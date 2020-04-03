Huawei объявила предзаказ на планшеты Huawei MatePad Pro в России. Цены

Huawei объявляет о начале предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro в России. Новый флагманский планшет получил ряд обновлений в области дизайна, технологий и производительности.

Экран планшета Huawei MatePad Pro диагональю 10,8 дюйма и соотношением сторон 16:10 обрамлён тонкими рамками шириной 4,9 мм, благодаря которым полезная площадь экрана составляет 90% от площади фронтальной поверхности корпуса.

Планшет построен на базе процессора Kirin 990, разработанного для обеспечения высокой производительности и энергоэффективности. Благодаря фирменному двухъядерному нейронному модулю Da Vinci процессор оптимизирует обработку задач с алгоритмами искусственного интеллекта, распределяя нагрузку между большими и малыми ядрами. Планшет оснащен двухканальной оперативной памятью объёмом 6 ГБ.

Планшет оснащен мощной батареей ёмкостью 7250 мАч, которая обеспечивает продолжительное время автономной работы. Huawei MatePad Pro — это первый планшет Huawei, который поддерживает беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку.

Huawei MatePad Pro представляет ряд инноваций, которые изменяют способ взаимодействия устройств с пользователями и друг с другом. Под управлением операционной системы EMUI10, Huawei MatePad Pro поддерживает различные режимы работы: многооконный режим Multi-Window, функцию «Мультискрин» Huawei Share и режим разделения экрана Huawei APP Multiplier.

Функция «Мультискрин» Huawei Share – проекция экрана мобильного устройства на планшет. При помощи функции «Мультискрин» можно передавать файлы между различными устройствами простым перетаскиванием ярлыков на экране. Например, набирать текст на смартфоне, с помощью клавиатуры и экрана планшета, проигрывать на планшете музыкальные треки и видеоролики, сохранённые в памяти смартфона, отвечать на входящие звонки и текстовые сообщения прямо с планшета.

Многооконный режим Multi-Window позволяет выводить на экран до трёх приложений одновременно. Функция «плавающее окно» дает возможность отвечать на текстовые сообщения без необходимости сворачивать или уменьшать окно основного приложения. Режим APP Multiplier делит экран одного приложения на две части, что удобно при горизонтальной ориентации экрана. Пользователь при этом может изменять размер каждого окна простым перетаскиванием границы.

Huawei MatePad Pro поддерживает подключение стилуса Huawei M-Pencil, который распознаёт 4096 уровней нажима, наклон пера и оснащён наконечником из композитного материала. Для подключения к планшету и активации беспроводной зарядки достаточно просто примагнитить стилус к верхнему краю планшета. Huawei MatePad Pro также поддерживает внешнюю клавиатуру Smart Magnetic Keyboard , которая подключается по Bluetooth. Режим «Рабочий Стол» поддерживает одновременную работу до восьми приложений или процессов без ущерба производительности.

Huawei MatePad Pro будет представлен в России в полночном сером цвете. Предзаказ на новое устройство начнётся 8 апреля 2020 года. При оформлении предзаказа на планшет покупатели получат в подарок: стилус Huawei M-Pencil и магнитную клавиатуру Huawei Smart Magnetic Keyboard. Старт продаж назначен на 17 апреля.

Планшет можно будет приобрести в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании. Рекомендованная розничная цена будет зависеть от характеристик продукта: Huawei MatePad Pro6 ГБ + 128 ГБ, Wi-Fi обойдется в 44990 рублей, Huawei MatePad Pro6 ГБ + 128 ГБ, LTE в 49990 рублей.