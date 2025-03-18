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Есипенко Ирина
Есипенко Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2829 2
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 870 2
|ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 10 1
|Media Instinct Group - Медиа Инстинкт Групп 4 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 5
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 844 3
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 2
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 316 1
|Иванюшин Антон 2 1
|Олюнин Дмитрий 8 1
|Гурей Людмила 1 1
|Суренская Ольга 1 1
|Красновский Борис 1 1
|Бортников Денис 9 1
|Федорченко Анжела 7 1
|Шувалов Дмитрий 2 1
|Баров Алексей 30 1
|Ерин Никита 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 1
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