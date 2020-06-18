Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена

Техника Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Xiaomi сообщила о старте продаж Mi Smart Band 4 NFC ¬– специальной версии фитнес-браслета, поддерживающей бесконтактную оплату. Инновационный продукт разработан совместно с Mastercard и доступен для держателей карт этой платёжной системы. Россия стала первым рынком в мире, где запущена эта версия устройства с полноценной платёжной функциональностью.

Mi Smart Band 4 NFC получил все те же функции, которые полюбились владельцем стандартной версии Mi Smart Band 4. Браслет обладает цветным OLED-дисплеем, водонепроницаемым корпусом, а также усовершенствованными программными функциями: распознаванием стилей плавания и возможностью управлять музыкальным проигрывателем прямо с браслета. В новой модели к ним присоединился NFC-чип, позволяющий оплачивать покупки по бесконтактной технологии оплаты Mastercard.

Первыми смогут воспользоваться платежами новым устройством держатели карт Mastercard, выпущенных Райффайзенбанком, ВТБ, Тинькофф Банком, банком «Открытие», Россельхозбанком, ПСБ, Банком Русский Стандарт, МКБ, «Кредит Европа Банк (Россия)». Число эмитентов, клиентам которых будет доступна оплата умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC, будет расти.

«Mastercard первой приносит в Россию многие инновации, и мы постоянно работаем над тем, чтобы россиянам были доступны удобные платёжные решения. Современные технологии с Mastercard дают свободу выбора и возможность совершать оплату наиболее подходящим способом и тогда, когда вам удобно. Мы рады и тому, что держатели российских карт Mastercard первыми в мире смогут оценить новинку, просто и безопасно оплачивая покупки браслетами Mi Smart Band 4 NFC везде, где принимают оплату по бесконтактной технологии Mastercard», – сказал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

«Xiaomi славится тем, что предлагает своим пользователям инновационные продукты по честным ценам. Я уверен, что появление на рынке России Mi Smart Band 4 NFC кардинально изменит повседневные привычки людей. Оплачивать покупки с помощью фитнес-браслета – это комфортно, быстро и надежно. Попробовав это один раз, вы больше не вернетесь к привычным способам оплаты. Я хочу поблагодарить за содействие нашего партнера Mastercard и все банки, которые в нас поверили, ¬– отметил Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ.

Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить поддерживаемую банковскую карту в соответствующей вкладке (можно привязать до 6 карт). Для осуществления оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти к меню «Карты», выбрать добавленную банковскую карту и поднести устройство к терминалу оплаты.

Платежи браслетом защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется на 16-значный токен. Информация хранится в надёжно защищённом NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к этим сведениям невозможен, и на случай утери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от нежелательного доступа.

Mi Smart Band 4 NFC можно приобрести уже сегодня по цене 3 990 рублей. Продукт доступен в официальном онлайн-магазине Mi.com, у рекомендованных партнеров Xiaomi, в сети авторизованных магазинов Mi Store, а также в розничных сетях «М.Видео», DNS, «Эльдорадо», МТС, «Мегафон», «Билайн», Связной, AliExpress Tmall, Wildberries, «Ситилинк» и «Технопарк».

Другие материалы рубрики

МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах»

Власти разрешили Telegram работать в России

Новая Windows 10 заставит Edge и Google Chrome пожирать меньше памяти

Qiwi потеряла «Совесть»

Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео

Samsung взялась продавать россиянам новые смартфоны за полцены

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Не только игры: какие приложения установить на смартфон ребенка

Как использовать старый смартфон: 5 способов вернуть к жизни ненужные гаджеты

Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live