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Xiaomi MIUI MI User Interface Операционная система на Android

СОБЫТИЯ

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17.10.2023 Xiaomi убила любимую миллионами прошивку, которая сделала ее великой. Ее заменит никому не известная ОС

Xiaomi официально подтвердила ранее появившуюся информацию о готовящейся замене фирменной прошивки MIUI. Глава компании Лей Цзюнь (Lei Jun) лично заявил о существовании HyperOS – не просто над
09.10.2023 Xiaomi своими руками убивает свой древнейший продукт. Перемены радикальны и затронут всех пользователей

Закат эпохи MIUI Xiaomi собирается уничтожить MIUI – оболочку для ОС Android, с которой поставляют
10.11.2022 Мольбы пользователей услышаны. Спустя 11 лет смартфоны Xiaomi избавятся от самого мучительного недостатка

mi собирается пойти на беспрецедентный в своей истории шаг и полностью убрать из фирменной прошивки MIUI рекламу, пишет портал MyDrivers. Спам одолевает пользователей ее смартфонов уже больше д
03.11.2021 Xiaomi 11T Pro в числе первых получит прошивку MIUI 12.5 Enhanced в России

Xiaomi готовится к выпуску обновления MIUI 12.5 Enhanced для российских пользователей. В ближайшие недели владельцы ряда смартфонов
11.10.2021 Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI

ольше не нужна Компания Redmi, дочерний бренд Xiaomi, откажется от использования фирменной оболочки MIUI в своих смартфонах. Как пишет портал Igeekphone, мобильники этого бренда получат собстве
15.06.2020 Xiaomi «украла» и запатентовала фирменный плиточный интерфейс Microsoft

bile Компания Xiaomi запатентовала новый интерфейс для своих смартфонов, радикально отличающийся от MIUI, который в настоящее время используется в 99% ее смартфонов (кроме линейки Mi A). За осн
19.05.2020 Xiaomi представила новую прошивку MIUI 12 для смартфонов

Xiaomi представила новейшую версию операционной системы на базе Android – MIUI 12. Пройдя несколько ступеней оптимизации, система получила ряд новых функций. Созданная
18.08.2014 Представлена «самая бесстыдная» копия Apple iOS. ФОТО

тся «Сяоми») представила новую версию фирменной графической оболочки для своих Android-смартфонов — MIUI 6, — которую западные СМИ назвали «самой бесстыдной копией iOS». Если в пятой версии iOS

Публикаций - 282, упоминаний - 437

Xiaomi MIUI и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2232 256
Apple Inc 13156 100
Samsung Electronics 11065 89
Google LLC 12690 64
Huawei 4677 56
MediaTek - Ralink 595 34
BBK OnePlus 298 31
Qualcomm Technologies 1974 30
Sony 6739 28
Microsoft Corporation 25775 24
BBK OPPO Electronics 484 22
LG Electronics 3735 18
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 18
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 17
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 15
Lenovo Group 2447 15
HTC Corporation 1512 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
Intel Corporation 12811 11
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 10
Leica Camera 282 10
Yandex - Яндекс 9216 10
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 10
X Corp - Twitter 2938 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Nvidia Corp 4002 8
Cyanogen Mod 54 8
ZTE Corporation 800 8
Xiaomi Poco Global 12 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Lenovo Motorola 3566 6
Sharp Corporation 1062 6
МегаФон 10742 6
BBK Electronics Corp 332 6
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 5
Canalys 236 5
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 5
RDC Group - Mobilidi 26 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 14
Связной ГК 1401 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
JD.com - Jingdong Mall 101 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
TÜV Rheinland Group 181 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Carl Zeiss AG 307 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Альфа-Банк 1979 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Евросеть 1421 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
BMW Group 482 2
Hyundai Motor Company 436 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 81
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 171
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 148
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