Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

MStar Semiconductor 晨星半導體股份有限公司 Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī

MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.08.2021 Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео 1
18.04.2019 Телевизоры от 55 дюймов до 40 000 рублей: хиты продаж 1
10.07.2017 Navitel начала продажи навигатора C500 с подробной картой России 1
11.01.2017 В России стартовали продажи навигатора Navitel E500 с расширенным пакетом карт 1
07.12.2016 GS Group представил новые HD-приставки со встроенным твердотельным диском 1
06.12.2016 GS Group выпустил свою первую двухтюнерную HD-приставку со встроенным Wi-Fi-модулем 1
12.08.2016 GS Group представил новую многотюнерную приставку для программы «трейд-ин» 1
14.07.2016 GS Group выходит на рынок IPTV с телеприставкой под брендом General Satellite 1
20.02.2016 GS Group представил новую ТВ-приставку с поддержкой HDTV 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
02.12.2015 «Орион Экспресс» расширяет линейку приемников 1
30.07.2015 Новая приставка-сервер General Satellite увеличит число мобильных телезрителей 1
26.09.2014 MStar, Novatek и Realtek объявили о поддержке проекта AMD FreeSync 1
18.08.2014 Explay представила новый двухсистемный GPS-навигатор Patriot 1
31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея 1
04.10.2013 Explay выпустил два бюджетных GPS-навигатора с картами «Навител» 1
15.05.2013 Shturmann объявил о старте продаж двухсистемного навигатора Link 500GL 1
27.12.2012 Тест Prology iMap-7000m: хорошего навигатора должно быть много 1
26.12.2012 Тест GPS-навигатора Explay SLS5: авто-штурман на 5+ 1
03.12.2012 Тест GPS/ГЛОНАСС навигатора Explay GN-630: в дорогу дальнюю 2
25.10.2012 В России будут разрабатывать чипы для Wi-Fi 1
22.10.2012 Обзор GPS-навигатора Explay GTI 7: HD в семи дюймах 1
23.08.2012 Автонавигатор 3-в-1: обзор Explay GN-530 1
26.01.2012 Китайцы захватили 15% российского рынка ГЛОНАСС-приемников в течение года 1
13.10.2011 Explay GN-420: обзор хита продаж среди навигаторов 2
21.09.2011 Обзор навигатора Prology iMap-525MG: как не потеряться в каменных джунглях 1
19.08.2011 Prestigio начала производство двухсистемного навигатора GeoVision GV5135 1
18.08.2011 Prestigio выводит ГЛОНАСС/GPS-навигаторы на международный рынок 1
17.05.2011 Тест первого портативного ГЛОНАСС/GPS навигатора на российском рынке 1
11.05.2011 «М.Видео» начинает эксклюзивные продажи ГЛОНАСС-навигаторов 1
11.03.2011 Китайцы освоили массовое производство ГЛОНАСС-навигаторов 1
01.03.2011 Explay выпустил портативный ГЛОНАСС-навигатор 1
17.05.2010 Более 40 докладчиков уже подтвердили свое участие в Международном форуме по спутниковой навигации 1
03.07.2009 «Сервис Плюс» расширил линейку фискальных решений 1
25.10.1999 Аквариус"представляет системный блок кассового модуля "Аквариус 2000" 1

Публикаций - 36, упоминаний - 38

MStar Semiconductor и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
Fly - Explay - Эксплей 243 12
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 11
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 6
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
GS Group - S Labs - Цифра ООО 30 3
Samsung Electronics 11065 2
SAP SE 5601 2
Microsoft Corporation 25775 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
LG Electronics 3735 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 2
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 2
Google LLC 12690 2
Irdeto Access B.V. 39 2
М2М телематика - НИС М2М 236 2
Skyline Communications 1 1
Sigma Designs 18 1
Радиан ТД 13 1
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 21 1
СвязьПроект НПО 5 1
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 1
Профитт 8 1
NetUP - НетАП 9 1
Майкроимпульс 1 1
ТелКо Групп 21 1
Волиус ГК 1 1
Планар НПО 25 1
Amino Communications 12 1
Verimatrix 14 1
Ростелеком 10948 1
Huawei 4677 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ACE Markering 1 1
DAG Ventures 7 1
Газпром ПАО 1493 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Bright Capital 14 1
Sequoia Capital 115 1
Верный - торговая сеть 326 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
Sony Pictures Television 19 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 16
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 10
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
AVI - Audio Video Interleave 460 8
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 8
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
WAV - Waveform Audio File Format 532 7
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 7
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 74 7
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 7
ARM Holdings - ARMv9 - Архитектура процессора 64 7
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 6
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 62 6
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 6
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 12
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 6
GS Group - GS Labs - StingrayStream - StingrayTV 21 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
Триколор Play 12 4
NNG iGO 48 4
Google Android 15244 3
Microsoft Windows 16882 3
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 3
ASBIS Prestigio GeoVision 17 2
Prology iMap 9 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
Xiaomi PatchWall 44 2
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 66 2
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 54 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 2
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 2
1С-Рарус WMS 3 1
Fly - Explay GTI 5 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - ЛайфСтрим - Смотрёшка 14 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iOS 8583 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 1
Google Android TV 381 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 4 800 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Dolby Vision 282 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Путин Владимир 3454 2
Безруков Андрей 33 2
Михайлов Николай 11 2
Коркуш Анатолий 4 1
Skynner Matt - Скиннер Мэтт 8 1
Law David - Лоу Дэвид 3 1
Левин Леонид 134 1
Волин Алексей 122 1
Иванов Сергей 405 1
Евтушенков Владимир 217 1
Чеглаков Андрей 63 1
Назаров Сергей 60 1
Бырдин Алексей 32 1
Смятских Алексей 48 1
Семериков Андрей 37 1
Ковальчук Михаил 24 1
Холодов Алексей 12 1
Кроль Алексей 8 1
Нечаев Иван 61 1
Орлов Николай 14 1
Братчикова Наталья 24 1
Демин Михаил 6 1
Колпачев Георгий 13 1
Шульгин Георгий 9 1
Свириденко Владимир 8 1
Антошкин Юрий 8 1
Полторацкий Виталий 6 1
Фалеев Сергей 2 1
Васенин Павел 1 1
Жичин Дмитрий 1 1
Макаров Евгений 7 1
Лыско Кирилл 1 1
Михеичев Евгений 1 1
Галимов Вадим 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Европа 24964 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Китай - Тайвань 4245 5
Украина 7928 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Красногвардейский район 21 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 80 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 271 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 57 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
POI - points of interest 173 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
Трейд-ин - Trade-in 233 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Транспорт - Эвакуатор - Эвакуация автомобиля 47 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
E. W. Scripps Company - Ion Media - Paxson Communications Corporation - Ion Media Networks - Scripps Networks - Katz Broadcasting 8 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
РМГ - RU.TV 7 1
Мир МГТРК - межгосударственная телерадиокомпания 10 1
Discovery Networks 11 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще