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Huawei MatePad серия планшетов



08.11.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Экстерьер Экстерьер HUAWEI MatePad 12 X вызывает исключительно положительный отклик своим внешним видом и при это
06.11.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Экстерьер HUAWEI MatePad Pro 12,2" — очень тонкий и легкий планшет! Толщина его составляет всего 5,5 мм, что п
11.10.2024 МТС открыла продажи планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X

МТС объявляет о старте продаж флагманских планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X. Новинки уже доступны в интернет-магазине. Об этом CNews соо
11.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X

техникой, открывает продажи на обновленные линейки планшетов бренда Huawei – MatePad 12 X и Huawei MatePad Pro 12,2”. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Оснащенный Tande
30.08.2024 Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

ирование лица или пароль. Распознавание лица срабатывает четко и быстро даже в темноте. В коробке с HUAWEI MatePad SE 11″ лежит блок питания мощностью 22,5 Вт со съемным кабелем USB-A/USB-C, а

16.07.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

рживается адаптивный режим, где герцовка может меняться от 30 до 144.Процессор и производительность HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte работает на фирменном восьмиядерном чипе Kirin 9000WL. Макси
05.07.2024 В МТС стартовали продажи планшетов Huawei MatePad 11,5”S с эксклюзивным приложением GoPaint

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж планшетов HUAWEI MatePad 11,5”S. Новинки уже доступны для всех покупателей. Huawei MatePad 11,5”
05.07.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad 11,5”S

коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте продаж планшетов Huawei MatePad 11,5”S. Планшет Huawei MatePad 11,5”S с экраном PaperMatte нового покол
25.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов на планшет Huawei MatePad 11,5”S

рции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте предзаказов на планшет Huawei MatePad 11,5”S. Новинка доступна для предзаказов в магазинах группы и онлайн с 25 июня
17.05.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Экстерьер  Вся фронтальная часть планшета Huawei MatePad Pro 13.2 представляет собой огромный, даже по меркам планшетов, дисплей. Рамки настол
23.12.2022 Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

HUAWEI MatePad Pro 11” (2022) Флагманский планшет HUAWEI представлен в июле этого года и заявлен как
04.03.2022 В России стартовали продажи нового планшета Huawei Matepad для офисных и образовательных задач

Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России нового планшета Huawei Matepad на базе Harmony OS 2, созданного для решения офисных и образовательных задач.

16.02.2022 Huawei представляет новый планшет MatePad на базе Harmony OS 2

Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о запуске на российском рынке нового планшета Huawei MatePad. Новинка получила безрамочный 2K-экран Huawei FullView с диагональю 10,4 дюйма
13.08.2021 Huawei объявила старт продаж детских планшетов серии Matepad Т

Huawei объявила о начале продаж в России детских планшетов серии Huawei Matepad T, которые доступны в двух вариантах: Huawei Matepad T 8 с диагональю э
03.08.2021 В России появились планшеты, которые можно грызть и швырять. Фото, цены

ншеты для самых маленьких Компания Huawei привезла в Россию два новых планшетных компьютера линейки MatePad T Kids Edition, наделенных противоударным чехлом. Как сообщили CNews ее представители
09.04.2021 Huawei представила обновленный планшет Huawei Matepad. Цена. Фото

Huawei Consumer Business Group (BG) представила в России обновленный планшет Huawei Matepad с экраном 10,4 дюйма, объемом памяти 64 ГБ, производительным процессором Kirin
17.02.2021 Huawei представила в России обновленный планшет Huawei MatePad. Цена

Huawei Consumer Business Group (BG) представила планшет Huawei MatePad, который получил ряд значительных обновлений: производительный процессор Kirin
08.12.2020 Huawei представила график обновлений интерфейса устройств до EMUI 11 в России

уктов Huawei, среди которых смартфоны серий Huawei P40, Huawei P30, Huawei Mate 20 и планшет Huawei MatePad Pro. Впервые представленная на мобильных устройствах серии Huawei Mate 40 во время гл
17.06.2020 Huawei начинает продавать в России сверхдешевый планшет с большим аккумулятором. Видео

ой планшет с LTE Компания Huawei предложила россиянам один из своих новейших планшетных компьютеров MatePad T8. Модель, как сообщили CNews представители Huawei, относится к сверхнизкому ценовом
17.06.2020 Huawei представила планшет Huawei MatePad T8 в России. Цены

Huawei расширила линейку планшетов серии MatePad и представила на российском рынке Huawei MatePad T8. Планшет в компактном корпусе с металлической отделкой и диагональю экрана

11.06.2020 Планшеты Huawei MatePad поступили в продажу в России. Цены

Huawei объявила о старте продаж Huawei MatePad в России. С 12 июня 2020 года планшет появится в открытой продаже в фирменных

01.06.2020 Huawei расширила линейку планшетов новым Huawei MatePad. Цены

Huawei Consumer Business Group представила в России планшет Huawei MatePad — удобный инструмент для обучения, общения и досуга. Планшет оснащён ярким без
03.04.2020 Huawei объявила предзаказ на планшеты Huawei MatePad Pro в России. Цены

Huawei объявляет о начале предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro в России. Новый флагманский планшет получил ряд обновлений в области дизайна, тех
25.02.2020 Huawei выпустил гибкий смартфон и «убийц» iPad Pro и MacBook Pro. Цена, видео

i провела презентацию новых устройств – смартфона Mate Xs с гибким дисплеем, планшетного компьютера MatePad Pro 5G и ноутбука MateBook X Pro. Каждая из новинок относится к флагманскому семейств

Публикаций - 50, упоминаний - 169

Huawei MatePad и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3939 46
Google LLC 11788 18
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 9
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 7
Apple Inc 12111 7
Samsung Electronics 10271 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 7
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 465 6
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 5
Xiaomi 1738 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 702 5
Huawei Mobile Services 72 5
MediaTek - Ralink 527 3
Yandex - Яндекс 7367 3
Nvidia Corp 3494 2
Qualcomm Technologies 1824 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 396 2
Lenovo Group 2294 2
AKG 65 2
ДОК 828 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Logitech 421 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
PUBG Corporation 43 1
BBK vivo iQOO 16 1
HP Inc. 5688 1
TÜV 58 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
Digma 186 1
BBK OnePlus 216 1
S8 Capital - С8 Капитал 23 1
Blackview 18 1
Geozon 12 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 899 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 265 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 148 1
AMD - Advanced Micro Devices 4232 1
TÜV Rheinland Group 136 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Porsche Design GmbH 23 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Unsplash 786 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 239 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1211 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1519 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12196 47
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24188 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12550 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9621 25
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20817 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7595 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12491 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25399 18
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2129 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7308 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9290 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8182 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6044 15
USB Type-C - USB-C - USB 3 1907 14
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3461 14
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2330 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2790 13
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3470 13
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2083 13
Контрастность 2827 13
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1006 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24169 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 12
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1481 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6981 12
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 12
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 780 12
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17085 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9993 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13472 10
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 10
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2239 10
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1255 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 9
Application store - магазин приложений 1198 9
Аксессуары 3885 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3264 9
Huawei M-Pencil MatePad 23 21
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 16
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 13
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 13
Google Android 14014 12
Huawei AppGallery 280 12
Google YouTube - Видеохостинг 2753 9
Huawei FullView Display 20 9
Apple Pencil 108 9
Apple iPad 3861 8
Google Play - Google Store - Android Market 3293 7
Huawei Mate - серия смартфонов 353 7
Huawei Share Onehop - Мультискрин 35 7
Huawei APP Multiplier 8 7
Honor SuperCharge 119 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 7
Microsoft Notepad (Блокнот) 251 7
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 6
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Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 6
Google Gmail 947 5
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 36 5
Huawei nova - Серия смартфона 64 5
Apple iPad Pro 295 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 5
Google Cloud Services 218 5
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 4
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 214 4
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Huawei ClariVu 13 4
Huawei MateBook - серия ноутбуков 90 4
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