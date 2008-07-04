МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM

В «Мегафон Северо-Запад» внедрена OTA-платформа WiTSTM Компания ООО «Трафиклэнд» и Северо-Западный филиал «Мегафон» объявили о запуске OTA-платформы WiTSTM (Wireless Transaction Server) в коммерческую эксплуатацию. Решение «Трафиклэнд» рассчитано на одновременное обслуживание

«МегаФон Северо-Запад» ввел «Территорию» для корпоративных клиентов «МегаФон Северо-Запад» начал предоставлять новый тарифный план для корпоративных клиентов «Территория». Новый тариф предоставляется корпоративным клиентам в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Арха

«Мегафон Северо-Запад» открывает роуминг с Азербайджаном «Мегафон Северо-Запад» объявил об открытии двустороннего коммерческого роуминга GPRS с компанией Azerfon LLC (Азербайджан). Итого на данный момент коммерческий роуминг GPRS действует с 190 сетям

«Мегафон Северо-Запад» начал предоставление опции «Белые ночи» «МегаФон Северо-Запад» объявил о начале предоставления с 1 июня 2008 г. опции «Белые ночи». В рамках тарифной опции «Белые ночи» абоненту предоставляется возможность с 1 июня по 31 августа 2008

«МегаФон Северо-Запад» запустит 1 тыс. базовых станций 3G к концу года ге будет состоять из 250 базовых станций, модернизация которых сейчас завершается. К концу 2008 г. «МегаФон Северо-Запад» запустит 3G-сеть во всех регионах СЗФО, за исключением Республики Коми,

«МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг на Нидерландских Антилах «МегаФон Северо-Запад» объявляет о подписании очередных соглашений о коммерческом роуминге на базе технологии CAMEL. Абоненты Северо-Западного филиала компании могут пользоваться услугами связи

«МегаФон Северо-Запад» возобновил работу центра обслуживания в Ледовом Возобновил свою работу центр продаж и обслуживания абонентов «МегаФон Северо-Запад» в Ледовом дворце. Центр открылся 11 апреля 2008 г. после реконструкции по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.1, Ледовый дворец. В новом центре обслуживания оказы

«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Бразилии и Камбодже «Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями TNL PCS S/A (Бразилия) и CamGSM Company Limited (Камбоджа). Итого, на 11 апреля 2008 г. коммерческий роуминг GPR

«МегаФон Северо-Запад» запускает «MMS за 99 копеек» С 1 марта по 30 апреля 2008 г. стоимость MMS в сети «МегаФон Северо-Запад» составит 99 коп. Тариф на MMS предоставляется в рамках подключения тарифной опции «MMS за 99 копеек». Стоимость подключения опции и абонентская плата за ее предоставление

«МегаФон Северо-Запад» ввёл тариф «Нон-стоп» «МегаФон Северо-Запад» представляет новый тарифный план для активного общения «Нон-стоп» с минимальной стоимостью вызовов внутри сети после первых двух минут разговора. «Нон-стоп» - это тарифный

«МегаФон Северо-Запад» открыл офис продаж в Петродворце «МегаФон Северо-Запад» открыл второй офис продаж и экспресс-обслуживания на территории Северо-Западного региона. В новом офисе продаж и экспресс-обслуживания, расположенном в Петродворце по адре

«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Танзании и Великобритании «Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов Севе

«Мегафон Северо-Запад» ввёл безлимитный ночной интернет «МегаФон Северо-Запад» начал подключения на тарифную опцию «Ночной форсаж», в рамках которой а

«Мегафон Северо-Запад» изменил принцип тарификации на «ЛАЙТе» «Мегафон Северо-Запад» сообщил о том, что с 1 февраля 2008 г. изменяется принцип начисления абонентской платы за основной пакет услуг на тарифном плане «Комфорт.ЛАЙТ» в Санкт-Петербурге и Ленинг

«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Болгарии «Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией "BTC Mobile EOOD" (Болгария). На данный момент у оператора коммерческий роуминг GPRS действует с 170 сетями из 98

«Мегафон Северо-Запад» ввёл тарифный план «Люкс 250» «МегаФон Северо-Запад» ввёл новый тарифный план «Люкс 250». В рамках данного тарифного плана предоставляется 250 минут в месяц исходящих вызовов внутри общероссийской сети «МегаФон», на голосову

«МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг в ОАЭ «МегаФон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг для своих абонентов в сети Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (Объединенные Арабские Эмираты, GSM 900/1800, 3G 2100). Итого, н

«МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор» «МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор», которая позволяет создавать и отправлять MMS через интернет по сниженным тарифам. Услуга «MMS-конструктор» включает в себя возможность соз

«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Индии и Мадагаскаре «Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL в сети Orange Madagascar S.A. (Мадагаскар). Также открылся двусторонний коммерческий роуминг с компанией Reliance Tele

«МегаФон Северо-Запад» ввёл услуги «Позвони мне» и «Заплати за меня» «МегаФон Северо-Запад» вводит услуги, с помощью которых абоненты могут бесплатно передавать сообщения с просьбой позвонить или пополнить счет при отключенных услугах исходящей связи. Теперь абон

«МегаФон Северо-Запад» расширил «Географию» «МегаФон Северо-Запад» объявляет о расширении перечня городов и стран, при звонке в которые пр

«МегаФон Северо-Запад» модифицирует тариф «Командировочный» «МегаФон Северо-Запад» объявляет о модификациях тарифного плана «Командировочный», на котором обслуживаются корпоративные клиенты оператора. Теперь при нахождении за пределами региона для абонен

«Мегафон Северо-Запад» снизил тарифы для корпоративных клиентов В ноябре 2007 г. изменились тарифы «Мегафон Северо-Запад» на входящую и исходящую связь для корпоративных клиентов, обслуживающихся на тарифном плане «Командировочный» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельской, Во

«Мегафон Северо-Запад» ввёл услугу «Всегда на связи» для всех региональных абонентов В период с 3 по 7 сентября 2007 «Мегафон Северо-Запад» автоматически включит абонентам Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и республики Карелия. С помощью услуги «Всегда на

«Мегафон Северо-Запад» открывает GPRS-роуминг в Индии «Мегафон Северо-Запад» открывает двусторонний коммерческий GPRS-роуминг с компанией Vodafone Essar Cellular Ltd. (Tamil Nadu) (Индия). Итого, на 10 августа 2007 года коммерческий роуминг GPRS оп

«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Малайзии «Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для в сети «Malaysian Mobile Services Sdn. Bhd» (Малайзия). На данный момент у компании роуминг действует c 448 операт

«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Украине «Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг GPRS в сети «Ukrainian Radio Systems» (Украина). На данный момент у компании коммерческий роуминг GPRS действует с 159 сетями из 94 стран, пред

«Мегафон Северо-Запад» внедрил АСУМТ «Оптимум» «Мегафон Северо-Запад» внедрил автоматизированную систему управления мобильной торговлей «Оптимум» (разработка компании CDC), предназначенную для улучшения работы своих мерчандайзеров, взаимодей

«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Польше «Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг в сети «P4 Sp. Z o.o.» (Польша, 3G). На данный момент у компании роуминг действует c 448 операторами из 183 стран, предоставляющими услуги в 19

В «Мегафон Северо-Запад» создан департамент фиксированной связи В настоящее время для развития данного направления в структуре Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» создан департамент фиксированной связи. Должность заместителя директора — директора Департамента занял Петр Акульшин. В его компетенцию входит, в первую о

«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Белоруссии «Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией «JV Mobile Digital Communications» (Белоруссия). На данный момент у оператора роуминг GPRS действует с 158 сетями

«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Египте «Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией «Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E.» (Египет). В данный момент у компании коммерческий роуминг GPRS действу

«МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг в белорусской сети «МегаФон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг в сети Belarusian Telecommunications Network. На данный момент компанией заключено 522 договора о роуминге с операторами из 190 стран.

«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Алжире «Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Wataniya Telecom Algerie s.p.a. (Алжир). Всего у компании коммерческий роуминг GPRS действует со 154 сетями из 94

«МегаФон Северо-Запад» расширяет сеть GPRS-роуминга «МегаФон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями PT. Excelcomindo Pratama (Индонезия) и Orascom Telecom Tunisie S.A. (Тунис). На 25 июня 2007 г. коммерческий роу

«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Тринидаде и в Хорватии «Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями T-Mobile Croatia Limited Liability Company for Telecommunication Services (Хорватия) и Digicel (Trinidad) Limite

«МегаФон Северо-Запад» открыл Wi-Fi доступ в «Кронверке» «МегаФон Северо-Запад» обеспечил доступ к услуге «Мобильный Интернет (Wi-Fi)» в гостинице и бизнес-центре «Кронверк» на ул. Блохина, 9. Точки доступа организованы в конференц-зале бизнес-центра,

«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Исландии «Мегафон Северо-Запад» объявил об открытии двустороннего коммерческого роуминга GPRS с компанией Og fjarskipti (ISLTL) (Исландия). Итого, на текущий момент коммерческий GPRS-роуминг оператора де