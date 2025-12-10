Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

Media Instinct Group Медиа Инстинкт Групп

Media Instinct Group - Медиа Инстинкт Групп

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


10.12.2025 E-commerce займет 63% российского рынка рекламы по итогам 2025 года 2
26.05.2023 В «МТС медиа» назначен директор по развитию бизнеса компании 1
30.05.2022 Антон Иванюшин назначен на должность директора по маркетингу «Циан» 2
19.06.2019 onefactor открыла данные по медиазмерениям 1
19.03.2019 «Первый ОФД», Weborama и РБК запустили сервис PeopleTarget 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Media Instinct Group и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9898 2
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
Weborama - Веборама 26 1
ЦИАН - CIAN 163 1
Вера-Олимп 1 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 54 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 11 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5148 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57384 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7414 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1835 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8733 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 439 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12380 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2432 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12969 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7615 1
SmartIndex - облачная кросс-медийная платформа 3 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 249 1
Weborama Audience Manager - WAM 2 1
PeopleTarget 1 1
Иванюшин Антон 2 2
Захаров Павел 60 1
Постников Роман 11 1
Григорьев Дмитрий 27 1
Алексеев Илья 5 1
Есипенко Ирина 8 1
Гурей Людмила 1 1
Суренская Ольга 1 1
Федорченко Анжела 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156888 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45715 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 31 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51304 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406420, в очереди разбора - 733103.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще