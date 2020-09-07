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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Аудитория

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.09.2020 Виртуальная АТС «Яндекс.Телефония» поможет принять и обработать входящие звонки 1
06.12.2019 «Яндекс.метрика» запустила бесплатный инструмент для оценки эффективности медийной рекламы 1
18.03.2019 В «Яндекс.директе» появились аукционы на видео- и наружную рекламу 1
04.08.2017 «Яндекс» запустил новый сервис для онлайн-мониторинга СМИ 2
15.06.2017 Видеоинвентарь Wi-Fi.ru стал доступен для закупок в рекламной сети «Яндекса» 1
13.06.2017 «Яндекс.Аудитории» подключили внешних поставщиков данных 3
14.04.2017 «Яндекс» расширил функциональность «Аудиторий» 1
29.06.2016 «Яндекс» скрестил онлайн-рекламу с офлайном 3

Публикаций - 9, упоминаний - 14

Яндекс.Аудитория и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9048 8
Weborama - Веборама 31 1
НПО Аналитика 25 1
Google LLC 12573 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 142 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 317 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 181 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
GFG - Lamoda - Купишуз 214 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 1
Петербургский метрополитен ГУП 149 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1054 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5297 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13140 3
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 313 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 655 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11635 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9227 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 299 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 315 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2551 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9904 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1268 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 1
AdTech - Look-alike, LaL - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 80 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 937 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1196 1
AdTech - Retargeting - Ретаргетинг - Remarketing - Ремаркетинг 17 1
AdTech - Баннеры - Баннерные сети - Banner networks 68 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 128 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3929 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3161 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8642 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 348 6
Яндекс.Директ - Yandex Direct 341 5
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 114 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 1
Яндекс.Телефония 7 1
Mediascope Web Index 1 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 121 1
Google - Gmail 1014 1
Яндекс.Медиана 1 1
Царев Герман 5 2
Зорин Максим 1 1
Потепко Вячеслав 5 1
Мосин Владимир 8 1
Озорнин Денис 1 1
Зборовская Ольга 1 1
Ломизе Евгений 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1687 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1615 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 34 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1219 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1826 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 178 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1870 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6640 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5952 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5869 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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