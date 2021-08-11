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MStar Semiconductor 晨星半導體股份有限公司 Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 36, упоминаний - 38
MStar Semiconductor и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 2
|Безруков Андрей 33 2
|Михайлов Николай 11 2
|Коркуш Анатолий 4 1
|Skynner Matt - Скиннер Мэтт 8 1
|Law David - Лоу Дэвид 3 1
|Левин Леонид 134 1
|Волин Алексей 122 1
|Иванов Сергей 405 1
|Евтушенков Владимир 217 1
|Чеглаков Андрей 63 1
|Назаров Сергей 60 1
|Бырдин Алексей 32 1
|Смятских Алексей 48 1
|Семериков Андрей 37 1
|Ковальчук Михаил 24 1
|Холодов Алексей 12 1
|Кроль Алексей 8 1
|Нечаев Иван 61 1
|Орлов Николай 14 1
|Братчикова Наталья 24 1
|Демин Михаил 6 1
|Колпачев Георгий 13 1
|Шульгин Георгий 9 1
|Свириденко Владимир 8 1
|Антошкин Юрий 8 1
|Полторацкий Виталий 6 1
|Фалеев Сергей 2 1
|Васенин Павел 1 1
|Жичин Дмитрий 1 1
|Макаров Евгений 7 1
|Лыско Кирилл 1 1
|Михеичев Евгений 1 1
|Галимов Вадим 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.