2134 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2230 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2099 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1245 1
Германия - Берлин 729 1
США - Калифорния - Купертино 277 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 16
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 8
Ergonomics - Эргономика 1689 8
Здравоохранение - Отоларингология 183 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 6
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 4
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Металлы - Золото - Gold 1204 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 3
Спорт - Гольф 96 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1001 2
Сон - Somnus 457 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
Android Headline 12 1
GizmoChina 155 1
The Verge - Издание 597 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
Международный женский день - 8 марта 372 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
