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Индексная книга (каталог) CNews*
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Безруков Андрей


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 В России создается миллиардный фонд для инвестиций в БПЛА на ранних рискованных стадиях 1
25.09.2024 На планшеты под управлением Linux «Альт» будет пересаживаться Индия 1
27.10.2022 Пространство безопасности: защита цифрового суверенитета страны 1
13.10.2022 Диалог государства и бизнеса на конференции «Пространство безопасности» 1
18.06.2021 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Государство должно продвигать за рубеж не отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения 1
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
02.02.2018 GS Group представила концепцию «умного дома» для операторов платного ТВ 1
13.06.2017 В России создана Ассоциация разработчиков и производителей электроники 1
31.05.2017 GS Group экспортировала микроэлектронную продукцию в Китай 1
05.04.2017 GS Group вступил в «Ассоциацию участников рынка интернета вещей» 1
13.03.2017 GS Group стал партнером детского технопарка «Кванториум» в Калининграде 1
06.03.2017 GS Group представила решения для «умного» города в рамках концепции «Безопасный город» 1
07.12.2016 GS Group представил новые HD-приставки со встроенным твердотельным диском 1
20.09.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
16.08.2016 GS Group приступила к разработке российских SSD-накопителей для бизнеса 1
26.07.2016 На рынок вышла первая российская приставка General Satellite для UHDTV 1
14.07.2016 GS Group выходит на рынок IPTV с телеприставкой под брендом General Satellite 1
21.04.2016 GS Group вступил в Научно-технический совет по цифровому телевидению 1
15.03.2016 Из утилизированных ТВ-приставок General Satellite извлечено более 45 кг золота и серебра 1
11.03.2016 GS Group, ПетрГУ и Гусевский политех подготовят инженеров в области приборостроения и информатики 1
02.03.2016 GS Group помог одаренным детям из Калининградской области разработать «Химчистку для микроэлектроники» 1
26.01.2016 GS Group открывает для телезрителей сверхвысокую четкость телевидения в формате Ultra HD 1
17.12.2015 Более 1 млн пользователей зарегистрированы в сервисе электронной гарантии General Satellite 1
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
19.11.2015 CNews AWARDS 2015: Названы лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
13.11.2015 GS Group — лауреат премии CNews Awards 2015 в номинации «Российские технологии» 1
28.10.2015 GS Group и НИУ ВШЭ разработают концепцию создания Smart City в России 1
10.07.2015 GS Group сделал электронную гарантию на ТВ-приставки доступнее 1
28.05.2014 GS Group по заказу «Триколор ТВ» выпустил комплект из двух цифровых HD-приставок 1
02.08.2013 Как провинциальный город превращают в инновационный центр? 2

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Безруков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 327 24
GS Group - Технополис GS Гусев 73 10
Триколор - Национальная спутниковая компания 337 9
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 52 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1662 4
Новые облачные технологии (НОТ) 457 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Астерос Сервис 10 3
Atrinity - Атринити 21 3
Samsung Electronics 10410 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 3
Т-Платформы - T-Platforms 395 3
TrueConf - ТруКонф 410 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5082 2
Microsoft Corporation 24939 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 2
IBM - International Business Machines Corp 9485 2
8571 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1337 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 2
Nginx - Энджайникс 181 2
Spirit DSP - Спирит Корп 471 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 312 2
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 2
Пранкор 9 2
Код Безопасности 659 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 317 2
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 29 2
Huawei 4052 1
Meta Platforms - Facebook 4481 1
Acronis - Акронис 451 1
Naumen - Наумен 657 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 175 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 288 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 651 1
Цифра ГК 2494 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7761 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 274 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 822 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 348 1
Нейроквантум 1 1
НЦИ АНО - Национальный центр проблем инвалидности 1 1
Верный - торговая сеть 298 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Центр развития одаренных детей Калининградской области ГБУ КО НОО 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3177 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2617 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12225 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1940 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 513 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3453 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 2
Федеральное казначейство России 1829 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 2
Правительство Челябинской области 72 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 874 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 374 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 83 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 300 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 347 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5619 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 468 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 707 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 146 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 118 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 19
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9421 13
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4014 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21340 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 10
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2900 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4328 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7207 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24899 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21313 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14108 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3594 5
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 74 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3152 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14024 5
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PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 61 4
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UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2587 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12467 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1886 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 82 3
TimeShift - функция отложенного просмотра 125 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10162 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29620 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1488 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3927 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 877 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8150 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13030 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7080 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8491 3
Новые облачные технологии - МойОфис 832 4
GS Nanotech - SiP Amber 5 4
GS Group - GS Labs - StingrayStream - StingrayTV 19 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 75 3
Microsoft Office 365 960 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 320 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 247 3
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 3
GS Group - GS B - ТВ-приставка 14 3
GS A - цифровая спутниковая приставка-сервер 4 2
Google Android 14373 2
Apple iOS 8024 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 258 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 265 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1856 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1147 2
Oracle Java - язык программирования 3180 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 291 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Microsoft Windows 16015 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 346 1
ФМБА России - АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 4 1
Linux OS 10354 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 960 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 812 1
Тихонов Андрей 43 3
Опанасенко Всеволод 133 3
Лигачев Глеб 91 3
Ермолаев Артем 379 3
Захаров Юрий 14 3
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Бетсис Павел 100 2
Шадаев Максут 1067 2
Филатов Андрей 114 2
Бойко Елена 152 2
Богачев Игорь 180 2
Мацоцкий Сергей 177 2
Голов Андрей 52 2
Шпак Василий 247 2
Шерстобитов Сергей 56 2
Касперская Наталья 299 2
Шойотов Александр 1 2
Зазнобин Антон 2 2
Даванков Владислав 13 1
Лысенко Алексей 7 1
Притула Павел 33 1
Матвеев Лев 64 1
Колесников Андрей 89 1
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Хинштейн Александр 144 1
Петров Сергей 60 1
Платонов Сергей 13 1
Онищук Александр 10 1
Хохлов Сергей 8 1
Покровский Иван 125 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Ершова Наталья 2 1
Епифанова Яна 1 1
Давидюк Андрей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 30
Россия - СЗФО - Калининградская область 1352 10
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17628 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 135 3
Азия - Азиатский регион 5642 3
Бразилия - Федеративная Республика 2411 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 443 3
Германия - Федеративная Республика 12818 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18026 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52755 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 2
Африка - Африканский регион 3529 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14300 2
Россия - УФО - Челябинская область 1314 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1523 2
Земля - планета Солнечной системы 10498 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7822 2
Швейцария - Цюрих 268 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 1
Польша - Республика 1988 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Франция - Французская Республика 7920 1
Турция - Турецкая республика 2436 1
Чехия - Чешская Республика 1320 1
Америка Латинская 1851 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1633 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1029 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
Аргентина - Аргентинская Республика 596 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 165 1
Европа Восточная 3110 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13434 1
Испания - Королевство 3741 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2507 1
Европа 24444 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 969 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6079 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16872 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3558 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6003 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9211 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3040 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10296 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7092 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6154 3
Трейд-ин - Trade-in 184 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14354 2
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Образование в России 2413 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3451 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 711 1
Физика - Physics - область естествознания 2717 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8786 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
Ergonomics - Эргономика 1636 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11207 1
Металлы - Медь - Copper 816 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9373 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1867 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 822 1
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