Получите все материалы CNews по ключевому слову
Media Instinct Group Медиа Инстинкт Групп
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Media Instinct Group и организации, системы, технологии, персоны:
|SmartIndex - облачная кросс-медийная платформа 3 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 249 1
|Weborama Audience Manager - WAM 2 1
|PeopleTarget 1 1
|Иванюшин Антон 2 2
|Захаров Павел 60 1
|Постников Роман 11 1
|Григорьев Дмитрий 27 1
|Алексеев Илья 5 1
|Есипенко Ирина 8 1
|Гурей Людмила 1 1
|Суренская Ольга 1 1
|Федорченко Анжела 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406420, в очереди разбора - 733103.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.