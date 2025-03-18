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Индексная книга (каталог) CNews*
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Есипенко Ирина


18.03.2025 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2025 2
26.03.2024 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024 1
16.11.2023 В трех категориях ритейла средний чек за год вырос более чем на треть 1
26.10.2023 «Первый ОФД» трансформируется в мультипродуктовую компанию и выводит на рынок комплексное решение «Росритейл» для малого бизнеса 1
25.03.2022 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 2
07.08.2019 ВТБ купил «Первый ОФД» 1
04.06.2019 ВТБ и «Первый ОФД» запустили комплексный продукт для СМБ 1
19.03.2019 «Первый ОФД», Weborama и РБК запустили сервис PeopleTarget 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Есипенко Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 116 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 326 6
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 219 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 94 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1083 2
8319 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 118 2
Тензор 102 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 100 2
Weborama - Веборама 23 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 1
Корус Консалтинг ГК 1232 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 41 1
Такском - Taxcom 242 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 1
Электронный экспресс 13 1
ИнитПро 7 1
Telegram Group 2063 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2829 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 870 2
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 10 1
Media Instinct Group - Медиа Инстинкт Групп 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 844 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 316 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6683 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12160 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2546 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4442 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2364 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 471 3
Маркировка - Marking 1083 3
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 171 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7178 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8544 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3877 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21415 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4806 2
ОФД услуги - ФФД - формат фискальных документов 20 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 650 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7756 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 469 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1538 2
Оповещение и уведомление - Notification 4717 2
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 419 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11510 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2172 1
Data monetization - Монетизация данных 1656 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1020 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3961 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4796 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5349 1
Стресс-тестирование - Stress testing 61 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4055 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3049 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5472 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24687 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 200 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 659 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12687 1
PeopleTarget 1 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 138 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 16 1
OFD.RU - ЭДО.Поток 7 1
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 3 1
Яндекс.ОФД 9 1
Такском ОФД 5 1
Первый ОФД - Росритейл 1 1
Weborama Audience Manager - WAM 2 1
Иванюшин Антон 2 1
Олюнин Дмитрий 8 1
Гурей Людмила 1 1
Суренская Ольга 1 1
Красновский Борис 1 1
Бортников Денис 9 1
Федорченко Анжела 7 1
Шувалов Дмитрий 2 1
Баров Алексей 30 1
Ерин Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 7
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5579 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6205 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 89 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
CNews Мишень ОФД 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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