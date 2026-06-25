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Xiaomi Mi Store

СОБЫТИЯ

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25.06.2026 VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone 1
22.04.2025 В России представлен смартфон Redmi A5: мощная камера и улучшенная производительность в новом дизайне 1
28.03.2025 Pосо F7 Ultra и Pосо F7 Pro появились в продаже в России 1
21.01.2025 Месячная аудитория RuStore выросла до 50 млн пользователей 1
18.06.2024 Apple запретила приложение RuTube для iPhone и iPad 1
20.02.2024 Аудитория RuStore достигла 29 млн в месяц 1
19.12.2023 Dot запустило направление мобильного перформанс-маркетинга 1
15.05.2023 Redmi A5 выходит в России по специальной цене 1
09.11.2022 Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов 1
09.11.2021 Серия Xiaomi 11T поступает в продажу в России 1
03.11.2021 Xiaomi 11T Pro в числе первых получит прошивку MIUI 12.5 Enhanced в России 1
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 2
14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 2
20.05.2021 Сервис «Всегда.да» запустил лимит на покупки в рассрочку 1
25.08.2020 Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве 1
06.08.2020 Смартфон Redmi 9A поступил в продажу в России. Цена. Фото 1
23.07.2020 В России открылся первый фирменный магазин Xiaomi после пандемии. Видео 1
23.07.2020 Xiaomi открыла первый официальный магазин в Москве в 2020 году 1
18.06.2020 Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена 2
16.12.2019 Xiaomi объявила о старте российских продаж смартфонов Mi MIX Alpha и Mi Note 10 1
22.11.2019 В Россию приехали первые в мире смартфоны с камерой 108 МП, дешевле iPhone с 12 МП. Цена 1
22.11.2019 Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены 1
11.11.2019 Xiaomi начинает российские продажи смартфонов Redmi 8 и Redmi 8A. Цены 1
24.10.2019 Xiaomi начала российские продажи смартфона Mi 9 Lite. Цены 1
09.10.2019 Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цены 1
02.09.2019 Xiaomi начала российские продажи смартфона Mi 9T Pro. Цена 1
16.08.2019 Xiaomi объявила российский старт продаж смартфона Mi A3. Цены 1
09.08.2019 Xiaomi представила в России смартфон Mi A3 с 48-МП тройной камерой. Цены 1
08.07.2019 Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены 1
18.06.2019 Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены 1
06.06.2019 Xiaomi и Mastercard запустят платежный сервис Mi Pay в России 1
17.05.2019 Xiaomi Mi 9 SE скоро появится в России 1
05.04.2019 Начинается предзаказ на Xiaomi Mi 9 и Redmi 7 2
22.03.2019 Xiaomi начала продажи смартфона Redmi Note 7 в России. Цены 2
07.03.2019 В России начались продажи «ультрабюджетного» смартфона Xiaomi. Цена 1
07.03.2019 Xiaomi начинает российские продажи доступного смартфона Redmi Go. Цена 2
08.02.2019 Xiaomi начинает российские продажи смартфона Mi MIX 3. Цена 2
09.11.2018 Mi Store в России посетило 10 миллионов человек 1
27.08.2018 Xiaomi выпускает в России новый дешевый флагман. Цена 1
27.08.2018 Xiaomi представила новый суббренд Pocophone 1

Публикаций - 42, упоминаний - 49

Xiaomi Mi Store и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 2181 36
Google LLC 12591 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 771 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 7
МегаФон 10588 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9458 6
Huawei 4493 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 416 3
Smart Orange - Смарт Оранж 10 3
Apple Inc 13050 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4857 3
RDC Group - Mobilidi 25 2
Ланит - diHouse - Дихаус 261 2
HitBuy 4 2
Xiaomi Poco Global 12 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 905 2
Samsung Electronics 10988 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3303 2
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 97 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 271 1
SPB TV 47 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 356 1
Всегда.Да 5 1
RuMarket 14 1
Восход ФГБУ НИИ 718 1
Qualcomm Technologies 1965 1
Meta Platforms - Facebook 4605 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 1
VK - Mail.ru Group 3589 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1089 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 218 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 424 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2896 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1243 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1857 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 4
TÜV Rheinland Group 178 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 3
Связной ГК 1399 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1494 3
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 2
МКБ - Московский кредитный банк 648 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 492 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
ПСБ - Промсвязьбанк 953 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1927 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 43 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Снежная Королева - СК Трейд 61 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
DuPont - Дюпон 101 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 60 1
Кредит Европа банк 66 1
Авиапарк ТРЦ 51 1
Жемчужная плаза ТРЦ 7 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 22 1
Крокус Сити Молл 16 1
РостФинанс КБ 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1698 1
DOT Digital Agency - ДОТ 1 1
Европейский ТРЦ 12 1
Челиндбанк 9 1
СПБ Биржа - СПБ банк - Бест Эффортс Банк 6 1
Алимпик ТЦ 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1261 1
НСПК - Национальная система платежных карт 938 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 905 1
Альфа-Банк 1965 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1670 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26494 36
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10559 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21605 18
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2315 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22384 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10211 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13150 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5683 9
Наушники - Headphones 4428 8
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2502 8
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2488 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3237 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18196 7
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1390 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8434 6
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1363 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3724 6
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 282 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9792 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27106 5
Beautify - Режим улучшения фотоизображений 19 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7495 5
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 317 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7841 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3899 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1726 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6434 5
Super Pixel 7 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6367 4
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 757 4
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 790 4
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 919 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2470 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10696 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11445 4
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2477 4
Application store - магазин приложений 1438 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13387 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10540 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 24
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2158 15
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 550 13
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 11
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 734 9
Google Android 15140 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3525 7
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 84 6
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 281 6
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 308 6
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 441 5
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 5
Huawei AppGallery 343 5
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 104 5
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 30 4
VK RuStore - Рустор 604 4
Xiaomi LiquidCool Technology 13 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7566 4
Samsung Galaxy Note 701 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 567 4
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 3
Xiaomi Smart PA - аудио система на чипе класса Hi-Fi с усилителем 6 3
Xiaomi Mi True Wireless Earphones - беспроводные наушники 4 3
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 123 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 323 3
Apple - App Store 3081 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 3
Google Android 8 - Android Oreo 198 3
Google Android One 47 3
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 424 2
Xiaomi Game Turbo 10 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 737 2
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 54 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5218 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 2
МТС Premium 56 2
Xiaomi Redmi T - серия смартфонов 16 2
Google YouTube - Видеохостинг 2982 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 148 2
Apple Pay 514 2
Man Yu - Мань Юй 9 5
Малиновский Алексей 22 2
Wang Xiang - Ванг Сян 11 2
Тюрин Николай 4 2
Мельников Денис 4 1
Марьясов Игорь 35 1
Панкрушев Дмитрий 15 1
Окунев Константин 3 1
Варварин Роман 3 1
Иванюшкин Глеб 1 1
Сметанников Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18936 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5451 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 3
Германия - Федеративная Республика 13146 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3409 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2507 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 2
Россия - УФО - Свердловская область 1912 2
Индия - Bharat 5836 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2026 2
Индонезия - Республика 1050 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1458 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 902 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 767 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 271 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1759 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 133 1
США - Гранд-Каньон - Большой каньон Аризоны - Великий каньон 39 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 172 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Европа 24899 1
Беларусь - Белоруссия 6247 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 1
Канада 5057 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 652 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1818 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2820 1
Россия - СФО - Новосибирск 4838 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1776 1
Солнечная система - Solar system 2563 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2257 1
Испания - Королевство 3817 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1294 1
Таиланд - Королевство 909 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26989 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6105 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 817 3
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 260 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5454 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 865 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 606 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7468 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 831 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3943 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6130 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3065 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6655 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1329 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 628 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3772 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7700 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4560 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6443 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 186 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3807 1
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 34 1
Паспорт - Паспортные данные 2817 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3309 1
Здравоохранение - Отоларингология 186 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4587 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 179 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 869 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 669 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3117 1
Философия - Philosophy 527 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1316 1
РИА Новости 1028 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
DxOMark - Издание 36 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 2
IDC - International Data Corporation 4967 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Red Dot Design Award 57 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

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Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

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