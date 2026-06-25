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Xiaomi Mi Store
СОБЫТИЯ
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Xiaomi Mi Store и организации, системы, технологии, персоны:
|VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
|Man Yu - Мань Юй 9 5
|Малиновский Алексей 22 2
|Wang Xiang - Ванг Сян 11 2
|Тюрин Николай 4 2
|Мельников Денис 4 1
|Марьясов Игорь 35 1
|Панкрушев Дмитрий 15 1
|Окунев Константин 3 1
|Варварин Роман 3 1
|Иванюшкин Глеб 1 1
|Сметанников Владимир 1 1
|РИА Новости 1028 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
|DxOMark - Издание 36 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 2
|IDC - International Data Corporation 4967 1
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