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Creality Creality3D



27.04.2025 Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома 1
27.02.2020 Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Creality и организации, системы, технологии, персоны:

AnyCubic 3 1
XYZ - XYZprinting 2 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 645 2
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 603 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356117, в очереди разбора - 758458.
Создано именных указателей - 173676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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