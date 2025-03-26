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OTS Opportunity to see Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением
OTS и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 733 1
|8K Association - Ассоциация 8K 1 1
|Мосин Владимир 6 2
|Галеев Сергей 32 2
|Филина Мария 5 2
|Исагулова Элина 32 1
|Захаров Павел 60 1
|Савков Леонид 32 1
|Чуйкова Дарья 1 1
|Абрамова Татьяна 2 1
|Пешняк Борис 3 1
|Мусинов Артем 2 1
|Пуликов Артем 8 1
|Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 1
|Майор Константин 2 1
|Макаров Валентин 224 1
|Постников Роман 11 1
|Сурыгина Марина 7 1
|Антимонов Дмитрий 19 1
|Егоров Александр 85 1
|Македонский Сергей 47 1
|Шкляр Дмитрий 4 1
|Sartori Alan - Сартори Алан 1 1
|Wang Jack - Ван Джек 6 1
|Хетагурова Алена 1 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|ABI Research 234 1
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