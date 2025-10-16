Получите все материалы CNews по ключевому слову
Щеглов Алексей
СОБЫТИЯ
|16.10.2025
|ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету 1
|30.09.2010
|Голосовой поиск Google поможет повысить автоматизацию call-центров 1
Щеглов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12157 1
|Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 475 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5098 1
|Россия - РФ - Российская федерация 154642 1
|Европа 24561 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53207 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393436, в очереди разбора - 732334.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.