Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Макаров Валентин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 251, упоминаний - 276
Макаров Валентин и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 27
|Шадаев Максут 1210 24
|Комлев Николай 113 23
|Касперская Наталья 319 20
|Мишустин Михаил 787 20
|Рейман Леонид 1065 15
|Смирнов Алексей 269 15
|Егоров Александр 88 14
|Паршин Максим 323 13
|Лашин Ренат 87 12
|Медведев Дмитрий 1665 11
|Смородин Геннадий 16 8
|Терехов Андрей 40 7
|Плуготаренко Сергей 89 6
|Шмулевич Марк 90 6
|Вронская Светлана 21 6
|Щеголев Игорь 699 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Ускова Ольга 174 6
|Рубанов Владимир 76 6
|Свириденко Андрей 99 5
|Сивцев Илья 174 5
|Андреев Сергей 67 5
|Шалманов Сергей 202 5
|Бяхов Олег 59 5
|Пунтиков Николай 26 5
|Завилейский Михаил 16 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Кудрин Алексей 125 4
|Овчаренко Юрий 41 4
|Массух Илья 239 4
|Шаронов Андрей 60 4
|Покровский Иван 136 4
|Рукавишникова Мария 23 4
|Корнильев Кирилл 65 4
|Кисляков Евгений 93 4
|Аитов Тимур 197 3
|Лощинин Дмитрий 41 3
|Бегтин Иван 61 3
|Яппаров Тагир 110 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.