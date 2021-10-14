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Макаров Валентин


14.10.2021 В России заработает государственный интернет-магазин отечественного ПО 1
22.09.2021 От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов 1
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
17.09.2021 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 1
14.09.2021 ИТ-отрасль позитивно оценила принятие «второго пакета мер поддержки» 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
19.08.2021 Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
25.03.2021 Запущена новая информационная система реестра российского ПО 1
17.02.2021 В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 1
17.02.2021 В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше» 2
01.02.2021 Getmobit и НИИ «Восход» займутся созданием госсервисов и интеграционных платформ 1
17.12.2020 В российском офисе IBM грядут массовые увольнения 1
08.12.2020 Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО 1
22.10.2020 Рынок труда на историческом переломе: К 2025 г. роботы выгонят на улицу 85 млн людей 1
18.09.2020 ГК Astra Linux запустила программу поддержки преподавателей 1
17.09.2020 Минэк и Минфин разгромили идею оценивать успех госпрограмм по глубине импортозамещения 1
18.08.2020 Российские разработчики ПО и «железа» просят Мишустина создать новый госорган: Минкомсвязи и Минпромторг «недопустимо малоэффективны» 1
14.07.2020 Как «президентские льготы» повлияют на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 1
24.06.2020 Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире» 2
22.06.2020 Власти собрались снизить налоги для российских разработчиков ПО - резко и навсегда 1
08.06.2020 В США массово увольняют ИТ-специалистов 1
03.06.2020 Россия стоит на пороге массового бегства ИТ-кадров за рубеж 3
15.05.2020 Microsoft предложила российским чиновникам попользоваться своим ПО бесплатно 1
25.03.2020 Mail.ru Cloud Solutions и «Руссофт» будут развивать рынок отечественного ПО 1
28.02.2020 Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса 6
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
13.12.2019 HP в партнерстве с Softline открывает первый образовательный класс в России 1
02.12.2019 Власти задумались о создании в России государственного суперинтегратора 1
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 2
16.07.2019 ЦРЧК и «Руссофт» запускают проект по постдипломной подготовке ИТ-специалистов 1
06.02.2019 Экспорт российского софта резко ускорился и перевалил за $10 млрд в год 3
27.07.2018 Власти заставят предустанавливать на смартфоны российское ПО: браузеры, почтовые клиенты, плееры 1
21.05.2018 «Хуже не будет», есть надежда, что будет лучше. ИТ-отрасль комментирует назначение нового министра по ИТ 2
21.02.2018 Утечки ИТ-кадров из России больше нет 2
20.02.2018 Санкции не помеха: Экспорт российского софта в 2017 г. вырос более, чем на 10% 1
30.01.2018 «Руссофт» поможет «Ростелекому» в программе инновационного развития и импортозамещении 2
09.12.2016 В России готовятся гигантские проекты на «Эльбрусах», «Байкалах», ОС «Касперского» и Tizen 5

Публикаций - 111, упоминаний - 158

Макаров Валентин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 6
VK - Mail.ru Group 2483 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
Крок 1219 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
SAP SE 3212 3
Verysell - Верисел 91 2
Базальт СПО 206 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Neoflex - Неофлекс 141 2
Ланит ГК 1156 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Google LLC 7148 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
IBM 3539 2
АйТи 751 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
App Annie 73 1
Acronis - Акронис 364 1
Netrika - Нетрика 84 1
Ланит Интеграция 101 1
BT Group - British Telecommunications 83 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Merlion - Мерлион 275 1
Multiclet - Мультиклет 15 1
Accenture - Аксенчер 531 1
Онланта 75 1
Металло-Тех - ранее JSA Group - Джи Эс Эй Групп 8 1
Глобус-телеком 152 1
Modum Lab - Модум Лаб 4 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ИБС экспертиза 43 1
Прогноз 195 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
Janco 2 1
Joom - маркетплейс 13 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Транснефть 159 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Avito - Авито 171 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 599 1
Роснефть НК 367 1
Яндекс.Такси 271 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 23
Президент Российской Федерации 1439 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
Правительство РФ 2203 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Счётная палата РФ 460 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Руссофт - Russoft 250 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Социальные сети - Соцсети 96 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
OpenStack 347 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
3D-печать 135 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Kubernetes 307 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
DevOps - Development и Operations 297 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
Microsoft Windows 10 6635 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
AltEll Neo 9 1
AltEll Trust 6 1
Numa Arce 2 1
Numa Edge 1 1
HP Latex - серия широкоформатных принтеров 14 1
IBM Cognos BI 141 1
HP VR Backpack - мобильная рабочая станция 2 1
HP ProBook - серия ноутбуков-трансформеров 24 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
HP Learning Studio 1 1
Java - Язык программирования 1176 1
Google Android 10751 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Путин Владимир 1824 11
Касперская Наталья 197 10
Мишустин Михаил 302 8
Шадаев Максут 384 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Медведев Дмитрий 1433 3
Лашин Ренат 25 3
Андреев Сергей 39 3
Смирнов Алексей 142 3
Никифоров Николай 1126 3
Садовникова Галина 4 2
Бегтин Иван 48 2
Покровский Иван 46 2
Яппаров Тагир 72 2
Щеголев Игорь 676 2
Акимов Максим 167 2
Носков Константин 201 2
Волож Аркадий 181 2
Шмулевич Марк 79 2
Липич Григорий 48 2
Головко Олег 7 1
Моисеев Алексей 30 1
Пушкарев Сергей 2 1
Лифшиц Евгений 7 1
Васильевых Евгений 1 1
Грачев Кирилл 4 1
Дворецкий Алексей 5 1
Гуськов Антон 10 1
Смекалкин Алексей 1 1
Соколов Николай 1 1
Брускина Татьяна 2 1
Балаценко Андрей 28 1
Смоленский Павел 1 1
Ведехин Игорь 23 1
Шустов Игорь 1 1
Гейх Марина 1 1
Рукавишникова Мария 5 1
Кравченко Дмитрий 26 1
Викентий Францев 7 1
Floyd George - Флойд Джордж 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 76
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 12
Украина 3365 9
Индия - Республика 2169 8
Европа 3752 7
Беларусь - Белоруссия 2088 7
Германия - Федеративная Республика 3633 6
Европа Западная 613 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 6
Казахстан - Республика 2629 5
Восточная Европа 1678 4
Европа Северная - Скандинавия 274 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Индонезия - Республика 384 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Россия - Калининградская область 537 1
Узбекистан - Республика 822 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Новая Зеландия 292 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Южная Корея - Республика 1459 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
Африка 1489 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Прибалтика - Балтия 592 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 11
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Ведомости 259 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
ZDnet 381 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1988 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
IDC - International Data Corporation 2718 1
Gartner 2190 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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