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ВТБ Открытие ФК Банк Открытие

ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». 


13.12.2022 Никита Виноградов, Банк «ФК Открытие»: Со сложностями достойно справились те, кто давно занимался вопросом корпоративного технологического суверенитета

ого обеспечения информационной безопасности в ОАО «Коммерческий Банк С 2015 г. работает в ПАО Банк «ФК Открытие» в отделе мониторинга инцидентов информационной безопасности, начинал с позиции а
25.09.2019 Samsung объявила об открытии «ИТ Академии Samsung» в Волгограде

22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить?

парадоксально заявил Иннокентий Андрущенко, начальник отдела тестирования производительности, банк «ФК Открытие» и продолжил, – или та, что продолжается непрерывно». В своем выступлении он обри
10.10.2018 Х5 объявила об открытии магазина-лаборатории для тестирования новых технологий

фтом Х5. С одной стороны, в магазине-лаборатории все новые идеи теперь можно быстро проверить, с другой – мы сможем увеличить число экспериментов и "ускорить" воронку инноваций в целом», – отметил на открытии лаборатории Вадим Капустин, директор по стратегии Х5 Retail Group.
17.08.2018 Qiwi забирает себе клиентов «Рокетбанка»

Qiwi и «ФК Открытие» решили судьбу «Рокетбанка» Платежная система Qiwi договорилась с банком «ФК О
10.07.2018 Samsung подписала соглашение об открытии «IoT Академии Samsung» в УрФУ

, которая может использоваться в разных сегментах, тесно связанных с университетом, – не только промышленности, но и энергетики, транспорта, здравоохранения. Положительное решение компании Samsung об открытии в институте радиоэлектроники и информационных технологий, а также институте естественных наук и математики нашего университета центров компетенций по технологиям интернета вещей позвол
06.07.2018 Банк «Открытие» неожиданно заработал 3,4 миллиарда на акциях Qiwi

ЕПО называется продажа какого-либо актива с обязательством его обратного выкупа. 20 декабря 2017 г. банк «Открытие» в рамках сделки РЕПО приобрел 16% акций Qiwi. Стоимость одной акции в ходе то
04.04.2018 «Инфотекс» объявил об открытии регионального представительства в Екатеринбурге

«Инфотекс», российский разработчик программно-аппаратных решений в сфере информационной безопасности, объявил об открытии регионального представительства в рамках конференции цикла «Будни информационной безопасности» 3 апреля 2018 г. в Екатеринбурге. Новый филиал стал восьмым региональным отделением компа
19.02.2018 Ascreen объявила об открытии новой экспозиции в ММК «Победа» на острове Сахалин

Ascreen объявила о торжественном открытии экспозиции «Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны» в Музейно-мемориальном комплексе «Победа» Южно-Сахалинске. Разработкой концепции, проектированием и реализацией пр
29.01.2018 Банк «Открытие» заработал почти 2 миллиарда на акциях Qiwi

ежду банком «Открытие» и группой «Открытие Холдинг» Ранее на SEC раскрывалась информация о том, что банк «Открытие», до конца августа 2017 г. принадлежавший группе «Открытие Холдинг», в тот же

06.12.2017 «Открытие Холдинг» купила акций Qiwi больше, чем на 4 миллиарда

владельцы лишь 12,5 млн акций Qiwi (20,6% от общего числа). Тем не менее, в начале августа 2017 г. банк «Открытие», входивший в тот момент в состав группы «Открытие Холдинг», выкупил 5,5 млн A
08.11.2017 «Открытие Холдинг» скупает акции Qiwi: За неделю потрачено 3,2 миллиарда

выразили владельцы лишь 12,5 млн акций Qiwi (20,6% от общего числа). Тем не менее, в начале августа банк «Открытие», входивший в тот момент в состав группы «Открытие Холдинг», выкупил 5,5 млн A
18.11.2016 «Открытие Холдинг» повысил уровень ИБ с помощью Axoft и «Инфосекьюрити»

Компания Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, и системный интегратор ГК «Инфосекьюрити» завершили проект по внедрению решения HPE Voltage в ИТ-инфраструктуру «Открытие Холдинг». В ходе работы удалось оптимизировать процесс шифрования писем и файлов и, таким образом, повысить информационную безопасность компании, сообщили CNews в Axoft. «Открытие Х
27.05.2016 В ИТ-команде банка «ФК Открытие» произошли изменения

-технологический директор банка «Открытие» Сергей Меднов назначен на аналогичную должность в банке «ФК Открытие». На этой позиции он объединит руководство ИТ и операционными системами банка, со
14.01.2016 «ФК Открытие» подключилась к системе электронного факторинга FactorEx

ли электронного счета-фактуры, — отметил заместитель директора департамента факторинговых операций «ФК Открытие» Кирилл Покровский. — Автоматизация всей схемы взаимодействия между дебитором, фа
13.01.2016 Банк «ФК Открытие» будет финансировать факторинговые сделки через площадку FactorPlat

Банк «ФК Открытие» присоединился к электронной факторинговой площадке FactorPlat. С помощью нового инструмента «ФК Открытие» будет финансировать факторинговые сделки между X5 Retail Group и её
15.10.2015 EMC и НИУ ИТМО объявили об открытии научно-образовательного центра

Корпорация ЕМС и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) объявили об открытии научно-образовательного центра «EMC — Университет ИТМО». Центр расположился в одном из зданий университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщили CNews в ЕМС. Соглашение

03.07.2015 Клиенты банка «ФК Открытие» получили доступ к сервису интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Банк «ФК Открытие» предложил своим клиентам новые возможности дистанционного управления бухгалтерией предприятия. Как сообщили CNews в «ФК Открытие», новая опция в рамках дистанционного обслуж
30.06.2015 Банк «ФК Открытие» запускает мобильное приложение для бизнеса «Портал менеджера»

Банк «ФК Открытие» объявил о запуске мобильного приложения для бизнеса «Портал менеджера». Как сообщили CNews в банке «ФК Открытие», новое приложение разработано для устройств на базе платформ
04.12.2014 «Ханты-Мансийский Банк Открытие» интегрировал интернет-банк с интернет-бухгалтерией «Моё дело»

«Ханты-Мансийский Банк Открытие» завершил интеграцию систем дистанционного банковского обслуживания с интернет-
03.09.2014 «Ханты-Мансийский банк» запустил сервис геолокации банкоматов

28.07.2014 «Ханты-Мансийский банк» запустил «Мобильный банкинг» для Android

02.06.2014 К системе «Юнистрим» подключился «Ханты-Мансийский банк»

16.05.2014 «Ханты-Мансийский банк» начал работать в платежной системе «Универсальная электронная карта» ПРО100

18.03.2014 При открытии кошелька в «Яндекс.Деньгах» пользователи получают виртуальную карту MasterCard

Теперь при открытии кошелька в «Яндекс.Деньгах» пользователям автоматически выдается виртуальная банковская карта MasterCard. Клиенты, которые открыли кошелек ранее, смогут выпустить карту самостоятельно

30.01.2014 «Ханты-Мансийский банк» повысил безопасность операций в интернете

29.10.2013 «Астерос» создала новый ЦОД для «Номос-Банка»

13.08.2013 «Ханты-Мансийский банк» оснастил «Web-банкинг» технологией одноразовых паролей

19.07.2013 «Ханты-Мансийский банк» открыл свою страницу в соцсети «ВКонтакте»

27.05.2013 Новый виджет позволит легко найти ближайший офис или банкомат «Номос-Банка»

01.04.2013 Клиенты «Номос-Банка» могут без комиссии пополнить «Кошелек Элекснет» через интернет-банк и банкоматы

12.03.2013 «Ханты-Мансийский банк» расширил возможности системы онлайн-платежей: денежные переводы через Migom, Contact и «Лидер»

28.02.2013 Tele2 и МТС подписали соглашение об открытии национального роуминга

Оператор мобильной связи Tele2 продолжает расширять границы национального роуминга. Tele2 подписала соглашение с компанией «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) об открытии роуминговых услуг абонентам Tele2 на всей территории России в сети МТС. Теперь услуги национального роуминга доступны абонентам Tele2 в сетях МТС, «Билайн», «МегаФон», СМАРТС и Utel по
05.02.2013 «Ханты-Мансийский банк» развивает услуги по переводу денежных средств с карты на карту

05.02.2013 Татарстан объявил об открытии государственной онлайн-школы татарского языка

Республика Татарстан объявила об открытии обучения в государственной онлайн-школе татарского языка «Ана Теле». Президент республики Рустам Минниханов отметил: «Сегодня в мире проживает около 7 млн татар, в России – 5,5 млн чел
28.01.2013 «Ханты-Мансийский банк» присоединился к программе «Универсальная электронная карта»

13.12.2012 Пополнять Visa Qiwi Wallet теперь можно через банкоматы и интернет-банк «Номос-Банка»

05.10.2012 «Ханты-Мансийский банк» пополнил функционал «Web-банкинга» услугой «Платеж на свободные реквизиты»

01.10.2012 Клиенты «Номос-Банка» могут подключить интернет-банк дистанционно

31.08.2012 «Ханты-Мансийский банк» предложил своим клиентам систему онлайн-платежей


Публикаций - 528, упоминаний - 800

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24244 136
IBM - International Business Machines Corp 9372 91
Google LLC 11497 90
Ростелеком 10901 87
Yandex - Яндекс 6693 72
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11315 72
МегаФон 8107 67
Intel Corporation 11986 66
7820 65
SAP SE 5154 65
Samsung Electronics 10052 60
Apple Inc 11767 59
Oracle Corporation 6565 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8511 52
Softline - Софтлайн 2492 47
Meta Platforms - Facebook 4394 46
HP Inc. 5639 45
VK - Mail.ru Group 3301 42
Huawei 3758 39
Dell EMC 4989 38
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2767 37
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1593 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5654 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4633 28
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 507 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3443 26
Cisco Systems 5043 26
Diasoft - Диасофт 748 25
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 562 24
Amazon Inc - Amazon.com 2933 23
Nvidia Corp 3357 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2101 22
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1158 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1433 22
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 21
Citrix Systems 802 21
SAP CIS - САП СНГ 853 21
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 521 20
X Corp - Twitter 2821 20
ABB Group - Asea Brown Boveri 317 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6748 172
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2685 109
Альфа-Банк 1703 106
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 894 74
ПСБ - Промсвязьбанк 806 73
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1531 60
ГПБ - Газпромбанк 1039 58
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1076 58
Qiwi 984 55
МКБ - Московский кредитный банк 545 52
Интеррос - Росбанк АКБ 616 49
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 400 43
Почта России ПАО 2040 42
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2108 40
ВТБ - ВТБ24 662 39
РЖД - Российские железные дороги 1821 37
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6844 35
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 632 34
Совкомбанк ПАО 245 34
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 31
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 31
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 958 30
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 28
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 28
Рокет (ранее Рокетбанк) 60 28
Газпром нефть 573 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 415 25
Ак Барс Банк 266 24
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 308 24
Citi - Citibank - Ситибанк 317 24
QIWI Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 144 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 250 21
Роснефть НК - нефтяная компания 506 21
НСПК - Национальная система платежных карт 761 21
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 21
АльфаСтрахование СГ 298 21
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 470 20
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 436 20
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4442 137
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2905 60
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 716 6
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2668 28
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 20
АФТ - Ассоциация Финтех 123 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 6
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 87 4
Единая Россия - Политическая партия 287 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 248 3
Linux Foundation 179 3
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 683 3
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ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 112 2
ASF - Apache Software Foundation 108 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 2
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
OpenCAPI Consortium 13 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 30 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
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Eclipse Foundation 25 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11277 128
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11895 127
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10951 127
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16708 125
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5950 124
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11228 120
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 11991 109
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16649 109
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6329 105
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10175 104
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11990 101
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11867 95
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15736 94
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8851 92
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5551 87
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9897 86
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8206 85
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6586 83
Google Android 13571 110
Microsoft Windows 15219 86
Apple iOS 7456 72
Microsoft Windows 2000 8661 69
Linux OS 9336 54
Apple iPhone 6 4862 53
Google Play - Google Store - Android Market 3188 40
Apple iPhone - серия смартфонов 6924 39
Microsoft Office 3601 34
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1914 34
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3983 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4752 34
Apple - App Store 2800 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4881 26
Apple iPad 3819 25
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 806 22
Oracle Java - язык программирования 2930 21
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3976 21
Apple Mac - Apple Macintosh 2938 21
Softline Direct - Софтлайн Директ 44 20
Mozilla Firefox - браузер 1860 20
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 18
VK - Mail.ru Одноклассники 1693 17
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1307 17
Apple macOS X - Rhapsody 1507 17
Microsoft Skype 2021 17
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 705 16
Apple macOS 1936 16
Microsoft Office Word 739 15
JavaScript - JS - язык программирования 1113 15
Microsoft Windows 10 1692 15
Google YouTube - Видеохостинг 2609 15
Google Chrome - браузер 1507 14
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 725 14
Microsoft Office Excel 1153 14
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1614 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2209 14
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 574 13
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1408 13
Microsoft Outlook 1355 13
Залманов Андрей 37 29
Русанов Сергей 48 24
Солонин Сергей 100 20
Меньшов Кирилл 111 19
Емельченков Сергей 133 18
Путятинский Сергей 83 18
Путин Владимир 3012 17
Чаркин Евгений 277 17
Натрусов Артем 264 16
Белоусов Максим 100 16
Сотин Денис 201 15
Урьяс Вадим 98 14
Шевченко Владимир 145 14
Широких Алексей 72 14
Демидов Сергей 123 13
Михалев Евгений 74 13
Серова Елена 319 13
Меднов Сергей 124 13
Андрианов Павел 84 13
Прохоров Фёдор 83 12
Козлов Михаил 171 12
Ермолаев Артем 370 12
Богачев Игорь 179 12
Шадаев Максут 875 12
Трояновский Владимир 62 12
Устюжанин Дмитрий 50 12
Леушев Андрей 71 12
Бурилов Андрей 101 12
Валчев Стоян 48 12
Сычев Артем 69 12
Глазков Александр 87 11
Палей Лев 47 11
Остапенко Григорий 27 11
Фомичев Андрей 69 11
Горбатько Александр 105 11
Дьяченко Валерий 95 11
Цыганов Вячеслав 64 11
Черкасова Надия 23 11
Ким Борис 75 11
Кабаков Ярослав 49 11
Россия - РФ - Российская федерация 136459 1173
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41494 502
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51271 278
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13895 234
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16606 205
Европа 21495 182
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16319 115
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13994 107
Украина 7485 93
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13170 86
Германия - Федеративная Республика 12455 86
Россия - СФО - Новосибирск 4073 82
Франция - Французская Республика 7726 73
Россия - УФО - Екатеринбург 3721 71
Япония 13158 68
Казахстан - Республика 5359 65
Земля - планета Солнечной системы 10220 61
Азия - Азиатский регион 5345 57
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2732 56
Европа Восточная 3044 54
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2919 51
Индия - Bharat 5301 50
Канада 4805 49
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7029 48
Беларусь - Белоруссия 5429 46
Италия - Итальянская Республика 4292 39
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2800 38
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2115 38
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1480 37
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2684 37
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 35
Солнце - звезда Солнечной системы 5044 35
Испания - Королевство 3675 35
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2311 34
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1811 33
Южная Корея - Республика 6521 33
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1450 33
Израиль 2689 33
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2455 33
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2586 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46031 831
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48494 376
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22815 306
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27251 280
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10486 173
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15683 172
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12472 147
Кредитование - Сrediting - Заём 6459 140
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5389 133
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7585 119
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17299 96
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12992 96
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5730 93
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10632 93
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6630 91
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5367 79
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11126 54
Phys.org 972 29
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5851 18
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Vanson Bourne 48 1
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РАН - Российская академия наук 1789 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 547 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1426 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 824 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 310 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 903 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 387 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 283 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 240 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 232 7
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 185 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 6
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 6
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 158 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 162 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 5
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 84 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 499 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 4
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 64 4
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 10 4
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 103 4
University of Rochester - Рочестерский университет 57 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 194 4
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 36 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 505 3
Samsung Исследовательский центр 6 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 124 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 945 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 114 3
University of Oxford - Оксфордский университет 197 3
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 3
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 3
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 142 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1934 60
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 56
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1011 37
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2305 15
CNews AWARDS - награда 456 15
CNews FORUM Кейсы 184 12
CNews Баттл 64 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 526 7
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1176 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 5
Intel Developer Forum - IDF 276 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 5
CNews APPWards 36 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 702 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 276 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 4
Oracle OpenWorld 65 3
Honor Cup 16 3
День молодёжи - 27 июня 749 3
Digital October - конференционное пространство 90 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
Docflow 146 2
Cyprus IT Forum 2 2
CNews ИТ-стратегия 32 2
Международный женский день - 8 марта 321 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 2
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
iF Design Awards 25 2
Создавая будущее Всероссийский конкурс 2 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 2
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
Banking Tech Awards 2 1
Global Mobile Broadband Forum 2 1
Иванниковские чтения 1 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1291612, в очереди разбора - 802238.
Создано именных указателей - 148096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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