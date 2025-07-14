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Безруков Андрей
УПОМИНАНИЯ
Безруков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Тихонов Андрей 43 3
|Опанасенко Всеволод 133 3
|Лигачев Глеб 91 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Захаров Юрий 14 3
|Елистратов Николай 90 3
|Малахов Михаил 10 3
|Шилов Дмитрий 13 3
|Эйхлер Ольга 5 3
|Холодкова Наталья 3 3
|Гуральников Сергей 164 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Бетсис Павел 100 2
|Шадаев Максут 1067 2
|Филатов Андрей 114 2
|Бойко Елена 152 2
|Богачев Игорь 180 2
|Мацоцкий Сергей 177 2
|Голов Андрей 52 2
|Шпак Василий 247 2
|Шерстобитов Сергей 56 2
|Касперская Наталья 299 2
|Шойотов Александр 1 2
|Зазнобин Антон 2 2
|Даванков Владислав 13 1
|Лысенко Алексей 7 1
|Притула Павел 33 1
|Матвеев Лев 64 1
|Колесников Андрей 89 1
|Мантуров Денис 116 1
|Хинштейн Александр 144 1
|Петров Сергей 60 1
|Платонов Сергей 13 1
|Онищук Александр 10 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Покровский Иван 125 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Ершова Наталья 2 1
|Епифанова Яна 1 1
|Давидюк Андрей 10 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
|Ведомости 1102 1
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