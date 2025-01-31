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Huawei M-Pencil MatePad



31.01.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи планшета Huawei MatePad 11,5 1
08.11.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества 1
06.11.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024 1
11.10.2024 МТС открыла продажи планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X 1
11.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X 1
30.08.2024 Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом 1
17.07.2024 Аналитика МТС: красноярцы используют планшеты для общения и развлечений 1
17.07.2024 Аналитика МТС: курганцы чаще покупали планшеты для общения и развлечений 1
16.07.2024 Аналитика МТС: южноуральцы чаще покупают планшеты для общения в соцсетях и просмотра видео 1
16.07.2024 Аналитика МТС: Новосибирцы используют планшеты для общения и просмотра видео 1
16.07.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения 1
05.07.2024 В МТС стартовали продажи планшетов Huawei MatePad 11,5”S с эксклюзивным приложением GoPaint 1
05.07.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad 11,5”S 1
25.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов на планшет Huawei MatePad 11,5”S 1
17.05.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств 1
04.03.2022 В России стартовали продажи нового планшета Huawei Matepad для офисных и образовательных задач 1
16.02.2022 Huawei представляет новый планшет MatePad на базе Harmony OS 2 1
09.04.2021 Huawei представила обновленный планшет Huawei Matepad. Цена. Фото 1
20.02.2021 Боремся с туннельным синдромом: чем заменить мышь? 2
11.06.2020 Планшеты Huawei MatePad поступили в продажу в России. Цены 1
01.06.2020 Huawei расширила линейку планшетов новым Huawei MatePad. Цены 1
03.04.2020 Huawei объявила предзаказ на планшеты Huawei MatePad Pro в России. Цены 2
31.07.2018 Обзор Huawei MediaPad M5 Pro: креативный компаньон 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Huawei M-Pencil MatePad и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3939 21
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 6
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 4
Google LLC 11788 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
Yandex - Яндекс 7367 2
Logitech 421 1
SanDisk 317 1
Samsung Electronics 10271 1
Xiaomi 1738 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 211 1
Apple Inc 12111 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 702 1
TÜV Rheinland Group 136 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12196 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12550 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9621 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24188 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12491 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7308 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6982 10
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3461 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6044 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20817 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 8
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2330 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3264 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 1907 7
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2083 7
Multi-Window - Многооконный режим 13 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9993 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24170 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12042 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17085 6
Микрофон - Microphone 2503 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10143 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10523 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8182 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13473 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7595 5
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2350 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9290 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3470 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2790 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6051 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1854 4
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 476 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3862 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 507 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1255 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 4
Huawei MatePad - серия планшетов 50 21
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 6
Huawei APP Multiplier 8 6
Huawei Share Onehop - Мультискрин 35 5
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 5
Honor SuperCharge 119 5
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 4
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 4
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 36 4
Huawei Smart Magnetic Keyboard 4 4
Huawei ClariVu 13 4
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 50 4
Huawei AppGallery 280 4
МТС Big Data 269 3
Huawei Watch Fit 31 3
Huawei GPU Turbo 26 2
Apple iPad Pro 295 2
Huawei FullView Display 20 2
Huawei FreeScript 2 2
Google Play - Google Store - Android Market 3293 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 47 1
Huawei Histen 12 1
Google Android 14014 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 1
Apple TrueTone 5 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 177 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2037 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 90 1
Apple iPad 3861 1
BBK vivo Halo Fullview 63 1
Apple Pencil 108 1
Logitech MX 26 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 671 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 464 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 227 1
Помозов Алексей 50 5
Россия - РФ - Российская федерация 144607 17
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1665 1
Россия - УФО - Челябинская область 1215 1
Россия - УФО - Курганская область 500 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 1
Азия - Азиатский регион 5539 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2458 1
Россия - СФО - Новосибирск 4303 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1659 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 239 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24136 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4960 5
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 549 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 3
Ergonomics - Эргономика 1598 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1735 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4368 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3128 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
DrumGalaxy 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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