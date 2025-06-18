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Huawei Da Vinci Процессорная архитектура Нейрочип


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Робот-хирург из Индии совершил первую операцию на сердце. Его создатели хотят вытеснить американцев с рынка 1
12.04.2024 В Передовой инженерной школе Сеченовского Университета обучают роботов новым функциям для системы здравоохранения 1
20.04.2022 Олег Железко: профессиональный путь 1
14.03.2022 Softline придумала, как избежать санкций, и удержалась на Лондонской бирже 1
22.12.2021 Индустриальный 5G-полигон заработал на базе Боткинской больницы в Москве 1
09.04.2021 Huawei представила обновленный планшет Huawei Matepad. Цена. Фото 1
02.03.2021 Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов 1
17.02.2021 Huawei представила в России обновленный планшет Huawei MatePad. Цена 1
11.06.2020 Планшеты Huawei MatePad поступили в продажу в России. Цены 1
01.06.2020 Huawei расширила линейку планшетов новым Huawei MatePad. Цены 1
03.04.2020 Huawei объявила предзаказ на планшеты Huawei MatePad Pro в России. Цены 1
27.02.2020 Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж 1
25.02.2020 Huawei представила складной смартфон Huawei Mate Xs. Цена 1
19.09.2019 Huawei представила обучающий кластер искусственного интеллекта Atlas 900 1
06.09.2019 Huawei выпустила «самый быстрый» в мире мобильный процессор со встроенным 5G 1
06.09.2019 Huawei представила мобильный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G 1
16.08.2018 Цифровая медицина: здравоохранение в «умном» городе 1
26.07.2017 Сооснователи ID Finance и Da Vinci Capital запускают финтех фонд на $200 млн 1
10.04.2017 Маркетплейс для финансовых услуг Finvale привлек инвестиции в размере $500 тыс. 1
23.12.2016 XYZprinting представил 3D-принтеры Nobel 1.0A и da Vinci 1.0 Pro 3-in-1 1
15.08.2016 Телеканалы Viasat возвращаются в «Акадо Телеком» 1
02.08.2016 Softline привлекает инвестиции фондов Da Vinci Capital 1
27.10.2015 Телеканалы Viasat проданы выходцу из российских спецслужб 1
07.10.2015 Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс» 1
03.04.2014 «Акадо Телеком» начинает прием телесигналов с нового спутника 1
07.03.2013 Teleperformance Russia & Ukraine объявил о назначении новых топ-менеджеров 1
04.06.2012 Состав акционеров B2B-Center пополнился иностранными инвесторами 1
08.07.2011 «НТВ-Плюс» запускает новый пакет каналов «Виасат» и расширяет пакет «Открытие» 1
23.03.2011 Honeywell поставит интегрированную систему управления для целлюлозно-бумажного комбината в Китае 1
24.03.2008 Ученые расширили возможности хирургических роботов 1
24.09.2007 iXsystems объявила о выпуске PC-BSD Da Vinci Edition 1
01.12.2006 Роботам-хирургам доверят оперировать людей? 1
01.12.2006 Роботам-хирургам доверят оперировать людей? 1
04.10.2006 Самые интересные киноновинки на DVD в октябре 2006 1
03.08.2006 Тестируем телефоны Да Винчи и Робби Вильямса 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Huawei Da Vinci и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4037 9
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 4
Softline - Софтлайн 3012 4
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 647 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4181 2
XYZ - XYZprinting 2 2
Intuitive Surgical 5 2
МегаФон 9339 1
Qualcomm Technologies 1854 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Leica Camera 264 1
Anritsu Corporation 9 1
Microsoft Corporation 24884 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Honeywell 287 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 1
Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 27 1
Ростелеком 9967 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2974 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 757 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 52 1
Telegram Group 2250 1
IBM - International Business Machines Corp 9478 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1508 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 238 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
Sony 6577 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 9 1
Xerox 1144 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1263 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
Softline Holding - Noventiq 65 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 6
TÜV Rheinland Group 155 4
Роснефть НК - нефтяная компания 519 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 93 2
Полярные авиалинии 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2897 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 2
Лента - Сеть розничной торговли 2160 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1699 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
Совкомбанк ПАО 262 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
ID Finance - IDF Eurasia 10 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 51 1
Runa Capital 158 1
FinTech Capital 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7658 1
Северсталь ПАО - Severstal 509 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 1
NanduQ - Qiwi 998 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Совкомбанк Совесть 275 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 91 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Coursera 57 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 23 1
Capital World Investors 9 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1961 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 427 1
Wirecard 4 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 63 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1406 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 707 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3141 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2595 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3366 1
Судебная власть - Judicial power 2347 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 620 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1024 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 362 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
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Европа 24413 6
Япония 13380 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17534 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 4
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Канада 4926 3
Украина 7681 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 2
Южная Корея - Республика 6740 2
Индия - Bharat 5556 2
США - Нью-Йорк 3108 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 2
Таиланд - Королевство 837 2
США - Иллинойс - Чикаго 433 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13417 2
Азия - Азиатский регион 5626 2
Германия - Федеративная Республика 12795 2
Казахстан - Республика 5662 2
Ближний Восток 2990 2
Сингапур - Республика 1874 1
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Нидерланды 3562 1
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Турция - Турецкая республика 2427 1
Южная Корея - Сеул 368 1
Африка - Африканский регион 3524 1
Швеция - Королевство 3647 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1146 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16768 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49412 6
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 308 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9129 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30348 5
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1277 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24889 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10226 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2007 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4548 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6307 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6092 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6601 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 620 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5613 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 501 2
Английский язык 6753 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11160 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7650 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52851 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4532 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 987 2
Энергетика - Energy - Energetically 5263 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1289 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1999 2
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 105 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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