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МегаФон Северо-Запад МегаФон Северо-Западный филиал МегаФон Северо-Западный GSM North-West GSM

МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM

7 мая 2002 года — «Северо-Западный GSM» в ходе ребрендинга переименован в «МегаФон»
 
 


04.07.2008 В «Мегафон Северо-Запад» внедрена OTA-платформа WiTSTM

Компания ООО «Трафиклэнд» и Северо-Западный филиал «Мегафон» объявили о запуске OTA-платформы WiTSTM (Wireless Transaction Server) в коммерческую эксплуатацию. Решение «Трафиклэнд» рассчитано на одновременное обслуживание
26.06.2008 «МегаФон Северо-Запад» ввел «Территорию» для корпоративных клиентов

«МегаФон Северо-Запад» начал предоставлять новый тарифный план для корпоративных клиентов «Территория». Новый тариф предоставляется корпоративным клиентам в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Арха
23.06.2008 «Мегафон Северо-Запад» открывает роуминг с Азербайджаном

«Мегафон Северо-Запад» объявил об открытии двустороннего коммерческого роуминга GPRS с компанией Azerfon LLC (Азербайджан). Итого на данный момент коммерческий роуминг GPRS действует с 190 сетям
02.06.2008 «Мегафон Северо-Запад» начал предоставление опции «Белые ночи»

«МегаФон Северо-Запад» объявил о начале предоставления с 1 июня 2008 г. опции «Белые ночи». В рамках тарифной опции «Белые ночи» абоненту предоставляется возможность с 1 июня по 31 августа 2008

23.05.2008 «МегаФон Северо-Запад» запустит 1 тыс. базовых станций 3G к концу года

ге будет состоять из 250 базовых станций, модернизация которых сейчас завершается. К концу 2008 г. «МегаФон Северо-Запад» запустит 3G-сеть во всех регионах СЗФО, за исключением Республики Коми,
15.04.2008 «МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг на Нидерландских Антилах

«МегаФон Северо-Запад» объявляет о подписании очередных соглашений о коммерческом роуминге на базе технологии CAMEL. Абоненты Северо-Западного филиала компании могут пользоваться услугами связи

14.04.2008 «МегаФон Северо-Запад» возобновил работу центра обслуживания в Ледовом

Возобновил свою работу центр продаж и обслуживания абонентов «МегаФон Северо-Запад» в Ледовом дворце. Центр открылся 11 апреля 2008 г. после реконструкции по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.1, Ледовый дворец. В новом центре обслуживания оказы
11.04.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Бразилии и Камбодже

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями TNL PCS S/A (Бразилия) и CamGSM Company Limited (Камбоджа). Итого, на 11 апреля 2008 г. коммерческий роуминг GPR
04.03.2008 «МегаФон Северо-Запад» запускает «MMS за 99 копеек»

С 1 марта по 30 апреля 2008 г. стоимость MMS в сети «МегаФон Северо-Запад» составит 99 коп. Тариф на MMS предоставляется в рамках подключения тарифной опции «MMS за 99 копеек». Стоимость подключения опции и абонентская плата за ее предоставление

19.02.2008 «МегаФон Северо-Запад» ввёл тариф «Нон-стоп»

«МегаФон Северо-Запад» представляет новый тарифный план для активного общения «Нон-стоп» с минимальной стоимостью вызовов внутри сети после первых двух минут разговора. «Нон-стоп» - это тарифный
08.02.2008 «МегаФон Северо-Запад» открыл офис продаж в Петродворце

«МегаФон Северо-Запад» открыл второй офис продаж и экспресс-обслуживания на территории Северо-Западного региона. В новом офисе продаж и экспресс-обслуживания, расположенном в Петродворце по адре
05.02.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Танзании и Великобритании

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов Севе
04.02.2008 «Мегафон Северо-Запад» ввёл безлимитный ночной интернет

«МегаФон Северо-Запад» начал подключения на тарифную опцию «Ночной форсаж», в рамках которой а
01.02.2008 «Мегафон Северо-Запад» изменил принцип тарификации на «ЛАЙТе»

«Мегафон Северо-Запад» сообщил о том, что с 1 февраля 2008 г. изменяется принцип начисления абонентской платы за основной пакет услуг на тарифном плане «Комфорт.ЛАЙТ» в Санкт-Петербурге и Ленинг
25.01.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Болгарии

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией "BTC Mobile EOOD" (Болгария). На данный момент у оператора коммерческий роуминг GPRS действует с 170 сетями из 98
16.01.2008 «Мегафон Северо-Запад» ввёл для корпоративных клиентов «чёрные списки»

14.01.2008 «Мегафон Северо-Запад» ввёл тарифный план «Люкс 250»

«МегаФон Северо-Запад» ввёл новый тарифный план «Люкс 250». В рамках данного тарифного плана предоставляется 250 минут в месяц исходящих вызовов внутри общероссийской сети «МегаФон», на голосову
29.12.2007 «МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг в ОАЭ

«МегаФон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг для своих абонентов в сети Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (Объединенные Арабские Эмираты, GSM 900/1800, 3G 2100). Итого, н
14.12.2007 «МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор»

«МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор», которая позволяет создавать и отправлять MMS через интернет по сниженным тарифам. Услуга «MMS-конструктор» включает в себя возможность соз
26.11.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Индии и Мадагаскаре

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL в сети Orange Madagascar S.A. (Мадагаскар). Также открылся двусторонний коммерческий роуминг с компанией Reliance Tele
23.11.2007 «МегаФон Северо-Запад» ввёл услуги «Позвони мне» и «Заплати за меня»

«МегаФон Северо-Запад» вводит услуги, с помощью которых абоненты могут бесплатно передавать сообщения с просьбой позвонить или пополнить счет при отключенных услугах исходящей связи. Теперь абон
20.11.2007 «МегаФон Северо-Запад» расширил «Географию»

«МегаФон Северо-Запад» объявляет о расширении перечня городов и стран, при звонке в которые пр
16.11.2007 «МегаФон Северо-Запад» модифицирует тариф «Командировочный»

«МегаФон Северо-Запад» объявляет о модификациях тарифного плана «Командировочный», на котором обслуживаются корпоративные клиенты оператора. Теперь при нахождении за пределами региона для абонен
13.11.2007 «Мегафон Северо-Запад» снизил тарифы для корпоративных клиентов

В ноябре 2007 г. изменились тарифы «Мегафон Северо-Запад» на входящую и исходящую связь для корпоративных клиентов, обслуживающихся на тарифном плане «Командировочный» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельской, Во
05.09.2007 «Мегафон Северо-Запад» ввёл услугу «Всегда на связи» для всех региональных абонентов

В период с 3 по 7 сентября 2007 «Мегафон Северо-Запад» автоматически включит абонентам Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и республики Карелия. С помощью услуги «Всегда на
13.08.2007 «Мегафон Северо-Запад» открывает GPRS-роуминг в Индии

«Мегафон Северо-Запад» открывает двусторонний коммерческий GPRS-роуминг с компанией Vodafone Essar Cellular Ltd. (Tamil Nadu) (Индия). Итого, на 10 августа 2007 года коммерческий роуминг GPRS оп
01.08.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Малайзии

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для в сети «Malaysian Mobile Services Sdn. Bhd» (Малайзия). На данный момент у компании роуминг действует c 448 операт
30.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Украине

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг GPRS в сети «Ukrainian Radio Systems» (Украина). На данный момент у компании коммерческий роуминг GPRS действует с 159 сетями из 94 стран, пред
28.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» внедрил АСУМТ «Оптимум»

«Мегафон Северо-Запад» внедрил автоматизированную систему управления мобильной торговлей «Оптимум» (разработка компании CDC), предназначенную для улучшения работы своих мерчандайзеров, взаимодей
25.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Польше

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг в сети «P4 Sp. Z o.o.» (Польша, 3G). На данный момент у компании роуминг действует c 448 операторами из 183 стран, предоставляющими услуги в 19
24.07.2007 В «Мегафон Северо-Запад» создан департамент фиксированной связи

В настоящее время для развития данного направления в структуре Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» создан департамент фиксированной связи. Должность заместителя директора — директора Департамента занял Петр Акульшин. В его компетенцию входит, в первую о
17.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Белоруссии

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией «JV Mobile Digital Communications» (Белоруссия). На данный момент у оператора роуминг GPRS действует с 158 сетями
12.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Египте

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией «Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E.» (Египет). В данный момент у компании коммерческий роуминг GPRS действу
09.07.2007 «МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг в белорусской сети

«МегаФон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг в сети Belarusian Telecommunications Network. На данный момент компанией заключено 522 договора о роуминге с операторами из 190 стран.
05.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Алжире

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Wataniya Telecom Algerie s.p.a. (Алжир). Всего у компании коммерческий роуминг GPRS действует со 154 сетями из 94
26.06.2007 «МегаФон Северо-Запад» расширяет сеть GPRS-роуминга

«МегаФон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями PT. Excelcomindo Pratama (Индонезия) и Orascom Telecom Tunisie S.A. (Тунис). На 25 июня 2007 г. коммерческий роу
22.06.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Тринидаде и в Хорватии

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями T-Mobile Croatia Limited Liability Company for Telecommunication Services (Хорватия) и Digicel (Trinidad) Limite
20.06.2007 «МегаФон Северо-Запад» открыл Wi-Fi доступ в «Кронверке»

«МегаФон Северо-Запад» обеспечил доступ к услуге «Мобильный Интернет (Wi-Fi)» в гостинице и бизнес-центре «Кронверк» на ул. Блохина, 9. Точки доступа организованы в конференц-зале бизнес-центра,
14.06.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Исландии

«Мегафон Северо-Запад» объявил об открытии двустороннего коммерческого роуминга GPRS с компанией Og fjarskipti (ISLTL) (Исландия). Итого, на текущий момент коммерческий GPRS-роуминг оператора де
31.05.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в США

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг с компанией Cincinnati Bell Wi

Публикаций - 520, упоминаний - 794

МегаФон Северо-Запад замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7471 398
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 110
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 102
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 99
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 95
МегаФон - Мобиком 225 88
Telia Company - TeliaSonera 1024 84
МегаФон - Волжский GSM 81 76
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 133 71
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 70
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8281 64
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10238 62
МегаФон ПетерСтар 325 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5633 20
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 19
Рустелеком ТК 290 17
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ 224 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2988 16
Питерская группа связистов 429 15
Siemens AG - Siemens Group 2559 15
Ростелеком - Связьинвест 1704 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 11
МегаФон Центральный филиал 91 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2630 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1566 9
Cisco Systems 4968 8
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 8
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 8
HP 3Com 677 8
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 68 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 7
HP - Hewlett-Packard 3625 7
Toshiba Corporation 2906 7
Intel Corporation 11815 7
Seiko Epson Corporation 889 7
Philips 2059 6
Canon 1382 6
HP Inc. 5601 6
Samsung Electronics 9894 6
Xerox 1127 6
Открытие ФК - Банк Открытие 520 24
Альфа-Групп 674 15
Россети Ленэнерго 2334 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 439 10
Dixis - Диксис 359 10
Евросеть 1402 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 8
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 8
Альфа-Эко 52 7
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 23 6
Петровский народный банк 11 6
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 248 6
Ростатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 7 6
Открытие ФК - Росгосстрах 313 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 6
ОСК - Адмиралтейские верфи 27 6
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 6
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 5
IPOC 123 5
Телефорум 93 5
Цифроград 171 5
Северсталь ПАО - Severstal 398 5
Связной ГК 1354 4
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 183 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 3
Рапида НКО - платежные система 144 3
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 3
Beiten Burkhardt 62 3
Visa International 1899 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 188 3
101Hotels.com 670 3
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 743 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 2
Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 25 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 162 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5453 10
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 627 9
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 39 8
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 169 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 969 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 924 7
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 100 6
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 91 6
Петербургский метрополитен ГУП 120 6
Федеральное казначейство России 1628 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 222 5
Судебная власть - Judicial power 2172 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 747 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2585 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2480 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2080 3
Президент Российской Федерации 3962 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 155 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 2
Росстандарт - ВНИИМС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы 4 2
Ростехнадзор РФ - Госэнергонадзор - Федеральный государственный энергетический надзор 3 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 54 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 367 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 1
Прокуратура Германии 12 1
Минюст РФ - ГРП ФБУ - Государственная Регистрационная Палата 2 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 23 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 57 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 244 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи ДИКТ 57 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 70 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 157 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 197
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26220 181
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2438 152
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18784 105
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2207 75
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23025 67
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7792 64
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6247 54
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2697 45
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13809 45
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6052 43
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1218 37
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4283 36
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1302 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 28
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8902 27
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12012 25
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1369 22
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5538 22
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7250 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42480 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта 519 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13217 20
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 540 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3888 17
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