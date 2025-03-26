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Индексная книга (каталог) CNews*
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OTS Opportunity to see Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением


26.03.2025 Дорожная инфраструктура квартала в центре Петербурга разрабатывается с применением динамического моделирования 1
22.10.2024 «Яндекс» запускает решение для размещения рекламы на цифровых экранах 2
17.02.2023 Цифровую наружную рекламу в VK можно запускать с оплатой за показы 1
15.06.2021 Платформа myTarget запустила инструмент для самостоятельной настройки цифровой наружной рекламы 2
01.04.2021 Mail.ru Group запустила в myTarget инструмент для показа видеорекламы в сети супермаркетов «Перекресток» 1
24.09.2020 Samsung начала продавать в России 8К-телевизоры по цене автомобиля 1
28.04.2020 Samsung представила обновленную линейку телевизоров QLED 2020 в России 1
12.12.2019 Mail.ru Group и Gallery запустили таргетированную цифровую наружную рекламу в Санкт-Петербурге 1
11.10.2019 «Билайн» и «Квант» запускают проект по размещению цифровой рекламы на ТВ-панелях в сети магазинов «Пятерочка» 1
19.09.2019 В «Яндекс.Директе» появилась Indoor-реклама 2
19.06.2019 onefactor открыла данные по медиазмерениям 1
18.03.2019 В «Яндекс.директе» появились аукционы на видео- и наружную рекламу 1
23.05.2018 «Яндекс» начал продавать цифровую наружную рекламу 2
16.04.2018 Китайские магазины 7camicie внедрили платформу Addreality 1
01.02.2018 Addreality вывела на рынок решение Addreality Face по распознаванию лиц 1
29.11.2017 AspenTech представила инженерное ПО aspenONE версии 10.1 1
11.10.2017 Платформу Addreality дополнит WiFi-аналитика 1
15.05.2017 Aspen Technology приобретает права на OTS-платформу у Inprocess Technology and Consulting Group 1
05.04.2017 Honeywell будет обучать операторов промышленного оборудования в «облаках» 1
30.09.2015 «Газпромнефть — смазочные материалы» внедрила новую систему диагностики работы масел 1
12.03.2015 Pacnet впервые виртуализирует оптический уровень сети с помощью Infinera Open Transport Switch 1
15.04.2014 Huawei разработала высокоинтегрированное городское оборудование P-OTS большой емкости 1
10.06.2010 Новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом» включает в себя веб-антивирус 1
30.10.2009 Intel: достигнута вертикальная интеграция PCM-памяти 1
29.10.2009 Замена флэш-памяти: ученые совершили прорыв 1
29.10.2009 Очередной прорыв в создании фазовой памяти 1
05.02.2009 Заказная разработка ПО 2009: вскрываем ключевые тренды 1

Публикаций - 27, упоминаний - 31

OTS и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7518 5
VK - Mail.ru Group 3470 3
Addreality - Эддреалити 45 3
Intel Corporation 12245 3
Micron Technology - Numonyx 10 3
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 2
Samsung Electronics 10312 2
МегаФон 9072 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
Infinera 36 1
Honeywell 284 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Рексофт - Reksoft 422 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Eastidea 3 1
Huawei 3975 1
8343 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4025 1
PacNet - Pacific Internet 9 1
Системы и Технологии ГК 100 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 465 1
ГПБ - Газпромбанк 1095 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
Вера-Олимп 1 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 14 1
Ant Financial Services Group 5 1
Газпром нефть 627 1
X5 Group - Перекрёсток 553 1
Media Instinct Group - Медиа Инстинкт Групп 4 1
MAER Group 2 1
Газпромнефть СМ - Газпромнефть Смазочные материалы 5 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 26 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 733 1
8K Association - Ассоциация 8K 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 14
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4810 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7797 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12621 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15939 4
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 279 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13435 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1074 4
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 250 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7207 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14002 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24446 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8683 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 465 2
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 250 2
NAND flash memory - флеш-память 626 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2212 2
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 321 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3661 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3517 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25676 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 324 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1055 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 539 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7134 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12571 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3451 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10853 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10239 2
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика - Расширенная аналитика 55 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1021 1
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 17 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 651 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 1
DevOps - Development и Operations 909 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1707 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 289 4
VK - Mail.Ru myTarget 145 4
Яндекс.Дисплей 5 2
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 2
Addreality WiFi 2 2
Samsung Neo QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 24 2
Samsung Infinity Screen 2 2
Samsung Q - серия телевизоров 7 2
Samsung OTS - Object Tracking Sound - технология объемного звука 7 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 268 1
SmartIndex - облачная кросс-медийная платформа 3 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 16 1
Infinera DTN 13 1
Aspen Plus 11 1
Honeywell Connected Plant - Honeywell Connected Plant Skills Insight - Honeywell Uniformance Suite - Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian - Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite 17 1
Google Android 14137 1
Яндекс.Аудитория 8 1
Electron - фреймворк 80 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 1
Apple iPhone 6 4862 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 245 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 48 1
Samsung QE - Серия телевизоров 8 1
Addreality Face 1 1
Samsung Symphony 1 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 409 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 20 1
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 19 1
Amazon Go 11 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 164 1
Microsoft Office Excel 1209 1
Aspen Simulation Workbook 1 1
Microsoft Dynamics 1178 1
Aspen aspenONE 27 1
Aspen ACCE - Aspen Capital Cost Estimator Insights 3 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 1
Huawei SDN IPv6 - Huawei T-SDN 5 1
Honeywell UOP - Honeywell Universal Oil Products 2 1
Яндекс.Маркет 978 1
Мосин Владимир 6 2
Галеев Сергей 32 2
Филина Мария 5 2
Исагулова Элина 32 1
Захаров Павел 60 1
Савков Леонид 32 1
Чуйкова Дарья 1 1
Абрамова Татьяна 2 1
Пешняк Борис 3 1
Мусинов Артем 2 1
Пуликов Артем 8 1
Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 1
Майор Константин 2 1
Макаров Валентин 224 1
Постников Роман 11 1
Сурыгина Марина 7 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Егоров Александр 85 1
Македонский Сергей 47 1
Шкляр Дмитрий 4 1
Sartori Alan - Сартори Алан 1 1
Wang Jack - Ван Джек 6 1
Хетагурова Алена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17246 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7579 1
Азия - Азиатский регион 5576 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1781 1
Испания - Королевство 3725 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 1
Украина 7643 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1009 1
США - Мэриленд 291 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 720 1
Италия - Итальянская Республика 4367 1
Китай - Шанхай 788 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 161 1
Китай - Уси 14 1
Китай - Нанкин 33 1
Китай - Шэньси - Сиань 29 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52351 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3158 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2778 1
Европа 21851 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4009 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3027 1
Россия - СФО - Новосибирск 4358 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1685 1
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Логистика сбытовая - Сбыт 2405 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 832 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1176 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
ABI Research 234 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2460 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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