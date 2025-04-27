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Индексная книга (каталог) CNews*
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AnyCubic

AnyCubic


27.04.2025 Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома 1
27.02.2020 Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж 4
14.10.2019 Сверхдорогие смартфоны Samsung можно взломать с помощью аксессуара за 100 рублей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

AnyCubic и организации, системы, технологии, персоны:

XYZ - XYZprinting 2 1
Samsung Electronics 10349 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1496 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 637 1
eBay Inc 1622 1
Связной ГК 1372 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2474 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 645 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24574 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12614 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2387 1
Кибербезопасность - HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 50 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3474 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5954 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6115 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1768 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4101 1
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6357 1
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10895 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2272 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 603 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31576 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12667 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4665 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28641 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5000 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6445 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 223 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 1
Intel Evo 104 1
XYZ da Vinci Pro - XYZ da Vinci MiniMaker 3 1
Creality - Creality3D 2 1
XYZ - FlashForge Finder 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7156 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Autodesk 3ds Max 81 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
Apple Face ID 221 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 1
Adobe Photoshop 769 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 36 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 139 1
Россия - РФ - Российская федерация 147824 2
Южная Корея - Республика 6712 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17354 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11084 1
Английский язык 6722 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5058 1
Forbes - Форбс 848 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356117, в очереди разбора - 758458.
Создано именных указателей - 173676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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