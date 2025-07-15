Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178342
ИКТ 13885
Организации 10788
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3479
Системы 25875
Персоны 76562
География 2889
Статьи 1535
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2662
Мероприятия 858

Корчагин Павел


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 Московский Политех появился на картах 2ГИС с поэтажными планами всех корпусов 1
17.12.2020 «Мегафон» и ZTE завершили проект по модернизации сети RAN оператора в Челябинской области 1
26.05.2020 В «Мегафоне» назначен новый директор по техническим инновациям и инфраструктуре 1
10.07.2017 «Мегафон» сообщил о кадровых изменениях в руководстве компании 1
10.02.2017 «Мегафон» обеспечил связью и мобильным интернетом стадион «Зенит Арена» 1
30.12.2016 Объем трафика в LTE-сети «Мегафона» на Северо-Западе России вырос за год на 40% 1
13.12.2016 «Мегафон» объявил итоги оптимизации своей сети в Санкт-Петербурге 1
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле 1
17.06.2016 «Мегафон» и Правительство Ленинградской области подписали соглашение о развитии телекоммуникаций 1
09.02.2016 Павел Корчагин возглавил Северо-Западный филиал «МегаФона» 2
10.02.2015 FIT автоматизировала новую сеть продуктовых супермаркетов «Фрэш» 1
15.04.2014 4G-интернет стал доступен абонентам «МегаФона» в Твери и Нижнем Новгороде 1
25.05.2012 Акционеры «МегаФона» избрали совет директоров 1
12.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
07.09.2011 Павел Корчагин возглавил Центральный филиал «МегаФона» 1
08.07.2011 На Шпицбергене началось строительство инфраструктуры связи 1
14.04.2003 ТВС может стать телеканалом лишь двух столиц 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Корчагин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9419 13
МегаФон Центральный филиал 91 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 4
МегаФон - Мобиком 225 4
МТС - Волгоград Мобайл 14 3
Ростелеком 10036 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13437 2
Vodafone Group 1384 2
ZTE Corporation 754 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 40 1
Siemens Atea 4 1
Millicom International Cellular SA 52 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 56 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8970 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
АйТи 1392 1
Microsoft Corporation 24940 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 129 1
Huawei 4052 1
Yahoo! 3699 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
Acronis - Акронис 451 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1503 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 1
Укртелеком 241 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 282 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7767 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
SoftBank Group 263 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 345 1
Арктикуголь ГТ ФГУП 2 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 23 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12229 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5102 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8778 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21320 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28411 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8280 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32396 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2277 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 377 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25061 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3754 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6579 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16402 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14029 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9422 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 541 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1149 1
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 81 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 91 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4756 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6147 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1402 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 100 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16557 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4962 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 78 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 240 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2398 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3153 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4015 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8333 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12523 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2540 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14111 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6514 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5110 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2972 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1535 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14164 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1739 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 50 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 474 1
Huawei Quality Brand Network 1 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
Omron POS 5 1
ФИТ - FIT Gestori САУРП 22 1
Еремкин Андрей 15 3
Вермишян Геворк 63 2
Дубин Михаил 48 2
Серебряникова Анна 76 2
Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 1
Крутицкий Алексей 5 1
Берстенев Михаил 3 1
Земскова Екатерина 1 1
Комаров Петр 4 1
Купцов Вадим 2 1
Дрозденко Александр 15 1
Кореш Виктор 82 1
Лацанич Василь 106 1
Чубайс Анатолий 215 1
Солодухин Константин 119 1
Ермаков Валерий 133 1
Слизень Виталий 243 1
Погосян Тигран 23 1
Таврин Иван 119 1
Киселев Олег 31 1
Курданов Андрей 16 1
Журавель Юрий 9 1
Малышев Денис 10 1
Попова Ирина 7 1
Лихова Ирина 6 1
Йордан Борис 10 1
Солдатенков Сергей 161 1
Абрамович Роман 46 1
Эрнст Константин 17 1
Скворцов Сергей 15 1
Васильев Сергей 51 1
Дерипаска Олег 37 1
Григорьев Александр 23 1
Стрешинский Владимир 8 1
Величко Валерий 16 1
Макарьин Сергей 27 1
Yang Jerry - Янг Джерри 95 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
Ткачук Лариса 53 1
Тютин Алексей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44552 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3166 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1068 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 739 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 788 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1633 2
Германия - Федеративная Республика 12820 2
Россия - СФО - Новосибирск 4485 2
Украина 7696 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2548 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2844 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3251 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1188 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1525 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 958 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 752 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 330 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 268 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 122 2
Бельгия - Королевство 1159 1
Россия - УФО - Челябинская область 1314 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 298 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2341 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 622 1
Казахстан - Республика 5691 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17632 1
Япония 13396 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4133 1
Франция - Французская Республика 7921 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14302 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1751 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1641 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2082 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1633 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1168 1
Россия - ПФО - Самарская область 1393 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1546 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1193 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49714 5
Информатика - computer science - informatique 1106 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10274 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5090 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53195 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16878 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1255 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7515 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8039 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1507 1
Металлы - Никель - Nickel 342 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2127 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2818 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6131 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1184 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6597 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25053 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6005 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 409 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
Известия ИД 669 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 635 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 560 2
University of Mons - Университет Монса 2 1
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 1
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 6 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 406 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева - ШҚТУ - Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 3 1
КарУ - Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова 2 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371735, в очереди разбора - 749903.
Создано именных указателей - 178342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще