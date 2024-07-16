Аналитика МТС: Новосибирцы используют планшеты для общения и просмотра видео

МТС проанализировала рынок планшетов и посмотрела, как устройства используют жители Новосибирской области. По данным Big Data (большие данные) МТС, 34% от всего мобильного трафика абонентов МТС сибирской столицы, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 25% на мессенджеры и 19% на просмотр видео.

Продажи планшетов в Новосибирске демонстрируют положительный результат. Так, с января по июнь 2024 г. было продано 18 тыс. устройств на сумму 396 млн руб., что больше, чем годом ранее в полтора раза.

Наибольший рост продаж в деньгах в Новосибирске показали планшеты бренда Huawei. Новинка Huawei MatePad 11,5”S уже доступна для всех покупателей в салонах МТС. Планшеты представлены в трёх цветах, оснащены собственным приложением для рисования GoPaint, которое позволяет работать с несколькими слоями при минимальной задержке и высокой частоте кадров, и экраном PaperMatte нового поколения с соотношением сторон 3:2.

«По итогам первого полугодия планшеты Huawei входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. Это говорит о том, что устройства этого производителя очень востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Huawei MatePad 11,5”S оснащен 11,5-дюймовым HD-дисплеем Huawei FullView с полезной площадью 87%, разрешением 2800x1840 и технологией PaperMatte нового поколения, которая создает комфортные условия для глаз во время просмотра контента, чтения и рисования. Технология нанотравления делает дисплей близким к ощущению использования настоящей бумаги, а стилус Huawei M-Pencil (3 поколения) создает уникальные микровибрации для реалистичного звука схожим с шуршанием карандаша по бумаге.