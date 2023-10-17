Xiaomi MIUI

Xiaomi убила любимую миллионами прошивку, которая сделала ее великой. Ее заменит никому не известная ОС Xiaomi официально подтвердила ранее появившуюся информацию о готовящейся замене фирменной прошивки MIUI. Глава компании Лей Цзюнь (Lei Jun) лично заявил о существовании HyperOS – не просто над

Xiaomi своими руками убивает свой древнейший продукт. Перемены радикальны и затронут всех пользователей Закат эпохи MIUI Xiaomi собирается уничтожить MIUI – оболочку для ОС Android, с которой поставляют

Мольбы пользователей услышаны. Спустя 11 лет смартфоны Xiaomi избавятся от самого мучительного недостатка mi собирается пойти на беспрецедентный в своей истории шаг и полностью убрать из фирменной прошивки MIUI рекламу, пишет портал MyDrivers. Спам одолевает пользователей ее смартфонов уже больше д

Xiaomi 11T Pro в числе первых получит прошивку MIUI 12.5 Enhanced в России Xiaomi готовится к выпуску обновления MIUI 12.5 Enhanced для российских пользователей. В ближайшие недели владельцы ряда смартфонов

Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI ольше не нужна Компания Redmi, дочерний бренд Xiaomi, откажется от использования фирменной оболочки MIUI в своих смартфонах. Как пишет портал Igeekphone, мобильники этого бренда получат собстве

Xiaomi «украла» и запатентовала фирменный плиточный интерфейс Microsoft bile Компания Xiaomi запатентовала новый интерфейс для своих смартфонов, радикально отличающийся от MIUI, который в настоящее время используется в 99% ее смартфонов (кроме линейки Mi A). За осн

Xiaomi представила новую прошивку MIUI 12 для смартфонов Xiaomi представила новейшую версию операционной системы на базе Android – MIUI 12. Пройдя несколько ступеней оптимизации, система получила ряд новых функций. Созданная