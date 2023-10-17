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Xiaomi MIUI MI User Interface Операционная система на Android
СОБЫТИЯ
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|17.10.2023
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Xiaomi убила любимую миллионами прошивку, которая сделала ее великой. Ее заменит никому не известная ОС
Xiaomi официально подтвердила ранее появившуюся информацию о готовящейся замене фирменной прошивки MIUI. Глава компании Лей Цзюнь (Lei Jun) лично заявил о существовании HyperOS – не просто над
|09.10.2023
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Xiaomi своими руками убивает свой древнейший продукт. Перемены радикальны и затронут всех пользователей
Закат эпохи MIUI Xiaomi собирается уничтожить MIUI – оболочку для ОС Android, с которой поставляют
|10.11.2022
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Мольбы пользователей услышаны. Спустя 11 лет смартфоны Xiaomi избавятся от самого мучительного недостатка
mi собирается пойти на беспрецедентный в своей истории шаг и полностью убрать из фирменной прошивки MIUI рекламу, пишет портал MyDrivers. Спам одолевает пользователей ее смартфонов уже больше д
|03.11.2021
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Xiaomi 11T Pro в числе первых получит прошивку MIUI 12.5 Enhanced в России
Xiaomi готовится к выпуску обновления MIUI 12.5 Enhanced для российских пользователей. В ближайшие недели владельцы ряда смартфонов
|11.10.2021
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Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI
ольше не нужна Компания Redmi, дочерний бренд Xiaomi, откажется от использования фирменной оболочки MIUI в своих смартфонах. Как пишет портал Igeekphone, мобильники этого бренда получат собстве
|15.06.2020
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Xiaomi «украла» и запатентовала фирменный плиточный интерфейс Microsoft
bile Компания Xiaomi запатентовала новый интерфейс для своих смартфонов, радикально отличающийся от MIUI, который в настоящее время используется в 99% ее смартфонов (кроме линейки Mi A). За осн
|19.05.2020
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Xiaomi представила новую прошивку MIUI 12 для смартфонов
Xiaomi представила новейшую версию операционной системы на базе Android – MIUI 12. Пройдя несколько ступеней оптимизации, система получила ряд новых функций. Созданная
|18.08.2014
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Представлена «самая бесстыдная» копия Apple iOS. ФОТО
тся «Сяоми») представила новую версию фирменной графической оболочки для своих Android-смартфонов — MIUI 6, — которую западные СМИ назвали «самой бесстыдной копией iOS». Если в пятой версии iOS
Xiaomi MIUI и организации, системы, технологии, персоны:
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