Яндекс.Директ Yandex Direct
Яндекс.Директ — рекламная платформа, которая позволяет размещать контекстные объявления на релевантных страницах поиска и на сайтах-партнерах рекламной сети. Особенностью сервиса является то, что оплата происходит не по факту показа объявления пользователю, а по факту клика на него. Показ объявлений срабатывает, когда пользователь в запросе употребляет ключевое слово из заранее заданного пула. В сервисе также есть функция минус-слов, которая позволяет отсечь нецелевой трафик и страхует от случайных кликов по объявлению.
|29.05.2023
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«Директ кредит» ускорил обработку кредитных заявок в 2 раза с помощью искусственного интеллекта
Участник рынка POS-кредитования «Директ кредит» внедрил решение для распознавания российского паспорта Smart ID Engine. Интеграция ПО вдвое сократила время обработки кредитных заявок, а ввод паспортных данных стал практически
|23.09.2021
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«М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам
рговли электроникой и бытовой техникой, сообщает об одобрении Советом директоров проекта по развитию финтех-направления в рамках Группы и приобретения с этой целью 100% участия в кредитной платформе «Директ кредит». Сумма сделки может составить порядка 1,3 миллиарда рублей. М.Видео-Эльдорадо планирует дальнейшее развитие «Директ кредит» как ведущего провайдера финтех-сервисов для все
|28.04.2021
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«Яндекс.Директ» запустил инструмент размещения рекламы для малого и среднего бизнеса
«Яндекс.Директ» запустил инструмент для быстрой и удобной настройки рекламы — «Мастер кампаний». Он п
|27.08.2020
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«Яндекс.Директ» запустил оплату за конверсии целевых действий пользователей
«Яндекс.Директ» представил опцию оплаты за конверсии. Она позволяет покупать по фиксированной цене це
|19.09.2019
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В «Яндекс.Директе» появилась Indoor-реклама
лей появилась дополнительная возможность коммуникации с аудиторией непосредственно в точках продаж. Директ позволяет закупать просмотры рекламы только в момент присутствия целевой аудитории в т
|30.04.2019
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Eset обнаружила распространение вредоносных файлов с помощью платформы «Яндекс.директ»
рпоративной сети — шифраторами и банковскими троянами. На данный сайт пользователь попадал через легитимные порталы, включая специализированные бухгалтерские и юридические сайты. Используя платформу «Яндекс.директ», злоумышленники размещали на них рекламные баннеры. Экспертам Eset удалось обнаружить целый ряд опасных киберугроз, которые распространялись таким образом. Все вредоносные файлы
|29.04.2019
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«Яндекс.директ» повысит конверсии за счет оптимизации цены на поиске
оятность конверсии при показе каждому пользователю. При этом вы сами можете определить, какое действие считать конверсией на его сайте и указать ее ценность с помощью настройки ключевых целей. Тогда «Директ» постарается привести как можно больше именно этих целевых действий, с учетом указанных для них ценностей. В интерфейсе «Директа», API и коммандере во всех кампаниях на поиске стратегия
|18.03.2019
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В «Яндекс.директе» появились аукционы на видео- и наружную рекламу
В «Яндекс.Директе» появилось два новых вида рекламы. Теперь пользователи могут размещать в нем в
|25.12.2018
|«ХайТэк» и MySender внедрили решение для коммуникаций с клиентами для «Директ Каталог Сервис»
|18.12.2018
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Волгоградская компания «Директ проект» стала частью «Первого Бита»
Волгоградская Компания «Директ проект» вошла в состав международной ИТ-компании «Первый Бит», став ее вторым офисом в Волгограде. «Директ проект» ведёт бизнес в Волгограде с 1997 г. Компания оказывает комплекс
|08.08.2018
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В России появилась бесплатная блокчейн-платформа для торговли зерном
Платформа для зерна Как стало известно CNews, российская компания «Директ фарм» создала бесплатную торговую b2b-платформу на блокчейн, которая призвана свести производителей сельхозпродукции, в первую очередь зерна, его покупателей и сервисные компании. Непоср
|24.04.2018
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«Яндекс.Директ» изменил подход к расчету ставок
ной сети. Потенциальные клиенты могут видеть ее на компьютерах, смартфонах и Smart TV. С 2015 г. в «Яндекс.Директе» работает VCG-аукцион.
|23.03.2018
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«Яндекс» запустил «Частные сделки» для автоматизированной закупки медийной рекламы
зированной закупки медийной рекламы на сайтах. С ее помощью рекламные агентства смогут запускать в «Яндекс.Директе» кампании на нужных им площадках. Открытое бета-тестирование платформы начнётс
|23.01.2018
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«Яндекс.Директ» начал работать с медийной рекламой
рекламными кампаниями и анализировать их результаты можно будет в привычном интерфейсе. В будущем «Директ» должен полностью заменить «Яндекс.Дисплей», но это произойдёт не сразу: у тех, кто се
|15.02.2017
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Сумма минимального платежа в «Яндекс.Директе» увеличится до 1 тыс. руб.
Уе 15 c НДС 10 c НДС Источник: «Яндекс» Таким образом, после вступления изменений в силу на счет в «Яндекс.Директе» клиенты смогут зачислить любую сумму начиная с p1 000. Минимальная сумма пере
|09.02.2017
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«Альфа-Банк» представил мобильное приложение для торговли на бирже
«Альфа-Банк» представил собственное приложение для торговли на бирже с помощью смартфона — «Альфа-Директ». Приложение доступно владельцам устройств на платформах iOS и Android и открывает трейдеру безопасный удаленный доступ к торговле, наблюдению за рынком, контролю стоимости и уровня риск
|02.02.2017
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«Альфа-Банк» представил новое поколение торговых роботов в Альфа-Директ 4.0
«Альфа-Банк» объявил об усовершенствовании функциональности торговых роботов в терминале Альфа-Директ 4.0. Торговые роботы – услуга, предназначенная для трейдеров, которая позволяет задействовать большие массивы исторических данных для анализа и расчета наиболее успешных биржевых стратег
|27.07.2016
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Рекламодатели «Яндекс.Директа» смогут оплачивать рекламу через Paypal
ёжную платформу. Теперь пользователи из России и других стран смогут оплатить размещение рекламы в «Яндекс.Директе» через PayPal. До сих пор такая возможность была только у рекламодателей из СШ
|30.03.2016
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«Яндекс.Директ» предложил новые источники мобильного трафика
«Яндекс.Директ» начинает подключать внешние рекламные платформы, которые продают мобильный тра
|20.01.2016
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В «Яндекс.Директе» появятся смарт-баннеры
арт-баннеры будут доступны для показа в России, Украине, Беларуси и Казахстане. За последний год в «Яндекс.Директе» произошло много изменений. Сервис перешёл на новую модель аукциона, появились
|20.10.2015
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IBS помогла «Директ Каталог Сервис» перенести информационные системы в Россию
Компания IBS объявила о завершении проекта по переносу в Россию из-за рубежа корпоративных систем и данных компании «Директ Каталог Сервис» (бренды Отто, WITT, bonprix), входящей в состав группы компаний Otto Group Russia. В результате переноса в российский дата-центр информационных систем на платформе SAP ко
|31.08.2015
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«Яндекс.Директ» вводит новую модель аукциона и сортировку объявлений
С завтрашнего дня «Яндекс.Директ» меняет условия размещения рекламы: вводит новую модель аукциона и сортировку объявлений. Об этом CNews сообщили в компании «Яндекс». Цель этих перемен в том, чтобы рекламодатели
|27.02.2015
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Ricoh представила новую версию ProcessDirector для управления печатью директ-мейл рассылок
борота, представила расширенную версию приложения Ricoh ProcessDirector. Новое программное решение позволяет оптимизировать работу типографий и компаний, которые занимаются печатью и распространением директ-мейл материалов, сообщили CNews в Ricoh. Большинство современных поставщиков промышленной печати пользуются в работе разными приложениями, которые никак не взаимодействуют друг с другом.
|06.05.2013
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Контекстную рекламу в «Яндекс.Директ» теперь можно контролировать
вила о выходе коммерческой версии программы DirectEditor для управления контекстной рекламы «Яндекс.Директ». Создание продукта было обусловлено отсутствием на рынке удобных оффлайновых инструме
|17.12.2012
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«Яндекс» выпустил мобильный «Директ»
«Яндекс» выпустил мобильное приложение — «Директ». Теперь рекламодатели могут управлять своими кампаниями и оперативно реагировать на в
|30.01.2012
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В системе «Альфа-Директ» работает 50 тыс. идентификаторов «Рутокен»
Компания «Актив» сообщила о том, что уже на протяжении 5 лет «Альфа-Банк» использует аппаратные средства аутентификации «Рутокен» для обеспечения безопасности операций клиентов системы «Альфа-Директ». За это время «Активом» было поставлено 50 тыс. заказных идентификаторов «Рутокен» для системы «Альфа-Директ». «Альфа-Директ» представляет собой многофункциональную систем
|17.10.2011
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Война «Яндекса» и Qiwi привела к полному разрыву отношений
Деньги». По сообщению поисковика, «Яндекс» объявлял о введении единой системы оплаты за рекламу на «Яндекс.Директе» в начале августа 2011 г. Предложение о переходе на новую модель приема платеж
|09.12.2009
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Bing разместил у себя на сайте «Яндекс.Директ»
ла партнером Рекламной сети «Яндекса». Поисковый сервис Bing.com начал размещать рекламу с сервиса «Яндекс.Директ» на своем сайте для российской аудитории. По словам представителей «Яндекса», т
|24.11.2009
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«Яндекс.Директ» расширил географию
Компания «Яндекс» сообщила о том, что сервис «Яндекс.Директ» расширил географические возможности рекламы. Рекламодатели из Беларуси и Казахстана теперь могут показывать свою рекламу жителям различных областей своих стран. Кроме того, добав
|16.07.2009
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«Яндекс.Директ» упростил свой интерфейс
Сервис контекстной рекламы «Яндекс.Директ» объявил о том, что закончил тестирование нового Легкого интерфейса. Он позволяет разм
|17.06.2009
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«Яндекс.Директ» разместил 5 млн рекламных объявлений
истеме контектсной рекламы «Яндекс.Директ», достигло пяти миллионов. Первое рекламное объявление в «Яндекс.Директе» было опубликовано 31 июля 2001 г. В среднем, в рабочее время за один час созд
|01.06.2009
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Dr.Web защищает абонентов «Онлайн Директ» и «Медиа Нет»
Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk двумя болгарскими провайдерами - «Онлайн Директ» и «Медиа Нет». «Онлайн Директ» – поставщик интернет-услуг в Софии. В свою очередь, в зону покрытия провайдера «Медиа Нет» входят города Видин, Белоградчик и Димово. Компании вклю
|20.01.2009
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«Комстар-ОТС» завершил консолидацию «Комстар-Директ»
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о завершении реорганизации «Комстар-Директ», в результате которой «Комстар-ОТС» стала владельцем 100% акций «Комстар-Директ». Компания «Комстар-Директ» реорганизована путем выделения нового юридического лица, в кото
|17.12.2008
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Абоненты «Комстар-ОТС» получили доступ к Wi-Fi-сети Fon
стар-Fon» для своих интернет-абонентов. Сервис предоставляется совместно с компанией Fon Wireless Limited. Абонентские Wi-Fi-роутеры Fon будут распространяться в офисах обслуживания и продаж «Комстар-Директ» – провайдера услуг широкополосного доступа (ШПД) в интернет (торговая марка «Стрим»), входящего в группу «Комстар-ОТС». «Комстар-Fon» – сеть беспроводного доступа в интернет на базе тех
|16.10.2008
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«Яндекс.Директ» будет настраивать рекламные кампании для пользователей
Компания «Яндекс» объявила о том, что ее специалисты будут бесплатно помогать начинающим пользователям «Яндекс.Директа». «Первая помощь» по настройке рекламной кампании будет оказана любому новичку независимо от объёма заказа на контекстную рекламу. «Число клиентов "Яндекс.Директа" постоян
|11.09.2008
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«Комстар-Директ» модернизировал головную IPTV-станцию
«Комстар-ОТС» объявил о том, что ЗАО «Комстар-Директ», провайдер услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»), входящий в группу «Комстар-ОТС», модернизировал головную IPTV-станцию для обеспечения возможности кодирован
|05.06.2008
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«Комстар-ОТС» передает СММ платформу для производства ТВ-программ
(СММ) 5 каналов собственного производства и контентную платформу для производства ТВ-программ, говорится в пресс-релизе "Комстар-ОТС" по итогам состоявшегося 4 июня 2008 г. совета директоров "Комстар-Директ", одобрившего окончательную структуру сделки с СММ по присоединению и реорганизации к "Комстар-ОТС" ЗАО "Комстар-Директ", сообщает РБК. Сделка будет вынесена на утверждение общими
|22.05.2008
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«Яндекс.Директ» начал сообщать о сломанных сайтах
«Яндекс.Директ» начал оповещать рекламодателей и владельцев партнерских площадок «Рекламной се
|15.05.2008
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Дневная аудитория «Яндекс.Директа» превысила 10 млн.
. пользователей в день. Как говорится в официальном блоге «Яндекса», 13 мая рекламные объявления в «Яндекс.Директе» увидели 10 278 070 человек. Также представители компании отмечают, что за пос
|13.02.2008
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«Комстар-ОТС» расширил пропускную способность магистральных каналов Москва-Европа
«Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о том, что «Комстар-Директ», провайдер услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»), входящий в группу «Комстар-ОТС», расширил пропускную способность своей интернет-магистрали на участке, связ
Яндекс.Директ и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 242 7
|Савков Леонид 32 4
|Белов Виктор 43 4
|Ломизе Евгений 10 4
|Мосин Владимир 5 3
|Приданцев Сергей 145 3
|Назаров Сергей 57 3
|Третьяков Алексей 14 3
|Черницкая Мария 10 3
|Мухин Михаил 2 2
|Смирнов Константин 18 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Крейнин Владислав 10 2
|Чистов Дмитрий 12 2
|Рыбаков Сергей 29 2
|Попов Дмитрий 30 2
|Хачатрян Мина 4 2
|Кондрашов Алексей 3 2
|Асланян Сергей 103 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Горелов Дмитрий 58 2
|Царев Герман 3 2
|Иванов Владимир 59 2
|Данилов Николай 5 2
|Путин Владимир 2945 2
|Собянин Сергей 293 2
|Галактионова Инесса 64 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Черкасова Надия 23 2
|Никифорова Светлана 34 1
|Ермаков Валерий 98 1
|Нуралиев Борис 280 1
|Порошенко Петр 27 1
|Манджиков Очир 56 1
|Петров Дмитрий 50 1
|Белоусов Андрей 118 1
|Ильчук Сергей 3 1
|Галеев Сергей 18 1
|Арлазаров Владимир 200 1
|Бакунов Григорий 22 1
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