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Индексная книга (каталог) CNews*
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Макаров Валентин

СОБЫТИЯ


08.06.2026 Ассоциация «Руссофт», группа РЭЦ и «Академия ИТ-образования» запустят образовательные программы для экспорта ИТ-услуг 1
20.05.2026 «Руссофт» и «Агропромцифра» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации АПК 1
13.05.2026 «АйТи Бастион» присоединился к ассоциации «Руссофт» 1
13.04.2026 Заграничные продажи российского ПО в 2025 году выросли на 10% после трех лет падения 2
31.03.2026 Уже в этот четверг состоится IV Партнерская конференция «Базальт СПО». С какими экспертами вы можете встретиться? 1
19.03.2026 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 1
05.03.2026 Компания Modus вошла в состав Ассоциации «Руссофт» 1
02.03.2026 Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей 1
11.02.2026 Рост зарплат в ИТ остановился, поиск работы занимает до 3 месяцев, резюме больше не работают: исследование iTrend и ЦАМТ 1
06.02.2026 Axenix объявила о вступлении в ассоциацию «Руссофт» 1
21.10.2025 Российские ИТ-компании просят Мишустина и Госдуму сохранить им нулевой НДС. Иначе темпы роста в отрасли рухнут в разы 1
16.10.2025 ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету 1
08.10.2025 «Оператор Газпром ИД» и Ассоциация «Руссофт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.09.2025 Бизнес просит у Минцифры отсрочек от армии для физиков и непрофильных ИТ-шников 1
14.08.2025 ИТ-холдинг «Т1» и Руссофт: к 2030 г. более половины российского бизнеса планирует стать независимым от зарубежного ПО 1
25.07.2025 Малые технокомпании стали чаще получать госзаказ. В первом полугодии 2025 года заработали 62,3 миллиарда 1
25.06.2025 Корпорация развития Удмуртии и Ассоциация «Руссофт» заключили соглашение о сотрудничестве 1
19.06.2025 Ассоциация «Руссофт» и Санкт-Петербургская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве 1
10.06.2025 Росстандарт зарегистрировал Национальную систему добровольной сертификации ИТ-специалистов 1
04.06.2025 «Руссофт» и консалтинговая компания «Деларей» подписали меморандум о сотрудничестве 1
23.05.2025 Подписано соглашение о сотрудничестве между «Руссофт» и «Газовым Союзом» 1
22.04.2025 Выручка крупного российского интегратора подскочила на 3 миллиарда 1
21.04.2025 Россия откроет ИТ-хаб в Индии 1
10.04.2025 Выручка российского производителя электроники рухнула на 700 миллионов 1
02.04.2025 Выручка российского ИТ-интегратора рухнула на 3 миллиарда 1
31.03.2025 Российская ИТ-компания заработала на онлайн-кассах почти 17 миллиардов 1
27.03.2025 Выручка российского разработчика ПО для банков выросла на треть до 5 миллиардов 1
11.03.2025 Российские компании проверят на готовность к единой цифровой среде 1
04.03.2025 Выездные налоговые проверки ИT-компаний возвращаются: Мораторий закончился 1
12.02.2025 На 80% выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2024 году 1
06.02.2025 Ассоциация «Руссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с IT Park Uzbekistan 1
13.12.2024 Путин поддержал идею обязать ИТ-компании преподавать в вузах. Компании не в восторге 1
11.12.2024 Избран новый состав правления «Руссофт» 1
05.11.2024 Угрозы растут, продажи падают: какие проблемы волнуют российский кибербез 1
25.09.2024 На планшеты под управлением Linux «Альт» будет пересаживаться Индия 2
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 1
05.08.2024 Компания «Кастис» присоединилась к ассоциации «Руссофт» 1
05.07.2024 Гайки закрутить. Власти собрались вдвое сократить лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам 2
28.05.2024 NGR Softlab стал участником «Руссофт» 1
23.04.2024 Разработчик IP-телефонии «Авантелеком» вступил в «Руссофт» 1

Публикаций - 251, упоминаний - 276

Макаров Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 488 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 25
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 23
Microsoft Corporation 25775 22
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 19
9594 17
InfoWatch - Инфовотч 1185 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 15
SAP SE 5601 14
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 13
Yandex - Яндекс 9216 12
Intel Corporation 12811 12
Oracle Corporation 7074 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Аурига - Auriga 77 10
Ланит - Artezio - Артезио 97 8
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 52 8
Ростелеком 10948 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 7
Google LLC 12690 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Крок - Croc 1964 7
Diasoft - Диасофт 1144 7
Spirit DSP - Спирит Корп 482 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 6
Apple Inc 13156 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 6
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 6
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 5
Getmobit - Гетмобит 45 5
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 5
Exigen Services 38 5
МегаФон 10742 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Наукоград - технопарк 156 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ЦИАН - CIAN 192 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 3
Резонанс НПП 407 3
Почта России ПАО 2370 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
КонсультантПлюс 161 2
КазМунайГаз АНПЗ - Атыраусский НПЗ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод 7 2
iTrend 19 2
eBay Inc 1640 2
Газпром ПАО 1493 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Транснефть 335 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Coca-Cola Company 261 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 109
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 36
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 5
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 246
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 50
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 39
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
Russian Open Source Foundation 8 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 132
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 30
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 28
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 7
Реестр добросовестных экспортеров 213 21
Linux OS 11533 17
Microsoft Windows 16882 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
НКТ - Р7-Офис 543 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
FreePik 1841 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Google Android 15244 4
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 3
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 3
Тензор - СБИС ЭДО SABY 63 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 3
C/C++ - Язык программирования 894 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
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Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
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Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
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Microsoft Teams - MS Teams 670 2
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Шадаев Максут 1210 24
Комлев Николай 113 23
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Мишустин Михаил 787 20
Рейман Леонид 1065 15
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Медведев Дмитрий 1665 11
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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