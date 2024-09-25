Разделы

ПО Свободное ПО Импортонезависимость
|

На планшеты под управлением Linux «Альт» будет пересаживаться Индия

Члены ассоциации «Руссофт» создали четыре совместных предприятия с индийскими ИТ-компаниями с целью экспорта российских технологий. В частности, в Индии планируется запустить производство планшетов под управлением ОС, созданной на основе «Альт», а также ноутбуков и серверов на базе процессоров «Эльбрус».

Как «Руссофт» помогает российским ИТ-компаниям выйти на рынок Индии

Члены ассоциации «Руссофт» создали четыре совместных предприятия (СП) с индийскими ИТ-компании. Об этом на Международном технологическом форуме рассказали CNews председатель правления «Руссофт» Валентин Макаров и исполнительный директор Палаты индо-российского технологического сотрудничества (RISING) Дебжит Чакраборти (Debjit Chakraborty).

Соответствующая идея возникла в 2022 г., когда власти Индии выбрали курс на технологический суверенитет. Тогда же было создано первое СП - в области образовательных технологий (AdTech).

К настоящему времени создано еще три СП. Участников СП не раскрывают из-за проблем с санкциями. Одно из них также связано с Adtech и ориентировано на обучение сотрудников для других совместных предприятие. Другое СП связано с БПЛА (беспилотные летательные аппараты) для сельского хозяйства и промышленности.

Индийские планшеты на базе «Альт»

Еще одно СП займется производством планшетов на базе ОС, основой которой станет «Альт» - операционная система, созданная компанией «Базальт СПО» на основе Linux.

altlinux7001.jpg
Телеграм-канал «Базальт СПО»
В Индии планируется запуск производства планшетов под управлением ОС, созданной на основе Linux «Альт»

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов подтвердил CNews уточнив, что компания поставит в Индию не саму ОС, а платформу для ее создания.

В дальнейшем данное СП также займется сборкой ноутбуков и серверов на базе российских процессоров, в частности, «Эльбрус». По словам Чакраборти, уже три-четыре российских компании заинтересовались подобным проектом.

Совместные проекты в сфере информационной безопасности и других сферах

Всего Макаров и Чакраборти отмечают, что число российско-индийских СПО составит 20-25. Будут охвачены области информационной безопасности, доверенной среды, искусственного интеллекта, квантовой криптографии, инженерного ПО и др.

Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM
Цифровизация

В компании Positive Technologies сообщили CNews, что Индия входит в число перспективных регионов, которые компания активно изучает с точки зрения развития своего бизнеса. Но на данном этапе никаких совместных предприятий в регионе не открывалось, добавили в компании.

Совместные предприятия создаются в пропорции 50:50. По мнению сторон, это наилучшее взаимоотношения для избежание конфликтов.

Преимущества для работы через СП

Индо-российская организация RISING была создана «Руссофт» и Ассоциацией экспорта технологического суверенитета, которой руководит Андрей Безруков и выполняет функции представительства. В свою очередь, RISING создала системного интегратора BharRosa, который будет непосредственно взаимодействовать с участниками указанных СП.

Продукция СП будет считаться индийской и соответствовать требованиям программы «Сделано в Индии». Соответственно, индийские власти будут выделять гранты соответствующим проектам и обеспечивать их госзаказами. Кроме того, в городе Утерпрадеш на территории бывших воинских частей будут бесплатно предоставляться земельные участки для соответствующих производств.

ИТ-рынок Индии

Индийский ИТ-рынок в 2024 финансовом году (закончился 31 марта 2024 г.) составил $254 млрд. продемонстрировал рост на 3,8%, свидетельствуют данные ассоциации Nascom. В том числе $199 млрд пришлось на ИТ-экспорт - традиционно сильную стороны индийской индустрии (Индия является мировым лидером в этой сфере).

По мнению Валентина Макарова, опыт взаимодействия с Индией дальше будет использован для экспорта технологий в другие страны БРИКС. В этот альянс, помимо России и Индии, входят Китай, Южная Африка, Бразилия, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке

Ваша DCAP не справляется: что требовать у вендора системы файлового аудита

В России запатентована первая отечественная микросхема памяти DDR5, ничем не уступающая западным аналогам

1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий

Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: