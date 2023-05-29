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Яндекс.Директ Yandex Direct

Яндекс.Директ - Yandex Direct

Яндекс.Директ — рекламная платформа, которая позволяет размещать контекстные объявления на релевантных страницах поиска и на сайтах-партнерах рекламной сети. Особенностью сервиса является то, что оплата происходит не по факту показа объявления пользователю, а по факту клика на него. Показ объявлений срабатывает, когда пользователь в запросе употребляет ключевое слово из заранее заданного пула. В сервисе также есть функция минус-слов, которая позволяет отсечь нецелевой трафик и страхует от случайных кликов по объявлению.

 


29.05.2023 «Директ кредит» ускорил обработку кредитных заявок в 2 раза с помощью искусственного интеллекта

Участник рынка POS-кредитования «Директ кредит» внедрил решение для распознавания российского паспорта Smart ID Engine. Интеграция ПО вдвое сократила время обработки кредитных заявок, а ввод паспортных данных стал практически

23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам

рговли электроникой и бытовой техникой, сообщает об одобрении Советом директоров проекта по развитию финтех-направления в рамках Группы и приобретения с этой целью 100% участия в кредитной платформе «Директ кредит». Сумма сделки может составить порядка 1,3 миллиарда рублей. М.Видео-Эльдорадо планирует дальнейшее развитие «Директ кредит» как ведущего провайдера финтех-сервисов для все
28.04.2021 «Яндекс.Директ» запустил инструмент размещения рекламы для малого и среднего бизнеса

«Яндекс.Директ» запустил инструмент для быстрой и удобной настройки рекламы — «Мастер кампаний». Он п
27.08.2020 «Яндекс.Директ» запустил оплату за конверсии целевых действий пользователей

«Яндекс.Директ» представил опцию оплаты за конверсии. Она позволяет покупать по фиксированной цене це
19.09.2019 В «Яндекс.Директе» появилась Indoor-реклама

лей появилась дополнительная возможность коммуникации с аудиторией непосредственно в точках продаж. Директ позволяет закупать просмотры рекламы только в момент присутствия целевой аудитории в т
30.04.2019 Eset обнаружила распространение вредоносных файлов с помощью платформы «Яндекс.директ»

рпоративной сети — шифраторами и банковскими троянами. На данный сайт пользователь попадал через легитимные порталы, включая специализированные бухгалтерские и юридические сайты. Используя платформу «Яндекс.директ», злоумышленники размещали на них рекламные баннеры. Экспертам Eset удалось обнаружить целый ряд опасных киберугроз, которые распространялись таким образом. Все вредоносные файлы

29.04.2019 «Яндекс.директ» повысит конверсии за счет оптимизации цены на поиске

оятность конверсии при показе каждому пользователю. При этом вы сами можете определить, какое действие считать конверсией на его сайте и указать ее ценность с помощью настройки ключевых целей. Тогда «Директ» постарается привести как можно больше именно этих целевых действий, с учетом указанных для них ценностей. В интерфейсе «Директа», API и коммандере во всех кампаниях на поиске стратегия

18.03.2019 В «Яндекс.директе» появились аукционы на видео- и наружную рекламу

В «Яндекс.Директе» появилось два новых вида рекламы. Теперь пользователи могут размещать в нем в
25.12.2018 «ХайТэк» и MySender внедрили решение для коммуникаций с клиентами для «Директ Каталог Сервис»

18.12.2018 Волгоградская компания «Директ проект» стала частью «Первого Бита»

Волгоградская Компания «Директ проект» вошла в состав международной ИТ-компании «Первый Бит», став ее вторым офисом в Волгограде. «Директ проект» ведёт бизнес в Волгограде с 1997 г. Компания оказывает комплекс

08.08.2018 В России появилась бесплатная блокчейн-платформа для торговли зерном

Платформа для зерна Как стало известно CNews, российская компания «Директ фарм» создала бесплатную торговую b2b-платформу на блокчейн, которая призвана свести производителей сельхозпродукции, в первую очередь зерна, его покупателей и сервисные компании. Непоср
24.04.2018 «Яндекс.Директ» изменил подход к расчету ставок

ной сети. Потенциальные клиенты могут видеть ее на компьютерах, смартфонах и Smart TV. С 2015 г. в «Яндекс.Директе» работает VCG-аукцион.
23.03.2018 «Яндекс» запустил «Частные сделки» для автоматизированной закупки медийной рекламы

зированной закупки медийной рекламы на сайтах. С ее помощью рекламные агентства смогут запускать в «Яндекс.Директе» кампании на нужных им площадках. Открытое бета-тестирование платформы начнётс
23.01.2018 «Яндекс.Директ» начал работать с медийной рекламой

рекламными кампаниями и анализировать их результаты можно будет в привычном интерфейсе. В будущем «Директ» должен полностью заменить «Яндекс.Дисплей», но это произойдёт не сразу: у тех, кто се
15.02.2017 Сумма минимального платежа в «Яндекс.Директе» увеличится до 1 тыс. руб.

Уе 15 c НДС 10 c НДС Источник: «Яндекс» Таким образом, после вступления изменений в силу на счет в «Яндекс.Директе» клиенты смогут зачислить любую сумму начиная с p1 000. Минимальная сумма пере
09.02.2017 «Альфа-Банк» представил мобильное приложение для торговли на бирже

«Альфа-Банк» представил собственное приложение для торговли на бирже с помощью смартфона — «Альфа-Директ». Приложение доступно владельцам устройств на платформах iOS и Android и открывает трейдеру безопасный удаленный доступ к торговле, наблюдению за рынком, контролю стоимости и уровня риск
02.02.2017 «Альфа-Банк» представил новое поколение торговых роботов в Альфа-Директ 4.0

«Альфа-Банк» объявил об усовершенствовании функциональности торговых роботов в терминале Альфа-Директ 4.0. Торговые роботы – услуга, предназначенная для трейдеров, которая позволяет задействовать большие массивы исторических данных для анализа и расчета наиболее успешных биржевых стратег
27.07.2016 Рекламодатели «Яндекс.Директа» смогут оплачивать рекламу через Paypal

ёжную платформу. Теперь пользователи из России и других стран смогут оплатить размещение рекламы в «Яндекс.Директе» через PayPal. До сих пор такая возможность была только у рекламодателей из СШ
30.03.2016 «Яндекс.Директ» предложил новые источники мобильного трафика

«Яндекс.Директ» начинает подключать внешние рекламные платформы, которые продают мобильный тра
20.01.2016 В «Яндекс.Директе» появятся смарт-баннеры

арт-баннеры будут доступны для показа в России, Украине, Беларуси и Казахстане. За последний год в «Яндекс.Директе» произошло много изменений. Сервис перешёл на новую модель аукциона, появились
20.10.2015 IBS помогла «Директ Каталог Сервис» перенести информационные системы в Россию

Компания IBS объявила о завершении проекта по переносу в Россию из-за рубежа корпоративных систем и данных компании «Директ Каталог Сервис» (бренды Отто, WITT, bonprix), входящей в состав группы компаний Otto Group Russia. В результате переноса в российский дата-центр информационных систем на платформе SAP ко
31.08.2015 «Яндекс.Директ» вводит новую модель аукциона и сортировку объявлений

С завтрашнего дня «Яндекс.Директ» меняет условия размещения рекламы: вводит новую модель аукциона и сортировку объявлений. Об этом CNews сообщили в компании «Яндекс». Цель этих перемен в том, чтобы рекламодатели

27.02.2015 Ricoh представила новую версию ProcessDirector для управления печатью директ-мейл рассылок

борота, представила расширенную версию приложения Ricoh ProcessDirector. Новое программное решение позволяет оптимизировать работу типографий и компаний, которые занимаются печатью и распространением директ-мейл материалов, сообщили CNews в Ricoh. Большинство современных поставщиков промышленной печати пользуются в работе разными приложениями, которые никак не взаимодействуют друг с другом.
06.05.2013 Контекстную рекламу в «Яндекс.Директ» теперь можно контролировать

вила о выходе коммерческой версии программы DirectEditor для управления контекстной рекламы «Яндекс.Директ». Создание продукта было обусловлено отсутствием на рынке удобных оффлайновых инструме
17.12.2012 «Яндекс» выпустил мобильный «Директ»

«Яндекс» выпустил мобильное приложение — «Директ». Теперь рекламодатели могут управлять своими кампаниями и оперативно реагировать на в
30.01.2012 В системе «Альфа-Директ» работает 50 тыс. идентификаторов «Рутокен»

Компания «Актив» сообщила о том, что уже на протяжении 5 лет «Альфа-Банк» использует аппаратные средства аутентификации «Рутокен» для обеспечения безопасности операций клиентов системы «Альфа-Директ». За это время «Активом» было поставлено 50 тыс. заказных идентификаторов «Рутокен» для системы «Альфа-Директ». «Альфа-Директ» представляет собой многофункциональную систем
17.10.2011 Война «Яндекса» и Qiwi привела к полному разрыву отношений

Деньги». По сообщению поисковика, «Яндекс» объявлял о введении единой системы оплаты за рекламу на «Яндекс.Директе» в начале августа 2011 г. Предложение о переходе на новую модель приема платеж
09.12.2009 Bing разместил у себя на сайте «Яндекс.Директ»

ла партнером Рекламной сети «Яндекса». Поисковый сервис Bing.com начал размещать рекламу с сервиса «Яндекс.Директ» на своем сайте для российской аудитории. По словам представителей «Яндекса», т
24.11.2009 «Яндекс.Директ» расширил географию

Компания «Яндекс» сообщила о том, что сервис «Яндекс.Директ» расширил географические возможности рекламы. Рекламодатели из Беларуси и Казахстана теперь могут показывать свою рекламу жителям различных областей своих стран. Кроме того, добав
16.07.2009 «Яндекс.Директ» упростил свой интерфейс

Сервис контекстной рекламы «Яндекс.Директ» объявил о том, что закончил тестирование нового Легкого интерфейса. Он позволяет разм
17.06.2009 «Яндекс.Директ» разместил 5 млн рекламных объявлений

истеме контектсной рекламы «Яндекс.Директ», достигло пяти миллионов. Первое рекламное объявление в «Яндекс.Директе» было опубликовано 31 июля 2001 г. В среднем, в рабочее время за один час созд
01.06.2009 Dr.Web защищает абонентов «Онлайн Директ» и «Медиа Нет»

Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk двумя болгарскими провайдерами - «Онлайн Директ» и «Медиа Нет». «Онлайн Директ» – поставщик интернет-услуг в Софии. В свою очередь, в зону покрытия провайдера «Медиа Нет» входят города Видин, Белоградчик и Димово. Компании вклю
20.01.2009 «Комстар-ОТС» завершил консолидацию «Комстар-Директ»

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о завершении реорганизации «Комстар-Директ», в результате которой «Комстар-ОТС» стала владельцем 100% акций «Комстар-Директ». Компания «Комстар-Директ» реорганизована путем выделения нового юридического лица, в кото
17.12.2008 Абоненты «Комстар-ОТС» получили доступ к Wi-Fi-сети Fon

стар-Fon» для своих интернет-абонентов. Сервис предоставляется совместно с компанией Fon Wireless Limited. Абонентские Wi-Fi-роутеры Fon будут распространяться в офисах обслуживания и продаж «Комстар-Директ» – провайдера услуг широкополосного доступа (ШПД) в интернет (торговая марка «Стрим»), входящего в группу «Комстар-ОТС». «Комстар-Fon» – сеть беспроводного доступа в интернет на базе тех
16.10.2008 «Яндекс.Директ» будет настраивать рекламные кампании для пользователей

Компания «Яндекс» объявила о том, что ее специалисты будут бесплатно помогать начинающим пользователям «Яндекс.Директа». «Первая помощь» по настройке рекламной кампании будет оказана любому новичку независимо от объёма заказа на контекстную рекламу. «Число клиентов "Яндекс.Директа" постоян
11.09.2008 «Комстар-Директ» модернизировал головную IPTV-станцию

«Комстар-ОТС» объявил о том, что ЗАО «Комстар-Директ», провайдер услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»), входящий в группу «Комстар-ОТС», модернизировал головную IPTV-станцию для обеспечения возможности кодирован
05.06.2008 «Комстар-ОТС» передает СММ платформу для производства ТВ-программ

(СММ) 5 каналов собственного производства и контентную платформу для производства ТВ-программ, говорится в пресс-релизе "Комстар-ОТС" по итогам состоявшегося 4 июня 2008 г. совета директоров "Комстар-Директ", одобрившего окончательную структуру сделки с СММ по присоединению и реорганизации к "Комстар-ОТС" ЗАО "Комстар-Директ", сообщает РБК. Сделка будет вынесена на утверждение общими
22.05.2008 «Яндекс.Директ» начал сообщать о сломанных сайтах

«Яндекс.Директ» начал оповещать рекламодателей и владельцев партнерских площадок «Рекламной се
15.05.2008 Дневная аудитория «Яндекс.Директа» превысила 10 млн.

. пользователей в день. Как говорится в официальном блоге «Яндекса», 13 мая рекламные объявления в «Яндекс.Директе» увидели 10 278 070 человек. Также представители компании отмечают, что за пос
13.02.2008 «Комстар-ОТС» расширил пропускную способность магистральных каналов Москва-Европа

«Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о том, что «Комстар-Директ», провайдер услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»), входящий в группу «Комстар-ОТС», расширил пропускную способность своей интернет-магистрали на участке, связ

Публикаций - 246, упоминаний - 302

Яндекс.Директ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6456 109
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 34
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 29
Google LLC 11380 22
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1576 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3277 16
Ростелеком 10700 11
Microsoft Corporation 24051 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10784 11
Meta Platforms - Facebook 4369 10
VK - Mail.ru Group 3279 10
7634 9
АФК Система ПАО 1768 7
Ростелеком - Связьинвест 1705 7
Xerox 1133 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8414 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 875 6
Dr.Web - Доктор Веб 1242 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 5
1С-Битрикс - Bitrix 543 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 5
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 5
Oracle Corporation 6507 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4514 5
Tele2 - Теле2 Россия - МС-Директ 21 5
Softline - Софтлайн 2380 4
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 254 4
Cisco Systems 5007 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1573 4
МегаФон 7797 3
SAP SE 5106 3
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 49 3
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 9 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2697 3
Terrasoft - Террасофт 199 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 751 3
X Corp - Twitter 2801 3
Техноэволаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 189 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1972 2
Ericsson Television - Tandberg Television 13 2
Почта России ПАО 1997 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6530 9
Альфа-Банк 1676 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 430 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1122 6
ВТБ - ВТБ24 662 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1048 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 3
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 3
Qiwi 973 3
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 82 3
Открытие ФК - Банк Открытие 524 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 110 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2026 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1101 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 366 2
ЦИАН - CIAN 119 2
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - туристическая компания 19 2
Visa International 1920 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 202 2
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 2
Assist - Ассист 206 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 174 2
Курьер Печати 2 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс Инвестиционный банк 68 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 20 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 254 2
АФК Система - Система Масс-медиа 84 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 2
Кассир.ру - Kassir.ru 19 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1445 2
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 24 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
Финам Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги 92 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 30 1
Русский Стиль 43 1
Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10446 8
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5451 4
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Правительство Москвы 2200 2
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4041 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3423 2
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4255 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 2
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Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1107 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 81 1
Президент Украины 122 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 377 1
СБУ - Служба безопасности Украины 81 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 30 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3153 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2645 1
Федеральное казначейство России 1647 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 295 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2771 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 251 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 783 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1016 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 747 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 655 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1733 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2841 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4695 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2585 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 85 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 549 2
АРПП - Ассоциация распространителей печатной продукции 4 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 644 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2658 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
FairSearch альянс 4 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4497 92
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58851 34
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6454 31
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14343 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28090 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22691 28
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9699 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44330 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23341 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10962 23
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2785 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6094 18
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12189 18
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