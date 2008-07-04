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МегаФон Северо-Запад МегаФон Северо-Западный филиал МегаФон Северо-Западный GSM North-West GSM

МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM

7 мая 2002 года — «Северо-Западный GSM» в ходе ребрендинга переименован в «МегаФон»
 
 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4783 дела, на cумму 225 643 147 103 ₽*

Судебные дела (4783) на сумму 225 643 147 103 ₽*
в качестве истца (2208) на сумму 54 381 378 976 ₽*
в качестве ответчика (2078) на сумму 27 056 538 405 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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04.07.2008 В «Мегафон Северо-Запад» внедрена OTA-платформа WiTSTM

Компания ООО «Трафиклэнд» и Северо-Западный филиал «Мегафон» объявили о запуске OTA-платформы WiTSTM (Wireless Transaction Server) в коммерческую эксплуатацию. Решение «Трафиклэнд» рассчитано на одновременное обслуживание
26.06.2008 «МегаФон Северо-Запад» ввел «Территорию» для корпоративных клиентов

«МегаФон Северо-Запад» начал предоставлять новый тарифный план для корпоративных клиентов «Территория». Новый тариф предоставляется корпоративным клиентам в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Арха
23.06.2008 «Мегафон Северо-Запад» открывает роуминг с Азербайджаном

«Мегафон Северо-Запад» объявил об открытии двустороннего коммерческого роуминга GPRS с компанией Azerfon LLC (Азербайджан). Итого на данный момент коммерческий роуминг GPRS действует с 190 сетям
02.06.2008 «Мегафон Северо-Запад» начал предоставление опции «Белые ночи»

«МегаФон Северо-Запад» объявил о начале предоставления с 1 июня 2008 г. опции «Белые ночи». В рамках тарифной опции «Белые ночи» абоненту предоставляется возможность с 1 июня по 31 августа 2008

23.05.2008 «МегаФон Северо-Запад» запустит 1 тыс. базовых станций 3G к концу года

ге будет состоять из 250 базовых станций, модернизация которых сейчас завершается. К концу 2008 г. «МегаФон Северо-Запад» запустит 3G-сеть во всех регионах СЗФО, за исключением Республики Коми,
15.04.2008 «МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг на Нидерландских Антилах

«МегаФон Северо-Запад» объявляет о подписании очередных соглашений о коммерческом роуминге на базе технологии CAMEL. Абоненты Северо-Западного филиала компании могут пользоваться услугами связи

14.04.2008 «МегаФон Северо-Запад» возобновил работу центра обслуживания в Ледовом

Возобновил свою работу центр продаж и обслуживания абонентов «МегаФон Северо-Запад» в Ледовом дворце. Центр открылся 11 апреля 2008 г. после реконструкции по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.1, Ледовый дворец. В новом центре обслуживания оказы
11.04.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Бразилии и Камбодже

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями TNL PCS S/A (Бразилия) и CamGSM Company Limited (Камбоджа). Итого, на 11 апреля 2008 г. коммерческий роуминг GPR
04.03.2008 «МегаФон Северо-Запад» запускает «MMS за 99 копеек»

С 1 марта по 30 апреля 2008 г. стоимость MMS в сети «МегаФон Северо-Запад» составит 99 коп. Тариф на MMS предоставляется в рамках подключения тарифной опции «MMS за 99 копеек». Стоимость подключения опции и абонентская плата за ее предоставление

19.02.2008 «МегаФон Северо-Запад» ввёл тариф «Нон-стоп»

«МегаФон Северо-Запад» представляет новый тарифный план для активного общения «Нон-стоп» с минимальной стоимостью вызовов внутри сети после первых двух минут разговора. «Нон-стоп» - это тарифный
08.02.2008 «МегаФон Северо-Запад» открыл офис продаж в Петродворце

«МегаФон Северо-Запад» открыл второй офис продаж и экспресс-обслуживания на территории Северо-Западного региона. В новом офисе продаж и экспресс-обслуживания, расположенном в Петродворце по адре
05.02.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Танзании и Великобритании

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов Севе
04.02.2008 «Мегафон Северо-Запад» ввёл безлимитный ночной интернет

«МегаФон Северо-Запад» начал подключения на тарифную опцию «Ночной форсаж», в рамках которой а
01.02.2008 «Мегафон Северо-Запад» изменил принцип тарификации на «ЛАЙТе»

«Мегафон Северо-Запад» сообщил о том, что с 1 февраля 2008 г. изменяется принцип начисления абонентской платы за основной пакет услуг на тарифном плане «Комфорт.ЛАЙТ» в Санкт-Петербурге и Ленинг
25.01.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Болгарии

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией "BTC Mobile EOOD" (Болгария). На данный момент у оператора коммерческий роуминг GPRS действует с 170 сетями из 98
16.01.2008 «Мегафон Северо-Запад» ввёл для корпоративных клиентов «чёрные списки»
14.01.2008 «Мегафон Северо-Запад» ввёл тарифный план «Люкс 250»

«МегаФон Северо-Запад» ввёл новый тарифный план «Люкс 250». В рамках данного тарифного плана предоставляется 250 минут в месяц исходящих вызовов внутри общероссийской сети «МегаФон», на голосову
29.12.2007 «МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг в ОАЭ

«МегаФон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг для своих абонентов в сети Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (Объединенные Арабские Эмираты, GSM 900/1800, 3G 2100). Итого, н
14.12.2007 «МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор»

«МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор», которая позволяет создавать и отправлять MMS через интернет по сниженным тарифам. Услуга «MMS-конструктор» включает в себя возможность соз
26.11.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Индии и Мадагаскаре

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL в сети Orange Madagascar S.A. (Мадагаскар). Также открылся двусторонний коммерческий роуминг с компанией Reliance Tele
23.11.2007 «МегаФон Северо-Запад» ввёл услуги «Позвони мне» и «Заплати за меня»

«МегаФон Северо-Запад» вводит услуги, с помощью которых абоненты могут бесплатно передавать сообщения с просьбой позвонить или пополнить счет при отключенных услугах исходящей связи. Теперь абон
20.11.2007 «МегаФон Северо-Запад» расширил «Географию»

«МегаФон Северо-Запад» объявляет о расширении перечня городов и стран, при звонке в которые пр
16.11.2007 «МегаФон Северо-Запад» модифицирует тариф «Командировочный»

«МегаФон Северо-Запад» объявляет о модификациях тарифного плана «Командировочный», на котором обслуживаются корпоративные клиенты оператора. Теперь при нахождении за пределами региона для абонен
13.11.2007 «Мегафон Северо-Запад» снизил тарифы для корпоративных клиентов

В ноябре 2007 г. изменились тарифы «Мегафон Северо-Запад» на входящую и исходящую связь для корпоративных клиентов, обслуживающихся на тарифном плане «Командировочный» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельской, Во
05.09.2007 «Мегафон Северо-Запад» ввёл услугу «Всегда на связи» для всех региональных абонентов

В период с 3 по 7 сентября 2007 «Мегафон Северо-Запад» автоматически включит абонентам Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и республики Карелия. С помощью услуги «Всегда на
13.08.2007 «Мегафон Северо-Запад» открывает GPRS-роуминг в Индии

«Мегафон Северо-Запад» открывает двусторонний коммерческий GPRS-роуминг с компанией Vodafone Essar Cellular Ltd. (Tamil Nadu) (Индия). Итого, на 10 августа 2007 года коммерческий роуминг GPRS оп
01.08.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Малайзии

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для в сети «Malaysian Mobile Services Sdn. Bhd» (Малайзия). На данный момент у компании роуминг действует c 448 операт
30.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Украине

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг GPRS в сети «Ukrainian Radio Systems» (Украина). На данный момент у компании коммерческий роуминг GPRS действует с 159 сетями из 94 стран, пред
28.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» внедрил АСУМТ «Оптимум»

«Мегафон Северо-Запад» внедрил автоматизированную систему управления мобильной торговлей «Оптимум» (разработка компании CDC), предназначенную для улучшения работы своих мерчандайзеров, взаимодей
25.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Польше

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг в сети «P4 Sp. Z o.o.» (Польша, 3G). На данный момент у компании роуминг действует c 448 операторами из 183 стран, предоставляющими услуги в 19
24.07.2007 В «Мегафон Северо-Запад» создан департамент фиксированной связи

В настоящее время для развития данного направления в структуре Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» создан департамент фиксированной связи. Должность заместителя директора — директора Департамента занял Петр Акульшин. В его компетенцию входит, в первую о
17.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Белоруссии

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией «JV Mobile Digital Communications» (Белоруссия). На данный момент у оператора роуминг GPRS действует с 158 сетями
12.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Египте

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией «Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E.» (Египет). В данный момент у компании коммерческий роуминг GPRS действу
09.07.2007 «МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг в белорусской сети

«МегаФон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг в сети Belarusian Telecommunications Network. На данный момент компанией заключено 522 договора о роуминге с операторами из 190 стран.
05.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Алжире

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Wataniya Telecom Algerie s.p.a. (Алжир). Всего у компании коммерческий роуминг GPRS действует со 154 сетями из 94
26.06.2007 «МегаФон Северо-Запад» расширяет сеть GPRS-роуминга

«МегаФон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями PT. Excelcomindo Pratama (Индонезия) и Orascom Telecom Tunisie S.A. (Тунис). На 25 июня 2007 г. коммерческий роу
22.06.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Тринидаде и в Хорватии

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями T-Mobile Croatia Limited Liability Company for Telecommunication Services (Хорватия) и Digicel (Trinidad) Limite
20.06.2007 «МегаФон Северо-Запад» открыл Wi-Fi доступ в «Кронверке»

«МегаФон Северо-Запад» обеспечил доступ к услуге «Мобильный Интернет (Wi-Fi)» в гостинице и бизнес-центре «Кронверк» на ул. Блохина, 9. Точки доступа организованы в конференц-зале бизнес-центра,
14.06.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Исландии

«Мегафон Северо-Запад» объявил об открытии двустороннего коммерческого роуминга GPRS с компанией Og fjarskipti (ISLTL) (Исландия). Итого, на текущий момент коммерческий GPRS-роуминг оператора де
31.05.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в США

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг с компанией Cincinnati Bell Wi

Публикаций - 527, упоминаний - 806

МегаФон Северо-Запад и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 402
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 111
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 102
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 96
МегаФон - Мобиком 230 88
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 85
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 78
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 76
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 71
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 67
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 46
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 19
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
Siemens AG - Siemens Group 2673 15
Питерская группа связистов 441 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 14
Ростелеком 10948 13
Ростелеком - Связьинвест 1719 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
МегаФон Центральный филиал 92 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 8
Cisco Systems 5372 8
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 8
HP 3Com 681 8
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 7
Intel Corporation 12811 7
Toshiba Corporation 2980 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Seiko Epson Corporation 908 7
МТС Северо-Запад макрорегион 67 6
Microchip Technology - Adaptec 121 6
Эримекс - Erimex 100 6
Brunen IT Group - Belinea 86 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 20
Альфа-Групп 745 15
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 14
Dixis - Диксис - Dиксис 371 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Евросеть 1421 10
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
Альфа-Эко 55 7
Петровский народный банк 11 6
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 6
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 8 6
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 6
Красный котельщик - Таганрогский котлостроительный завод 11 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 6
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 6
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
Телефорум 93 5
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Цифроград 171 5
Связной ГК 1401 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 3
101Hotels.com 456 3
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 3
First National Holdings 40 3
Visa International 1993 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 3
Рапида НКО - платежные система 145 3
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 3
Беталинк 105 2
Севморгео ФГУНПП 3 2
Arthur Andersen 64 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 9
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 8
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Петербургский метрополитен ГУП 150 6
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Росстандарт - ВНИИМС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы 5 2
Ростехнадзор РФ - Госэнергонадзор - Федеральный государственный энергетический надзор 3 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минюст РФ - ГРП ФБУ - Государственная Регистрационная Палата 2 1
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 199
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 183
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 170
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 152
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 75
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 67
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 66
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 58
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 46
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