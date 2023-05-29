Яндекс.Директ Yandex Direct

«Директ кредит» ускорил обработку кредитных заявок в 2 раза с помощью искусственного интеллекта Участник рынка POS-кредитования «Директ кредит» внедрил решение для распознавания российского паспорта Smart ID Engine. Интеграция ПО вдвое сократила время обработки кредитных заявок, а ввод паспортных данных стал практически

«М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам рговли электроникой и бытовой техникой, сообщает об одобрении Советом директоров проекта по развитию финтех-направления в рамках Группы и приобретения с этой целью 100% участия в кредитной платформе «Директ кредит». Сумма сделки может составить порядка 1,3 миллиарда рублей. М.Видео-Эльдорадо планирует дальнейшее развитие «Директ кредит» как ведущего провайдера финтех-сервисов для все

«Яндекс.Директ» запустил инструмент размещения рекламы для малого и среднего бизнеса «Яндекс.Директ» запустил инструмент для быстрой и удобной настройки рекламы — «Мастер кампаний». Он п

«Яндекс.Директ» запустил оплату за конверсии целевых действий пользователей «Яндекс.Директ» представил опцию оплаты за конверсии. Она позволяет покупать по фиксированной цене це

В «Яндекс.Директе» появилась Indoor-реклама лей появилась дополнительная возможность коммуникации с аудиторией непосредственно в точках продаж. Директ позволяет закупать просмотры рекламы только в момент присутствия целевой аудитории в т

Eset обнаружила распространение вредоносных файлов с помощью платформы «Яндекс.директ» рпоративной сети — шифраторами и банковскими троянами. На данный сайт пользователь попадал через легитимные порталы, включая специализированные бухгалтерские и юридические сайты. Используя платформу «Яндекс.директ», злоумышленники размещали на них рекламные баннеры. Экспертам Eset удалось обнаружить целый ряд опасных киберугроз, которые распространялись таким образом. Все вредоносные файлы

«Яндекс.директ» повысит конверсии за счет оптимизации цены на поиске оятность конверсии при показе каждому пользователю. При этом вы сами можете определить, какое действие считать конверсией на его сайте и указать ее ценность с помощью настройки ключевых целей. Тогда «Директ» постарается привести как можно больше именно этих целевых действий, с учетом указанных для них ценностей. В интерфейсе «Директа», API и коммандере во всех кампаниях на поиске стратегия

В «Яндекс.директе» появились аукционы на видео- и наружную рекламу В «Яндекс.Директе» появилось два новых вида рекламы. Теперь пользователи могут размещать в нем в

Волгоградская компания «Директ проект» стала частью «Первого Бита» Волгоградская Компания «Директ проект» вошла в состав международной ИТ-компании «Первый Бит», став ее вторым офисом в Волгограде. «Директ проект» ведёт бизнес в Волгограде с 1997 г. Компания оказывает комплекс

В России появилась бесплатная блокчейн-платформа для торговли зерном Платформа для зерна Как стало известно CNews, российская компания «Директ фарм» создала бесплатную торговую b2b-платформу на блокчейн, которая призвана свести производителей сельхозпродукции, в первую очередь зерна, его покупателей и сервисные компании. Непоср

«Яндекс.Директ» изменил подход к расчету ставок ной сети. Потенциальные клиенты могут видеть ее на компьютерах, смартфонах и Smart TV. С 2015 г. в «Яндекс.Директе» работает VCG-аукцион.

«Яндекс» запустил «Частные сделки» для автоматизированной закупки медийной рекламы зированной закупки медийной рекламы на сайтах. С ее помощью рекламные агентства смогут запускать в «Яндекс.Директе» кампании на нужных им площадках. Открытое бета-тестирование платформы начнётс

«Яндекс.Директ» начал работать с медийной рекламой рекламными кампаниями и анализировать их результаты можно будет в привычном интерфейсе. В будущем «Директ» должен полностью заменить «Яндекс.Дисплей», но это произойдёт не сразу: у тех, кто се

Сумма минимального платежа в «Яндекс.Директе» увеличится до 1 тыс. руб. Уе 15 c НДС 10 c НДС Источник: «Яндекс» Таким образом, после вступления изменений в силу на счет в «Яндекс.Директе» клиенты смогут зачислить любую сумму начиная с p1 000. Минимальная сумма пере

«Альфа-Банк» представил мобильное приложение для торговли на бирже «Альфа-Банк» представил собственное приложение для торговли на бирже с помощью смартфона — «Альфа-Директ». Приложение доступно владельцам устройств на платформах iOS и Android и открывает трейдеру безопасный удаленный доступ к торговле, наблюдению за рынком, контролю стоимости и уровня риск

«Альфа-Банк» представил новое поколение торговых роботов в Альфа-Директ 4.0 «Альфа-Банк» объявил об усовершенствовании функциональности торговых роботов в терминале Альфа-Директ 4.0. Торговые роботы – услуга, предназначенная для трейдеров, которая позволяет задействовать большие массивы исторических данных для анализа и расчета наиболее успешных биржевых стратег

Рекламодатели «Яндекс.Директа» смогут оплачивать рекламу через Paypal ёжную платформу. Теперь пользователи из России и других стран смогут оплатить размещение рекламы в «Яндекс.Директе» через PayPal. До сих пор такая возможность была только у рекламодателей из СШ

«Яндекс.Директ» предложил новые источники мобильного трафика «Яндекс.Директ» начинает подключать внешние рекламные платформы, которые продают мобильный тра

В «Яндекс.Директе» появятся смарт-баннеры арт-баннеры будут доступны для показа в России, Украине, Беларуси и Казахстане. За последний год в «Яндекс.Директе» произошло много изменений. Сервис перешёл на новую модель аукциона, появились

IBS помогла «Директ Каталог Сервис» перенести информационные системы в Россию Компания IBS объявила о завершении проекта по переносу в Россию из-за рубежа корпоративных систем и данных компании «Директ Каталог Сервис» (бренды Отто, WITT, bonprix), входящей в состав группы компаний Otto Group Russia. В результате переноса в российский дата-центр информационных систем на платформе SAP ко

«Яндекс.Директ» вводит новую модель аукциона и сортировку объявлений С завтрашнего дня «Яндекс.Директ» меняет условия размещения рекламы: вводит новую модель аукциона и сортировку объявлений. Об этом CNews сообщили в компании «Яндекс». Цель этих перемен в том, чтобы рекламодатели

Ricoh представила новую версию ProcessDirector для управления печатью директ-мейл рассылок борота, представила расширенную версию приложения Ricoh ProcessDirector. Новое программное решение позволяет оптимизировать работу типографий и компаний, которые занимаются печатью и распространением директ-мейл материалов, сообщили CNews в Ricoh. Большинство современных поставщиков промышленной печати пользуются в работе разными приложениями, которые никак не взаимодействуют друг с другом.

Контекстную рекламу в «Яндекс.Директ» теперь можно контролировать вила о выходе коммерческой версии программы DirectEditor для управления контекстной рекламы «Яндекс.Директ». Создание продукта было обусловлено отсутствием на рынке удобных оффлайновых инструме

«Яндекс» выпустил мобильный «Директ» «Яндекс» выпустил мобильное приложение — «Директ». Теперь рекламодатели могут управлять своими кампаниями и оперативно реагировать на в

В системе «Альфа-Директ» работает 50 тыс. идентификаторов «Рутокен» Компания «Актив» сообщила о том, что уже на протяжении 5 лет «Альфа-Банк» использует аппаратные средства аутентификации «Рутокен» для обеспечения безопасности операций клиентов системы «Альфа-Директ». За это время «Активом» было поставлено 50 тыс. заказных идентификаторов «Рутокен» для системы «Альфа-Директ». «Альфа-Директ» представляет собой многофункциональную систем

Война «Яндекса» и Qiwi привела к полному разрыву отношений Деньги». По сообщению поисковика, «Яндекс» объявлял о введении единой системы оплаты за рекламу на «Яндекс.Директе» в начале августа 2011 г. Предложение о переходе на новую модель приема платеж

Bing разместил у себя на сайте «Яндекс.Директ» ла партнером Рекламной сети «Яндекса». Поисковый сервис Bing.com начал размещать рекламу с сервиса «Яндекс.Директ» на своем сайте для российской аудитории. По словам представителей «Яндекса», т

«Яндекс.Директ» расширил географию Компания «Яндекс» сообщила о том, что сервис «Яндекс.Директ» расширил географические возможности рекламы. Рекламодатели из Беларуси и Казахстана теперь могут показывать свою рекламу жителям различных областей своих стран. Кроме того, добав

«Яндекс.Директ» упростил свой интерфейс Сервис контекстной рекламы «Яндекс.Директ» объявил о том, что закончил тестирование нового Легкого интерфейса. Он позволяет разм

«Яндекс.Директ» разместил 5 млн рекламных объявлений истеме контектсной рекламы «Яндекс.Директ», достигло пяти миллионов. Первое рекламное объявление в «Яндекс.Директе» было опубликовано 31 июля 2001 г. В среднем, в рабочее время за один час созд

Dr.Web защищает абонентов «Онлайн Директ» и «Медиа Нет» Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk двумя болгарскими провайдерами - «Онлайн Директ» и «Медиа Нет». «Онлайн Директ» – поставщик интернет-услуг в Софии. В свою очередь, в зону покрытия провайдера «Медиа Нет» входят города Видин, Белоградчик и Димово. Компании вклю

«Комстар-ОТС» завершил консолидацию «Комстар-Директ» Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о завершении реорганизации «Комстар-Директ», в результате которой «Комстар-ОТС» стала владельцем 100% акций «Комстар-Директ». Компания «Комстар-Директ» реорганизована путем выделения нового юридического лица, в кото

Абоненты «Комстар-ОТС» получили доступ к Wi-Fi-сети Fon стар-Fon» для своих интернет-абонентов. Сервис предоставляется совместно с компанией Fon Wireless Limited. Абонентские Wi-Fi-роутеры Fon будут распространяться в офисах обслуживания и продаж «Комстар-Директ» – провайдера услуг широкополосного доступа (ШПД) в интернет (торговая марка «Стрим»), входящего в группу «Комстар-ОТС». «Комстар-Fon» – сеть беспроводного доступа в интернет на базе тех

«Яндекс.Директ» будет настраивать рекламные кампании для пользователей Компания «Яндекс» объявила о том, что ее специалисты будут бесплатно помогать начинающим пользователям «Яндекс.Директа». «Первая помощь» по настройке рекламной кампании будет оказана любому новичку независимо от объёма заказа на контекстную рекламу. «Число клиентов "Яндекс.Директа" постоян

«Комстар-Директ» модернизировал головную IPTV-станцию «Комстар-ОТС» объявил о том, что ЗАО «Комстар-Директ», провайдер услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»), входящий в группу «Комстар-ОТС», модернизировал головную IPTV-станцию для обеспечения возможности кодирован

«Комстар-ОТС» передает СММ платформу для производства ТВ-программ (СММ) 5 каналов собственного производства и контентную платформу для производства ТВ-программ, говорится в пресс-релизе "Комстар-ОТС" по итогам состоявшегося 4 июня 2008 г. совета директоров "Комстар-Директ", одобрившего окончательную структуру сделки с СММ по присоединению и реорганизации к "Комстар-ОТС" ЗАО "Комстар-Директ", сообщает РБК. Сделка будет вынесена на утверждение общими

«Яндекс.Директ» начал сообщать о сломанных сайтах «Яндекс.Директ» начал оповещать рекламодателей и владельцев партнерских площадок «Рекламной се

Дневная аудитория «Яндекс.Директа» превысила 10 млн. . пользователей в день. Как говорится в официальном блоге «Яндекса», 13 мая рекламные объявления в «Яндекс.Директе» увидели 10 278 070 человек. Также представители компании отмечают, что за пос