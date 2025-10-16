ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету

Отраслевые ИТ-ассоциации выступили против инициативы Правительства о сокращении налоговых льгот для компаний отрасли. Минфин планирует таким образом выручить в бюджет 25 млрд руб., но затраты госорагнов на ПО увеличатся на 8 млрд руб., а региональные бюджеты потеряют 40 млрд руб. на НДФЛ, предупреждают эксперты.

Тревога ИТ-ассоциаций

Представители крупнейших ИТ-ассоциаций - «Руссофт», АРПП (Ассоциация разработчиков программных продуктов) «Отечественный софт», АПКИТ (ассоциация компаний компьютерных и информационных технологиях), «МИТ - Мы Ит», а также «Опора России» и ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив) - раскритиковали предложения Правительства по сокращению налоговых льгот для ИТ-отрасли. Заявление было сделано на пресс-конференции в Москве.

Как в России давали и забирали налоговые льготы для ИТ-отрасли

В 2020 г. по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина ставка по налогу на прибыль для ИТ-компаний была снижена с действовавших тогда 20% до 5%. Размер страховых взносов был сокращен с 14% (к тому моменту аккредитованные ИТ-компании уже пользовались льготной ставкой по страховым взносам) до 7,6% При этом был введен НДС (налог на добавленную стоимость) для ПО. Однако разработчиков из Единого реестра российских программ для ЭВМ от уплаты НДС освободили.

© valphoto / Фотобанк Фотодженика Отраслевые ИТ-ассоциации выступили против инициативы Правительства о сокращении налоговых льгот

В 2022 г. налог на прибыль для ИТ-компаний был сокращен до нуля до конца 2024 г. В 2024 г. базовая ставка налога на прибыль выросла до 25%. Для ИТ-компаний льготная ставка была установлена в размере 5% сроком до 2030 г.

В сентябре 2025 г. Правительство разработало законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Согласно данному предложению, размер страховых взносов для ИТ-компаний увеличится до 15% (базовый размер страховых взносов составляет 30%). Также отменяется льгота по неуплаты НДС для разработчиков российского ПО. При этом размер НДС предлагается повысить с 18% до 22%.

Кроме того, снижается лимит годовой выручки, при котором компании, подпадающие по критерии УСН (упрощенная система налогообложения), лишаются возможности не платить НДС. В начале 2025 г. соответствующий лимит был установлен на уровне 60 млн руб. Теперь его предлагается сократить до 10 млн руб.

Сколько бюджет получит, а сколько потеряет

Как отмечает глава компании Infowatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская, Минфин рассчитывает за счет сокращения налоговых льгот для ИТ-отрасли получить в бюджет 25 млрд руб. Однако ИТ-компании будут вынуждены переложить новые расходы на заказчиков. В итоге расходы бюджетных организаций на ИТ вырастут на 8 млрд руб., банков - на 40 млрд руб.

Расходы ИТ-компаний из-за новой налоговой системы вырастут на 30-35%. По мнению главы ФРИИ Кирилла Варламова, из этих расходов 10% можно будет переложить на заказчиков, еще 10% компенсировать за счет падения прибыли. Но остается вопрос с еще 10% дополнительных расходов. Компании придется сокращаться расходы и персоны, без работы могут остаться 30-40 тыс. специалистов. Это при том, что в последние голды ИТ-компании активно инвестировали в импортозамещение.

В результате предлагаемых мер потери региональных бюджетов от НДФЛ (налог на доходы физических лиц) составят 40 млрд руб., которые придется компенсировать из федерального бюджета. Соответственно, Минфин не получит запланированной выгоды, предупреждает Варламов. В то же время есть альтернативный вариант - повышение налога на прибыль на два с половиной процентных пункта. Рынок аккредитованных ИТ-компаний в России оценивается в 9,5 трлн руб., Их прибыль в 2024 г. составила 985 млрд руб. Соответственно, увеличение налога на прибыль на указанную величину позволит бюджету дополнительно получить 25 млрд руб., на которые рассчитывает Минфин.

По мнению президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, в первый год после изменения налоговой системы объем сборов с ИТ-компаний в бюджет вырастет на 25%. Однако затем, при предложенной системе налогообложения, увеличение объемов сбора в бюджет будет составлять лишь 3- 6% ежегодно. При нормальном же росте ИТ-компаний объем сборов в бюджет может расти на 15% в год.

Участники рынка добавляют, что при текущей ставке ЦБ заказчики и так сокращают свои ИТ-бюджеты. За последний год практически все публичные российские ИТ-компании потеряли в капитализации 35 -40%. После новых же предложений потеря их инвестиционной привлекательности составит 11%, говорит Макаров.

Негативные последствия для ИТ-отрасли

Налоги на ИТ-отрасль - это налоги на наукоемкую инвестиционную отрасль, объясняет Касперская, в отрасли 80% затрат приходится на заработную плату. При этом в настоящее время значительная часть работ отрасли выполняется в интересах ВПК (военно-промышленного комплекса). «Это все равно, как во время войны обложить налогами производство танков», - считает глава Infowatch.

В случае принятия предлагаемых изменений многие ИТ-компании ждет банкротство, предупреждает Касперская. Придется прекратить финансирование новых проектов и программ импортозамещения, будут свернуты программы цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта. «Чиновники, которые принимают такие решения, не понимают их последствий», - сокрушается глава Infowatch.

Глава Infowatch напоминает: предыдущие налоговые льготы в ИТ-отрасли были связаны с пандемией коронавируса и события 2022 г., после которых начался отток ИТ-специалистов из России. Теперь же ИТ-специалисты просто переключаться на зарубежных заказчиков и будут получать деньги в криптовалюты. опасается Наталья Касперская.

По словам исполнительный директор АПКИТ Николая Комлева, ИТ-отрасль обеспечила высокую эффективность горуправления и надежность критических систем в 2022 г. При этом в последнее время ИТ-компаниям приходилось уговаривать инвесторов, в условиях высокой ставки Центробанка, нести деньги не в банк, а в отрасль. Но предлагаемые налоговые реформы дают понять инвесторам, что их вложения не вернуться, и об инвестициях в отрасль можно забыть, говорит Комлев.

ИТ-компаниям будет трудно компенсировать рост затрат, добавляем глава АПКИТ. Большой рентабельности в отрасли нет, Расходы попытаются переложить на потребителей. Но госконтракты заключаются на долгосрочной основе. Кроме того, на повышение цен резко отреагируют ФАС (Федеральная антимопнолмьная служба) и Счетная Палата. В то же время в случае замедления ИТ-отрасли замедлиться вся экономика в целом, предупреждает глава АПКИТ.

80% аккредитованных ИТ-компаний имеют выручку менее 80%, 40% - менее 60 млн руб., отмечает глава ассоциации «МИТ - Мы ИТ» Алексей Щеглов. От новых налоговых выплат особенно тяжело придется малым ИТ-компаниям. При этом возникает риск переезда российских ИТ-компаний в Казахстан и Узбекистан с более дружественными налоговыми режимами.

Проблемы для стартапов и малых ИТ-компаний

Особенно тяжело придется стартапам, предупреждает руководитель рабочей группы по цифровизации при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве Вадим Ткаченко. Прошлогоднее введение лимита в 60 млн руб., при превышении которого компании с УСН лишаются льготы по НДС, стало для многих неожиданностью. Дальнейшее снижение этого порога до 10 млн руб. сделает ситуацию еще хуже: компании должны прогнозировать свой бизнес. но они не могли прогнозировать, что им придется платить НДС.

Для стартапов предлагается тройное «удушение» по налогам. При этом стартапам нужны гипотезы для дальнейшей работы, но при таком подходе количество гипотез резко сокращается, соглашается Варламов. Стартапам нужны будут гипотезы, предполагающие 80% прибыли. Под критерии - выручка менее 10 млн руб. - попадут лишь совсем маленькие стартапы с примерно двумя специалистами в штате.

Ткаченко добавляет, что Федеральная налога служба (ФНС) при проведении проверок ориентируется на среднюю прибыль по отрасли. Если прибыль у ИТ-компаний резко упадет, это вызовет дополнительные вопросы от проверяющих.

Позиция Минцифры

В пресс-службах Минцифры и Минфина к моменту публикации не ответили на запросы CNews по данному вопросу. «Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев в Telegram-канале ведомства разъяснял, что «сейчас общая ситуация действительно непростая - планируется общее увеличение НДС и отмена целого ряда льгот для малого бизнеса», «Но даже в этих сложившихся условиях Правительство продолжает курс на поддержку ИТ-отрасли, тарифы на страховые взносы для ИТ-компаний будут в два раза ниже, чем для предприятий в других отраслях экономики, будут сохранены льготы по налогу на прибыль, льготная ипотеку в регионах и отсрочка от военной службы».

«Понимаю, что решение по уменьшению объема льгот стало для многих неожиданным, - добавил министр. - Вам придется оперативно пересматривать и корректировать свои продуктовые планы развития, гибко адаптировать их под новые условия. Уверен, что накопленный за эти годы запас прочности позволит нам всем сохранить амбиции и необходимый драйв. Отрасль твердо встала на ноги и способна пережить уменьшение льгот и продолжить двигаться уверенно вперед».