На планшеты под управлением Linux «Альт» будет пересаживаться Индия

Члены ассоциации «Руссофт» создали четыре совместных предприятия с индийскими ИТ-компаниями с целью экспорта российских технологий. В частности, в Индии планируется запустить производство планшетов под управлением ОС, созданной на основе «Альт», а также ноутбуков и серверов на базе процессоров «Эльбрус».

Как «Руссофт» помогает российским ИТ-компаниям выйти на рынок Индии

Члены ассоциации «Руссофт» создали четыре совместных предприятия (СП) с индийскими ИТ-компании. Об этом на Международном технологическом форуме рассказали CNews председатель правления «Руссофт» Валентин Макаров и исполнительный директор Палаты индо-российского технологического сотрудничества (RISING) Дебжит Чакраборти (Debjit Chakraborty).

Соответствующая идея возникла в 2022 г., когда власти Индии выбрали курс на технологический суверенитет. Тогда же было создано первое СП - в области образовательных технологий (AdTech).

К настоящему времени создано еще три СП. Участников СП не раскрывают из-за проблем с санкциями. Одно из них также связано с Adtech и ориентировано на обучение сотрудников для других совместных предприятие. Другое СП связано с БПЛА (беспилотные летательные аппараты) для сельского хозяйства и промышленности.

Индийские планшеты на базе «Альт»

Еще одно СП займется производством планшетов на базе ОС, основой которой станет «Альт» - операционная система, созданная компанией «Базальт СПО» на основе Linux.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов подтвердил CNews уточнив, что компания поставит в Индию не саму ОС, а платформу для ее создания.

В дальнейшем данное СП также займется сборкой ноутбуков и серверов на базе российских процессоров, в частности, «Эльбрус». По словам Чакраборти, уже три-четыре российских компании заинтересовались подобным проектом.

Совместные проекты в сфере информационной безопасности и других сферах

Всего Макаров и Чакраборти отмечают, что число российско-индийских СПО составит 20-25. Будут охвачены области информационной безопасности, доверенной среды, искусственного интеллекта, квантовой криптографии, инженерного ПО и др.

В компании Positive Technologies сообщили CNews, что Индия входит в число перспективных регионов, которые компания активно изучает с точки зрения развития своего бизнеса. Но на данном этапе никаких совместных предприятий в регионе не открывалось, добавили в компании.

Совместные предприятия создаются в пропорции 50:50. По мнению сторон, это наилучшее взаимоотношения для избежание конфликтов.

Преимущества для работы через СП

Индо-российская организация RISING была создана «Руссофт» и Ассоциацией экспорта технологического суверенитета, которой руководит Андрей Безруков и выполняет функции представительства. В свою очередь, RISING создала системного интегратора BharRosa, который будет непосредственно взаимодействовать с участниками указанных СП.

Продукция СП будет считаться индийской и соответствовать требованиям программы «Сделано в Индии». Соответственно, индийские власти будут выделять гранты соответствующим проектам и обеспечивать их госзаказами. Кроме того, в городе Утерпрадеш на территории бывших воинских частей будут бесплатно предоставляться земельные участки для соответствующих производств.

ИТ-рынок Индии

Индийский ИТ-рынок в 2024 финансовом году (закончился 31 марта 2024 г.) составил $254 млрд. продемонстрировал рост на 3,8%, свидетельствуют данные ассоциации Nascom. В том числе $199 млрд пришлось на ИТ-экспорт - традиционно сильную стороны индийской индустрии (Индия является мировым лидером в этой сфере).

По мнению Валентина Макарова, опыт взаимодействия с Индией дальше будет использован для экспорта технологий в другие страны БРИКС. В этот альянс, помимо России и Индии, входят Китай, Южная Африка, Бразилия, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).