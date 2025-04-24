Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187752
ИКТ 14523
Организации 11264
Ведомства 1495
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26538
Персоны 81200
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Налогообложение УСН Упрощенная система налогообложения


СОБЫТИЯ


24.04.2025 Модульбанк запустил бухгалтерию для продавцов на маркетплейсах на УСН с НДС

Модульбанк запустил бухгалтерский тариф для продавцов на маркетплейсах, которые работают на УСН с НДС. «С 2024 г. предприниматели на УСН с НДС, чей доход превышает 60 млн руб., сталкиваются с новыми бюрократическими требованиями: выставление счетов-фактур по каждой сделке, стро
11.03.2025 В «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft поддержаны новые правила работы по упрощенной системе налогообложения

о том, что «Цитрос ЮЗ ЭДО» поддерживает новые правила работы по упрощенной системе налогообложения (УСН). Последняя версия системы юридически значимого электронного документооборота «Цитрос ЮЗ

06.11.2024 Модульбанк запустил бухгалтерские сервисы для предпринимателей на УСН с НДС

Модульбанк запустил консультации и сервисы для предпринимателей на УСН с НДС, чтобы помочь им подготовиться к налоговой реформе, которая стартует с 1 января 2025 г. Специалисты Модульбухгалтерии помогут ИП и компаниям быстро вникнуть в изменения, адаптировать

04.12.2023 «Точка» запустила онлайн-калькулятор для расчета налогов ИП на АУСН и УСН

алькулятор для расчета налогов ИП на АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) и УСН (упрощенная система налогообложения). Об этом CNews сообщили представители «Точки». УС
16.07.2021 Банк «Открытие» добавил сервис для работы по УСН в интернет-банк

Для предпринимателей на УСН в «Бизнес-портале» доступен новый бесплатный сервис «Налоги и взносы УСН». Там мож
29.10.2020 Московскими онлайн-сервисами для малого бизнеса воспользовались более 30 тыс. раз с начала 2020 года

улярных вошли услуги «Консультация», «Проверка контрагента» и «Формирование налоговой декларации по УСН». «На городском портале для малого бизнеса собрано много полезных функций, в том числе бо
23.07.2014 «1С-Рарус» оптимизировал систему финансового учета в «Медике»

пользовательский интерфейс, включающий только используемые при упрощенной системе налогообложения (УСН) элементы. Специалисты заказчика смогли легко освоить новую программу и быстро включиться
29.11.2011 В Рунете запустят новый сервис для бухгалтерского обслуживания - «УСН++ Онлайн»

1 декабря 2011 г. начнет работу система «УСН++ Онлайн» (www.usn-on.ru), предназначенная для автоматизированного ведения учета о деятел
23.05.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет в компании «Аксервис» с помощью «1С: Упрощенка 8»

программы, по сравнению с «1С: Бухгалтерией 8», включает в свой состав используемые при применении УСН пункты меню и элементы диалогов. Внедренный в «Аксервисе» программный продукт «1С: Упроще
25.04.2011 «Экономика строительства» автоматизировала учет на базе «1С: Упрощенка 8»

щенка 8» проще, чем у традиционной «1С: Бухгалтерии», и включает только используемые при применении УСН пункты меню и элементы диалогов. При этом сохранены все возможности программы «1С: Бухгал
27.01.2003 “1С” выпустил программу для ведения бухгалтерии по упрощенной системе налогообложения

иболее важных законодательных нововведений начала года является упрощенная система налогообложения (УСН), введенная в действие с 1 января 2003 года. Согласно гл. 26.2 Налогового кодекса РФ орга
18.12.2002 "Финансовая газета" и "1С" провели День Бухгалтерии

было уделено одному из основных законодательных нововведений - упрощенной системе налогообложения (УСН), которая вводится с 1 января 2003 года согласно гл. 26.2 Налогового кодекса РФ. С этого


Публикаций - 131, упоминаний - 163

Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:

9015 33
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 23
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 57 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 6
1С-Рарус 937 6
Telegram Group 2584 4
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 301 3
Такском - Taxcom 245 3
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 107 3
Ростелеком 10323 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 3
Актион МЦФЭР 56 2
Google LLC 12275 2
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 85 2
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 2
1С:Франчайзинг 26 2
1С:Сервистренд 5 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 2
Yandex - Яндекс 8463 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 237 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4541 2
БАРС Груп 560 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 906 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14288 2
Microsoft Corporation 25251 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 187 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 430 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 246 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 371 1
Актион 360 5 1
Штрих-М НТЦ 63 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Тензор 132 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
МойСклад - Логнекс 112 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8201 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 6
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2701 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 42 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 2
ПСБ - Промсвязьбанк 903 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Альфа-Банк 1871 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1026 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Новатэк Новафининвест 57 1
L’Oreal 58 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Uber 338 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 12 1
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 7 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 183 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
Ямал СПГ 10 1
Банк24.ру 72 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 1
ОВК ВСЗ - ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 28 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 41 1
Актион ГК 18 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 6
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 3
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 393 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 2
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 59 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по бюджету и налогам 10 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73399 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23233 18
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 17
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 15
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 11
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4459 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18272 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2859 9
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1484 9
Оповещение и уведомление - Notification 5388 9
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2446 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 8
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1399 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 6
Электронный документ - Electronic document 1531 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7298 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3703 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 5
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 159 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5674 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 16
СКБ Контур - Контур.Эльба 85 16
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 12
СКБ Контур - Контур.Экстерн 86 9
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 6
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 353 5
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 40 5
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 5
1С:Упрощенка 6 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 5
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 4
СКБ Контур - Контур.Эврика 1 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 337 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 655 3
Реестр добросовестных экспортеров 210 3
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 92 3
1С-Рарус Общепит 41 3
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 23 3
1С:Предприниматель 13 3
Модульбанк - Модульбухгалтерия 11 3
Google Android 14714 3
Apple iOS 8261 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 3
СКБ Контур - Контур.ОФД 16 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 2
1С:Розница 106 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 218 2
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 48 2
Сбер - Сбербанк Бухгалтерия для ИП 16 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 2
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 2
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 39 2
BSS Digital2Go - АвтоУСН - автоматизированная упрощенная система налогообложения 4 2
Apple - App Store 3010 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 806 2
Путин Владимир 3354 7
Шадаев Максут 1150 7
Бублик Илья 26 5
Кобзев Евгений 16 4
Мишустин Михаил 737 4
Плуготаренко Сергей 88 3
Иванченко Евгений 15 3
Орловский Павел 10 3
Валяева Елизавета 72 3
Никифоров Николай 1136 3
Ахмеров Тимур 88 2
Макаров Валентин 241 2
Скоков Денис 10 2
Евраев Михаил 264 2
Харитонов Александр 68 2
Фролов Павел 86 2
Мокрышев Сергей 3 2
Парфенова Анна 13 2
Гуляева Полина 7 2
Шайхутдинов Рамиль 3 2
Кадыров Андрей 4 2
Иванченко Александра 11 2
Щеглов Алексей 3 2
Мартыненко Екатерина 4 2
Сергунина Наталья 372 2
Нуралиев Борис 294 2
Кичко Дмитрий 69 2
Володкович Вячеслав 103 2
Попов Анатолий 143 1
Никифорова Светлана 34 1
Силуанов Антон 75 1
Смирнов Алексей 254 1
Румянцев Антон 47 1
Мордашов Алексей 59 1
Назарова Анна 52 1
Овчаренко Юрий 38 1
Лашин Ренат 83 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Массух Илья 235 1
Шашкин Алексей 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 157183 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 22
Украина 7798 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 7
Казахстан - Республика 5805 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 5
Беларусь - Белоруссия 6039 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 4
Россия - СФО - Новосибирск 4665 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4283 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1820 3
Россия - УФО - Свердловская область 1751 3
Россия - СФО - Омская область 732 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18248 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 2
Россия - ПФО - Пензенская область 623 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3365 2
Африка - Африканский регион 3572 2
Ближний Восток 3033 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1212 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2206 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 511 2
Индия - Bharat 5706 2
Европа 24649 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 545 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 2
Россия - ПФО - Самарская область 1454 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 512 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 73
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 67
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 53
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 40
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 33
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2289 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 19
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 372 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 17
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 17
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 16
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 12
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 10
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 10
Налогообложение - Налог на прибыль 216 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 10
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 308 10
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 8
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 8
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 8
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 132 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 7
Образование в России 2562 7
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 5
Главбух 12 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1142 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 2
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
Сердитый Гражданин 10 1
Финансовая газета 24 1
Forbes - Форбс 914 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Ведомости 1246 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 6
IDC - International Data Corporation 4943 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 69 1
CNews Мишень ОФД 6 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1054 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CNews FORUM Кейсы 280 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408744, в очереди разбора - 731362.
Создано именных указателей - 187752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще