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МегаФон Северо-Запад МегаФон Северо-Западный филиал МегаФон Северо-Западный GSM North-West GSM
7 мая 2002 года — «Северо-Западный GSM» в ходе ребрендинга переименован в «МегаФон»
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СОБЫТИЯ
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|04.07.2008
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В «Мегафон Северо-Запад» внедрена OTA-платформа WiTSTM
Компания ООО «Трафиклэнд» и Северо-Западный филиал «Мегафон» объявили о запуске OTA-платформы WiTSTM (Wireless Transaction Server) в коммерческую эксплуатацию. Решение «Трафиклэнд» рассчитано на одновременное обслуживание
|26.06.2008
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«МегаФон Северо-Запад» ввел «Территорию» для корпоративных клиентов
«МегаФон Северо-Запад» начал предоставлять новый тарифный план для корпоративных клиентов «Территория». Новый тариф предоставляется корпоративным клиентам в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Арха
|23.06.2008
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«Мегафон Северо-Запад» открывает роуминг с Азербайджаном
«Мегафон Северо-Запад» объявил об открытии двустороннего коммерческого роуминга GPRS с компанией Azerfon LLC (Азербайджан). Итого на данный момент коммерческий роуминг GPRS действует с 190 сетям
|02.06.2008
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«Мегафон Северо-Запад» начал предоставление опции «Белые ночи»
«МегаФон Северо-Запад» объявил о начале предоставления с 1 июня 2008 г. опции «Белые ночи». В рамках тарифной опции «Белые ночи» абоненту предоставляется возможность с 1 июня по 31 августа 2008
|23.05.2008
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«МегаФон Северо-Запад» запустит 1 тыс. базовых станций 3G к концу года
ге будет состоять из 250 базовых станций, модернизация которых сейчас завершается. К концу 2008 г. «МегаФон Северо-Запад» запустит 3G-сеть во всех регионах СЗФО, за исключением Республики Коми,
|15.04.2008
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«МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг на Нидерландских Антилах
«МегаФон Северо-Запад» объявляет о подписании очередных соглашений о коммерческом роуминге на базе технологии CAMEL. Абоненты Северо-Западного филиала компании могут пользоваться услугами связи
|14.04.2008
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«МегаФон Северо-Запад» возобновил работу центра обслуживания в Ледовом
Возобновил свою работу центр продаж и обслуживания абонентов «МегаФон Северо-Запад» в Ледовом дворце. Центр открылся 11 апреля 2008 г. после реконструкции по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.1, Ледовый дворец. В новом центре обслуживания оказы
|11.04.2008
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«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Бразилии и Камбодже
«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями TNL PCS S/A (Бразилия) и CamGSM Company Limited (Камбоджа). Итого, на 11 апреля 2008 г. коммерческий роуминг GPR
|04.03.2008
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«МегаФон Северо-Запад» запускает «MMS за 99 копеек»
С 1 марта по 30 апреля 2008 г. стоимость MMS в сети «МегаФон Северо-Запад» составит 99 коп. Тариф на MMS предоставляется в рамках подключения тарифной опции «MMS за 99 копеек». Стоимость подключения опции и абонентская плата за ее предоставление
|19.02.2008
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«МегаФон Северо-Запад» ввёл тариф «Нон-стоп»
«МегаФон Северо-Запад» представляет новый тарифный план для активного общения «Нон-стоп» с минимальной стоимостью вызовов внутри сети после первых двух минут разговора. «Нон-стоп» - это тарифный
|08.02.2008
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«МегаФон Северо-Запад» открыл офис продаж в Петродворце
«МегаФон Северо-Запад» открыл второй офис продаж и экспресс-обслуживания на территории Северо-Западного региона. В новом офисе продаж и экспресс-обслуживания, расположенном в Петродворце по адре
|05.02.2008
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«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Танзании и Великобритании
«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов Севе
|04.02.2008
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«Мегафон Северо-Запад» ввёл безлимитный ночной интернет
«МегаФон Северо-Запад» начал подключения на тарифную опцию «Ночной форсаж», в рамках которой а
|01.02.2008
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«Мегафон Северо-Запад» изменил принцип тарификации на «ЛАЙТе»
«Мегафон Северо-Запад» сообщил о том, что с 1 февраля 2008 г. изменяется принцип начисления абонентской платы за основной пакет услуг на тарифном плане «Комфорт.ЛАЙТ» в Санкт-Петербурге и Ленинг
|25.01.2008
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«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Болгарии
«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией "BTC Mobile EOOD" (Болгария). На данный момент у оператора коммерческий роуминг GPRS действует с 170 сетями из 98
|16.01.2008
|«Мегафон Северо-Запад» ввёл для корпоративных клиентов «чёрные списки»
|14.01.2008
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«Мегафон Северо-Запад» ввёл тарифный план «Люкс 250»
«МегаФон Северо-Запад» ввёл новый тарифный план «Люкс 250». В рамках данного тарифного плана предоставляется 250 минут в месяц исходящих вызовов внутри общероссийской сети «МегаФон», на голосову
|29.12.2007
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«МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг в ОАЭ
«МегаФон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг для своих абонентов в сети Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (Объединенные Арабские Эмираты, GSM 900/1800, 3G 2100). Итого, н
|14.12.2007
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«МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор»
«МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор», которая позволяет создавать и отправлять MMS через интернет по сниженным тарифам. Услуга «MMS-конструктор» включает в себя возможность соз
|26.11.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Индии и Мадагаскаре
«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL в сети Orange Madagascar S.A. (Мадагаскар). Также открылся двусторонний коммерческий роуминг с компанией Reliance Tele
|23.11.2007
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«МегаФон Северо-Запад» ввёл услуги «Позвони мне» и «Заплати за меня»
«МегаФон Северо-Запад» вводит услуги, с помощью которых абоненты могут бесплатно передавать сообщения с просьбой позвонить или пополнить счет при отключенных услугах исходящей связи. Теперь абон
|20.11.2007
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«МегаФон Северо-Запад» расширил «Географию»
«МегаФон Северо-Запад» объявляет о расширении перечня городов и стран, при звонке в которые пр
|16.11.2007
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«МегаФон Северо-Запад» модифицирует тариф «Командировочный»
«МегаФон Северо-Запад» объявляет о модификациях тарифного плана «Командировочный», на котором обслуживаются корпоративные клиенты оператора. Теперь при нахождении за пределами региона для абонен
|13.11.2007
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«Мегафон Северо-Запад» снизил тарифы для корпоративных клиентов
В ноябре 2007 г. изменились тарифы «Мегафон Северо-Запад» на входящую и исходящую связь для корпоративных клиентов, обслуживающихся на тарифном плане «Командировочный» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельской, Во
|05.09.2007
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«Мегафон Северо-Запад» ввёл услугу «Всегда на связи» для всех региональных абонентов
В период с 3 по 7 сентября 2007 «Мегафон Северо-Запад» автоматически включит абонентам Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и республики Карелия. С помощью услуги «Всегда на
|13.08.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открывает GPRS-роуминг в Индии
«Мегафон Северо-Запад» открывает двусторонний коммерческий GPRS-роуминг с компанией Vodafone Essar Cellular Ltd. (Tamil Nadu) (Индия). Итого, на 10 августа 2007 года коммерческий роуминг GPRS оп
|01.08.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Малайзии
«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для в сети «Malaysian Mobile Services Sdn. Bhd» (Малайзия). На данный момент у компании роуминг действует c 448 операт
|30.07.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Украине
«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг GPRS в сети «Ukrainian Radio Systems» (Украина). На данный момент у компании коммерческий роуминг GPRS действует с 159 сетями из 94 стран, пред
|28.07.2007
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«Мегафон Северо-Запад» внедрил АСУМТ «Оптимум»
«Мегафон Северо-Запад» внедрил автоматизированную систему управления мобильной торговлей «Оптимум» (разработка компании CDC), предназначенную для улучшения работы своих мерчандайзеров, взаимодей
|25.07.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Польше
«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг в сети «P4 Sp. Z o.o.» (Польша, 3G). На данный момент у компании роуминг действует c 448 операторами из 183 стран, предоставляющими услуги в 19
|24.07.2007
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В «Мегафон Северо-Запад» создан департамент фиксированной связи
В настоящее время для развития данного направления в структуре Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» создан департамент фиксированной связи. Должность заместителя директора — директора Департамента занял Петр Акульшин. В его компетенцию входит, в первую о
|17.07.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Белоруссии
«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией «JV Mobile Digital Communications» (Белоруссия). На данный момент у оператора роуминг GPRS действует с 158 сетями
|12.07.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Египте
«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией «Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E.» (Египет). В данный момент у компании коммерческий роуминг GPRS действу
|09.07.2007
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«МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг в белорусской сети
«МегаФон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг в сети Belarusian Telecommunications Network. На данный момент компанией заключено 522 договора о роуминге с операторами из 190 стран.
|05.07.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Алжире
«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Wataniya Telecom Algerie s.p.a. (Алжир). Всего у компании коммерческий роуминг GPRS действует со 154 сетями из 94
|26.06.2007
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«МегаФон Северо-Запад» расширяет сеть GPRS-роуминга
«МегаФон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями PT. Excelcomindo Pratama (Индонезия) и Orascom Telecom Tunisie S.A. (Тунис). На 25 июня 2007 г. коммерческий роу
|22.06.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Тринидаде и в Хорватии
«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями T-Mobile Croatia Limited Liability Company for Telecommunication Services (Хорватия) и Digicel (Trinidad) Limite
|20.06.2007
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«МегаФон Северо-Запад» открыл Wi-Fi доступ в «Кронверке»
«МегаФон Северо-Запад» обеспечил доступ к услуге «Мобильный Интернет (Wi-Fi)» в гостинице и бизнес-центре «Кронверк» на ул. Блохина, 9. Точки доступа организованы в конференц-зале бизнес-центра,
|14.06.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Исландии
«Мегафон Северо-Запад» объявил об открытии двустороннего коммерческого роуминга GPRS с компанией Og fjarskipti (ISLTL) (Исландия). Итого, на текущий момент коммерческий GPRS-роуминг оператора де
|31.05.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в США
«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг с компанией Cincinnati Bell Wi
МегаФон Северо-Запад и организации, системы, технологии, персоны:
|Брюквин Юрий 300 17
|Кусков Денис 221 14
|Рейман Леонид 1065 13
|Солдатенков Сергей 162 12
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 11
|Ничипоренко Алексей 30 7
|Гетманец Георгий 9 6
|Акульшин Петр 9 5
|Налобина Елена 5 5
|Кочетков Владислав 248 5
|Волков Александр 27 5
|Яшин Валерий 80 4
|Бескоровайный Андрей 49 4
|Малышев Денис 13 4
|Протасов Сергей 9 4
|Рожецкин Леонид 48 4
|Корчагин Павел 18 4
|Погребинский Антон 45 3
|Голубева Надежда 43 3
|Жуков Михаил 39 3
|Волошин Кирилл 23 3
|Шрамко Кирилл 25 3
|Хомутинников Леонид 9 3
|Алешко Евгения 9 3
|Деменчук Николай 7 3
|Меркулов Вадим 6 3
|Путин Владимир 3454 3
|Усманов Алишер 311 3
|Васильев Евгений 132 3
|Титов Алексей 62 3
|Смирнов Михаил 73 3
|Нигматуллин Тимур 14 2
|Ткачук Лариса 53 2
|Королев Игорь 65 2
|Савин Сергей 97 2
|Москалева Татьяна 73 2
|Бокарев Тимофей 36 2
|Степашин Сергей 31 2
|Алехин Игорь 8 2
|Горохов Максим 17 2
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