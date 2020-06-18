Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена

Xiaomi сообщила о старте продаж Mi Smart Band 4 NFC ¬– специальной версии фитнес-браслета, поддерживающей бесконтактную оплату. Инновационный продукт разработан совместно с Mastercard и доступен для держателей карт этой платёжной системы. Россия стала первым рынком в мире, где запущена эта версия устройства с полноценной платёжной функциональностью.

Mi Smart Band 4 NFC получил все те же функции, которые полюбились владельцем стандартной версии Mi Smart Band 4. Браслет обладает цветным OLED-дисплеем, водонепроницаемым корпусом, а также усовершенствованными программными функциями: распознаванием стилей плавания и возможностью управлять музыкальным проигрывателем прямо с браслета. В новой модели к ним присоединился NFC-чип, позволяющий оплачивать покупки по бесконтактной технологии оплаты Mastercard.

Первыми смогут воспользоваться платежами новым устройством держатели карт Mastercard, выпущенных Райффайзенбанком, ВТБ, Тинькофф Банком, банком «Открытие», Россельхозбанком, ПСБ, Банком Русский Стандарт, МКБ, «Кредит Европа Банк (Россия)». Число эмитентов, клиентам которых будет доступна оплата умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC, будет расти.

«Mastercard первой приносит в Россию многие инновации, и мы постоянно работаем над тем, чтобы россиянам были доступны удобные платёжные решения. Современные технологии с Mastercard дают свободу выбора и возможность совершать оплату наиболее подходящим способом и тогда, когда вам удобно. Мы рады и тому, что держатели российских карт Mastercard первыми в мире смогут оценить новинку, просто и безопасно оплачивая покупки браслетами Mi Smart Band 4 NFC везде, где принимают оплату по бесконтактной технологии Mastercard», – сказал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

«Xiaomi славится тем, что предлагает своим пользователям инновационные продукты по честным ценам. Я уверен, что появление на рынке России Mi Smart Band 4 NFC кардинально изменит повседневные привычки людей. Оплачивать покупки с помощью фитнес-браслета – это комфортно, быстро и надежно. Попробовав это один раз, вы больше не вернетесь к привычным способам оплаты. Я хочу поблагодарить за содействие нашего партнера Mastercard и все банки, которые в нас поверили, ¬– отметил Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ.

Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить поддерживаемую банковскую карту в соответствующей вкладке (можно привязать до 6 карт). Для осуществления оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти к меню «Карты», выбрать добавленную банковскую карту и поднести устройство к терминалу оплаты.

Платежи браслетом защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется на 16-значный токен. Информация хранится в надёжно защищённом NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к этим сведениям невозможен, и на случай утери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от нежелательного доступа.

Mi Smart Band 4 NFC можно приобрести уже сегодня по цене 3 990 рублей. Продукт доступен в официальном онлайн-магазине Mi.com, у рекомендованных партнеров Xiaomi, в сети авторизованных магазинов Mi Store, а также в розничных сетях «М.Видео», DNS, «Эльдорадо», МТС, «Мегафон», «Билайн», Связной, AliExpress Tmall, Wildberries, «Ситилинк» и «Технопарк».