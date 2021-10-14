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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Макаров Валентин
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 111, упоминаний - 158
Макаров Валентин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 11
|Касперская Наталья 197 10
|Мишустин Михаил 302 8
|Шадаев Максут 384 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Лашин Ренат 25 3
|Андреев Сергей 39 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Садовникова Галина 4 2
|Бегтин Иван 48 2
|Покровский Иван 46 2
|Яппаров Тагир 72 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Акимов Максим 167 2
|Носков Константин 201 2
|Волож Аркадий 181 2
|Шмулевич Марк 79 2
|Липич Григорий 48 2
|Головко Олег 7 1
|Моисеев Алексей 30 1
|Пушкарев Сергей 2 1
|Лифшиц Евгений 7 1
|Васильевых Евгений 1 1
|Грачев Кирилл 4 1
|Дворецкий Алексей 5 1
|Гуськов Антон 10 1
|Смекалкин Алексей 1 1
|Соколов Николай 1 1
|Брускина Татьяна 2 1
|Балаценко Андрей 28 1
|Смоленский Павел 1 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Шустов Игорь 1 1
|Гейх Марина 1 1
|Рукавишникова Мария 5 1
|Кравченко Дмитрий 26 1
|Викентий Францев 7 1
|Floyd George - Флойд Джордж 7 1
|Ведомости 259 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|ZDnet 381 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|CNews Analytics 1988 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|Gartner 2190 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761380, в очереди разбора - 665069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761380, в очереди разбора - 665069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru