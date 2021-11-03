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Xiaomi 11T Pro в числе первых получит прошивку MIUI 12.5 Enhanced в России

Xiaomi готовится к выпуску обновления MIUI 12.5 Enhanced для российских пользователей. В ближайшие недели владельцы ряда смартфонов компании начнут получать обновление и смогут насладиться улучшенным пользовательским опытом программной оболочки.

Одной из первых моделей, которая начнет получать MIUI 12.5 Enhanced, станет Xiaomi 11T Pro. Обновление для смартфона начнет распространяться до конца этого месяца, а в скором времени установить новую оболочку смогут и первые владельцы Xiaomi 11T. Информация о доступности обновления для других моделей смартфонов скоро будет опубликована в российском Mi Community.

MIUI 12.5 Enhanced предлагает заметно улучшенную оптимизацию работы, независимо от спецификаций устройства. В число нововведений в системе входят: улучшенная работа файлового хранилища, повышенная эффективность фрагментации памяти, усовершенствованное распределение ресурсов ОЗУ и ПЗУ. Все эти нововведения помогли снизить нагрузку на процессор и обеспечить улучшенную автономность.

Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro поступят в продажу в России 9 ноября. Смартфоны предлагаются в трех цветовых вариантах: «Метеоритный серый», «Лунный белый», «Небесный голубой». Xiaomi 11T Pro будет доступен в версиях 12 ГБ + 256 ГБ за 59990 руб. и 8 ГБ + 128 ГБ за 53990 руб. Xiaomi 11T – в версиях 8 ГБ + 128 ГБ за 44990 руб. и 8 ГБ +256 ГБ за 49990 руб. Приобрести смартфоны можно на mi.com и в официальных магазинах Xiaomi Store, «М.видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Связной», «Мегафон», «Билайн», Теле2, «Ноу-хау», «Технопарк», Aliexpress Tmall, Ozon, Wildberries, «Ситилинк».

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