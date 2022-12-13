ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие

Никита Виноградов, Банк «ФК Открытие»: Со сложностями достойно справились те, кто давно занимался вопросом корпоративного технологического суверенитета ого обеспечения информационной безопасности в ОАО «Коммерческий Банк С 2015 г. работает в ПАО Банк «ФК Открытие» в отделе мониторинга инцидентов информационной безопасности, начинал с позиции а

Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить? парадоксально заявил Иннокентий Андрущенко, начальник отдела тестирования производительности, банк «ФК Открытие» и продолжил, – или та, что продолжается непрерывно». В своем выступлении он обри

Х5 объявила об открытии магазина-лаборатории для тестирования новых технологий фтом Х5. С одной стороны, в магазине-лаборатории все новые идеи теперь можно быстро проверить, с другой – мы сможем увеличить число экспериментов и "ускорить" воронку инноваций в целом», – отметил на открытии лаборатории Вадим Капустин, директор по стратегии Х5 Retail Group.

Qiwi забирает себе клиентов «Рокетбанка» Qiwi и «ФК Открытие» решили судьбу «Рокетбанка» Платежная система Qiwi договорилась с банком «ФК О

Samsung подписала соглашение об открытии «IoT Академии Samsung» в УрФУ , которая может использоваться в разных сегментах, тесно связанных с университетом, – не только промышленности, но и энергетики, транспорта, здравоохранения. Положительное решение компании Samsung об открытии в институте радиоэлектроники и информационных технологий, а также институте естественных наук и математики нашего университета центров компетенций по технологиям интернета вещей позвол

Банк «Открытие» неожиданно заработал 3,4 миллиарда на акциях Qiwi ЕПО называется продажа какого-либо актива с обязательством его обратного выкупа. 20 декабря 2017 г. банк «Открытие» в рамках сделки РЕПО приобрел 16% акций Qiwi. Стоимость одной акции в ходе то

«Инфотекс» объявил об открытии регионального представительства в Екатеринбурге «Инфотекс», российский разработчик программно-аппаратных решений в сфере информационной безопасности, объявил об открытии регионального представительства в рамках конференции цикла «Будни информационной безопасности» 3 апреля 2018 г. в Екатеринбурге. Новый филиал стал восьмым региональным отделением компа

Ascreen объявила об открытии новой экспозиции в ММК «Победа» на острове Сахалин Ascreen объявила о торжественном открытии экспозиции «Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны» в Музейно-мемориальном комплексе «Победа» Южно-Сахалинске. Разработкой концепции, проектированием и реализацией пр

Банк «Открытие» заработал почти 2 миллиарда на акциях Qiwi ежду банком «Открытие» и группой «Открытие Холдинг» Ранее на SEC раскрывалась информация о том, что банк «Открытие», до конца августа 2017 г. принадлежавший группе «Открытие Холдинг», в тот же

«Открытие Холдинг» купила акций Qiwi больше, чем на 4 миллиарда владельцы лишь 12,5 млн акций Qiwi (20,6% от общего числа). Тем не менее, в начале августа 2017 г. банк «Открытие», входивший в тот момент в состав группы «Открытие Холдинг», выкупил 5,5 млн A

«Открытие Холдинг» скупает акции Qiwi: За неделю потрачено 3,2 миллиарда выразили владельцы лишь 12,5 млн акций Qiwi (20,6% от общего числа). Тем не менее, в начале августа банк «Открытие», входивший в тот момент в состав группы «Открытие Холдинг», выкупил 5,5 млн A

«Открытие Холдинг» повысил уровень ИБ с помощью Axoft и «Инфосекьюрити» Компания Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, и системный интегратор ГК «Инфосекьюрити» завершили проект по внедрению решения HPE Voltage в ИТ-инфраструктуру «Открытие Холдинг». В ходе работы удалось оптимизировать процесс шифрования писем и файлов и, таким образом, повысить информационную безопасность компании, сообщили CNews в Axoft. «Открытие Х

В ИТ-команде банка «ФК Открытие» произошли изменения -технологический директор банка «Открытие» Сергей Меднов назначен на аналогичную должность в банке «ФК Открытие». На этой позиции он объединит руководство ИТ и операционными системами банка, со

«ФК Открытие» подключилась к системе электронного факторинга FactorEx ли электронного счета-фактуры, — отметил заместитель директора департамента факторинговых операций «ФК Открытие» Кирилл Покровский. — Автоматизация всей схемы взаимодействия между дебитором, фа

Банк «ФК Открытие» будет финансировать факторинговые сделки через площадку FactorPlat Банк «ФК Открытие» присоединился к электронной факторинговой площадке FactorPlat. С помощью нового инструмента «ФК Открытие» будет финансировать факторинговые сделки между X5 Retail Group и её

EMC и НИУ ИТМО объявили об открытии научно-образовательного центра Корпорация ЕМС и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) объявили об открытии научно-образовательного центра «EMC — Университет ИТМО». Центр расположился в одном из зданий университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщили CNews в ЕМС. Соглашение

Клиенты банка «ФК Открытие» получили доступ к сервису интернет-бухгалтерии «Моё дело» Банк «ФК Открытие» предложил своим клиентам новые возможности дистанционного управления бухгалтерией предприятия. Как сообщили CNews в «ФК Открытие», новая опция в рамках дистанционного обслуж

Банк «ФК Открытие» запускает мобильное приложение для бизнеса «Портал менеджера» Банк «ФК Открытие» объявил о запуске мобильного приложения для бизнеса «Портал менеджера». Как сообщили CNews в банке «ФК Открытие», новое приложение разработано для устройств на базе платформ

«Ханты-Мансийский Банк Открытие» интегрировал интернет-банк с интернет-бухгалтерией «Моё дело» «Ханты-Мансийский Банк Открытие» завершил интеграцию систем дистанционного банковского обслуживания с интернет-

При открытии кошелька в «Яндекс.Деньгах» пользователи получают виртуальную карту MasterCard Теперь при открытии кошелька в «Яндекс.Деньгах» пользователям автоматически выдается виртуальная банковская карта MasterCard. Клиенты, которые открыли кошелек ранее, смогут выпустить карту самостоятельно

Tele2 и МТС подписали соглашение об открытии национального роуминга Оператор мобильной связи Tele2 продолжает расширять границы национального роуминга. Tele2 подписала соглашение с компанией «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) об открытии роуминговых услуг абонентам Tele2 на всей территории России в сети МТС. Теперь услуги национального роуминга доступны абонентам Tele2 в сетях МТС, «Билайн», «МегаФон», СМАРТС и Utel по