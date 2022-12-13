ВТБ Открытие ФК Банк Открытие
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта».
|13.12.2022
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Никита Виноградов, Банк «ФК Открытие»: Со сложностями достойно справились те, кто давно занимался вопросом корпоративного технологического суверенитета
ого обеспечения информационной безопасности в ОАО «Коммерческий Банк С 2015 г. работает в ПАО Банк «ФК Открытие» в отделе мониторинга инцидентов информационной безопасности, начинал с позиции а
|25.09.2019
|Samsung объявила об открытии «ИТ Академии Samsung» в Волгограде
|22.06.2019
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Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить?
парадоксально заявил Иннокентий Андрущенко, начальник отдела тестирования производительности, банк «ФК Открытие» и продолжил, – или та, что продолжается непрерывно». В своем выступлении он обри
|10.10.2018
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Х5 объявила об открытии магазина-лаборатории для тестирования новых технологий
фтом Х5. С одной стороны, в магазине-лаборатории все новые идеи теперь можно быстро проверить, с другой – мы сможем увеличить число экспериментов и "ускорить" воронку инноваций в целом», – отметил на открытии лаборатории Вадим Капустин, директор по стратегии Х5 Retail Group.
|17.08.2018
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Qiwi забирает себе клиентов «Рокетбанка»
Qiwi и «ФК Открытие» решили судьбу «Рокетбанка» Платежная система Qiwi договорилась с банком «ФК О
|10.07.2018
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Samsung подписала соглашение об открытии «IoT Академии Samsung» в УрФУ
, которая может использоваться в разных сегментах, тесно связанных с университетом, – не только промышленности, но и энергетики, транспорта, здравоохранения. Положительное решение компании Samsung об открытии в институте радиоэлектроники и информационных технологий, а также институте естественных наук и математики нашего университета центров компетенций по технологиям интернета вещей позвол
|06.07.2018
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Банк «Открытие» неожиданно заработал 3,4 миллиарда на акциях Qiwi
ЕПО называется продажа какого-либо актива с обязательством его обратного выкупа. 20 декабря 2017 г. банк «Открытие» в рамках сделки РЕПО приобрел 16% акций Qiwi. Стоимость одной акции в ходе то
|04.04.2018
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«Инфотекс» объявил об открытии регионального представительства в Екатеринбурге
«Инфотекс», российский разработчик программно-аппаратных решений в сфере информационной безопасности, объявил об открытии регионального представительства в рамках конференции цикла «Будни информационной безопасности» 3 апреля 2018 г. в Екатеринбурге. Новый филиал стал восьмым региональным отделением компа
|19.02.2018
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Ascreen объявила об открытии новой экспозиции в ММК «Победа» на острове Сахалин
Ascreen объявила о торжественном открытии экспозиции «Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны» в Музейно-мемориальном комплексе «Победа» Южно-Сахалинске. Разработкой концепции, проектированием и реализацией пр
|29.01.2018
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Банк «Открытие» заработал почти 2 миллиарда на акциях Qiwi
ежду банком «Открытие» и группой «Открытие Холдинг» Ранее на SEC раскрывалась информация о том, что банк «Открытие», до конца августа 2017 г. принадлежавший группе «Открытие Холдинг», в тот же
|06.12.2017
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«Открытие Холдинг» купила акций Qiwi больше, чем на 4 миллиарда
владельцы лишь 12,5 млн акций Qiwi (20,6% от общего числа). Тем не менее, в начале августа 2017 г. банк «Открытие», входивший в тот момент в состав группы «Открытие Холдинг», выкупил 5,5 млн A
|08.11.2017
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«Открытие Холдинг» скупает акции Qiwi: За неделю потрачено 3,2 миллиарда
выразили владельцы лишь 12,5 млн акций Qiwi (20,6% от общего числа). Тем не менее, в начале августа банк «Открытие», входивший в тот момент в состав группы «Открытие Холдинг», выкупил 5,5 млн A
|18.11.2016
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«Открытие Холдинг» повысил уровень ИБ с помощью Axoft и «Инфосекьюрити»
Компания Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, и системный интегратор ГК «Инфосекьюрити» завершили проект по внедрению решения HPE Voltage в ИТ-инфраструктуру «Открытие Холдинг». В ходе работы удалось оптимизировать процесс шифрования писем и файлов и, таким образом, повысить информационную безопасность компании, сообщили CNews в Axoft. «Открытие Х
|27.05.2016
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В ИТ-команде банка «ФК Открытие» произошли изменения
-технологический директор банка «Открытие» Сергей Меднов назначен на аналогичную должность в банке «ФК Открытие». На этой позиции он объединит руководство ИТ и операционными системами банка, со
|14.01.2016
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«ФК Открытие» подключилась к системе электронного факторинга FactorEx
ли электронного счета-фактуры, — отметил заместитель директора департамента факторинговых операций «ФК Открытие» Кирилл Покровский. — Автоматизация всей схемы взаимодействия между дебитором, фа
|13.01.2016
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Банк «ФК Открытие» будет финансировать факторинговые сделки через площадку FactorPlat
Банк «ФК Открытие» присоединился к электронной факторинговой площадке FactorPlat. С помощью нового инструмента «ФК Открытие» будет финансировать факторинговые сделки между X5 Retail Group и её
|15.10.2015
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EMC и НИУ ИТМО объявили об открытии научно-образовательного центра
Корпорация ЕМС и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) объявили об открытии научно-образовательного центра «EMC — Университет ИТМО». Центр расположился в одном из зданий университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщили CNews в ЕМС. Соглашение
|03.07.2015
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Клиенты банка «ФК Открытие» получили доступ к сервису интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Банк «ФК Открытие» предложил своим клиентам новые возможности дистанционного управления бухгалтерией предприятия. Как сообщили CNews в «ФК Открытие», новая опция в рамках дистанционного обслуж
|30.06.2015
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Банк «ФК Открытие» запускает мобильное приложение для бизнеса «Портал менеджера»
Банк «ФК Открытие» объявил о запуске мобильного приложения для бизнеса «Портал менеджера». Как сообщили CNews в банке «ФК Открытие», новое приложение разработано для устройств на базе платформ
|04.12.2014
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«Ханты-Мансийский Банк Открытие» интегрировал интернет-банк с интернет-бухгалтерией «Моё дело»
«Ханты-Мансийский Банк Открытие» завершил интеграцию систем дистанционного банковского обслуживания с интернет-
|03.09.2014
|«Ханты-Мансийский банк» запустил сервис геолокации банкоматов
|28.07.2014
|«Ханты-Мансийский банк» запустил «Мобильный банкинг» для Android
|02.06.2014
|К системе «Юнистрим» подключился «Ханты-Мансийский банк»
|16.05.2014
|«Ханты-Мансийский банк» начал работать в платежной системе «Универсальная электронная карта» ПРО100
|18.03.2014
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При открытии кошелька в «Яндекс.Деньгах» пользователи получают виртуальную карту MasterCard
Теперь при открытии кошелька в «Яндекс.Деньгах» пользователям автоматически выдается виртуальная банковская карта MasterCard. Клиенты, которые открыли кошелек ранее, смогут выпустить карту самостоятельно
|30.01.2014
|«Ханты-Мансийский банк» повысил безопасность операций в интернете
|29.10.2013
|«Астерос» создала новый ЦОД для «Номос-Банка»
|13.08.2013
|«Ханты-Мансийский банк» оснастил «Web-банкинг» технологией одноразовых паролей
|19.07.2013
|«Ханты-Мансийский банк» открыл свою страницу в соцсети «ВКонтакте»
|27.05.2013
|Новый виджет позволит легко найти ближайший офис или банкомат «Номос-Банка»
|01.04.2013
|Клиенты «Номос-Банка» могут без комиссии пополнить «Кошелек Элекснет» через интернет-банк и банкоматы
|12.03.2013
|«Ханты-Мансийский банк» расширил возможности системы онлайн-платежей: денежные переводы через Migom, Contact и «Лидер»
|28.02.2013
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Tele2 и МТС подписали соглашение об открытии национального роуминга
Оператор мобильной связи Tele2 продолжает расширять границы национального роуминга. Tele2 подписала соглашение с компанией «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) об открытии роуминговых услуг абонентам Tele2 на всей территории России в сети МТС. Теперь услуги национального роуминга доступны абонентам Tele2 в сетях МТС, «Билайн», «МегаФон», СМАРТС и Utel по
|05.02.2013
|«Ханты-Мансийский банк» развивает услуги по переводу денежных средств с карты на карту
|05.02.2013
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Татарстан объявил об открытии государственной онлайн-школы татарского языка
Республика Татарстан объявила об открытии обучения в государственной онлайн-школе татарского языка «Ана Теле». Президент республики Рустам Минниханов отметил: «Сегодня в мире проживает около 7 млн татар, в России – 5,5 млн чел
|28.01.2013
|«Ханты-Мансийский банк» присоединился к программе «Универсальная электронная карта»
|13.12.2012
|Пополнять Visa Qiwi Wallet теперь можно через банкоматы и интернет-банк «Номос-Банка»
|05.10.2012
|«Ханты-Мансийский банк» пополнил функционал «Web-банкинга» услугой «Платеж на свободные реквизиты»
|01.10.2012
|Клиенты «Номос-Банка» могут подключить интернет-банк дистанционно
|31.08.2012
|«Ханты-Мансийский банк» предложил своим клиентам систему онлайн-платежей
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Залманов Андрей 37 29
|Русанов Сергей 48 24
|Солонин Сергей 100 20
|Меньшов Кирилл 111 19
|Емельченков Сергей 133 18
|Путятинский Сергей 83 18
|Путин Владимир 3012 17
|Чаркин Евгений 277 17
|Натрусов Артем 264 16
|Белоусов Максим 100 16
|Сотин Денис 201 15
|Урьяс Вадим 98 14
|Шевченко Владимир 145 14
|Широких Алексей 72 14
|Демидов Сергей 123 13
|Михалев Евгений 74 13
|Серова Елена 319 13
|Меднов Сергей 124 13
|Андрианов Павел 84 13
|Прохоров Фёдор 83 12
|Козлов Михаил 171 12
|Ермолаев Артем 370 12
|Богачев Игорь 179 12
|Шадаев Максут 875 12
|Трояновский Владимир 62 12
|Устюжанин Дмитрий 50 12
|Леушев Андрей 71 12
|Бурилов Андрей 101 12
|Валчев Стоян 48 12
|Сычев Артем 69 12
|Глазков Александр 87 11
|Палей Лев 47 11
|Остапенко Григорий 27 11
|Фомичев Андрей 69 11
|Горбатько Александр 105 11
|Дьяченко Валерий 95 11
|Цыганов Вячеслав 64 11
|Черкасова Надия 23 11
|Ким Борис 75 11
|Кабаков Ярослав 49 11
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