Huawei MatePad серия планшетов
|08.11.2024
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Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества
Экстерьер Экстерьер HUAWEI MatePad 12 X вызывает исключительно положительный отклик своим внешним видом и при это
|06.11.2024
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Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024
Экстерьер HUAWEI MatePad Pro 12,2" — очень тонкий и легкий планшет! Толщина его составляет всего 5,5 мм, что п
|11.10.2024
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МТС открыла продажи планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X
МТС объявляет о старте продаж флагманских планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X. Новинки уже доступны в интернет-магазине. Об этом CNews соо
|11.10.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X
техникой, открывает продажи на обновленные линейки планшетов бренда Huawei – MatePad 12 X и Huawei MatePad Pro 12,2”. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Оснащенный Tande
|30.08.2024
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Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом
ирование лица или пароль. Распознавание лица срабатывает четко и быстро даже в темноте. В коробке с HUAWEI MatePad SE 11″ лежит блок питания мощностью 22,5 Вт со съемным кабелем USB-A/USB-C, а
|16.07.2024
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Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения
рживается адаптивный режим, где герцовка может меняться от 30 до 144.Процессор и производительность HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte работает на фирменном восьмиядерном чипе Kirin 9000WL. Макси
|05.07.2024
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В МТС стартовали продажи планшетов Huawei MatePad 11,5”S с эксклюзивным приложением GoPaint
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж планшетов HUAWEI MatePad 11,5”S. Новинки уже доступны для всех покупателей. Huawei MatePad 11,5”
|05.07.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad 11,5”S
коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте продаж планшетов Huawei MatePad 11,5”S. Планшет Huawei MatePad 11,5”S с экраном PaperMatte нового покол
|25.06.2024
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Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов на планшет Huawei MatePad 11,5”S
рции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте предзаказов на планшет Huawei MatePad 11,5”S. Новинка доступна для предзаказов в магазинах группы и онлайн с 25 июня
|17.05.2024
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Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств
Экстерьер Вся фронтальная часть планшета Huawei MatePad Pro 13.2 представляет собой огромный, даже по меркам планшетов, дисплей. Рамки настол
|23.12.2022
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Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM
HUAWEI MatePad Pro 11” (2022) Флагманский планшет HUAWEI представлен в июле этого года и заявлен как
|04.03.2022
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В России стартовали продажи нового планшета Huawei Matepad для офисных и образовательных задач
Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России нового планшета Huawei Matepad на базе Harmony OS 2, созданного для решения офисных и образовательных задач.
|16.02.2022
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Huawei представляет новый планшет MatePad на базе Harmony OS 2
Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о запуске на российском рынке нового планшета Huawei MatePad. Новинка получила безрамочный 2K-экран Huawei FullView с диагональю 10,4 дюйма
|13.08.2021
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Huawei объявила старт продаж детских планшетов серии Matepad Т
Huawei объявила о начале продаж в России детских планшетов серии Huawei Matepad T, которые доступны в двух вариантах: Huawei Matepad T 8 с диагональю э
|03.08.2021
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В России появились планшеты, которые можно грызть и швырять. Фото, цены
ншеты для самых маленьких Компания Huawei привезла в Россию два новых планшетных компьютера линейки MatePad T Kids Edition, наделенных противоударным чехлом. Как сообщили CNews ее представители
|09.04.2021
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Huawei представила обновленный планшет Huawei Matepad. Цена. Фото
Huawei Consumer Business Group (BG) представила в России обновленный планшет Huawei Matepad с экраном 10,4 дюйма, объемом памяти 64 ГБ, производительным процессором Kirin
|17.02.2021
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Huawei представила в России обновленный планшет Huawei MatePad. Цена
Huawei Consumer Business Group (BG) представила планшет Huawei MatePad, который получил ряд значительных обновлений: производительный процессор Kirin
|08.12.2020
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Huawei представила график обновлений интерфейса устройств до EMUI 11 в России
уктов Huawei, среди которых смартфоны серий Huawei P40, Huawei P30, Huawei Mate 20 и планшет Huawei MatePad Pro. Впервые представленная на мобильных устройствах серии Huawei Mate 40 во время гл
|17.06.2020
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Huawei начинает продавать в России сверхдешевый планшет с большим аккумулятором. Видео
ой планшет с LTE Компания Huawei предложила россиянам один из своих новейших планшетных компьютеров MatePad T8. Модель, как сообщили CNews представители Huawei, относится к сверхнизкому ценовом
|17.06.2020
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Huawei представила планшет Huawei MatePad T8 в России. Цены
Huawei расширила линейку планшетов серии MatePad и представила на российском рынке Huawei MatePad T8. Планшет в компактном корпусе с металлической отделкой и диагональю экрана
|11.06.2020
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Планшеты Huawei MatePad поступили в продажу в России. Цены
Huawei объявила о старте продаж Huawei MatePad в России. С 12 июня 2020 года планшет появится в открытой продаже в фирменных
|01.06.2020
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Huawei расширила линейку планшетов новым Huawei MatePad. Цены
Huawei Consumer Business Group представила в России планшет Huawei MatePad — удобный инструмент для обучения, общения и досуга. Планшет оснащён ярким без
|03.04.2020
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Huawei объявила предзаказ на планшеты Huawei MatePad Pro в России. Цены
Huawei объявляет о начале предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro в России. Новый флагманский планшет получил ряд обновлений в области дизайна, тех
|25.02.2020
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Huawei выпустил гибкий смартфон и «убийц» iPad Pro и MacBook Pro. Цена, видео
i провела презентацию новых устройств – смартфона Mate Xs с гибким дисплеем, планшетного компьютера MatePad Pro 5G и ноутбука MateBook X Pro. Каждая из новинок относится к флагманскому семейств
Huawei MatePad и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
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